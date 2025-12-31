30.12.2025, 16:46 7156
Историческая тенденция необратима: содействие курсу "независимости путем вооружения Тайваня" обречено на провал
Недавно Соединенные Штаты Америки одобрили крупнейший в истории план поставок вооружений в район Тайваня Китая, что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три китайско-американских совместных коммюнике, а также подрывает суверенитет, безопасность и территориальную целостность КНР. 26 декабря Министерство иностранных дел КНР обнародовало решение о принятии ответных мер в отношении связанных с военно-промышленным комплексом США предприятий и высших руководителей. Эти меры являются законными, обоснованными и необходимыми. Сущность тайваньского вопроса давно имеет четкое определение, и в этой связи необходимо вновь особо подчеркнуть три момента.
Какова принципиальная позиция китайской стороны? Тайваньский вопрос лежит в основе коренных интересов Китая и является первой непреодолимой "красной линией". В мире существует только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью его территории, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. В 1971 году 26-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН подавляющим большинством голосов приняла Резолюцию № 2758, в которой постановляется восстановить Китайскую Народную Республику во всех ее правах и признать представителей ее правительства единственными законными представителями Китая в ООН". В настоящее время 183 государства, включая Республику Казахстан, установили дипломатические отношения с КНР и поддерживают принципиальную позицию китайского правительства по вопросу Тайваня. Все больше стран неизменно придерживаются принципа "одного Китая", признают Тайвань неотъемлемой частью китайской территории, четко выступают против любых форм "независимости Тайваня" и неизменно поддерживают усилия правительства КНР, направленные на достижение национального воссоединения.
Кто является главным нарушителем мира и стабильности в Тайваньском регионе? США, нарушая взятые на себя официальные обязательства, продолжают отходить от положений "Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между КНР и США" 1978 года, в котором США "признают позицию Китая о том, что существует только один Китай и Тайвань является частью Китая, а также признают правительство КНР единственным законным правительством Китая", а также от положений коммюнике от 17 августа 1982 года, где подчеркивается, что "США не намерены посягать на суверенитет и территориальную целостность Китая, вмешиваться во внутренние дела Китая и не стремятся проводить долгосрочную политику по снабжению Тайваня оружием". Вступая в сговор с силами, выступающими за "независимость Тайваня", США провоцируют напряженность и повышают риски конфронтации. После прихода к власти Лай Циндэ усилил курс на "опору на внешние силы для достижения независимости" и "обретение независимости силовым путем", что в конечном итоге неизбежно приведет к саморазрушительным последствиям. Недавно Тайваньский законодательный орган проголосовал за выдвижение предложения о начале процедуры импичмента Лай Циндэ, а инициированная тайваньскими интернет-пользователями кампания за его импичмент уже собрала более 8 миллионов подписей, что наглядно отражает реальные настроения общественности.
Кто должен окончательно решить тайваньский вопрос? Более 70 лет назад США ввели военные корабли в Тайваньский пролив, силой вмешались и воспрепятствовали процессу объединения Китая, что стало причиной того, что тайваньский вопрос до сих пор не был полностью урегулирован. Коммунистическая партия Китая, правительство КНР и китайский народ на протяжении десятилетий последовательно и неустанно прилагают усилия для его решения. В этом году отмечается 80-я годовщина возвращения Тайваня в состав Китая. Всекитайское собрание народных представителей впервые учредило 25 октября Днем памяти освобождения Тайваня, тем самым ясно заявив всему миру: как решить тайваньский вопрос - это исключительно внутреннее дело китайского народа, которое не терпит внешнего вмешательства. Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива принадлежат к единой китайской нации. При условии неукоснительного соблюдения принципа одного Китая и "консенсуса 1992 года", при твердом противодействии вмешательству внешних сил, а также раскольнической деятельности сторонников "независимости Тайваня", возможно сформировать консенсус в поддержку мирного развития отношений между двумя берегами пролива. Ни одна страна, никакая сила не должна недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и могучие возможности правительства и народа Китая в отстаивании национального суверенитета и территориальной целостности.
Принцип одного Китая является общим консенсусом международного сообщества и политической основой установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. Будучи вечными всесторонними стратегическими партнерами, Китай и Казахстан неизменно оказывают друг другу твердую поддержку по вопросам, затрагивающим ключевые интересы сторон. В преддверии совместного празднования 34-й годовщины установления дипломатических отношений китайская сторона выражает готовность вместе с казахстанской стороной отстаивать международную справедливость и правосудие, решительно противодействовать силам, подрывающим региональный мир и стабильность, и вносить всё более весомый вклад в формирование сообщества единой судьбы Китая и Казахстана.
