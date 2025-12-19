В Душанбе обсудили приоритеты сотрудничества Казахстана и Таджикистана

Рассказать друзьям

Посол Республики Казахстан в Республике Таджикистан Валихан Туреханов провел брифинг для представителей средств массовой информации и экспертного сообщества Таджикистана, в ходе которого подробно осветил текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Казахстаном и Таджикистаном. В ходе брифинга участникам был представлен информационный бюллетень о политических и экономических реформах в Казахстане под руководством президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает МИД РК.





В своем выступлении глава дипломатической миссии подчеркнул, что казахско-таджикские отношения носят устойчивый, доверительный и поступательный характер, основываются на многолетних традициях дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства. Особо было отмечено, что активный политический диалог на высшем и высоком уровнях задает позитивную динамику сотрудничеству по всем ключевым направлениям.





Посол проинформировал участников брифинга о развитии торгово-экономических связей, отметив устойчивый рост взаимного товарооборота, расширение номенклатуры поставляемой продукции и наличие значительного потенциала для кооперации в сферах промышленности, агропромышленного комплекса, энергетики, транспорта и логистики. Казахстан подтверждает готовность и далее содействовать реализации совместных инвестиционных проектов и укреплению деловых контактов между предпринимательскими кругами двух стран.





Отдельное внимание в ходе брифинга было уделено гуманитарному сотрудничеству. Туреханов отметил активное взаимодействие в области образования, науки, культуры и спорта. Казахстан продолжает оказывать поддержку таджикской молодежи в рамках образовательных программ, включая предоставление грантов на обучение в казахстанских вузах, а также содействует расширению культурных и академических обменов.





Посол также подчеркнул важность взаимодействия Казахстана и Таджикистана в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, СНГ, ШОС и другие многосторонние форматы. Стороны последовательно поддерживают друг друга по актуальным вопросам региональной и международной повестки, включая обеспечение безопасности, устойчивого развития и водно-энергетической проблематики Центральной Азии.





В завершение брифинга В.Туреханов выразил уверенность, что казахско-таджикские отношения будут и далее динамично развиваться, отвечая интересам народов двух стран и внося вклад в укрепление стабильности и сотрудничества в регионе.





Брифинг прошел в конструктивной атмосфере и вызвал живой интерес со стороны представителей СМИ и экспертного сообщества.