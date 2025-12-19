Казахстан и Молдова укрепляют межпарламентский диалог

Рассказать друзьям

Посол Казахстана в Молдове Алмат Айдарбеков встретился со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу, сообщает пресс-служба МИД.





Посол поздравил спикера с переназначением на должность председателя парламента Молдовы, выразив уверенность в дальнейшем поступательном развитии межпарламентского диалога и укреплении двустороннего сотрудничества.





В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия между Астаной и Кишиневом.





Айдарбеков проинформировал о проводимых в стране политических и социальных преобразованиях, основных положениях послания президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Отдельное внимание было уделено инициативе по парламентским реформам и институциональному развитию, в том числе созданию Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.





Посол также ознакомил собеседника с внешнеполитическими инициативами главы государства, включая его участие в сессии ГА ООН, визиты в КНР, США, РФ и Узбекистан.





Казахский дипломат также сообщил об основных тезисах выступления президента РК на форуме в Туркменистане, посвященном международному дню нейтралитета. Подчеркнута последовательная позиция Казахстана в поддержке инициатив, направленных на укрепление мира, доверия и межрелигиозного диалога.





Кроме того, посол проинформировал о состоявшемся официальном визите президента Европейского совета Антониу Кошту в Астану и достигнутых договоренностях о продолжении контактов в целях расширения взаимовыгодного сотрудничества.





В свою очередь Гросу отметил, что высоко ценит внешнеполитическую активность Казахстана и его международные инициативы. Он также положительно воспринимает роль парламентских групп дружбы двух стран как устойчивого механизма межпарламентского взаимодействия.





Председатель парламента также сообщил, что открытие посольства Молдовы в Астане внесет вклад в дальнейшее развитие двухсторонних отношении.





В завершение встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении казахстанско-молдавского сотрудничества, подчеркнули важность поддержания регулярного политического диалога и развития межпарламентских контактов.