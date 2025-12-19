В Стамбуле открыт "Научно-литературный уголок Казахстана"

Рассказать друзьям

В рамках празднования Дня независимости Республики Казахстан в библиотеке Рами впервые состоялось торжественное открытие "Научно-литературного уголка Казахстана", сообщает пресс-служба МИД.





Данная инициатива была реализована по предложению Республиканского государственного предприятия "Ғылым ордасы", подведомственного Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан, при поддержке генерального консульства Республики Казахстан в Стамбуле.





Основной целью проекта является дальнейшее развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Турцией, широкая международная популяризация литературного и научного наследия казахского народа, а также формирование на базе библиотеки Рами постоянного информационно-познавательного пространства, посвященного казахской литературе и науке.





В торжественной церемонии открытия приняли участие представители генерального консульства Республики Казахстан в Стамбуле, международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ, фонда тюркской истории и культуры TURKTAV, руководство и специалисты РГП "Ғылым ордасы", а также представители интеллектуальной общественности Турции в сфере культуры и образования и представители казахстанских студентов, обучающихся в Турции.





В рамках мероприятия РГП "Ғылым ордасы" передало в дар библиотеке Рами 500 экземпляров книг с целью пополнения ее фонда. В новом уголке размещены книги и информационные материалы из фонда Центральной научной библиотеки, охватывающие казахскую литературу, историю, культуру, науку и художественную литературу. Следует отметить, что фонд Центральной научной библиотеки сегодня насчитывает около 6 миллионов редких рукописей, а также научных и литературных изданий, являясь одним из крупнейших книжных собраний в Казахстане.





Реализация данного проекта именно в библиотеке Рами имеет особое значение. Исторический комплекс, построенный в XVIII веке, после комплексной реставрации превратился в один из крупнейших и наиболее современных образовательных центров Турции. В настоящее время библиотека Рами известна как международная платформа, организующая мероприятия нового формата в области науки, культуры и искусства на основе концепции "живой библиотеки".





Открытие специального уголка, посвященного казахской науке и литературе, в столь значимой историко-культурной и научной среде является важным шагом, направленным на укрепление духовных связей между Казахстаном и Турцией, а также на вывод научного и культурного взаимодействия двух стран на новый уровень.