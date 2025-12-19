18.12.2025, 17:28 40196

В Душанбе обсудили приоритеты сотрудничества Казахстана и Таджикистана

Посол Республики Казахстан в Республике Таджикистан Валихан Туреханов провел брифинг для представителей средств массовой информации и экспертного сообщества Таджикистана, в ходе которого подробно осветил текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Казахстаном и Таджикистаном. В ходе брифинга участникам был представлен информационный бюллетень о политических и экономических реформах в Казахстане под руководством президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает МИД РК.

В своем выступлении глава дипломатической миссии подчеркнул, что казахско-таджикские отношения носят устойчивый, доверительный и поступательный характер, основываются на многолетних традициях дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства. Особо было отмечено, что активный политический диалог на высшем и высоком уровнях задает позитивную динамику сотрудничеству по всем ключевым направлениям.

Посол проинформировал участников брифинга о развитии торгово-экономических связей, отметив устойчивый рост взаимного товарооборота, расширение номенклатуры поставляемой продукции и наличие значительного потенциала для кооперации в сферах промышленности, агропромышленного комплекса, энергетики, транспорта и логистики. Казахстан подтверждает готовность и далее содействовать реализации совместных инвестиционных проектов и укреплению деловых контактов между предпринимательскими кругами двух стран.

Отдельное внимание в ходе брифинга было уделено гуманитарному сотрудничеству. Туреханов отметил активное взаимодействие в области образования, науки, культуры и спорта. Казахстан продолжает оказывать поддержку таджикской молодежи в рамках образовательных программ, включая предоставление грантов на обучение в казахстанских вузах, а также содействует расширению культурных и академических обменов.

Посол также подчеркнул важность взаимодействия Казахстана и Таджикистана в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, СНГ, ШОС и другие многосторонние форматы. Стороны последовательно поддерживают друг друга по актуальным вопросам региональной и международной повестки, включая обеспечение безопасности, устойчивого развития и водно-энергетической проблематики Центральной Азии.

В завершение брифинга В.Туреханов выразил уверенность, что казахско-таджикские отношения будут и далее динамично развиваться, отвечая интересам народов двух стран и внося вклад в укрепление стабильности и сотрудничества в регионе.

Брифинг прошел в конструктивной атмосфере и вызвал живой интерес со стороны представителей СМИ и экспертного сообщества.
 
новости по теме

18.12.2025, 19:39 33391

Казахстан высоко оценил сотрудничество с УВКБ ООН в сфере защиты беженцев

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев принял исполняющего обязанности представителя управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии (УВКБ) Думитру Липкану по случаю завершения его миссии, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

Отметив активное сотрудничество Казахстана и УВКБ, собеседники подчеркнули значительный прогресс в укреплении казахстанского законодательства и институционального потенциала в сфере обеспечения прав беженцев и лиц, ищущих убежища, в соответствии с международными обязательствами страны.

В положительном ключе отмечены меры по совершенствованию законодательства Казахстана по определению процедуры безгражданства; обеспечению регистрации рождения детей и выдаче свидетельств о рождении, независимо от правового статуса их родителей; изготовлению удостоверений беженца по международным требованиям и стандартам, предъявляемым к машиночитаемым проездным документам.

В завершение встречи казахский дипломат поблагодарил представителя УВКБ за работу по укреплению сотрудничества с Казахстаном и вручил ему почетную грамоту Министра иностранных дел РК.

Думитру Липкану поблагодарил казахскую сторону за конструктивное партнерство, открытый диалог и последовательную поддержку инициатив УВКБ ООН, особо подчеркнув роль Казахстана как ответственного участника международных усилий по защите прав беженцев и лиц без гражданства.
 