29.12.2025, 17:58 15156
Взаимовыгодное сотрудничество Китая и Центральной Азии продолжает углубляться во имя высококачественного развития
В 2025 году, после успешного проведения второго саммита "Китай - Центральная Азия", сотрудничество между Китаем и пятью странами Центральной Азии в различных сферах продолжает углубляться. Основываясь на совместном продвижении высококачественного развития сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь", стороны постоянно укрепляют политическое взаимодоверие, добиваются прорывного прогресса в усилении торгово-экономической взаимосвязанности и активизируют гуманитарные обмены. Взаимовыгодное сотрудничество сторон вступило в этап высококачественного развития, и они совместно создают более тесное сообщество с единой судьбой Китая и ЦА, сообщает "Синьхуа".
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДОВЕРИЕ ВЫВЕЛО СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА НОВУЮ ВЫСОТУ
В 2025 году под стабильным руководством лидеров государств политические отношения Китая и стран ЦА вошли в новую фазу развития с более совершенными механизмами, более богатым содержанием и более тесным сопряжением стратегий.
В июне текущего года в Казахстане успешно прошел второй саммит "Китай - Центральная Азия", на котором лидеры государств решили объявить 2025-2026 гг. Годами высококачественного развития сотрудничества Китая и Центральной Азии. На саммите также был утвержден "Дух Китай - Центральная Азия", характеризующийся взаимоуважением, взаимодоверием, взаимной выгодой, взаимовыручкой и продвижением совместной модернизации путем высококачественного развития. "Дух Китай - Центральная Азия" раскрыл секрет успешного развития дружественных отношений между Китаем и странами региона и задал фундаментальные ориентиры для будущего сотрудничества сторон.
За пять лет с момента создания механизма сотрудничества в формате Китай - ЦА быстро сформировалась его многомерная и плюралистическая структура, отличающаяся руководством глав государств, продвижением правительствами, участием всех слоев общества, параллельным развитием по разным направлениям и всесторонним стимулированием: эффективно функционируют 13 платформ сотрудничества на уровне министерств и постоянный секретариат механизма.
Углубляются также контакты и стратегический диалог на высоком уровне. Лидеры Китая и пяти стран ЦА поддерживают тесную стратегическую коммуникацию посредством обмена визитами и многосторонних саммитов: саммит Шанхайской организации сотрудничества, саммит "Китай - Центральная Азия" и других каналов. Стороны достигли широкого консенсуса по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, единодушно выступая за поддержку международной системы, ядром которой является ООН, практикуя подлинный мультилатерализм и противодействуя любой форме холодной войны и блокового противостояния.
Твердая поддержка друг друга по вопросам, касающимся основных интересов, является неотъемлемой частью сообщества с единой судьбой Китая и Центральной Азии. Китай готов быть твердым сторонником и защитником мира, стабильности и развития в ЦА, выступать против вмешательства во внутренние дела стран региона и никому не позволит провоцировать раскол и беспорядки", - заявил министр иностранных дел КНР Ван И 23 ноября в интервью СМИ после завершения своего визита в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
Страны ЦА, в свою очередь, твердо придерживаются принципа одного Китая и поддерживают позицию Пекина по вопросам, касающимся его коренных интересов. Это стратегическое взаимодоверие, основанное на взаимной поддержке по важнейшим принципиальным вопросам, составляет политический фундамент стабильного и долгосрочного развития двусторонних отношений.
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РАЗВИВАЕТСЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО
Политическое руководство лидеров Китая и стран ЦА предоставляет надежную гарантию для взаимодействия сторон в торгово-экономической и инвестиционной областях.
29 апреля 2025 года в Кыргызстане официально начались строительные работы на одном из ключевых участков международной железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан - стартовало бурение Ферганского тоннеля. Это ознаменовало переход знакового проекта в стадию активного строительства. По расчетам Всемирного банка, после ввода в эксплуатацию эта железная дорога сократит путь грузоперевозок из Китая в Европу на 900 км и сэкономит 7-8 дней. Ожидается, что она будет ежегодно стимулировать рост ВВП региона на 2-3 процента.
В текущем году Китай и страны ЦА достигли значительного прогресса во взаимосвязанности инфраструктуры автомобильного транспорта. 13 июня в Кыргызстане официально приступили к реконструкции 75-километрового участка автодороги Барскоон - Каракол, простирающегося вдоль южного берега озера Иссык-Куль. 25 июня в Таджикистане ввели в опытную эксплуатацию ключевой участок второй фазы проекта автодороги Китай -- Таджикистан, реализованного при безвозмездной помощи правительства КНР. В августе в Кыргызстане началось строительство 125-километровой автомагистрали Барскоон - Бедель, которая станет соединяющей ЦА и Китай транспортной артерией. Модернизация и строительство ключевых магистральных автомобильных дорог еще больше повысили уровень удобства транспортных перевозок в регионе.
В уходящем году торгово-экономическое сотрудничество Китая и Центральной Азии на фоне исторического прорыва в "инфраструктурной взаимосвязанности" продвигается вперед одновременно с развитием "институциональной взаимосвязанности" и сотрудничества в области торговли и инвестиций, выводя региональную экономическую интеграцию на ускоренную траекторию.
