17.12.2025, 15:07 48141

В Баку обсудили новые приоритеты казахско-азербайджанского сотрудничества

В преддверии Дня независимости в посольстве Казахстана в Баку состоялся круглый стол, посвященный казахско-азербайджанским отношениям, сообщили в МИД РК.

В мероприятии приняли участие посол Республики Казахстан в Азербайджане Алим Байель, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Азер Аллахверянов, председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, директор Центра стратегических исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов, руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, директор аналитического центра STEM Орхан Йолчуев, глава Центра исследований "Атлас" Эльхан Шаиноглу, председатель Общественного объединения "Бакинский клуб политологов" Заур Мамедов, и другие дипломаты.

Эксперты дали высокую оценку результатам визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан для участия в XII Саммите ОТГ, а также государственного визита президента АР Ильхама Алиева в Казахстан, состоявшимся в октябре 2025 года. Было отмечено, что беспрецедентная интенсивность двустороннего политического диалога способствует росту сотрудничества по всем направлениям и придает импульс для реализации ряда совместных стратегических проектов в области энергетики и транспорта.

В этом контексте Алим Байель отметил важность таких крупных проектов как Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), экспорт казахской нефти и урана через территорию Азербайджана, прокладка по дну Каспийского моря волоконно-оптической линии связи, завершение которой планируется в конце 2026 года. Дипломат подчеркнул, что в 2025 году Казахстан впервые стал основным поставщиком пшеницы на азербайджанский рынок и выразил надежду на закрепление успеха.

Посол также проинформировал азербайджанских экспертов об основных тезисах послания главы государства народу Казахстана, озвученного в сентябре 2025 года. В частности, дипломат остановился на грядущей парламентской реформе и большом значении, придаваемом в Казахстане искусственному интеллекту.

В ходе беседы эксперты отметили рост значимости Организации тюркских государств и поделились своим мнением касательно основных приоритетов Азербайджана в ходе председательствования в этой организации. Депутат Азер Аллахверянов отметил инициативу Азербайджана о создании платформы НПО стран ОТГ с секретариатом в Баку. В свою очередь, Орхан Йолчуев предложил субсидировать авиаперелёты для молодых ученых и профессионалов из стран ОТГ. Таким образом, по его мнению, может быть усилено культурно-гуманитарное взаимодействие между братскими странами.

В контексте недавнего включения Азербайджана в формат сотрудничества стран Центральной Азии Фарид Шафиев предложил провести в 2026 году форум аналитических центров С6. Также аналогичный форум предложено провести в рамках СВМДА. В свою очередь, Фархад Мамедов рассказал о процессе азербайджано-армянской нормализации. Азербайджанская сторона ожидает в 2026 году дальнейший прогресс в этом направлении. Важным шагом, по его мнению, стали начавшиеся недавно поставки через Азербайджан казахстанского зерна в Армению.

Кроме того, в рамках мероприятия были заслушаны мнения экспертов по вопросам энергетического и транспортно-логистического сотрудничества, научно-экспертной кооперации, культурно-гуманитарных связей.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Азербайджанпартнерство

новости по теме

18.12.2025, 17:34 756

Казахстан и Молдова укрепляют межпарламентский диалог

Посол Казахстана в Молдове Алмат Айдарбеков встретился со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу, сообщает пресс-служба МИД.

Посол поздравил спикера с переназначением на должность председателя парламента Молдовы, выразив уверенность в дальнейшем поступательном развитии межпарламентского диалога и укреплении двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия между Астаной и Кишиневом.

Айдарбеков проинформировал о проводимых в стране политических и социальных преобразованиях, основных положениях послания президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Отдельное внимание было уделено инициативе по парламентским реформам и институциональному развитию, в том числе созданию Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Посол также ознакомил собеседника с внешнеполитическими инициативами главы государства, включая его участие в сессии ГА ООН, визиты в КНР, США, РФ и Узбекистан.

Казахский дипломат также сообщил об основных тезисах выступления президента РК на форуме в Туркменистане, посвященном международному дню нейтралитета. Подчеркнута последовательная позиция Казахстана в поддержке инициатив, направленных на укрепление мира, доверия и межрелигиозного диалога.

Кроме того, посол проинформировал о состоявшемся официальном визите президента Европейского Совета Антониу Кошту в Астану и достигнутых договоренностях о продолжении контактов в целях расширения взаимовыгодного сотрудничества.

В свою очередь Гросу отметил, что высоко ценит внешнеполитическую активность Казахстана и его международные инициативы. Он также положительно воспринимает роль парламентских групп дружбы двух стран как устойчивого механизма межпарламентского взаимодействия.

Председатель парламента также сообщил, что открытие посольства Молдовы в Астане внесет вклад в дальнейшее развитие двухсторонних отношении.