Теги:ООНЗащитаЦАбеженцы
18.12.2025, 19:17 32891

Казахстан и греческие компании нацелены на совместные технологические проекты

В посольстве Казахстана в Греции состоялся круглый стол с участием представителей ведущих греческих инновационных компаний и научно-исследовательских институтов, проявляющих интерес к реализации совместных проектов и развитию сотрудничества с Казахстаном в высокотехнологичных секторах экономики, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

Во встрече приняли участие представители компаний TheThoms, IONOS Industrial Agridrones & Smart Farming Solutions, CUBEiE, а также исследовательского центра CERTH (Греческий институт транспорта). Участники обсудили практические аспекты возможного внедрения и локализации инновационных решений в Республике Казахстан, в том числе в сферах цифровых технологий на базе искусственного интеллекта, интеллектуальных транспортных систем, применения дронов для точного земледелия, а также технологий декарбонизации и повышения энергоэффективности.

Посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин подробно проинформировал греческую сторону о приоритетах Казахстана в области цифровизации, устойчивого развития, модернизации агропромышленного комплекса и развития транспортно-логистической инфраструктуры. Было отмечено, что Казахстан последовательно реализует государственную политику по привлечению передовых технологий и иностранных инвестиций, в том числе за счет благоприятного инвестиционного климата, налоговых и административных преференций, действующих в рамках специальных экономических зон и инновационных кластеров.

По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии практического взаимодействия, включая запуск пилотных проектов, расширение научно-технического обмена, внедрение инновационных решений в аграрном секторе, а также трансфер "зеленых" и устойчивых технологий.
 
Теги:БизнеснаукаГрецияпартнерствоИИ
18.12.2025, 19:11 33836

Индийские инвесторы планируют построить в Казахстане феррокремниевые заводы

Посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев провел встречу с руководством компании MN.ALLOYS&Reductant Consulting W.L.L., выразившей заинтересованность в строительстве двух феррокремниевых заводов на территории Казахстана, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

В ходе встречи председатель компании Бхакта Хари Агасти отметил, что при реализации указанных инвестиционных проектов планируется задействовать наиболее современные технологии, доступные на сегодня. В первую очередь рассматривается возможность строительства указанных заводов в Абайской и Восточно-Казахстанской областях. По его словам, общая сумма инвестиций в строительство вышеуказанных заводов составит порядка 500 млн долларов США.

В свою очередь, Азамат Ескараев поприветствовал инициативы индийской стороны и отметил, что со стороны посольства будет оказана вся необходимая в соответствии с законодательством поддержка для обеспечения реализации данных проектов в Казахстане.

По итогам встречи между сторонами была достигнута договоренность об организации в ближайшее время визита руководства индийской компании в Казахстан (Астана, Семей, Усть-Каменогорск) для детального обсуждения перспектив сотрудничества.

9 декабря этого года состоялась очередная встреча Азамата Ескараева с основателем компании Big B Corporation Махендрой Джоши.

Стороны обсудили текущее состояние имеющихся вопросов и дальнейший ход реализации проектов. Как отметил Махендра Джоши, реализация проекта осуществляется в соответствии с установленным графиком, при этом каких-либо препятствий для его исполнения не имеется.

В ближайшее время планируется начало строительно-монтажных работ, на что уже предусмотрен первый транш финансирования в размере порядка 50 млн долларов США. В связи с пересмотром проектов в сторону увеличения масштабов строительства общий объём инвестиций составит около 2 млрд долларов США", - заявил он.


Стоит также отметить, что при поддержке Посольства 25 ноября этого года был подписан меморандум о взаимопонимании между индийской компанией RI Instruments&Innovation и акиматом Шортандинского района. Индийская компания намерена начать строительство крупнейшего в Центральной Азии парка нанотехнологий на выделенном акиматом 10 акров земельного участка. Основатель компании RI Instruments&Innovation Ражендра Джоши подчеркнул, что партнером компании выступает Кембриджский университет (Великобритания).

ТОО "Kazind Medical Group" намерено реализовать масштабные проекты, включающие строительство гостиницы, университета (на 10 000 студентов) и кампуса в Алматинской области. В планах также имеется постройка больницы на 1000 койкомест. Кроме того, компания рассматривает возможность реализации аналогичного проекта в Акмолинской области. Компания уже подписала меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с акиматом Алматинской области, а также меморандум о взаимопонимании с АО "НК "KazakhInvest".
 