В этом году объем торговли между Китаем и ЦА продолжал расти, и КНР стала крупнейшим торговым партнером Центральной Азии. За первые три квартала года двусторонний товарооборот между Китаем и пятью странами региона приблизился к 80 млрд долларов США, увеличившись на 15,6 процента по сравнению в аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что годовой показатель превысит отметку в 100 млрд долларов США. Структура торговли постоянно оптимизируется, и все больше качественных продуктов из ЦА выходят на китайский рынок, в частности высококачественные, экологически чистые продукты питания из ЦА быстро получают широкое признание у китайских потребителей.
Масштабы инвестиций Китая в ЦА также продолжают расти, и Китай уже стал основным источником инвестиций для стран региона. На сегодняшний день совокупный объем китайских инвестиций в страны Центральной Азии превысил 50 млрд долларов США, продолжается укрепление сотрудничества в традиционных сферах, таких как сельское хозяйство, энергетика и инфраструктура, и усиление кооперации в новых областях, таких как 5G, новая энергетика и ИИ.
ГУМАНИТАРНЫЕ ОБМЕНЫ СТАЛИ БЕСПРЕЦЕДЕНТНО АКТИВНЫМИ
В 2025 году гуманитарные обмены между Китаем и странами ЦА достигли беспрецедентного уровня активности, чему способствовали как официальные инициативы, так и энтузиазм людей. Это динамичное взаимодействие заложило прочную и устойчивую основу для долгосрочного развития двусторонних отношений.
Образование является основой гуманитарных обменов. В уходящем году количество студентов из Центральной Азии, обучающихся в Китае, продолжало расти. Их выбор специальностей расширился: к языкам, литературе и истории добавились естественные и технические науки, медицина, экономика, торговля и сельское хозяйство. В то же время увеличивается и число китайских студентов, отправляющихся в страны Центральной Азии. Институты и классы Конфуция продолжают стабильно развиваться по всей Центральной Азии, расширяя свои функции от преподавания языка до создания комплексных платформ культурного обмена.
Туристические обмены быстро восстанавливаются и растут. С улучшением условий трансграничных перевозок, реализацией мер по облегчению визового режима и взаимным продвижением туризма, туристический рынок в Китае и странах ЦА в 2025 году пережил взрывной рост. Данные показывают, что за первые три квартала текущего года количество граждан пяти стран ЦА, въехавших в Китай, увеличилось на 37,7 процента в годовом исчислении, а количество жителей материкового Китая, отправившихся в ЦА, выросло на 50 процентов. Все более глубокие туристические обмены между Китаем и странами ЦА еще больше укрепляют дружбу между народами.
В настоящее время количество прямых рейсов между Китаем и странами ЦА превысило 100 в неделю, а количество городов-побратимов достигло 100 пар. Культурные центры Китая, институты Конфуция и "Мастерские Лу Баня" пользуются большой популярностью в регионе, играя важную роль в укреплении дружбы и содействии сотрудничеству. В своем программном выступлении на втором саммите "Китай - Центральная Азия" председатель КНР Си Цзиньпин отметил готовность китайской стороны учредить в ЦА больше китайских культурных центров, филиалов китайских вузов и "Мастерских Лу Баня", открыть в китайских университетах курсы по преподаванию языков ЦА, а также продолжать успешную практику в рамках Программы по повышению технической квалификации "Китай -- Центральная Азия" для обучения специалистов из стран ЦА.
Китайская сторона поддерживает углубление межрегионального сотрудничества между Китаем и странами ЦА, используя города-побратимы как мост, а гуманитарные обмены - как ключевой инструмент, совместно формируя модель "взаимосвязанности, сближающей народы" -- между центральными и местными властями, в контексте официальных и неофициальных контактов, как в приграничье, так и на более широком пространстве", -- отметил он.
Китайская мудрость гласит: "Живите в любви и согласии" "При всеобщей любви будет и взаимная выгода". Подобная мудрость есть и у народов Центральной Азии: "Согласие и единство - счастье и богатство".
Встреча древних цивилизаций всегда приводит к вспышке искр, освещающих путь к будущему. Обобщая итоги взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и странами ЦА, есть основания назвать текущий год успешным и открывающим перспективы для дальнейшего взаимодействия во имя высококачественного развития сторон.
Давайте возложим большие надежды на наступающий год!
Как отметил глава МИД КНР Ван И: "2026 год станет годом начала 15-й пятилетки Китая. Китайская сторона воспользуется этой возможностью, чтобы вместе со странами ЦА расширять области сотрудничества, обогащать его содержание, повышать качество и эффективность сотрудничества, раскрывать его потенциал, быть попутчиками на пути к модернизации, открывать новые горизонты высококачественного сотрудничества Китая и ЦА, создавая более тесное сообщество с единой судьбой Китая и Центральной Азии".