В завершение встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении казахстанско-молдавского сотрудничества, подчеркнули важность поддержания регулярного политического диалога и развития межпарламентских контактов.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

18.12.2025, 17:31 1141

В Стамбуле открыт "Научно-литературный уголок Казахстана"

В рамках празднования Дня независимости Республики Казахстан в библиотеке Рами впервые состоялось торжественное открытие "Научно-литературного уголка Казахстана", сообщает пресс-служба МИД.

Данная инициатива была реализована по предложению Республиканского государственного предприятия "Ғылым ордасы", подведомственного Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан, при поддержке генерального консульства Республики Казахстан в Стамбуле.

Основной целью проекта является дальнейшее развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Турцией, широкая международная популяризация литературного и научного наследия казахского народа, а также формирование на базе библиотеки Рами постоянного информационно-познавательного пространства, посвященного казахской литературе и науке.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители генерального консульства Республики Казахстан в Стамбуле, международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ, фонда тюркской истории и культуры TURKTAV, руководство и специалисты РГП "Ғылым ордасы", а также представители интеллектуальной общественности Турции в сфере культуры и образования и представители казахстанских студентов, обучающихся в Турции.

В рамках мероприятия РГП "Ғылым ордасы" передало в дар библиотеке Рами 500 экземпляров книг с целью пополнения ее фонда. В новом уголке размещены книги и информационные материалы из фонда Центральной научной библиотеки, охватывающие казахскую литературу, историю, культуру, науку и художественную литературу. Следует отметить, что фонд Центральной научной библиотеки сегодня насчитывает около 6 миллионов редких рукописей, а также научных и литературных изданий, являясь одним из крупнейших книжных собраний в Казахстане.

Реализация данного проекта именно в библиотеке Рами имеет особое значение. Исторический комплекс, построенный в XVIII веке, после комплексной реставрации превратился в один из крупнейших и наиболее современных образовательных центров Турции. В настоящее время библиотека Рами известна как международная платформа, организующая мероприятия нового формата в области науки, культуры и искусства на основе концепции "живой библиотеки".

Открытие специального уголка, посвященного казахской науке и литературе, в столь значимой историко-культурной и научной среде является важным шагом, направленным на укрепление духовных связей между Казахстаном и Турцией, а также на вывод научного и культурного взаимодействия двух стран на новый уровень.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

18.12.2025, 17:28 1746

В Душанбе обсудили приоритеты сотрудничества Казахстана и Таджикистана

Посол Республики Казахстан в Республике Таджикистан Валихан Туреханов провел брифинг для представителей средств массовой информации и экспертного сообщества Таджикистана, в ходе которого подробно осветил текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Казахстаном и Таджикистаном. В ходе брифинга участникам был представлен информационный бюллетень о политических и экономических реформах в Казахстане под руководством президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает МИД РК.

В своем выступлении глава дипломатической миссии подчеркнул, что казахско-таджикские отношения носят устойчивый, доверительный и поступательный характер, основываются на многолетних традициях дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства. Особо было отмечено, что активный политический диалог на высшем и высоком уровнях задает позитивную динамику сотрудничеству по всем ключевым направлениям.

Посол проинформировал участников брифинга о развитии торгово-экономических связей, отметив устойчивый рост взаимного товарооборота, расширение номенклатуры поставляемой продукции и наличие значительного потенциала для кооперации в сферах промышленности, агропромышленного комплекса, энергетики, транспорта и логистики. Казахстан подтверждает готовность и далее содействовать реализации совместных инвестиционных проектов и укреплению деловых контактов между предпринимательскими кругами двух стран.

Отдельное внимание в ходе брифинга было уделено гуманитарному сотрудничеству. Туреханов отметил активное взаимодействие в области образования, науки, культуры и спорта. Казахстан продолжает оказывать поддержку таджикской молодежи в рамках образовательных программ, включая предоставление грантов на обучение в казахстанских вузах, а также содействует расширению культурных и академических обменов.

Посол также подчеркнул важность взаимодействия Казахстана и Таджикистана в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, СНГ, ШОС и другие многосторонние форматы. Стороны последовательно поддерживают друг друга по актуальным вопросам региональной и международной повестки, включая обеспечение безопасности, устойчивого развития и водно-энергетической проблематики Центральной Азии.

В завершение брифинга В.Туреханов выразил уверенность, что казахско-таджикские отношения будут и далее динамично развиваться, отвечая интересам народов двух стран и внося вклад в укрепление стабильности и сотрудничества в регионе.

