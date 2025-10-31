30.10.2025, 13:02 6456
Как привлечь $22 трлн частного капитала в проекты развития: Николай Подгузов предложил решение на FII9 в Эр-Рияде
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов выступил на одной из ключевых мировых инвестиционных площадок - Future Investment Initiative (FII9), организованной FII Institute в Эр-Рияде.
В рамках панельной дискуссии "Может ли инвестиционный капитал, направленный на достижение целей развития, стать источником триллионов долларов для инклюзивного роста?" также выступили президент Африканского банка развития, доктор Сиди Ульд Тах, генеральный директор компании Saudi Eksab for International Investments Язид Салех Аль-Яхья, управляющий директор Международной финансовой корпорации (IFC) Махтар Диоп, и Илан Гольдфайн, Президент Межамериканского банка развития (IADB).
Участники обсудили нехватку финансирования Целей устойчивого развития (ЦУР), оцениваемый в $4 трлн ежегодно, и роль многосторонних банков развития (МБР) в преодолении этого разрыва.
Николай Подгузов призвал использовать потенциал многосторонних банков развития для преодоления этого разрыва. Многосторонние банки развития являются правильным источником капитала для достижения ЦУР, поскольку изначально ориентированы на выполнение миссии. Однако их совокупные инвестиции составляют лишь около $180 млрд в год, а доля активов МБР в мировой экономике снизилась с 1,9% до 1,7% ВВП за последние 25 лет.
Роль МБР в глобальной экономике, по сути, сократилась. Нам нужно больше инвестировать, развивать экспертизу, локальное присутствие и, самое главное, наращивать капитал", - подчеркнул председатель правления ЕАБР.
Он отметил, что необходимо разработать инструменты, которые позволят увеличить капитал многосторонних банков развития как минимум в два раза.
Думаю, у группы Всемирного банка уже есть соответствующие предложения, и нам стоит их поддержать. Во-вторых, нужно развивать сотрудничество, направленное на привлечение частного капитала в проектную деятельность", - отметил Подгузов.
В мире накоплено более $22 трлн частных активов, однако эти средства пока не доходят до проектов в развивающихся странах. Главным барьером Николай Подгузов считает несоответствие между уровнем риска и доходностью:
Частный капитал приходит туда, где риск оправдан прибылью. Проекты развития часто низкомаржинальны. Если мы добьемся того, чтобы риски снижались, а доходность росла - капитал придет", - считает глава ЕАБР.
Он добавил, что источники фондирования должны быть диверсифицированы.
Сегодня самые динамичные рынки капитала - это страны Персидского залива и Китай. ЕАБР активно работает на этих направлениях, размещает облигации в локальных валютах и расширяет присутствие", - заявил Подгузов.
Напомним, что в июне 2025 года ЕАБР разместил первые облигации, номинированные в дирхамах ОАЭ, а осенью открывает представительство в Абу-Даби (ADGM). В перспективе банк также рассматривает выход на рынки капитала Саудовской Аравии.
Председатель ЕАБР также отметил, что эффективность проектов напрямую зависит от глубины их проработки и понимания рисков:
Евразийский банк развития в основном работает в Центральной Азии. Центральная Азия - это быстро развивающийся регион с темпом роста свыше 6%. Безусловно, крайне важно привлекать капитал в этот регион. У Евразийского банка развития уровень проблемных кредитов близок к нулю. Почему? Вероятно, потому что мы входим в проект на самых ранних стадиях и имеем возможность структурировать его таким образом, чтобы он был комфортным для всех сторон - для привлечения частных инвесторов и других многосторонних банков развития. Именно поэтому, на мой взгляд, очень важно развивать сотрудничество не только горизонтально, но и по вертикали. Меньшие по масштабу банки лучше знают регион, умеют управлять локальными рисками. Поэтому, вероятно, эффективнее выстраивать взаимодействие между глобальными и региональными банками - это поможет привлечь больше частного капитала и инвестиций в конкретные регионы", - считает глава ЕАБР.
Говоря о доверии инвесторов, Николай Подгузов подчеркнул важность оценки результатов и прозрачности, где многосторонние банки развития играют особую роль.
МБР не обязаны максимизировать прибыль. Их задача - развитие. Они используют специальные методики оценки проектов, и, если МБР гарантирует определенную цель и проводит мониторинг результатов, это вызывает доверие у инвесторов", - отметил он.
Во время сессии участники обсудили ключевые темы, такие как мобилизация капитала для инвестиций, снижение рисков частных инвестиций и важность поддержки стран-членов в разработке их правовых, институциональных и регуляторных рамок для обеспечения доверия инвесторов. Все участники сессии подчеркнули, что МБР не ставят своей целью получение прибыли или дохода от своих инвестиций. Их основное внимание сосредоточено на долгосрочном устойчивом развитии и стимулировании инклюзивного роста через хорошо структурированные и прозрачные инвестиционные механизмы.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
Евразийский банк развития (ЕАБР) в партнерстве с Казахстанским центром ГЧП и Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева приступили к реализации проекта по укреплению институциональной среды ГЧП в Казахстане при финансовой поддержке Фонда технического содействия ЕАБР (ФТС ЕАБР). Соответствующее трехстороннее соглашение было подписано на полях IV Международной конференции ГЧП в Кыргызской Республике.
В рамках проекта ФТС ЕАБР запланирован целый ряд мероприятий в поддержку проводимых в Казахстане реформ в сфере ГЧП и более полному раскрытию потенциала ГЧП в стране. Проектом ФТС предусмотрено расширение охвата и обновление программ тренингов для государственных органов в соответствии с недавними законодательными изменениями в сфере ГЧП, международными стандартами и лучшей практикой финансирования проектов ГЧП, подготовка странового обзора по ГЧП, а также обновление учебной дисциплины ГЧП, запуск стипендиальной программы ЕАБР по ГЧП, открытие современно оборудованной брендированной аудитории ЕАБР и др.
Международная практика показывает, что страны, осуществившие вложения в развитие институциональной среды ГЧП, подготовку специалистов по ГЧП и проектных команд смогли существенно увеличить объем привлекаемых инвестиций в ГЧП. Однако для рынка проектов ГЧП Казахстана, который ежегодно демонстрирует уверенный рост, улучшение количественных показателей не является критически важным. Запуская проект ФТС ЕАБР мы нацелены на качественные преобразования на этапе структурирования проектов ГЧП с тем, чтобы обеспечить их лучшее соотношение "цена - качество" для государственного бюджета, финансовую жизнеспособность и фискальную приемлемость, сбалансированное распределение рисков, антикоррупционный комплаенс, защиту государственных интересов в проектах ГЧП", - отметила директор по проектам ГЧП департамента поддержки проектной деятельности ЕАБР Светлана Маслова.