17.12.2025, 11:46 108661
Китайско-казахстанские проекты меняют энергетику Акмолинской области
На бескрайних степях Акмолинской области Казахстана ветряные турбины, вращаясь навстречу ветру, непрерывно поставляют стране экологически чистую электроэнергию. Для местного инженера Едиля эти установки - не просто энергетические объекты, а живое свидетельство совместной работы с китайскими коллегами по продвижению "зеленой" трансформации Казахстана. Будучи гражданином Казахстана и сотрудником компании ТОО "Kazakhstan Energy Investment", дочернего State Power Investment Corporation Limited (SPIC), он участвует в создании новой страницы практического сотрудничества двух стран в рамках инициативы "Пояс и путь".
В 2023 году Едиль присоединился к ТОО "Kazakhstan Energy Investment", совместно созданной Китаем и Казахстаном, и посвятил себя развитию зеленой энергетики на родине. За высокие показатели в работе он был удостоен звания "Лучший инженер-энергетик" Министерства энергетики Казахстана.
Я выбрал этот совместный проект, потому что увидел широкие перспективы китайско-казахстанского сотрудничества. Это не просто работа, а признание моих профессиональных возможностей и будущего развития", - Едиль свободно сказал на китайском языке.
Климат Акмолинской области отличается суровостью. Зимой температура здесь часто опускается до минус 30 градусов Цельсия, нередко бывает сильный ветер. Летом же наблюдаются интенсивное солнечное излучение и значительные перепады температур между днем и ночью. В таких условиях Едиль и его команда сталкиваются не только с природными испытаниями, но и с серьезной проверкой профессионализма и командного духа.
В декабре прошлого года из-за экстремально низких температур в ветропарке произошло аварийное отключение оборудования. При морозе до минус 30 градусов в метель мы проводили аварийно-восстановительные работы, возвращаясь в машину каждые десять минут, чтобы согреться, а затем продолжали работу. Несмотря на тяжелые условия, осознание того, что мы вносим вклад в энергетическую трансформацию Казахстана, помогало команде сохранять высокий настрой", - вспоминает он.
Помимо поставок зеленой электроэнергии, ТОО "Kazakhstan Energy Investment" уделяет большое внимание подготовке местных технических кадров.
На мой взгляд, важнейшим результатом Акмолинского ветроэнергетического проекта стало не только производство чистой энергии, но и формирование команды казахстанских специалистов в области ветроэнергетики. Мы внедрили систему наставничества, в рамках которой опытные китайские и казахстанские сотрудники совместно обучают новичков. Ежемесячно проводятся совместные технические и производственно-безопасные тренинги, учебные материалы разрабатываются общими усилиями, а вопросы обсуждаются коллегиально. Сегодня местная команда способна заранее выявлять риски и эффективно координировать работу, а ее технический уровень значительно вырос", - отметил Едиль.
Забота о местных сотрудниках распространяется и на более широкое взаимодействие с сообществами. Ремонт школьных классов, строительство спортивных площадок для сельчан, поддержка больниц в приобретении автомобилей скорой помощи - эти меры позволили компании по-настоящему интегрироваться в жизнь местного населения.
Когда видишь, как дети бегают и играют на новых спортивных площадках, понимаешь, что все усилия были не напрасны" - поделился Едиль.
Новая энергетика - новое будущее", - фраза, которую Едиль часто повторяет.
Для него это не просто лозунг, а убеждение, сопровождающее его ежедневную работу под вращающимися турбинами. Китай и Казахстан совместно строят не только энергетические объекты, но и зеленое будущее, управляемое местными кадрами, обеспечивающее устойчивое энергоснабжение и придающее новый импульс развитию страны. По мере углубления такого сотрудничества устойчивое будущее Казахстана постепенно и уверенно раскрывается, словно степной ветер.
16.12.2025, 20:48 119351
Три ключевых слова для понимания нового развития грузовых поездов Китай-Европа
Фото: В Международном сухопутном порту Ганьчжоу в городе Ганьчжоу провинции Цзянси (Юго-Восточный Китай) организованно проходят погрузка и разгрузка контейнеров поездов Китай–Европа. Фото/Чжу Хайпэн
Рассказать друзьям
По состоянию на 28 ноября общее число отправлений грузовых поездов по маршрутам международных железнодорожных перевозок Китай-Европа превысило 120 тыс. Стоимость перевезенных грузов составила свыше 490 млрд долларов США, а номенклатура товаров расширилась до более чем 50 тыс. наименований, объединенных в 53 категории, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Какие изменения произошли в работе поездов Китай-Европа с начала этого года? Какой прогресс был достигнут в развитии сети транспортных коридоров?
Фиксированный график
Поезда Китай-Европа с фиксированным графиком - это поезда, которые курсируют по заранее установленным номерам, маршрутам и расписанию, с постоянными станциями отправления и назначения как внутри страны, так и за рубежом, установленными пограничными переходами и фиксированным временем прибытия в конечный пункт.
В ноябре этого года компания "Китайские железные дороги" опубликовала четвертый пакет фиксированных графиков для поездов Китай-Европа. На данный момент количество маршрутов с таким расписанием увеличилось до 17; еженедельно курсирует 22 состава, из которых 8 - в обратном направлении; общее количество рейсов в год выросло до более чем 1000.
