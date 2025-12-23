Словенский порт может усилить транзит Азии и Европы через Средний коридор

Рассказать друзьям

В соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне между президентами Казахстана и Словении в марте 2025 года, а также с целью практического обсуждения основных принципов гармонизации Транскаспийского международного транспортного маршрута - Среднего коридора с одним из крупнейших морских портов Европы "Лука Копер" посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев ознакомился с функциональной деятельностью порта и обсудил перспективы сотрудничества с председателем правления Невенкой Кржан, сообщили в пресс-службе МИД РК.

В ходе беседы состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам развития двустороннего сотрудничества в сфере транспорта, транзита и логистики. Посол презентовал словенской стороне потенциал Казахстана как одного из ключевых транзитных государств Евразийского пространства, а также о предпринимаемых мерах правительством РК по развитию современной транспортно-логистической инфраструктуры, включая железнодорожные и мультимодальные маршруты международного значения.

Отдельное внимание было уделено потенциалу и возможностям развития Среднего коридора, задачам диверсификации транспортных маршрутов, повышения устойчивости цепочек поставок и расширения логистических возможностей для европейских государств. Председатель правления порта представила информацию о текущей деятельности "Лука Копер", его инфраструктурных возможностях, специализации терминалов, а также планах по дальнейшему развитию и модернизации портовых мощностей. Подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и развитии практического взаимодействия, в том числе в части расширения сотрудничества с КТЖ Экспресс и другими профильными структурами и деловыми кругами двух стран.

Словенский порт "Лука Копер" работает 24/7 365 дней в году, практически не подвержен погодным условиям, расположен на Адриатическом побережье Словении на территории 283 га, порт играет ключевую роль для всех стран ЕС, не имеющих прямого доступа к отрытому морю (1/3 всего импорта в Австрию, 45% импорта в Венгрию).

Персонал порта - 2,5 тысячи высококвалифицированных специалистов, ежегодный объем грузооборота - 23 млн тонн, или 1,5-1,8 млн контейнеров, принимает и отправляет все виды товаров и груза (за исключением нефти и газа), в частности, 1,1 млн новых автомобилей мировых брендов. В настоящее время длительность доставки грузов по морю с восточного побережья Китая и из региона АТР до словенского порта "Лука Копер" составляет 43-46 дней.





