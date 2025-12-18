В Баку обсудили новые приоритеты казахско-азербайджанского сотрудничества

Рассказать друзьям

В преддверии Дня независимости в посольстве Казахстана в Баку состоялся круглый стол, посвященный казахско-азербайджанским отношениям, сообщили в МИД РК.





В мероприятии приняли участие посол Республики Казахстан в Азербайджане Алим Байель, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Азер Аллахверянов, председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, директор Центра стратегических исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов, руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, директор аналитического центра STEM Орхан Йолчуев, глава Центра исследований "Атлас" Эльхан Шаиноглу, председатель Общественного объединения "Бакинский клуб политологов" Заур Мамедов, и другие дипломаты.





Эксперты дали высокую оценку результатам визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан для участия в XII Саммите ОТГ, а также государственного визита президента АР Ильхама Алиева в Казахстан, состоявшимся в октябре 2025 года. Было отмечено, что беспрецедентная интенсивность двустороннего политического диалога способствует росту сотрудничества по всем направлениям и придает импульс для реализации ряда совместных стратегических проектов в области энергетики и транспорта.





В этом контексте Алим Байель отметил важность таких крупных проектов как Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), экспорт казахской нефти и урана через территорию Азербайджана, прокладка по дну Каспийского моря волоконно-оптической линии связи, завершение которой планируется в конце 2026 года. Дипломат подчеркнул, что в 2025 году Казахстан впервые стал основным поставщиком пшеницы на азербайджанский рынок и выразил надежду на закрепление успеха.





Посол также проинформировал азербайджанских экспертов об основных тезисах послания главы государства народу Казахстана, озвученного в сентябре 2025 года. В частности, дипломат остановился на грядущей парламентской реформе и большом значении, придаваемом в Казахстане искусственному интеллекту.





В ходе беседы эксперты отметили рост значимости Организации тюркских государств и поделились своим мнением касательно основных приоритетов Азербайджана в ходе председательствования в этой организации. Депутат Азер Аллахверянов отметил инициативу Азербайджана о создании платформы НПО стран ОТГ с секретариатом в Баку. В свою очередь, Орхан Йолчуев предложил субсидировать авиаперелёты для молодых ученых и профессионалов из стран ОТГ. Таким образом, по его мнению, может быть усилено культурно-гуманитарное взаимодействие между братскими странами.





В контексте недавнего включения Азербайджана в формат сотрудничества стран Центральной Азии Фарид Шафиев предложил провести в 2026 году форум аналитических центров С6. Также аналогичный форум предложено провести в рамках СВМДА. В свою очередь, Фархад Мамедов рассказал о процессе азербайджано-армянской нормализации. Азербайджанская сторона ожидает в 2026 году дальнейший прогресс в этом направлении. Важным шагом, по его мнению, стали начавшиеся недавно поставки через Азербайджан казахстанского зерна в Армению.





Кроме того, в рамках мероприятия были заслушаны мнения экспертов по вопросам энергетического и транспортно-логистического сотрудничества, научно-экспертной кооперации, культурно-гуманитарных связей.