Какие преимущества имеют поезда Китай-Европа с фиксированным графиком?
Более высокая скорость - статистика показывает, что по сравнению с обычными поездами Китай-Европа на аналогичных маршрутах время в пути поездов с фиксированным графиком сокращается в среднем более чем на 30%.
Более стабильная работа - фиксированные пункты отправления/назначения, маршрут, время и номер рейса предоставляют предприятиям больше удобств для планирования логистики.
Работа по принципу общественного транспорта и прозрачное ценообразование в режиме реального времени способствуют продвижению интеллектуальной продукции Китая на европейский рынок, а также упрощают выход качественных европейских товаров на рынок Китая", - отмечает Ли Баочжоу, начальник диспетчерского центра Западного вокзала города Сиань (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай).
Более высокая стоимость грузов - согласно статистике, средняя стоимость груза в одном контейнере составов с фиксированным графиком на 41% выше, чем у обычных поездов Китай-Европа.
Транспортные коридоры
По состоянию на конец октября этого года совокупное число китайских городов, откуда отправляются поезда Китай-Европа, достигло 128. Они соединяют Китай с 232 городами в 26 европейских странах и более чем 100 городами в 11 азиатских странах, охватывая практически всю Евразию.
На территории Китая поезда Китай-Европа проходят в основном по трем направлениям: западному, центральному и восточному.
Западный коридор пролегает через два пограничных перехода - Алашанькоу и Хоргос (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай); центральный коридор - через пограничный переход Эрэн-Хото (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай); восточный коридор - через три пограничных перехода: Маньчжурия (АР Внутренняя Монголия), Суйфэньхэ и Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай). При этом за первые 10 месяцев этого года через западный коридор прошло 7749 поездов Китай-Европа, что составляет более половины общенационального показателя.
За пределами Китая сформированы три основных транспортных коридора: северный, центральный и южный.
Северный коридор проходит через Эрэн-Хото, Маньчжурию, Суйфэньхэ и Тунцзян, соединяясь с широкой железнодорожной колеей Монголии, России и Беларуси и далее выходя в европейские страны. Центральный коридор проходит через Алашанькоу и Хоргос, соединяется с широкой железнодорожной колеей Казахстана и на территории России сливается с северным коридором. Южный коридор проходит через Алашанькоу, Хоргос и другие переходы, соединяется с широкой железнодорожной колеей Казахстана, далее - с паромной переправой через Каспийское море и железными дорогами Азербайджана, Грузии и других стран, после чего по железной дороге Турции или через комбинированное железнодорожно-морское сообщение по Черному морю выходит в европейские страны.
Стоимость грузов
Поезда Китай-Европа открыли новый транспортный коридор для внутриконтинентальных регионов Азии и Европы, а также создали новые возможности для торгово-экономического сотрудничества вдоль маршрутов. Данные показывают, что с 2013 по 2024 год стоимость грузов, перевозимых поездами Китай-Европа, выросла примерно в 33 раза, а их доля в общем объеме китайско-европейской торговли увеличилась с 0,4% до 8,5%.
Район Нанькан города Ганьчжоу провинции Цзянси (Юго-Восточный Китай) ежегодно потребляет около 10 млн кубометров древесины, из которых 80% приходится на импорт.
Раньше импорт древесины из Европы занимал много времени и обходился дорого. С введением поездов Китай-Европа время транспортировки сократилось до 12 дней, что экономит 25 дней по сравнению с традиционными морскими перевозками, совокупные логистические издержки также снизились на 18%", - рассказывает Е Чжаннань, менеджер коммерческого отдела Международного сухопутного порта Ганьчжоу Наньчанского железнодорожного логистического центра.
Благодаря модели взаимодействия "порт + бондовая зона + трансграничная торговля" Международного сухопутного порта Ганьчжоу мебельные предприятия Нанькана подписали контракты с зарубежными партнерами на сумму свыше 5 млрд юаней (706,58 млн долларов США), закупая древесину со всего мира и поставляя мебель в разные страны.
Туристка из Германии по имени Анна во время путешествия по Китаю присмотрела китайскую скатерть. Продавец посоветовал ей оформить заказ онлайн - и через три дня скатерть уже будет доставлена к ее дому в Германию.
Такая быстрая трансграничная доставка стала возможной благодаря новой глобальной логистической сети, созданной на базе поездов Китай-Европа и зарубежных складов.
С помощью масштабных перевозок поездов Китай-Европа мы заранее размещаем крупные партии китайских товаров на зарубежных складах, а затем осуществляем локальную доставку, что значительно сокращает сроки доставки", - объясняет Сун Пэнхуэй, менеджер по продажам логистической компании "Оухан" в провинции Хэнань (Центральный Китай). По его словам, в настоящее время зарубежные склады компании размещены в 25 странах Евросоюза.
Не имеющие выхода к морю страны - Казахстан, Узбекистан, Монголия - за счет поездов Китай-Европа получили доступ к морским портам. Опираясь на поезда Китай-Европа, такие китайские города, как Чунцин, Сиань, Чжэнчжоу и Ухань, достигли значительного роста в экспортно-ориентированной экономике.