Брифинг прошел в конструктивной атмосфере и вызвал живой интерес со стороны представителей СМИ и экспертного сообщества.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

18.12.2025, 17:08 2166

Турецкие компании заинтересованы в увеличении своих инвестиций в Казахстане

В рамках рабочего визита посла Казахстана в Турции Еркебулана Сапиева в провинции Адана и Газиантеп проведены встречи с рядом крупных промышленных предприятий, а также с председателем промышленной палаты Аданы Зеки Кыванчем и губернатором провинции Газиантеп Кемальем Чебером, сообщает МИД РК.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, а также вопросы углубления межрегиональных связей.

В частности, рассмотрены возможности взаимодействия в областях пищевой промышленности, производства гигиенической продукции, пластиковой и текстильной продукции, а также создания в Казахстане сельскохозяйственной техники, размещения совместных производств и участия турецкого бизнеса в инвестиционных проектах нашей страны.

По итогам встреч достигнута договоренность об организации визита турецких компаний в Казахстан с целью дальнейшего расширения сотрудничества и более детального ознакомления с инвестиционными возможностями страны.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

18.12.2025, 15:15 5281

Казахстан и Египет укрепляют сотрудничество в сфере подготовки кадров

Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Аскар Женис провел встречу с ректором Американского университета в Каире Ахмедом Даллалом, в ходе которой были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере высшего образования и активизации межвузовских связей, проинформировали в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Посол проинформировал египетскую сторону о реализуемых в Казахстане мерах по интеграции национальной системы высшего образования в международное образовательное пространство, включая открытие филиалов ведущих зарубежных университетов, в соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. В этом контексте он отметил текущее состояние и перспективы казахстанско-египетского сотрудничества в области науки и образования, подчеркнув, что в настоящее время основная часть казахстанских студентов в Египте обучается в университетах Аль-Азхар, Каирском и Айн-Шамс.

В свою очередь Ахмед Даллал, кратко остановившись на истории возглавляемого им университета, сообщил о подписании 3 декабря 2024 года в Астане Меморандума о стратегическом сотрудничестве между Назарбаев Университетом и Американским университетом в Каире. Было отмечено, что данный документ направлен на укрепление академических и научных связей между двумя вузами. В этой связи ректор выразил заинтересованность в установлении партнерских отношений с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и подтвердил готовность принять его руководство в Каире.

Американский университет в Каире, основанный в 1919 году, осуществляет обучение на английском языке и реализует образовательные программы на основе американской системы высшего образования.

Академическая структура университета включает четыре основных факультета. Бизнес (экономика, финансы, бухгалтерский учет, менеджмент, маркетинг), Глобальные вопросы и политология (международные отношения, политология, государственное управление, развитие), Гуманитарные и социальные науки (языки и литература, история, философия, политология, журналистика, социология) и Науки и инженерия (инженерные направления, информационные технологии, математика, физика, химия, биология). Университет подготовил значительное число государственных служащих и общественных деятелей Египта. Среди его выпускников Председатель Центрального банка Египта Хасан Абдалла, Министр планирования, экономического развития и международного сотрудничества АРЕ Рания аль-Машат, один из крупнейших предпринимателей Египта, председатель Orascom Investment Holding Нагиб Савирис и другие.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

18.12.2025, 14:47 6441

Казахстан и Словения наращивают инвестиционное партнерство

Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с директором Агентства по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Spirit Slovenia Тамарой Зайц Балажич обсудил практические меры по реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в марте 2025 года визита президента Словении в Казахстан и казахско-словенского бизнес-форума, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества в таких перспективных сферах, как фармацевтика, взаимодействие в сферах искусственного интеллекта и информационно-коммуникационных технологий, транспортно-логистическая инфраструктуры с участием порта Копер и Среднего коридора, а также в области гидроэнергетики, тепличных технологий и современного сельского хозяйства, включая внедрение инновационных и устойчивых решений.

В рамках продвижения несырьевого казахстанского экспорта с высокой добавленной стоимостью Made in Qazaqstan на международных рынках обращает на себя внимание богатый опыт Агентства по разработке, формированию и продвижению национальных брендов I feel Slovenia и Slovenia: Green. Creative. Smart, которые стали визитной карточкой продвижения национального экспорта Made in Slovenia на европейском и международном рынках и привлечения иностранных инвестиций и туристов.

В качестве партнера АО "Национальная компания KAZAKH INVEST", Агентство по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Spirit Slovenia выразило особую заинтересованность в налаживании взаимодействия с национальным институтом поддержки экспорта QazTrade, в соорганизации V заседания МПК в Любляне, а также в организации словенской бизнес-миссии в Казахстан во второй половине 2026 года, который рассматривается как важный шаг для запуска новых совместных инвестиционных и кооперационных проектов.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

18.12.2025, 14:38 7046

Итоги стратегического партнерства Казахстана и Катара обсудили в Дохе

Посол Республики Казахстан в Государстве Катар Арман Исагалиев провел встречу с председателем Консультативного совета Государства Катар Хасаном бен Абдуллой Аль-Ганимом. В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского взаимодействия как важной составляющей двусторонних отношений, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Председатель Консультативного совета Катара дал положительную оценку реформам, реализуемым в Республике Казахстан под руководством президента Касым-Жомарта Токаева. По его словам, проводимые преобразования способствуют устойчивому развитию страны и укреплению ее позиций на международной арене.