Теги:ИнвесторызаводИндия
18.12.2025, 18:12 37961

Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Rakuten Group Хироши Микитани

Находящийся с официальным визитом в Японии президент Казахстана провел встречу с основателем, председателем правления и генеральным директором Rakuten Group Хироши Микитани, сообщает Акорда.

Глава государства высоко оценил достижения Rakuten в формировании глобальной цифровой экосистемы, признанной одной из самых передовых в мире.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, опыт компании представляет большой интерес для Казахстана, вступившего в новую фазу технологического развития и цифровой трансформации. Президент рассказал собеседнику о том, что в нашей стране впервые принят закон об искусственном интеллекте, запущен первый национальный суперкомпьютер, совершенствуется деятельность электронного правительства и цифровой экосистемы.

В данном контексте глава государства приветствовал интерес Rakuten к расширению присутствия в Казахстане и установление тесных контактов с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития. В частности, наша страна заинтересована в разработках компании в сфере биотехнологий, направленных на лечение раковых заболеваний.

Со своей стороны Хироши Микитани поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплые слова и отметил, что для него большая честь принять участие в данной встрече. Он подчеркнул высокий уровень развития цифровых инициатив в Казахстане и масштаб инвестиций, направляемых на их реализацию.
 
18.12.2025, 17:34 39286

Казахстан и Молдова укрепляют межпарламентский диалог

Посол Казахстана в Молдове Алмат Айдарбеков встретился со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу, сообщает пресс-служба МИД.

Посол поздравил спикера с переназначением на должность председателя парламента Молдовы, выразив уверенность в дальнейшем поступательном развитии межпарламентского диалога и укреплении двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия между Астаной и Кишиневом.

Айдарбеков проинформировал о проводимых в стране политических и социальных преобразованиях, основных положениях послания президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Отдельное внимание было уделено инициативе по парламентским реформам и институциональному развитию, в том числе созданию Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Посол также ознакомил собеседника с внешнеполитическими инициативами главы государства, включая его участие в сессии ГА ООН, визиты в КНР, США, РФ и Узбекистан.

Казахский дипломат также сообщил об основных тезисах выступления президента РК на форуме в Туркменистане, посвященном международному дню нейтралитета. Подчеркнута последовательная позиция Казахстана в поддержке инициатив, направленных на укрепление мира, доверия и межрелигиозного диалога.

Кроме того, посол проинформировал о состоявшемся официальном визите президента Европейского совета Антониу Кошту в Астану и достигнутых договоренностях о продолжении контактов в целях расширения взаимовыгодного сотрудничества.

В свою очередь Гросу отметил, что высоко ценит внешнеполитическую активность Казахстана и его международные инициативы. Он также положительно воспринимает роль парламентских групп дружбы двух стран как устойчивого механизма межпарламентского взаимодействия.

Председатель парламента также сообщил, что открытие посольства Молдовы в Астане внесет вклад в дальнейшее развитие двухсторонних отношении.

В завершение встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении казахстанско-молдавского сотрудничества, подчеркнули важность поддержания регулярного политического диалога и развития межпарламентских контактов.
 
18.12.2025, 17:31 39746

В Стамбуле открыт "Научно-литературный уголок Казахстана"

В рамках празднования Дня независимости Республики Казахстан в библиотеке Рами впервые состоялось торжественное открытие "Научно-литературного уголка Казахстана", сообщает пресс-служба МИД.

Данная инициатива была реализована по предложению Республиканского государственного предприятия "Ғылым ордасы", подведомственного Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан, при поддержке генерального консульства Республики Казахстан в Стамбуле.

Основной целью проекта является дальнейшее развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Турцией, широкая международная популяризация литературного и научного наследия казахского народа, а также формирование на базе библиотеки Рами постоянного информационно-познавательного пространства, посвященного казахской литературе и науке.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители генерального консульства Республики Казахстан в Стамбуле, международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ, фонда тюркской истории и культуры TURKTAV, руководство и специалисты РГП "Ғылым ордасы", а также представители интеллектуальной общественности Турции в сфере культуры и образования и представители казахстанских студентов, обучающихся в Турции.