Представитель компании "Китайские железные дороги" заявил, что на следующем этапе Китай готов совместно с другими странами вдоль маршрутов, наряду с качественным обслуживанием и поддержанием существующих транспортных коридоров, совместно осваивать новые транспортные линии и ускорить формирование диверсифицированной структуры транспортных коридоров.
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ли Синьпин
16.12.2025, 20:40 120091
Китайская правовая система получает растущее международное признание
Фото: Сотрудник Циндаоского морского суда общается с иностранными участниками дела. Фото представлено Циндаоским морским судом
Рассказать друзьям
Иностранное судно было переименовано в M/V RESPECT ("Уважение") в знак признания китайского правосудия. Это не литературный вымысел, а реальный случай, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Недавно в докладе Верховного народного суда КНР о работе морских судов был упомянут следующий пример: Циндаоский морской суд (город Циндао, провинция Шаньдун, Восточный Китай) успешно разрешил дело об аресте судна M/V NERISSA, плавающего под флагом Маршалловых островов. Грамотные действия суда помогли участникам процесса из разных стран и заинтересованным лицам избежать огромных финансовых потерь, а также устранили угрозу цепочки судебных разбирательств. В знак благодарности греческий судовладелец специально переименовал судно.
Это яркое подтверждение того, как китайское правосудие способствует открытости высокого уровня и завоевывает уважение в мире.
Возьмем, к примеру, морское судопроизводство: число дел выросло с 18 в 1984 году до 34,4 тыс. в 2024 году; всего было рассмотрено 88 тыс. дел с участием иностранных сторон из 146 стран и регионов. Все больше иностранных участников добровольно выбирают китайские суды для разрешения споров, даже если спор не имеет непосредственного отношения к Китаю.
Что касается влияния на международные нормы, то более 50 китайских судебных прецедентов, включая дела по морскому праву, были включены в базы данных таких международных организаций, как Комиссия ООН по праву международной торговли, что обогатило международную правовую практику и систему норм.
Чем объясняется такая привлекательность и влиятельность китайского правосудия?
Один из ответов - "равная защита". Рыночная экономика - это экономика, основанная на праве, и правосудие призвано обеспечивать равную защиту законных прав и интересов всех участников рынка. Создание стабильной и предсказуемой рыночной среды на основе верховенства права позволяет всем категориям собственников и хозяйствующих субъектов чувствовать себя спокойно и уверенно при инвестировании и ведении бизнеса.
Например, на законодательном уровне были приняты Закон об иностранных инвестициях КНР и положение о его применении, что усилило равную защиту прав китайских и иностранных предприятий. На уровне судебной практики особое внимание уделяется равной защите законных прав и интересов как китайских, так и иностранных сторон.
Формирование благоприятной деловой среды и реальное обеспечение равной защиты не только демонстрируют достижения Китая в сфере правового строительства и имидж ответственной мировой державы, но и способствуют повышению влияния китайского правосудия.
Другой ответ - "китайская скорость". Справедливость должна не только свершаться, но и свершаться своевременно и эффективно. В марте этого года в урумчийском участке Синьцзянской пилотной зоны свободной торговли (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай) был создан суд, специализирующийся на рассмотрении дел с участием иностранных субъектов.
После создания суд всего за 45 дней успешно рассмотрел и разрешил спор по международному договору купли-продажи товаров между узбекским и китайским предпринимателями. Использование онлайн-видеоаутентификации позволило сократить судебные издержки, а привлечение сотрудников, владеющих узбекским языком, устранило языковые барьеры. Получив возможность взыскать задолженность, не покидая страну, узбекская сторона высоко оценила справедливость, эффективность и доступность китайского правосудия.
Таких примеров множество. В Шанхае (Восточный Китай) последовательно совершенствуется онлайн-платформа для разрешения международных коммерческих споров по принципу "единого окна", объединяющая медиацию, арбитраж и судебное разбирательство. Стороны могут в любое время суток подать иск онлайн, участвовать в медиации, дистанционно присутствовать на судебных заседаниях и получать процессуальные документы в электронном виде.
От "разрешения спора за 45 дней" до "услуг по принципу "единого окна"" - китайский подход, ориентированный на справедливое, эффективное, удобное и недорогое урегулирование международных коммерческих споров, привлекает все большее внимание китайских и зарубежных участников и способствует ускоренному развитию экономики открытого типа.
Еше один ответ - "восточный опыт". Медиация признана международным сообществом как "восточный опыт", воплощающий мудрость восточных юридических традиций. При разрешении трансграничных споров умелое использование "восточного опыта" прокладывает путь к примирению между китайской и иностранной сторонами.
В одном из дел о столкновении судов стороны имели существенные разногласия относительно размера ущерба. Нинбоский морской суд (город Нинбо, провинция Чжэцзян, Юго-Восточный Китай) привлек к медиации иностранный клуб взаимного страхования судовладельцев, апробируя модель разрешения международных морских споров при участии народного суда и отраслевых организаций судоходной отрасли. Это помогло сторонам определить путь урегулирования спора и найти оптимальный баланс интересов.
