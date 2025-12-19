Итоги стратегического партнерства Казахстана и Катара обсудили в Дохе

Рассказать друзьям

Посол Республики Казахстан в Государстве Катар Арман Исагалиев провел встречу с председателем Консультативного совета Государства Катар Хасаном бен Абдуллой Аль-Ганимом. В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского взаимодействия как важной составляющей двусторонних отношений, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





Председатель Консультативного совета Катара дал положительную оценку реформам, реализуемым в Республике Казахстан под руководством президента Касым-Жомарта Токаева. По его словам, проводимые преобразования способствуют устойчивому развитию страны и укреплению ее позиций на международной арене.





Стороны отметили, что поручения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, данные по итогам его государственного визита в Катар в 2024 году и направленные на расширение экономического, торгово-инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также на укрепление политических и межпарламентских связей, последовательно реализуются на практике. Было с удовлетворением отмечено, что в 2025 году сторонам удалось достичь значимых результатов, способствовавших расширению активного и содержательного диалога между двумя странами.





В этом контексте председатель Консультативного совета Катара подчеркнул сохранение высокой динамики двустороннего взаимодействия в текущем году, обратив внимание на проведение в Астане седьмого заседания Межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также третьего раунда консультаций между внешнеполитическими ведомствами. По его словам, данные форматы способствуют углублению координации между профильными органами и создают дополнительные возможности для реализации совместных инициатив.





Особое внимание было уделено вопросам инвестиционного сотрудничества. Стороны положительно оценили существенный рост объема катарских инвестиций в Казахстан с 156,4 млн долларов США в 2024 году до 1 млрд 167 млн долларов США по итогам второго квартала 2025 года, отметив, что данная динамика является свидетельством высокого уровня взаимного доверия и обоюдной заинтересованности в развитии долгосрочных проектов.





Также было отмечено подписание в течение года ряда важных двусторонних соглашений и меморандумов между государственными органами двух стран.





Подводя итоги встречи, собеседники подтвердили готовность к дальнейшему развитию межпарламентского сотрудничества и рассмотрели планы взаимных визитов парламентских делегаций в 2026 году. Было подчеркнуто, что такие контакты будут способствовать укреплению стратегического партнерства и поддержанию устойчивого политического диалога между Казахстаном и Катаром.





В ходе государственного визита в Доху в 2024 году президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Консультативного совета Катара, представив позиции Казахстана по актуальным вопросам региональной и международной повестки.





Кроме того, 15 сентября 2025 года по поручению президента председатель мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов принял участие в чрезвычайном Арабо-Исламском саммите в Дохе, где в ходе пленарного заседания изложил подходы Казахстана к мирному урегулированию международных конфликтов.