КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: В городе Сиань открылся Форум дружбы народов Китая и государств Центральной Азии

22 августа состоялось торжественное открытие 6-го Шэньянского культурного фестиваля Cheongsam под руководством Китайского Национального совета по текстилю и одежде и при поддержке Отдела рекламы Шэньянского муниципального комитета Коммунистической партии Китая.

Тема культурного фестиваля в Чонсаме в этом году - "Красота Cheongsam, город новый". Будет проведено пять дополнительных мероприятий, а именно: церемония открытия, "Красота Cheongsam", форум культурного творчества "Город - это новое", Первая выставка культурного и креативного дизайна в Шэньяне в 2022 году, посвященная Cheongsam Фанхуа и Cheongsam Сити Шоу, Первый конкурс культурного и креативного дизайна в Шэньяне, Церемония закрытия и Четвертая Китайская художественная премия Cheongsam Art Awards. Эти мероприятия в полной мере продемонстрируют глубокое историческое и культурное наследие Шэньяна, яркую культурную экологию и процветающую культурную индустрию, а также будут способствовать строительству в Шэньяне региональных культурных и творческих центров.

Чтобы лучше интегрировать культуру Cheongsam в городскую жизнь, объединить красоту Cheongsam с очарованием города и способствовать творческому преобразованию и инновационному развитию превосходной традиционной культуры Китая, этот фестиваль культуры Cheongsam специально провел первый конкурс Shenyang cheongsam cultural creative design в 2022 году.





В соответствии с целью создания новых требований, стимулирования нового потребления и стимулирования новой жизнеспособности культурных и творческих индустрий и индустрии культурного туризма конкурс "Культура и творчество" объединяет более 200 заявок от колледжей, дизайнерских компаний, студий и независимых дизайнеров. Эти работы являются инновационными, оригинальными и имеют четкое представление о времени, демонстрируя глубокую коннотацию культуры Шэньяна Cheongsam, интерпретируя уникальную красоту сочетания культуры Cheongsam и городского развития Шэньяна, а также исследуя индустрию от культурного и креативного дизайна до разработки продукта, дизайна внешнего вида, обработки и производства. Направление расширения каждого звена производственной цепочки.





На церемонии открытия был официально представлен визуальный образ логотипа Культурного фестиваля в Шэньяне Cheongsam, одной из работ Конкурса культурного и креативного дизайна. Логотип имеет симметричный дизайн, на левой и правой сторонах изображения текста с линиями чонсама в качестве основной линии, дополненной благоприятным рисунком облаков, образующих форму розы - цветка Шэньяна. Благоприятный узор облаков выражает благоприятность, радость и счастье; роза выражает и великолепие города; "Китайский красный" символизирует энтузиазм, прогресс и единство. Общий дизайн логотипа соответствует концепции "наследие, практика, честь, красота", затрагивает городской гуманистический контекст, подчеркивает характер города, наследует культуру Cheongsam и пропагандирует дух времени и надежду на лучшую городскую жизнь.





На церемонии открытия был проведен культурно-творческий форум по Cheongsam. Хэ Ян, профессор Пекинского института технологий моды и куратор Национального музея костюма Пекинского института технологий моды Хуан Сяоцзин, заместитель генерального директора Tanggong Wenchuang Technology Group Co., LTD., и Ман И, профессор Академии искусств, Лу Сюнь, старший научный сотрудник культуры Cheongsam, были приглашены на форум.

Хэ Ян, давний исследователь этнической одежды, является дизайнером олимпийской формы Пекина 2008 года, формы факелоносцев и формы зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. На церемонии открытия Хэ Ян выступил с важной речью под названием "Традиционные изменения и современное повествование о Cheongsam с заколкой светлых висков и теней". В последние годы "Банкет во дворце Тан", "Лунмэнь Кинг-Конг" и "Ло Шэнь Шуй Фу" неоднократно были "в кругу". Культурные инновации Дворца Тан также получили высокую оценку как "популяризатор китайской традиционной культуры в кругу" благодаря вышеупомянутому культурному IP "национального уровня". На форуме Хуан Сяоцзин, заместитель генерального директора Tanggong Culture and Innovation Technology Group Co., LTD., исследовал силу культурной интеллектуальной собственности на тему обмена эстетикой жизни со всем миром. "Сочетание и применение красоты Cheongsam и цифровизации" - это новая тема Manyi. Она поделилась с гостями цифровыми инновациями традиционной одежды под названием "Инновационное применение традиционной одежды в цифровой индустрии".





Три важных гостя собрались в Шэньяне, чтобы обсудить такие актуальные темы, как развитие индустрии Cheongsam, экспорт городской культуры и полировка золотой вывески исторического и культурного города Шэньян. В своей речи они не только отдали дань уважения традиционной культуре, но и рассказали о своих исследованиях и размышлениях о пути городского развития, что позволило создать индустрию Чонсам и городское развитие Шэньяна.

Неоновая одежда танцевала шаг за шагом. Вечером 22 августа, первый день этого мероприятия совпал с открытием Шестого Шэньянского культурного фестиваля Чонсам. 18 репортеров иностранных СМИ прибыли на место показа cheongsam на Северном рынке, чтобы почувствовать красоту cheongsam, которая ходит по Китаю.





После просмотра подиума cheongsam, полного китайского стиля и шэньянского колорита, корреспондент кыргызстанского Silk Road New Observer Джолпонай Турдакунова сказала, что каждый предмет одежды сегодня вечером имеет свои особенности и китайские девушки тоже очень красивы. Красивые. Она надеется, что у нее будет возможность узнать больше о китайском шелке и еде.

Шэньян - столица провинции Ляонин и очень красивый город.

Информационное агентство Kazakhstan Today

Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.





Китайский Международный пресс-центр Евразии 2022 (CIPCC)

Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.

Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)

Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.