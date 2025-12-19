Казахстан и Словения наращивают инвестиционное партнерство

Рассказать друзьям

Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с директором Агентства по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Spirit Slovenia Тамарой Зайц Балажич обсудил практические меры по реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в марте 2025 года визита президента Словении в Казахстан и казахско-словенского бизнес-форума, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества в таких перспективных сферах, как фармацевтика, взаимодействие в сферах искусственного интеллекта и информационно-коммуникационных технологий, транспортно-логистическая инфраструктуры с участием порта Копер и Среднего коридора, а также в области гидроэнергетики, тепличных технологий и современного сельского хозяйства, включая внедрение инновационных и устойчивых решений.





В рамках продвижения несырьевого казахстанского экспорта с высокой добавленной стоимостью Made in Qazaqstan на международных рынках обращает на себя внимание богатый опыт Агентства по разработке, формированию и продвижению национальных брендов I feel Slovenia и Slovenia: Green. Creative. Smart, которые стали визитной карточкой продвижения национального экспорта Made in Slovenia на европейском и международном рынках и привлечения иностранных инвестиций и туристов.





В качестве партнера АО "Национальная компания KAZAKH INVEST", Агентство по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Spirit Slovenia выразило особую заинтересованность в налаживании взаимодействия с национальным институтом поддержки экспорта QazTrade, в соорганизации V заседания МПК в Любляне, а также в организации словенской бизнес-миссии в Казахстан во второй половине 2026 года, который рассматривается как важный шаг для запуска новых совместных инвестиционных и кооперационных проектов.