Проект ФТС ЕАБР масштабирует аналогичный успешный опыт банка в других странах-участницах (Армения, Кыргызстан, Таджикистан), обладает высоким интеграционным потенциалом и напрямую поддерживает развитие человеческого капитала, необходимого для формирования устойчивого спроса на инвестиции Банка в проекты ГЧП.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
Евразийский банк развития удостоен премии в области государственно-частного партнерства Кыргызской Республики в номинации "Международный партнер года" и выступил участником сессии "Дискуссия на высоком уровне: прошлое, настоящее и будущее ГЧП" в рамках IV Международной конференции по ГЧП, прошедшей 23-24 октября в Бишкеке, сообщает пресс-служба ЕАБР.
Мероприятие стало признанной региональной платформой для обмена опытом и продвижения успешных практик реализации ГЧП-проектов в Кыргызстане и странах Центральной Азии.
Деловая программа конференции началась с сессии "Дискуссия на высоком уровне: прошлое, настоящее и будущее ГЧП", в которой приняли участие представители ЕАБР, ЕЭК ООН, Международной финансовой корпорации и заместитель полномочного представителя президента Кыргызстана.
В современных условиях быстро меняющегося мира ГЧП не может оставаться статичной конструкцией. И сама модель ГЧП, и среда ГЧП преобразуются под влиянием значимых глобальных и региональных процессов достижения целей устойчивого развития и перехода к экономике замкнутого цикла, внедрения цифровизации и интеграции. Важно, что ЕАБР не сторонний наблюдатель преобразований в сфере ГЧП, а находится в авангарде этих процессов", - отметила директор по проектам ГЧП департамента поддержки проектной деятельности ЕАБР Светлана Маслова.
В своем выступлении Светлана Маслова представила продукты банка, направленные на развитие институциональной среды и наращиванию потенциала ГЧП в Армении, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Отдельное внимание было уделено запуску проекта технического содействия "Развитие устойчивого обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами в Кыргызстане: инфраструктура и переход к экономике замкнутого цикла".
В рамках конференции состоялась церемония вручения премий в области ГЧП Кыргызской Республики, на которой Евразийский банк развития был удостоен премии "Международный партнер года".
ЕАБР и Центр ГЧП Кыргызстана связывает многолетнее и надежное партнерство. Совместно реализован целый ряд успешных инициатив, ведется постоянная работа по развитию ГЧП-проектов, реализуется программа тренингов и готовится страновой обзор по ГЧП в Кыргызстане. Продолжая наше партнерство, нам удастся добиться еще больших результатов для развития ГЧП в Кыргызстане", - подчеркнула Светлана Маслова.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
16 октября 2025 года завершился финальный модуль регионального проекта, запущенного Евразийским банком развития (ЕАБР) совместно с Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН). Проект был направлен на обмен опытом в области оперативно-диспетчерского управления и развитие профессиональных компетенций энергетиков из стран Центральной Азии.
Проект "Поддержка устойчивого развития энергетики Центральной Азии путем расширения субрегионального и межстранового сотрудничества посредством обмена компетенциями и знаниями" стартовал 14 апреля 2025 года. Инициатива реализуется при финансовой поддержке ЭСКАТО ООН и Фонда технического содействия ЕАБР, и входит в структуру ключевого мегапроекта Банка - "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии".
Программа включала семь модулей, проходивших в период с апреля по октябрь. Обучение было ориентировано на повышение квалификации диспетчерского персонала, повышение надежности управления энергосистемами и укрепление связей между странами региона.
Общее количество участников составило 164 представителя ключевых энергетических компаний и специализированных организаций из стран Центральной Азии, включая:
• АО "KEGOC" (Республика Казахстан)
• ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"
• ГУП "Национальный диспетчерский центр" при Министерстве энергетики Республики Узбекистан
• ОАО "Барки Точик" (Республика Таджикистан)
• Государственная электростанция "Туркменэнерго" (Туркменистан)
• КДЦ "Энергия"
В ходе семинаров участники получили знания в области современных подходов к управлению энергосистемами, цифровизации, мониторингу и обеспечению надёжности функционирования энергосетей. Программа включала лекции ведущих экспертов, практические кейсы и дискуссии по актуальным вызовам в отрасли.
Отзывы участников проекта:
• "Программа курса в целом расширила знания в области систем управления и мониторинга различных процессов. В силу своей профессиональной деятельности ранее сталкивался только с узкоспециализированными решениями, поэтому было особенно интересно узнать о системах, применяемых в других службах, и сформировать целостную картину".
• "Программа оказалась очень актуальной. Как специалист по режимам, я не только обновил свои знания, но и получил множество идей, которые планирую реализовать в своей работе".
• "Программа дала полезные знания и представление о практике работы энергосистем в соседних государствах. Такие встречи необходимы для согласованной и профессиональной деятельности энергосистем Центральной Азии".
• "Обмен опытом с представителями других энергосистем важен для того, чтобы сравнить подходы, конструктивно обсудить различия и понять, насколько верно развивается собственная система".
• "Узнал много нового и пришел к выводу, что современные технологические нововведения значительно облегчают работу оперативного персонала, повышая надежность и безопасность энергопроизводства".
17 октября состоялась встреча с директором департамента энергетики ЭСКАТО ООН г-ном Хонгпенг Лю, на которой были подведены итоги проекта и обсуждены возможные направления развития сотрудничества в 2026 году в рамках Меморандума о Взаимопонимании от 3 сентября 2024 года. Стороны выразили интерес к продолжению совместной работы по проектам технического содействия с акцентом на развитие технического сотрудничества между странами-членами ЕАБР и повышение квалификации профильных специалистов в таких отраслях как энергетика, вода, инфраструктура.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО OOH) - региональное подразделение Организации Объединенных Наций по вопросам развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, крупнейшая из 5 региональных комиссий ООН по географическому охвату и численности населения. Основанная в 1947 году со штаб-квартирой в Бангкоке, ЭСКАТО OOH содействует сотрудничеству между 53 государствами-членами. Основные направления деятельности Комиссии - вопросы охраны окружающей среды, управления природными ресурсами, инвестиционного сотрудничества, торговли, энергетики и транспорта.
