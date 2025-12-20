Фото: Кадр из видео

Ежегодная верблюжья ярмарка "Пушкар Мела" стартовала в Пушкаре индийского штата Раджастхан.





На кадрах десятки животных, украшенных яркими попонами, звенящими колокольчиками и замысловатыми украшениями, демонстрируют навыки дрессировки и выполняют трюки для местных жителей и туристов.









Одним из главных событий программы стал конкурс красоты, где животные продефилировали в лучших нарядах. "Пушкар Мела" - не только ярмарка, но и важное культурное и религиозное событие, проводимое в честь бога Брахмы. Традиционно фестиваль начинается с ритуального омовения в священных водах озера Пушкар. В этом году мероприятие проходит с 30 октября по 5 ноября.





По подсчетам Корпорации по развитию туризма Индии, "Пушкар Мела" ежегодно посещает от 200 тысяч до миллиона человек, что делает его одной из визитных карточек Раджастхана и всей Индии.