Стороны отметили, что поручения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, данные по итогам его государственного визита в Катар в 2024 году и направленные на расширение экономического, торгово-инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также на укрепление политических и межпарламентских связей, последовательно реализуются на практике. Было с удовлетворением отмечено, что в 2025 году сторонам удалось достичь значимых результатов, способствовавших расширению активного и содержательного диалога между двумя странами.

В этом контексте председатель Консультативного совета Катара подчеркнул сохранение высокой динамики двустороннего взаимодействия в текущем году, обратив внимание на проведение в Астане седьмого заседания Межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также третьего раунда консультаций между внешнеполитическими ведомствами. По его словам, данные форматы способствуют углублению координации между профильными органами и создают дополнительные возможности для реализации совместных инициатив.

Особое внимание было уделено вопросам инвестиционного сотрудничества. Стороны положительно оценили существенный рост объема катарских инвестиций в Казахстан с 156,4 млн долларов США в 2024 году до 1 млрд 167 млн долларов США по итогам второго квартала 2025 года, отметив, что данная динамика является свидетельством высокого уровня взаимного доверия и обоюдной заинтересованности в развитии долгосрочных проектов.

Также было отмечено подписание в течение года ряда важных двусторонних соглашений и меморандумов между государственными органами двух стран.

Подводя итоги встречи, собеседники подтвердили готовность к дальнейшему развитию межпарламентского сотрудничества и рассмотрели планы взаимных визитов парламентских делегаций в 2026 году. Было подчеркнуто, что такие контакты будут способствовать укреплению стратегического партнерства и поддержанию устойчивого политического диалога между Казахстаном и Катаром.

В ходе государственного визита в Доху в 2024 году президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Консультативного совета Катара, представив позиции Казахстана по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Кроме того, 15 сентября 2025 года по поручению президента председатель мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов принял участие в чрезвычайном Арабо-Исламском саммите в Дохе, где в ходе пленарного заседания изложил подходы Казахстана к мирному урегулированию международных конфликтов.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

17.12.2025, 17:33 46686

Казахстан и Венгрия усиливают экономическое и инвестиционное сотрудничество

Посол Республики Казахстан в Венгрии Абзал Сапарбекулы провел встречу с государственным секретарем по вопросам экономического развития и промышленности Министерства национальной экономики Венгрии Мате Лога, а также с заместителем государственного секретаря Мартоном Бокаи, сообщили в МИД РК.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Венгрией, а также перспективы его дальнейшего развития.

Стороны отметили, что Венгрия является для Казахстана ключевым торгово-экономическим партнером в Центральной и Восточной Европе. Было подчеркнуто поступательное развитие двустороннего экономического взаимодействия и выражена взаимная заинтересованность в его дальнейшем углублении.

Посол Казахстана подтвердил планы по диверсификации структуры экспорта в Венгрию и увеличению объемов экспорта до 700 млн долларов США за счет продукции металлургии, нефтехимии, машиностроения, пищевой промышленности и производства строительных материалов.

В сфере инвестиционного сотрудничества Венгрия была отмечена как важный партнер Казахстана, при этом подчеркнуто, что с 2005 года общий объем привлеченных прямых венгерских инвестиций в экономику Казахстана превысил 409 млн долларов США.

В ходе встречи особое внимание было уделено деятельности казахстанско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Созданная в 2008 году комиссия стала важной платформой для развития двусторонних экономических отношений.

Стороны выразили надежду на проведение 9-го заседания комиссии в 2026 году в Астане, отметив, что это будет способствовать дальнейшей активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В этой связи была подчеркнута важность обмена информацией о ходе реализации договоренностей, достигнутых в рамках протокола 8-го заседания комиссии, состоявшегося в 2023 году, а также обсуждения новых направлений сотрудничества, которые будут включены в повестку следующего заседания.

Одной из ключевых инициатив двустороннего сотрудничества является создание Казахстанско-Венгерского совместного инвестиционного фонда с первоначальным капиталом в размере 100 млн долларов США. Стороны обсудили вопрос подписания меморандума о взаимопонимании по созданию данного фонда.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению стратегического экономического партнерства между Казахстаном и Венгрией и реализации совместных проектов, направленных на устойчивое развитие экономик двух стран.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Венгрияпартнерство

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?

      Архив опросов