Евразийский банк развития (ЕАБР) на складском форуме Central Asia Warehouse Summit (CAWS), прошедшем 16 октября в Алматы, озвучил стратегическое видение развития складской инфраструктуры в Центральной Азии.
В рамках мероприятия с докладами выступили заместитель председателя правления ЕАБР Ярослав Мандрон и руководитель дирекции стратегических проектов Алексей Скатин, обозначившие ключевые инвестиционные приоритеты и инфраструктурные вызовы региона.
По данным IBC Global и NF Group (2024-2025 гг.), рынок складской недвижимости Центральной Азии сегодня переживает структурный дефицит качественных площадей, создавая уникальные условия для инвесторов: доходность 17-20% годовых и окупаемость вложений в пределах 5-8 лет. Это делает сектор одним из самых перспективных направлений в евразийском пространстве. На текущий момент сформированный совокупный спрос на современные складские площади в Центральной Азии оценивается в почти 2 млн квадратных метров, при этом общий объем необходимых инвестиций варьируется и может достигать 1,5 млрд долларов США", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день, по данным ЕАБР, в Центральной Азии заявлено создание 1,6 млн м² новых складских площадей, что подтверждает активизацию рынка складской недвижимости и высокий интерес к логистическому сектору со стороны как местных, так и международных инвесторов.
Современные склады - ключ к развитию логистики и e-commerce в Центральной Азии
Центральная Азия становится важнейшим узлом мировых логистических маршрутов. Растущий сектор электронной коммерции и промышленности требует современных решений: автоматизации, температурных зон и быстрой обработки заказов. Особый спрос формируется на склады класса А - объекты с высоким качеством, низкой вакантностью и стабильной доходностью. Именно такие склады обеспечивают развитие 3PL-операторов, рост инвестиций и выход региона на международный уровень логистики", - подчеркнули спикеры.
Долгосрочные прогнозы указывают на значительный рост потребности в складах в Евразийском регионе. Согласно проведенному сценарному моделированию, совокупный складской фонд региона может увеличиться почти вдвое к 2040 году. В базовом сценарии спрос на складские площади возрастает примерно с 58 млн м² в I квартале 2025 года до 101 млн м² к 2040 году, что означает рост на 74%.
В связи с этим ЕАБР совместно с IBC Global инициировал создание ассоциации складской недвижимости Центральной Азии - отраслевой платформы для объединения усилий участников рынка, развития Единой товаропроводящей сети (ЕТПС) и привлечения международных инвестиций в логистику региона.
Мы планируем создание Ассоциации складской недвижимости в Центральной Азии как площадки для диалога и сотрудничества между всеми участниками рынка - от инвесторов до поставщиков технологий. Наша цель - объединить профессиональное сообщество для формирования значимого для стран региона рынка с доступом к долгосрочному финансированию и отраслевым стандартам. Приглашаем девелоперов, арендаторов, финансовые институты и генподрядчиков присоединиться к этой инициативе, чтобы совместными усилиями заложить фундамент для системного развития складской инфраструктуры и создать привлекательные условия для международных и региональных инвестиций", - заявил Алексей Скатин.
Участники подчеркнули, что Центральная Азия остается одним из наименее обеспеченных современной складской инфраструктурой регионов. Рост электронной коммерции, агроэкспорта и трансграничной торговли требует модернизации логистики и создания высококачественных складов. При этом рынок фрагментирован, отсутствуют единые стандарты, а доступ к финансированию ограничен.
Отраслевая ассоциация складской недвижимости создается для преодоления этих барьеров и станет ключевым элементом формирования Единой товаропроводящей сети (ЕТПС) в Евразийском регионе. ЕТПС станет фундаментом для экономического сближения стран региона и интеграции с глобальными цепочками поставок", - рассказали спикеры.
Цели отраслевой ассоциации:
- Привлечение финансовых организаций и институциональных инвесторов в отрасль;
- Обеспечение доступа проектов к финансированию;
- Формирование финансовых консорциумов;
- Продвижение отраслевых стандартов;
- Аудит, сертификация и стандартизация проектов;
- Проведение отраслевых исследований и аналитики;
- Развитие профессионального образования и обучения;
- Диалог с государством и развитие НПА.
Ассоциация расширит возможности финансирования складских проектов в регионе, сделает их более доступными, прозрачными и эффективными для всех участников рынка - от инвесторов и девелоперов до государственных органов и поставщиков технологических решений", - резюмировали спикеры.
23 октября 2025 года в 12.00 по времени Алматы (10.00 мск) Евразийский банк развития проведет вебинар на тему "Складская инфраструктура Евразийского региона - возможность десятилетия", посвященный перспективам и потенциалу развития рынка складской инфраструктуры в Центральной Азии. Аналитики ЕАБР - Арман Ахунбаев, руководитель Центра отраслевого анализа, и Станислав Чуев, старший аналитик, - представят актуальные данные, прогнозы и аналитические выводы по ключевым тенденциям в секторе.
Регистрация по ссылке.
Для справки
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
Вашингтон. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) подписал меморандум о взаимопонимании с Фондом развития Абу-Даби (ADFD), сообщает пресс-служба ЕАБР.
Документ определяет направления стратегического, технического и операционного сотрудничества между двумя организациями для поддержки устойчивого социально-экономического развития в странах, представляющих взаимный интерес", - подчеркнули в банке.
Соглашение подписали председатель правления ЕАБР Николай Подгузов и генеральный директор Фонда развития Абу-Даби Мохамед Сайф Аль Сувайди. Церемония подписания прошла в рамках ежегодных совещаний Всемирного банка и Международного валютного фонда 2025 года в Вашингтоне.
Согласно меморандуму стороны будут развивать возможности для совместного финансирования инфраструктурных проектов, соответствующих национальным и региональным приоритетам развития. Они также изучат потенциал сотрудничества в области казначейских операций, будут обмениваться информацией и экспертизой. Соглашение основано на предыдущем успешном опыте сотрудничества институтов, в том числе поддержке со стороны ADFD пилотного выпуска облигаций ЕАБР, номинированных в дирхамах ОАЭ в июле 2025 года, подчеркнули в пресс-службе.