Умелое использование "восточного опыта" помогает не только успешно разрешать конкретные дела, но и предлагает международному сообществу больше "китайской мудрости" для урегулирования споров.
Продолжая продвигать открытость высокого уровня на основе верховенства права и одновременно в ходе расширения открытости укрепляя правовую систему в сфере внешних и трансграничных отношений, Китай закладывает правовую основу для такой открытости и непременно предоставит миру новые возможности за счет собственного развития. Это откроет новые главы взаимовыгодного сотрудничества.
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Вэй Чжэчжэ
26.11.2025, 23:41 446921
Журналисты программы CIPCC-2025 посетили серфинг-центр в Хайнане
В рамках программы CIPCC‑2025 международная группа журналистов совершила визит на недавно открывшийся серфинг-курорт Riyue Bay Surf Resort, расположенный на побережье залива Sun and Moon Bay в уезде Wanning в Хайнане, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Riyue Bay давно считается "серфинг-раем" Китая: благодаря уникальным природным условиям - стабильным волнам и мягкому климату, это место стало символом зарождающейся серф-культуры в Китае.
С открытием нового курорта ситуация получила новый импульс: Riyue Bay Surf Resort - первый в Китае курорт, посвященный серфингу. Он предлагает современный, комплексный подход к отдыху, спорту и образу жизни.
Комбинация спорта, отдыха, музыки и серф-культуры воспринимается как живой, динамичный и современный формат, который может привлечь как любителей активного отдыха, так и предпочитающих более спокойный досуг.
Для туристов курорт может стать важной точкой интереса как место отдыха и как символ стремления Китая к формированию современной coastal lifestyle-культуры.
25.11.2025, 15:01 466896
Китай успешно реализует программу сохранения больших панд
В последние годы Китай осуществляет всестороннюю защиту больших панд - от разведения и подготовки к жизни в дикой природе до международного сотрудничества по их защите. Достижения страны в области сохранения больших панд привлекают внимание всего мира.
В ноябре туристка госпожа Ли из провинции Цзянсу (Восточный Китай) посетила Научный парк "Четыре сокровища Циньлина" в уезде Чжоучжи провинции Шэньси (Северо-Западный Китай). "Смотрите! Цицзай поднял голову. На солнце его окрас действительно напоминает шоколад!" - воскликнула она, наводя объектив камеры на коричнево-белую большую панду, уютно устроившуюся на деревянной раме. 16-летняя панда Цицзай, единственная в мире содержащаяся в неволе коричневая большая панда, сегодня стала настоящей звездой парка.
История Цицзая началась в ноябре 2009 года, когда сельские жители уезда Фопин провинции Шэньси обнаружили ослабленного детеныша панды. Малыша доставили в Центр спасения, содержания и исследования редких диких животных провинции Шэньси (ныне Научно-исследовательский центр больших панд Циньлина).
Исследования показали, что коричневый окрас шерсти стал результатом генетической мутации, благодаря чему Цицзай легко узнаваем среди всех содержащихся в неволе больших панд мира. В настоящее время его вес сохраняется на уровне около 120 кг.
Популярность Цицзая привлекла внимание общественности к работе по сохранению больших панд в Научном парке "Четыре сокровища Циньлина". Являясь открытой площадкой Научно-исследовательского центра больших панд Циньлина, парк служит витриной достижений в области охраны редких диких животных этого горного хребта.
Чжан Даньхуэй, заместитель начальника отдела по содержанию больших панд центра, рассказывает: "За последние годы мы освоили технологии мониторинга репродуктивных гормонов и искусственного оплодотворения. Показатель успешного размножения больших панд вырос с 20% до 67%, и мы создали самоподдерживающуюся популяцию в условиях неволи".
Для охраны здоровья панд в парке сформирована система ухода, охватывающая весь жизненный цикл животных: введена система закрепления зон ответственности за персоналом, строго соблюдаются санитарно-гигиенические требования, а также проводятся комплексные медицинские обследования панд с периодичностью от квартала до полугода.
В одно из утр выходного дня, сразу после открытия павильона больших панд Пекинского зоопарка, посетители, которые долго ждали этого момента, поспешили занять удобные места и с большим интересом начали наблюдать за животными.
Пекинский зоопарк начал содержать больших панд в 1955 году, и именно здесь впервые в Китае произошло естественное размножение этих животных в условиях искусственного содержания. "Павильон больших панд всегда пользуется огромной популярностью - в прошлом году его посетило около 4,8 млн человек", - сообщил сотрудник патрульной службы Пекинского зоопарка. Сейчас в павильоне содержится 10 больших панд.
