Диверсификация стала ключом к устойчивости внешней торговли Китая

Фото: 7 января 2026 года. В порту Яньтай провинции Шаньдун (Восточный Китай) ведется погрузка на судно грузовиков, предназначенных для экспорта в Африку. Фото/Тан Кэ

Рассказать друзьям

В 2025 году внешняя торговля Китая продемонстрировала высокую устойчивость и динамизм. Годовой объем импорта и экспорта достиг 45,47 трлн юаней (около 6,55 трлн долларов США), что стало историческим максимумом. Китай сохранил статус крупнейшей торговой державы мира по объему товарооборота. Импорт и экспорт выросли на 3,8% - рост продолжается уже девятый год подряд, что является самым длительным периодом непрерывного роста со времени вступления Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2001 году, сообщает газета "Жэньминь жибао".





При внимательном анализе этих впечатляющих результатов диверсификация становится ключевой характеристикой.





Географическая диверсификация рынков





В апреле 2025 года США объявили о введении так называемых взаимных тарифов в отношении всех торговых партнеров, включая Китай, тем самым усилив давление и фактически развязав беспрецедентную тарифную войну.





Однако на международном торговом рынке Иу в провинции Чжэцзян (Восточный Китай) торговцы спокойно адаптировались к рыночным колебаниям, последовательно осваивая рынки Африки, Центральной Азии и Латинской Америки.





В порту Нинбо-Чжоушань в Чжэцзяне на экране, отображающем мировые судоходные маршруты в режиме реального времени, направления в китайские порты по-прежнему оставались самыми загруженными. На пограничном пункте Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай) поезда и автомобили, следующие в страны Центральной Азии, были заполнены качественной китайской продукцией. Освоение новых рынков повысило устойчивость внешней торговли Китая к внешним шокам.





Круг друзей" расширяется, торговые партнеры охватывают весь мир. В 2025 году Китай осуществлял торговлю с 249 странами и регионами, при этом рост импорта и экспорта был зафиксирован в более чем 190 из них. Количество стран и регионов, объем торговли которых с Китаем превысил 1 трлн, 100 млрд и 10 млрд юаней, составило соответственно 14, 62 и 137 - на 2, 6 и 10 больше, чем в 2024 году. Китай постепенно преодолевает зависимость от единого рынка, а его внешняя торговля развивается более сбалансированно.





На международном торговом рынке Иу в провинции Чжэцзян (Восточный Китай) иностранные покупатели ведут переговоры о покупке лыж. Фото/Ши Буфа





Товарная диверсификация





Диверсификация внешней торговли означает не только расширение географии рынков, но и повышение качества и эффективности, а также обновление драйверов роста. Все больше китайских предприятий адаптируются к международному спросу за счет инноваций и вносят вклад в глобальный низкоуглеродный переход, последовательно увеличивая долю инновационной и экологичной продукции.





Так, китайские интеллектуальные роботы не только способны танцевать, участвовать в марафоне и выполнять упражнения тайцзицюань, но и стали символом высокоэффективного производства. При строительстве инфраструктурных и транспортных объектов роботы-перевозчики, оснащенные системами машинного зрения и интеллектуальными алгоритмами, автономно обходят препятствия, а сварочные роботы самостоятельно сканируют и моделируют объекты, рассчитывая оптимальные схемы сварки. В 2025 году экспорт обоих видов таких роботов вырос более чем на 60%.





Китайские товары не только обогащают повседневную жизнь потребителей по всему миру, но и глубоко интегрированы в глобальные производственно-сбытовые цепочки, обеспечивая устойчивую поддержку международному промышленному сотрудничеству.





В городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь (Юго-Восточный Китай) рабочие мебельной компании выполняют экспортный заказ на умные кровати. Фото/Се Гуймин





Диверсификация импорта





Потенциал огромного китайского рынка продолжает раскрываться, предоставляя миру новые возможности. Согласно последним международным статистическим данным, в первые три квартала 2025 года Китай стал основным экспортным направлением для 79 стран и регионов - на 3 больше, чем за весь 2024 год. В 2025 году Китай импортировал товаров на 18,48 трлн юаней (около 2,67 трлн долларов США), сохранив долю в мировом импорте на уровне около 10%.





Эффективное высвобождение производственного и потребительского спроса на огромном рынке предоставило другим странам широкое пространство для роста и сотрудничества.





Кроме того, комплекс мер по стабилизации внешней торговли помогает предприятиям удерживать заказы и осваивать рынки, обеспечивая прочную основу для диверсификации. Меры по упрощению трансграничной торговли сначала тестируются пилотно, а затем масштабируются на всю страну, помогая предприятиям снижать издержки и обеспечивая эффективную трансграничную логистику.





Логистические каналы расширяются на новые рынки, открывая больше возможностей для диверсификации внешней торговли. В порту Яньтай провинции Шаньдун (Восточный Китай) в 2025 году объем перевозок по китайско-африканской линии вырос на 49%, что позволило доставить на китайский рынок больше продукции из африканских специализированных отраслей.





В порту Нинбо-Чжоушань был открыт первый в мире арктический контейнерный экспресс-маршрут Китай - Европа, обеспечивающий более быстрый и низкоуглеродный вариант международной логистики для китайского высокотехнологичного производства, трансграничной электронной коммерции и сектора новой энергетики. Благодаря развитию открытых коридоров - поездов Китай - Европа, Нового западного сухопутно-морского коридора и железной дороги Китай - Лаос - приграничные регионы Китая постепенно выходят на передний край открытости.





Диверсификация является основой уверенности Китая в противостоянии внешним рискам и вызовам, а также ключом к повышению устойчивости внешней торговли. В новом году, несмотря на сохраняющуюся неопределенность внешней среды и значительное давление на внешнюю торговлю, Китай продолжит уверенными шагами и с инновационным подходом вносить определенность в глобальную торговлю и открывать миру новые возможности.





Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Оуян Цзе