Партнерство с Фондом развития Абу-Даби - важный шаг в нашем общем стремлении поддерживать высокоэффективных инвестиций по всей Центральной Азии. Используя сильные стороны и ресурсы друг друга, мы не только будем разрабатывать значимые инициативы в регионе, но и способствовать углублению экономического сотрудничества между ОАЭ и Центральной Азией", - заявил Николай Подгузов.
В свою очередь Мохамед Сайф Аль Сувайди отметил, что подписание меморандума согласуется с обязательством ОАЭ по развитию международного сотрудничества и построению партнерств, стимулирующих устойчивый экономический рост.
Соглашение отражает стратегический подход ADFD к укреплению сотрудничества с региональными и международными финансовыми институтами для объединения усилий, обмена знаниями и совместного финансирования эффективных проектов, которые развивают инфраструктуру, стимулируют долгосрочное социально-экономическое развитие и углубляют экономическую связь между ОАЭ и более широким Евразийским регионом", - заявил генеральный директор Фонда развития.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.
В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG. ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
Фонд развития Абу-Даби (ADFD) является одним из ведущих финансовых институтов ОАЭ. Он был создан в 1971 году для финансирования инфраструктурных проектов в развивающихся странах, что способствует укреплению их экономики и позволяет им реализовывать свою повестку дня в области устойчивого развития. ADFD принял это видение для содействия экономическому прогрессу в развивающихся странах путем финансирования устойчивых инфраструктурных проектов. Он также управляет целевыми грантами ОАЭ на стратегические проекты для стран-партнеров.
По случаю 65-летия официального визита в Казахстан выдающегося партийного и государственного лидера Вьетнама Хо Ши Мина, отмечаемого в 2024-2025 годах, а также в преддверии 35-й годовщины установления дипломатических отношений между Казахстаном и Вьетнамом, которая будет отмечаться в 2027 году, по приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам 6-7 мая 2025 года совершил государственный визит в Республику Казахстан.
В ходе визита генеральный секретарь То Лам провел переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым, а также встречи с другими официальными лицами Республики Казахстан.
Лидеры двух стран высоко оценили традиционную дружбу и сотрудничество между Казахстаном и Вьетнамом, активно развивающиеся и укрепляющиеся в последние годы;
провели содержательное и всестороннее обсуждение перспектив развития двусторонних связей в будущем, а также региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес;
подтвердили, что Казахстан и Вьетнам являются важными партнерами друг для друга в своих регионах;
согласились расширять взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Вьетнамом в различных областях;
подчеркнули важность укрепления и дальнейшего развития двусторонних отношений между двумя странами в ближайшем будущем.
Между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам сложились прочные, позитивные и многогранные отношения, подкрепленные теплыми связями между их народами.
Стороны согласились:
что развитие и углубление казахстанско-вьетнамских отношений отвечает общим интересам двух народов, вносит значительный вклад в обеспечение мира, стабильности и развития в регионе и мире;
повысить уровень двусторонних отношений до стратегического партнерства и продолжить наращивать сотрудничество нижеследующим образом:
I. Укрепление политического сотрудничества и дипломатии
Стороны согласились:
активизировать обмен делегациями и контакты на всех уровнях по линии партий, государства, правительства и парламента;
поддерживать расширение тесных отношений между народами Казахстана и Вьетнама и рассмотреть вопрос о создании новых форм сотрудничества между министерствами, ведомствами и местными органами власти двух стран.
Стороны согласились:
укреплять сотрудничество между законодательными органами, включая увеличение обмена делегациями, двусторонние и многосторонние контакты, особенно между старшими руководителями, между профильными комитетами, группами молодых депутатов и женщин-парламентариев в соответствии с новыми рамками партнерства двух стран;
рассмотреть возможность подписания соглашения о сотрудничестве между двумя законодательными органами в ближайшем будущем;
повысить эффективность политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел;
отметили важность регулярного обмена мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, внешней политики, а также региональным и международным проблематикам, представляющим взаимный интерес.
II. Расширение сотрудничества в области национальной обороны, безопасности и права
Национальная оборона и безопасность
Лидеры двух стран согласились:
рассмотреть пути налаживания сотрудничества в области обороны и безопасности;
содействовать укреплению рамок сотрудничества, стремясь к подписанию соглашений о сотрудничестве в области обороны и безопасности, а также изучить возможность сотрудничества
в области подготовки кадров и миротворческих операций ООН.
Стороны отметили важность повышения эффективности подписанных соглашений о сотрудничестве.
Лидеры двух стран согласились продвигать переговоры по подписанию соглашений о сотрудничестве в области безопасности и в вопросах борьбы с преступностью, укреплению сотрудничества, обмену информацией и передаче оборонных технологий;
сотрудничать в оценке и прогнозировании вопросов, связанных с национальными интересами и безопасностью двух стран.
Правосудие
Стороны согласились укреплять координацию и сотрудничество в области правосудия, эффективно выполнять подписанные соглашения о сотрудничестве и изучить возможности подписания новых документов;
признали важность предотвращения коррупции и борьбы с ней;
согласились укреплять сотрудничество посредством обмена информацией, наращивания потенциала, продвижения прозрачности и добросовестности в государственном управлении.
III. Расширение экономического, торгового, инвестиционного и финансового сотрудничества
Стороны согласились развивать экономическое сотрудничество предметно, эффективно и всесторонне;
отметили важность продолжения реализации подписанных соглашений о сотрудничестве;
приветствовали усилия по повышению эффективности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству;
выразили поддержку созданию Совместного делового совета Казахстана и Вьетнама и укреплению его роли в содействии развитию торговли и расширению деловых связей в рамках Соглашения о сотрудничестве между Внешнеторговой палатой Республики Казахстан и Торгово-промышленной палатой Вьетнама;
согласились улучшить инвестиционный и деловой климат и рассмотреть возможность подписания нового Соглашения о поощрении и защите инвестиций, а также Совместного плана действий по развитию торгово-экономического сотрудничества;
согласились обеспечить более эффективную координацию и взаимную поддержку в рамках Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), уделяя больше внимания содействию экспорту товаров из Вьетнама в ЕАЭС и наоборот;
согласились продвигать сотрудничество и обмен опытом в области строительства, управления международными финансовыми центрами и их эксплуатации; а также подготовки кадров для обеспечения деятельности таких центров.