В рамках мероприятия РГП "Ғылым ордасы" передало в дар библиотеке Рами 500 экземпляров книг с целью пополнения ее фонда. В новом уголке размещены книги и информационные материалы из фонда Центральной научной библиотеки, охватывающие казахскую литературу, историю, культуру, науку и художественную литературу. Следует отметить, что фонд Центральной научной библиотеки сегодня насчитывает около 6 миллионов редких рукописей, а также научных и литературных изданий, являясь одним из крупнейших книжных собраний в Казахстане.

Реализация данного проекта именно в библиотеке Рами имеет особое значение. Исторический комплекс, построенный в XVIII веке, после комплексной реставрации превратился в один из крупнейших и наиболее современных образовательных центров Турции. В настоящее время библиотека Рами известна как международная платформа, организующая мероприятия нового формата в области науки, культуры и искусства на основе концепции "живой библиотеки".

Открытие специального уголка, посвященного казахской науке и литературе, в столь значимой историко-культурной и научной среде является важным шагом, направленным на укрепление духовных связей между Казахстаном и Турцией, а также на вывод научного и культурного взаимодействия двух стран на новый уровень.
 
18.12.2025, 17:08 40921

Турецкие компании заинтересованы в увеличении инвестиций в Казахстане

В рамках рабочего визита посла Казахстана в Турции Еркебулана Сапиева в провинции Адана и Газиантеп проведены встречи с рядом крупных промышленных предприятий, а также с председателем промышленной палаты Аданы Зеки Кыванчем и губернатором провинции Газиантеп Кемальем Чебером, сообщает МИД РК.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, а также вопросы углубления межрегиональных связей.

В частности, рассмотрены возможности взаимодействия в областях пищевой промышленности, производства гигиенической продукции, пластиковой и текстильной продукции, а также создания в Казахстане сельскохозяйственной техники, размещения совместных производств и участия турецкого бизнеса в инвестиционных проектах нашей страны.

По итогам встреч достигнута договоренность об организации визита турецких компаний в Казахстан с целью дальнейшего расширения сотрудничества и более детального ознакомления с инвестиционными возможностями страны.
 
18.12.2025, 15:15 24891

Казахстан и Египет укрепляют сотрудничество в сфере подготовки кадров

Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Аскар Женис провел встречу с ректором Американского университета в Каире Ахмедом Даллалом, в ходе которой были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере высшего образования и активизации межвузовских связей, проинформировали в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Посол проинформировал египетскую сторону о реализуемых в Казахстане мерах по интеграции национальной системы высшего образования в международное образовательное пространство, включая открытие филиалов ведущих зарубежных университетов, в соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. В этом контексте он отметил текущее состояние и перспективы казахстанско-египетского сотрудничества в области науки и образования, подчеркнув, что в настоящее время основная часть казахстанских студентов в Египте обучается в университетах Аль-Азхар, Каирском и Айн-Шамс.

В свою очередь Ахмед Даллал, кратко остановившись на истории возглавляемого им университета, сообщил о подписании 3 декабря 2024 года в Астане Меморандума о стратегическом сотрудничестве между Назарбаев Университетом и Американским университетом в Каире. Было отмечено, что данный документ направлен на укрепление академических и научных связей между двумя вузами. В этой связи ректор выразил заинтересованность в установлении партнерских отношений с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и подтвердил готовность принять его руководство в Каире.

Американский университет в Каире, основанный в 1919 году, осуществляет обучение на английском языке и реализует образовательные программы на основе американской системы высшего образования.

Академическая структура университета включает четыре основных факультета. Бизнес (экономика, финансы, бухгалтерский учет, менеджмент, маркетинг), Глобальные вопросы и политология (международные отношения, политология, государственное управление, развитие), Гуманитарные и социальные науки (языки и литература, история, философия, политология, журналистика, социология) и Науки и инженерия (инженерные направления, информационные технологии, математика, физика, химия, биология). Университет подготовил значительное число государственных служащих и общественных деятелей Египта. Среди его выпускников Председатель Центрального банка Египта Хасан Абдалла, Министр планирования, экономического развития и международного сотрудничества АРЕ Рания аль-Машат, один из крупнейших предпринимателей Египта, председатель Orascom Investment Holding Нагиб Савирис и другие.
 
