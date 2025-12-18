Казахстан и Венгрия усиливают экономическое и инвестиционное сотрудничество

Рассказать друзьям

Посол Республики Казахстан в Венгрии Абзал Сапарбекулы провел встречу с государственным секретарем по вопросам экономического развития и промышленности Министерства национальной экономики Венгрии Мате Лога, а также с заместителем государственного секретаря Мартоном Бокаи, сообщили в МИД РК.





В ходе встречи были обсуждены текущее состояние торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Венгрией, а также перспективы его дальнейшего развития.





Стороны отметили, что Венгрия является для Казахстана ключевым торгово-экономическим партнером в Центральной и Восточной Европе. Было подчеркнуто поступательное развитие двустороннего экономического взаимодействия и выражена взаимная заинтересованность в его дальнейшем углублении.





Посол Казахстана подтвердил планы по диверсификации структуры экспорта в Венгрию и увеличению объемов экспорта до 700 млн долларов США за счет продукции металлургии, нефтехимии, машиностроения, пищевой промышленности и производства строительных материалов.





В сфере инвестиционного сотрудничества Венгрия была отмечена как важный партнер Казахстана, при этом подчеркнуто, что с 2005 года общий объем привлеченных прямых венгерских инвестиций в экономику Казахстана превысил 409 млн долларов США.





В ходе встречи особое внимание было уделено деятельности казахстанско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Созданная в 2008 году комиссия стала важной платформой для развития двусторонних экономических отношений.





Стороны выразили надежду на проведение 9-го заседания комиссии в 2026 году в Астане, отметив, что это будет способствовать дальнейшей активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В этой связи была подчеркнута важность обмена информацией о ходе реализации договоренностей, достигнутых в рамках протокола 8-го заседания комиссии, состоявшегося в 2023 году, а также обсуждения новых направлений сотрудничества, которые будут включены в повестку следующего заседания.





Одной из ключевых инициатив двустороннего сотрудничества является создание Казахстанско-Венгерского совместного инвестиционного фонда с первоначальным капиталом в размере 100 млн долларов США. Стороны обсудили вопрос подписания меморандума о взаимопонимании по созданию данного фонда.





По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению стратегического экономического партнерства между Казахстаном и Венгрией и реализации совместных проектов, направленных на устойчивое развитие экономик двух стран.