IV. Содействие всестороннему сотрудничеству в области сельского хозяйства, науки, технологий, цифровой трансформации, энергетики, культуры, спорта, туризма, образования, труда и окружающей среды
Сельское хозяйство
Стороны согласились продвигать модернизацию программы сотрудничества в области сельского хозяйства посредством деятельности в рамках Межправительственной комиссии;
приветствовали предстоящее подписание Соглашения о ветеринарном сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Социалистической Республики Вьетнам, считая его важным шагом на пути укрепления сельскохозяйственного сотрудничества;
согласились, что в ближайшем будущем могут быть разработаны другие механизмы для дальнейшего углубления партнерства.
Стороны согласились наращивать обмен опытом и практическими достижениями в области сельского хозяйства;
изучить возможность формирования нормативно-правовой базы, способствующей взаимному экспорту сельскохозяйственной продукции;
поддерживать исследования и применение высоких технологий в сельскохозяйственном секторе;
содействовать открытию рынков сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции для увеличения двустороннего товарооборота.
Наука, технологии и цифровая трансформация
Стороны согласились способствовать практической реализации соглашений и обязательств в рамках Межправительственной комиссии, в том числе рассмотреть вопрос о создании в ее рамках подкомитета по научно-техническому сотрудничеству;
активизировать сотрудничество в области исследований и разработок высоких технологий, цифровых технологий, инноваций и цифровой инфраструктуры, в том числе содействовать подписанию соглашений о сотрудничестве в этих областях;
рассмотреть возможность установления сотрудничества между соответствующими ведомствами двух стран в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Транспорт
Казахстан проинформировал вьетнамскую сторону о предпринимаемых государствами мерах по развитию транзитно-транспортного потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) и предложил вьетнамской стороне изучить возможность использования Среднего коридора для доставки своих экспортных товаров в различных направлениях через территорию Казахстана.
Стороны высоко оценивают подписание 24 декабря 2024 года обязательной документации по сделке купли-продажи "Qazaq Air" между АО "ФНБ "Самрук-Қазына", вьетнамским конгломератом "Sovico Group" и его местным партнером;
поощряют аналогичное сотрудничество в этой области в целях содействия торговле, инвестициям, туризму и гуманитарным связям двух стран в ближайшем будущем.
Энергетика - добыча полезных ископаемых
Стороны согласились развивать сотрудничество в области разведки нефти и газа и предоставления нефтегазовых услуг;
изучить потенциал и возможные решения для укрепления сотрудничества в области энергетики, включая чистую и возобновляемую энергию;
способствовать подписанию новых документов;
продвигать сотрудничество в области добычи для диверсификации источников сырья и топлива.
Культура и спорт
Стороны выразили намерение продолжить реализацию подписанного в 2015 году Соглашения между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в области культуры и спорта;
увеличить обмены культурными, художественными и спортивными делегациями между двумя странами;
обеспечить подготовку спортсменов по тем видам спорта, в которых стороны сильны (футзал, волейбол и т.д.).
отметили важность проведения Дней культуры Вьетнама в Казахстане в 2025 году и Дней культуры Казахстана во Вьетнаме в 2026 году.
Туризм
Стороны отметили необходимость дальнейшего продвижения подписанных документов;
активизации продвижения туристического потенциала и уникальных преимуществ каждой из сторон;
активного обмена опытом и информацией в области политики и управления туризмом.
Образование
Стороны согласились активизировать сотрудничество в рамках Соглашения о сотрудничестве в области образования, подписанного в 2009 году, и Протокола о внесении изменений в Соглашение, подписанного в 2011 году, в том числе рассмотреть возможность предоставления грантов студентам каждой из сторон в соответствии с их потребностями и направлениями обучения;
поощрять всестороннее и постоянное сотрудничество, расширение обменов, включая академическую мобильность студентов, преподавателей и исследователей, а также усиление взаимодействия в подготовке высококвалифицированных специалистов как в Казахстане, так и во Вьетнаме.
Труд
Стороны обсудили возможности расширения обмена рабочей силой в отраслях и секторах, в которых нуждаются рынки труда обеих сторон, на основе Соглашения о временной трудовой деятельности граждан Казахстана во Вьетнаме и граждан Вьетнама в Казахстане, подписанного в 2010 году.
Окружающая среда
Лидеры двух стран согласились наращивать совместные усилия по реагированию на изменение климата, включая адаптацию к опустыниванию и меры по озеленению;
изучить возможность реализации совместных программ и проектов по адаптации к изменению климата, защите окружающей среды и зеленому росту.
V. Укрепление двустороннего межрегионального сотрудничества и обменов между людьми
Стороны высоко оценили установление тесного сотрудничества и согласились далее развивать сотрудничество между двумя странами на местном уровне, в частности, были отмечены побратимские отношения, установленные между городами Астаной и Ханоем в 2012 году; между Восточно-Казахстанской областью и провинцией Бак Нинь в 2024 году; между городами Актау и Да Нангом в 2025 году, а также между другими населенными пунктами в рамках данного государственного визита.
VI. Укрепление регионального и международного сотрудничества
Стороны высоко оценили тесное сотрудничество между странами в региональных и международных организациях и намерены продолжать тесное взаимодействие и оказывать взаимную поддержку в рамках ООН и других международных организаций, регулярно обмениваться мнениями по вопросам региональной безопасности и политики, и международной повестки, представляющим взаимный интерес;
согласились продолжать тесное сотрудничество в рамках таких международных и региональных организаций, как ООН, СВМДА, АСЕМ, ВТО, ЕАЭС и других. Вьетнамская сторона подтвердила свою готовность выступить в качестве моста и поддержать Казахстан в укреплении сотрудничества с АСЕАН, а также с государствами - членами АСЕАН;
обсудили возможности расширения сотрудничества для противодействия таким нетрадиционным угрозам безопасности, как изменение климата, терроризм, транснациональная преступность, а также для предотвращения распространения оружия массового уничтожения.
Вьетнам поддерживает усилия Казахстана по укреплению "Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", в том числе через возможность создания Международного агентства биологической безопасности и другие институциональные механизмы.
