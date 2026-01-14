Новые контуры казахско-словенской экономической дипломатии

Рассказать друзьям

Любляна, 9 января 2026 года - Посол Республики Казахстан в Словении Алтай Абибуллаев провёл встречу с Государственным секретарём Министерства иностранных и европейских дел Словении по европейским делам, международному праву, защиты интересов и экономической дипломатии Невой Грашич.

Посол проинформировал о главных тезисах Главы государства, изложенных в интервью газете "Түркістан" от 5 января и об объявлении в Казахстане 2026 года "Годом цифровизации и искусственного интеллекта". Дипломаты также предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также ход подготовки к 5-му заседанию МПК по торгово-экономическому сотрудничеству, а также планам проведения Цифрового форума "Digital Bridge" в Любляне, призванного стать площадкой для взаимодействия профильных ведомств, бизнеса и экспертного сообщества двух стран в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении сотрудничества в фармацевтической отрасли, включая взаимодействие с такими известными на казахском рынке ведущими словенскими брендами, как "Krka" и "Lek", а также расширение кооперации в сфере здравоохранения и медицинских технологий.

В рамках обсуждения транзитно-транспортного и логистического сотрудничества Посол подчеркнул ключевой потенциал Казахстана как одного из важных транзитных государств Евразийского пространства, а также о предпринимаемых мерах Правительством РК по развитию современной транспортно-логистической инфраструктуры, включая железнодорожные и мультимодальные маршруты. В этой связи была отмечена важность участия в развитии Среднего коридора и диверсификации транспортных маршрутов словенского морского порта Лука Копер как одного из ключевых узлов в повышении устойчивости цепочек поставок и расширении логистических возможностей для европейских государств, не имеющих доступа к отрытому морю.

Дипломаты затронули также актуальные аспекты двустороннего энергетического взаимодействия. Словенская сторона выразила интерес в налаживании сотрудничества аэрокосмической отрасли и нанотехнологий, подчеркнув важность научно-технологической кооперации и обмена компетенциями.

В целях формирования устойчивых и долгосрочных правовых основ казахско-словенского партнёрства достигнуто принципиальное взаимопонимание по вопросам дальнейшего расширения договорно-правовой базы, включая Соглашение о взаимной защите и поощрении инвестиций, новое Соглашение по безвизовому режиму для обладателей дипломатических и служебных паспортов, а также проведению консульских консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Источник: МИД РК