Стороны согласились расширять сотрудничество с международным сообществом, внося свой вклад в глобальные усилия по защите окружающей среды, борьбе с опустыниванием
и реагированию на изменение климата;
обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, включая ситуацию в Южно-Китайском море;
подчеркнули важность поддержания обстановки мира, безопасности и стабильности в соответствующих регионах, а также мирного урегулирования споров на основе международного права и Устава ООН;
согласились, что государственный визит генерального секретаря То Лама в Республику Казахстан укрепит традиционную дружбу, заложит основу для нового этапа сотрудничества между двумя странами и откроет новые перспективы для эффективного и практического сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом в интересах народов обеих стран во имя мира, стабильности и развития в регионе.
Генеральный секретарь выразил искреннюю благодарность президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за теплое гостеприимство, оказанное высокопоставленной вьетнамской делегации во время государственного визита.
Совместное заявление принято 6 мая 2025 года в городе Астане Республики Казахстан на казахском, вьетнамском и английском языках.
Комитет государственных доходов МФ РК опубликовал очередной реестр лиц, получивших иностранное финансирование во втором полугодии 2024 года.
По данным ведомства, за 2023-2024 годы сведения представлены 295 лицами. Из них регулярно финансирование из за рубежа получали 118 лиц, периодически - 96 лиц, однократно - 81 лицо.
|
Жариялануға жататын шетел мемлекеттерден, халықаралық және шетелдік ұйымдардан, шетелдіктерден, азаматтығы жоқ адамдардан ақша және (немесе) өзге де мүлік алатын адамдардың тізілімі (2024 жылғы 2 жартыжылдық)
|
№
|
Ұйымның атауы / ТАӘ
|
1
|
ТОО "Морган Льюис"
|
2
|
Представительство "Компании Сан Фармасьютикал Индастриез Лимитед"
|
3
|
Филиал корпорации "Эй-Ар-Ди, ИНК." в РК
|
4
|
Представительство АО "Адамед Фарма" в РК
|
5
|
ТОО "Unicase"
|
6
|
Представительство АО "Дельта Медикел Промоушнз АГ" (Швейцария)
|
7
|
Филиал компании "Бейкер Макензи Казахстан Б.В." в РК
|
8
|
Представительство ЧКОО "Ferring Pharmaceuticals B.V." в РК
|
9
|
Представительство "ДжейПиМорган Чейз Банк, Н.А." в Алматы (Казахстан)
|
10
|
Филиал Корпорации "Центры для Международных Программ" в Казахстане
|
11
|
Корпоративный Фонд "Фонд Евразия Центральной Азии"
|
12
|
Представительство "Интерньюс Нетуорк" в Казахстане
|
13
|
Представительство Корпорации "Американские советы по международному образованию: АСПРЯЛ/АКСЕЛС" в РК
|
14
|
ОО "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности"
|
15
|
Представительство АО "КОНТИ-РУС"в Казахстане
|
16
|
Представительство ЧКОО "Бостон Сайентифик Интернешнл Б.В." в РК
|
17
|
Представительство Компании с ограниченной ответственностью GETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITED (ГЕТЦ ФАРМА ПРАЙВЭТ) ЛИМИТЕД) в РК
|
18
|
ОФ "Международный Центр Журналистики"MediaNet"
|
19
|
Представительство "REUTERS NEWS & MEDIA LIMITED" в РК
|
20
|
Представительство ЗАО "Фарм фирма СОТЕКС " в г Алматы
|
21
|
Представительство "Безен Хелскеа Чехия с.р.о" в РК
|
22
|
Представительство компании "ЭВЕР Нейро Фарма ГмбХ" в Казахстане
|
23
|
Филиал "Фэмили Хэлс Интернэшнл" в РК
|
24
|
Представительство Фонда Розы Люксембург в Центральной Азии
|
25
|
Представительство компании "Мицуи и Ко, ЛТД" в РК
|
26
|
Представительство Совместного ООО "Лекфарм" в РК
|
27
|
Представительство "Медокеми лтд"
|
28
|
Представительство Германской общественной ассоциации "Фонд им.Фридриха Эберта в Казахстане"
|
29
|
ОФ "Молодежная информационная служба Казахстана"
|
30
|
Представительство "Мицубиси Корпорейшн" в РК
|
31
|
"Представительство "БОВА Электроник ГмбХ и Ко.КГ" в Средней Азии
|
32
|
Представительство ООО "Олимпас Москва" в городе Алматы
|
33
|
Представительство консорциума "Медэкспорт Италия"
|
34
|
Представительство КОРОЛЕВСКОГО НИДЕРЛАНДСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ (KNCV) в Центральной Азии
|
35
|
Представительство "Октафарма АГ" в РК
|
36
|
Представительство НПО "ПАРТНЕРЫ ВО ИМЯ ЗДОРОВЬЯ" в РК
|
37
|
ОФ "Десента"
|
38
|
ОЮЛ "Ассоциация организаций социальной ивент-индустрии"
|
39
|
Представительство Perfetti Van Melle Export Middle East & Africa DMCC в РК
|
40
|
Представительство "ОСРАМ ГмбХ" в Казахстане
|
41
|
ОФ "Северо-Казахстанский правовой медиа-центр"
|
42
|
Представительство ОАО "Гедеон Рихтер" в РК
|
43
|
Филиал корпорации "Центр Изучения Глобального Здоровья в Центральной Азии"
|
44
|
ТОО "ТКС Диспьютс"
|
45
|
ОФ "PaperLab"
|
46
|
ОЮЛ "Центрально-Азиатская Ассоциация Людей Живущих с ВИЧ"
|
47
|
Представительство ЧАО "КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД" в РК
|
48
|
Представительство Банка "МЮФГ Банк, Лтд." в городе Алматы
|
49
|
ОФ "Международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз"
|
50
|
"Благотворительный ОФ "CAPS Unlock"
|
51
|
ОФ "Фонд "Ержан" имени Е.Татишева"
|
52
|
Представительство ООО "СПЛАТ" в Центральной Азии
|
53
|
Представительство "Grohe AG"/"Грое АГ"/ в Казахстане
|
54
|
ТОО "Делойт ТСФ"
|
55
|
Представительство SuperFoodFreeZoneCompany (СуперФудФриЗонКомпании) в РК
|
56
|
ОФ "Центр исследования правовой политики"
|
57
|
Представительство "Фридом Хаус, Инк." в РК
|
58
|
ТОО "ПРАЙСУОТЕРХАУСКУПЕРС ТАКС ЭНД ЭДВАЙЗОРИ"
|
59
|
Представительство"Andreas Stihl AG & Co.KG Mittelasien" ("Андреас Штиль АГ унд Ко. КГ в Средней Азии")
|
60
|
Представительство ООО "Армстронг Ворлд Индастриз" в РК
|
61
|
ТОО "Агентство интеллектуальной собственности Казахстан"
|
62
|
Представительство Rittal UAB (Риттал УАБ) в РК
|
63
|
Представительство "Telegraph42 Management GmbH" в РК
|
64
|
Представительство ЗАО "профайн РУС" в РК
|
65
|
ОО "Правовой центр женских инициатив" "Сана сезім"
|
66
|
ОО по правам человека "Phoenix"
|
67
|
ОФ "FemAgora"
|
68
|
ОО "Қадір-қасиет"
|
69
|
Представительство Общества с ограниченной ответственностью "Перфетти Ван Мелле" в РК
|
70
|
Филиал совместного общества с ограниченной ответственностью "Конте Спа" в РК
|
71
|
ОФ "Крылья свободы"
|
72
|
Представительство Публичного АО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" в РК
|
73
|
Филиал АО "Польское Агентство по Инвестициям и Торговле" в Казахстане
|
74
|
Представительство АО "Корпорация Ниссин" в городе Алматы Республики Казахстан
|
75
|
КФ "Act for Impact"
|
76
|
КФ "NAC Analytica"
|
77
|
ОЮЛ и ИП "Ассоциация энергетические напитки Евразия"
|
78
|
ОО "Эхо"
|
79
|
ОО "Мигдаль"
|
80
|
Представительство "Lufthansa Consulting GmbH" в РК
|
81
|
ОФ "ЭФЬЮ Казахстан"
|
82
|
Представительство Норвежского Хельсинкского Комитета в Казахстане
|
83
|
Представительство компании "Элай Лилли Восток С.А."
|
84
|
Представительство Компании "Д-р Реддиˆс Лабораторис Лимитед" в РК
|
85
|
ОФ "Международная Правовая Инициатива"
|
86
|
ТОО "Юридическая компания IP Choice"
|
87
|
ОО "Карагандинский областной экологический музей"
|
88
|
ТОО "NovaCity.kz"
|
89
|
ТОО "Юридическая фирма "Саят Жолши и Партнёры"
|
90
|
ОФ "Реки без границ"
|
91
|
ЧФ "Education Community"
|
92
|
ОФ "Евразийский Цифровой Фонд"
|
93
|
ОО "Абырой"
|
94
|
ОЮЛ "Казахстанский Союз Людей, Живущих с ВИЧ"
|
95
|
ОО "Семипалатинская городская Ассоциация молодых журналистов"
|
96
|
ОФ "Ар. Рух. Хак."
|
97
|
Представительство компании Azuma Shipping Co., LTD. (Азума Шиппинг Ко., ЛТД.) в городе Алматы
|
98
|
ОФ "Центр Социально-психологической реабилитации и адаптации для женщин и детей "Родник"
|
99
|
ЧФ "Jetigen Project"
|
100
|
ИП "Tilshi"
|
101
|
ОЮЛ "Республиканская ассоциация сельскохозяйственных кооперативов "АгроСоюз Казахстана"
|
102
|
ОФ "TAUAN"
|
103
|
ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение"
|
104
|
ОФ "МАД Консалтинг"
|
105
|
Частная компания Law Office of Victor Mokrousov Ltd.
|
106
|
ОО "РАВНЫЙ - РАВНОМУ ПЛЮС"
|
107
|
Представительство компании "Калмэн Интернэшнал,ЛЛС" в РК
|
108
|
ОФ "Дәріс-2016"
|
109
|
ОО "Generation"
|
110
|
ИП Динара Сериковна
|
111
|
КФ "Steppe & World Publishing"
|
112
|
ТОО "ADM Valner"
|
113
|
Представительство "Ниппон Экспресс (Г.К.) Компани Лимитед" в Казахстане
|
114
|
ОЮЛ "Ассоциация религиозных объединений Казахстана"
|
115
|
ОФ "Центр по внедрению Новых, Экологически Безопасных Технологий"
|
116
|
ЖК Сержан Г.
|
117
|
ОФ "Nomad Rights"
|
118
|
ОФ "Doktor S.N."
|
119
|
ОФ "Центр комплексной поддержки семьи "Семейная Академия"
|
120
|
ТОО "Информационное агентство "ТоболИнфо"
|
121
|
ОО "Объединённый мир борьбы - Азия (Федерация борьбы)"
|
122
|
Частная компания Pactum International Ltd.
|
123
|
ОЮЛ "Интернет Ассоциация Казахстана"
|
124
|
Представительство Акционерного общества "Российский экспортный центр" в РК
|
125
|
OYDETOX
|
126
|
ОФ "Центр прикладных исследований "TALAP"
|
127
|
ОО "Истоки Добра"
|
128
|
ТОО "Недвижимость Северного Казахстана"
|
129
|
ОФ "Фонд социальной помощи "РЕВАНШ"
|
130
|
ОО "Талдыкорганский региональный центр поддержки женщин"
|
131
|
ТОО "Медиастарт 2012"
|
132
|
ОО "БЕРЕКЕ"
|
133
|
Республиканское объединение профсоюзов "Федерация профсоюзов РеспубликиКазахстан"
|
134
|
ТОО "Аналитик ПВ"
|
135
|
ИП Дубовицкий
|
136
|
ТОО "FEST"
|
137
|
ОЮЛ "Региональная ассоциация НПО Западного Казахстана "Табиги орта"
|
138
|
Представительство "JUMO GmbH & Co. KG" (ЮМО ГмбХ & Ко. КГ)
|
139
|
ОЮЛ "Ассоциация по развитию гражданского общества Республики Казахстан"АРГО"
|
140
|
ОФ "Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района"
|
141
|
ОФ "ZERTTEU RESEARCH INSTITUTE"
|
142
|
ОФ "Urban Forum Kazakhstan"
|
143
|
ТОО "Черемшанский бройлер"
|
144
|
ИП STAR
|
145
|
ОО "Амелия"
|
146
|
ОФ "Қайсар"
|
147
|
ТОО "Юридическая компания "KORGAN"
|
148
|
ОФ "Фонд защиты прав человека "Qaharman Human Rights Initiative"
|
149
|
ТОО "Qaz Artis Centrum"
|
150
|
ТОО "Юридическая компания Адверсус"
|
151
|
ОО "Клуб путешественников "Almaty Nomad"
|
152
|
ЧУ "Мангистау право №1"
|
153
|
ОЮЛ "Ассоциация международных фармацевтических производителей в РК"
|
154
|
Масатбаева А.О.
|
155
|
ТОО "Salyqtez (Салыктез)"
|
156
|
ОЮЛ в форме ассоциации "Национальная волонтерская сеть"
|
157
|
КФ "Консалтинг-Центр "Лекс"
|
158
|
ИП "ДИДЕНКО О.А."
|
159
|
ИП Абилхан
|
160
|
ТОО "Pactum Legal Partners"
|
161
|
ОО "Жайық таңы"
|
162
|
Представительство компании Arysta LifeScience Great Britain Limited (Ариста ЛайфСайенс Грейт Британ Лимитед) в городе Алматы, РК
|
163
|
ТОО "GFLawyer"
|
164
|
Ибраева А.Н.
|
165
|
Представительство ООО "Комацу СНГ" в РК
|
166
|
ОО "Мейерім"
|
167
|
ОО "Ассоциация родителей детей с аутизмом по Актюбинской области "РАСтемка"
|
168
|
ИП Коскина А.Т.
|
169
|
ОО немцев "Возрождение" по области Абай
|
170
|
ТОО "КазахстанИнтерСервис"
|
171
|
ОО "Талдыкорганский правозащитный центр"
|
172
|
Учреждение "КОНСАЛТИНГ-ЦЕНТР "ЗУБР"
|
173
|
ОФ "Answer"
|
174
|
ОО "Гауһар жол"
|
175
|
ОО "Общество женщин-малых предпринимателей"
|
176
|
НПУ "ЭкоМангистау"
|
177
|
Петропавловская региональная ассоциация потребительских кооперативов собственников квартир
|
178
|
ТОО "Юридическая фирма "Signum"
|
179
|
ЧФ "Благотворительный фонд имени Ларисы Захаровой"
|
180
|
ТОО "Юридическая фирма "GRATA"
|
181
|
ОО "Аналитическое экологическое агентство "GREEN WOMEN" ("ГРИН ВУМЕН")
|
182
|
ОО "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак"
|
183
|
Представительство "Ферринг Фармацевтикалс СА" в РК
|
184
|
Филиал "Канадско - евразийская торговая палата" в РК
|
185
|
Палата юридических консультантов "Kazakhstan Bar Association"
|
186
|
ТОО "КейДи Эдвайзори"
|
187
|
ОО Экологическое общество "Зеленое спасение"
|
188
|
НУ "Независимое информационное агентство"
|
189
|
ТОО "Агентство EZ Solutions"
|
190
|
Представительство ООО "Мишлен Русская компания по производству шин"
|
191
|
Представительство корпорации "Интел Корпорейшн ЮК Лимитед" в РК
|
192
|
ТОО "Fides-AR"
|
193
|
ОФ "Институт Национальных и Международных Инициатив Развития"
|
194
|
ОФ Центр творческих инициатив "Cultural Dialogue"
|
195
|
ИП "An Archer Key"
|
196
|
ОЮЛ "Ассоциация "МИЦВА"
|
197
|
РОО "Национальная Лига Потребителей"
|
198
|
Представительство BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Kazakhstan-Almaty Representation/БСХ Ев Алетлери Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети Казахстан-Алматы Репрезентэйшн/
|
199
|
Представительство "Ю Би Эс АГ" в г. Алматы, Казахстан
|
200
|
ТОО "Licenses & Work Permits"
23 сентября 2024 года. Экспертная группа "Большой двадцатки" (T20) приняла предложения и опубликовала аналитические записки представителей Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), подготовленные в рамках работы подгруппы Т20 по вопросам реформы многосторонних банков развития. Документы "Повышение координации и расширение охвата Глобальной сети финансовой безопасности" и "Улучшение фокусировки многосторонних банков развития для поддержки устойчивого развития в условиях новых вызовов" размещены на сайте Т20.
В частности, представители ЕФСР указывают на необходимость расширения покрытия Глобальной сетью финансовой безопасности (ГСФБ). ГСФБ представляет собой международную многоуровневую систему финансовых механизмов и институтов, состоящую из собственных резервов стран, двусторонних своп-соглашений, региональных финансовых механизмов и Международного валютного фонда (МВФ). Региональный финансовый механизм в Евразийском регионе - это ЕФСР, в Европе -Европейский стабилизационный механизм (ESM), в Южной Америке - Латиноамериканский резервный фонд (FLAR), на Ближнем Востоке и в Северной Африке - Арабский валютный фонд (AMF), в Юго-восточной Азии - Многосторонняя Чиангмайскаяинициатива (CMI).
Несмотря на разнообразие задач и инструментов, у всех региональных финансовых механизмов общая цель - содействие экономической и финансовой стабильности. Их ключевые преимущества - это скорость принятия решений по оказанию финансовой поддержки, большая гибкость и близость к своим странам-участницам.
При этом эксперты ЕФСР отмечают, что почти половина стран имеют доступ только к двумэлементам ГСФБ - резервы и МВФ, а региональные финансовые механизмы не покрывают все страны. Это не только усиливает неравенство поддержки стран в случае кризисных явлений, но и создает риски для эффективности противодействия глобальным кризисам.
Эксперты ЕФСР указывают на необходимость скорейшего запуска Африканского стабилизационного механизма для наиболее полного покрытия континента.
Кроме того, в развивающихся странах, которые активно привлекают средства международных доноров, необходимо повышение координации международных финансовых организаций и агентств по развитию, в том числе через создание соответствующих платформ. Такие платформыдействуют в ряде стран, например в Кыргызстане и Таджикистане. На них на регулярной основе осуществляется координация деятельности, что позволяет, в частности, избегать дублирования операций.
ЕФСР с 2021 года активно участвует в работе Т20 посредством подготовки аналитических документов и экспертной поддержки. Представитель Фонда является сопредседателем подгруппы по вопросам реформы многосторонних банков развития. Рекомендации Т20 находят свое отражение в итоговых документах и принимаемых решениях лидерами "Большой двадцатки".
Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) - региональный финансовый механизм объемом более 9 млрд долларов США, который учрежден в 2009 году Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Целями ЕФСР являются содействие экономической и финансовой стабильности в государствах - участниках Фонда, а также поддержка их устойчивого развития.