Благодаря слаженной работе отделов по содержанию животных, материально-технического обеспечения и ветеринарной службы Пекинского зоопарка каждая панда получает тщательный уход. "Рацион больших панд очень разнообразен. Ежедневно мы предоставляем каждой панде 50-70 кг свежего бамбука, а также определенное количество побегов бамбука, "вотоу" (специальные кормовые лепешки для панд), моркови и яблок", - говорит Дин Нань, начальник отдела по содержанию животных Пекинского зоопарка.
Техник отдела материально-технического обеспечения содержания животных Пекинского зоопарка Цао Яъни рассказывает, что на основе изучения поведения больших панд сотрудники разработали и реализуют целый ряд программ по обогащению среды обитания. Это подразумевает научную оптимизацию условий жизни и способов взаимодействия с пандами, имитацию их естественного поведения в дикой природе, что позволяет удовлетворить физиологические и психологические потребности животных, способствуя в конечном итоге их физическому и психическому здоровью.
Доброе утро, Фубао!" - так смотритель Сюй Сян каждое утро привычно приветствует большую панду по имени Фубао, живущую на базе больших панд "Шэньшупин" Китайского центра по защите и исследованию больших панд в национальном природном заповеднике "Волун" в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай).
Родившаяся в 2020 году, Фубао стала первой китайской большой пандой, появившейся на свет в Республике Корее. В апреле 2024 года она вернулась в Китай, а в июне ее официально представили публике.
Чтобы снизить стрессовую реакцию Фубао в новой обстановке, сотрудники Китайского центра по защите и исследованию больших панд применили стратегию постепенной адаптации, поместив животное на месячный карантин. "Мы ежедневно отслеживаем такие показатели ее здоровья, как изменение веса и состояние шерсти, предлагаем разнообразный корм - побеги бамбука, яблоки и другое - чтобы определить, что Фубао любит больше всего", - рассказывает Сюй Сян.
После завершения карантина для Фубао начался период адаптации к запахам и звукам в питомнике, а также она стала привыкать к групповой жизни с другими пандами в вольерах племенной зоны.
С учетом недавно построенной базы в городе Мяньян (провинция Сычуань) Китайский центр по защите и исследованию больших панд, расположенный в Сычуане, теперь насчитывает пять крупных баз. Эти базы, имея свою специализацию, действуют сообща, осуществляя всестороннюю защиту больших панд - от разведения и подготовки к жизни в дикой природе до международного сотрудничества по их защите.
На территории провинции Сычуань в составе Национального парка больших панд обитает 1227 диких больших панд, что составляет 91,6% от общей популяции парка. За последние годы в сычуаньской части парка было восстановлено 331,4 тыс. му (22,10 тыс. га) среды обитания, а также продолжается создание семи ключевых экологических коридоров.
Данные мониторинга за 2024 год показали, что количество зарегистрированных появлений диких больших панд на сычуаньской территории возросло до 185, что свидетельствует о стабильном восстановлении популяции.
24.11.2025, 17:54 482566
Журналистам CIPCC-2025 представили исторический квартал Qilou в Хайкоу
Участники программы CIPCC-2025 познакомились с историческим кварталом Qilou - одним из старейших районов Хайкоу, сохранившим уникальную архитектуру конца XIX - начала XX века. Перед прогулкой гостям рассказали об особенностях квартала, его роли в развитии портового города и характерных чертах зданий цилоу, которые объединили элементы южнокитайского и колониального стиля.
Во время обхода участники смогли увидеть, как историческая архитектура переходит в живую городскую среду. Улицы квартала остаются наполненными движением: вдоль аркад работают небольшие лавки, выносные витрины выглядят так, словно продолжают традиции ремесел и торговли, а запахи уличной кухни перемешиваются с шумом шагов и голосов.
Местный колорит ощущается в простых деталях - открытых магазинчиках, сезонных фруктах на прилавках, небольших уличных представлениях, которые появляются неожиданно и будто становятся частью общего ритма района. Такие сцены подчеркивают атмосферу Qilou: здесь прошлое и настоящее сосуществуют естественно, без попыток скрыть или реконструировать жизнь улицы.
Посещение квартала позволило журналистам увидеть, как в Хайкоу сохраняют историческую среду, делая ее частью городской повседневности и доступной для гостей со всего мира.
19.11.2025, 14:27 578411
В Китае создан "зеленый реестр" для 142,6 млрд деревьев
Сколько деревьев в Китае? Раньше на этот вопрос никто не мог дать точного ответа. Теперь он появился благодаря первой "карте плотности деревьев" Китая, опубликованной в этом году. По состоянию на 2020 год в стране насчитывается около 142,6 млрд деревьев, что соответствует примерно 100 деревьям на каждого из более чем 1,4 млрд жителей. Эти данные мы с моей командой собирали на протяжении 10 лет.
Зачем нужно точно подсчитывать деревья в Китае? Это было продиктовано насущной практической необходимостью. Китай - страна с крупнейшей в мире площадью искусственных лесонасаждений, однако в прошлом учет лесных ресурсов в основном ограничивался макроуровнем - такими показателями, как запасы древесины и тому подобное.
В новую эпоху, когда зеленое развитие стало общим консенсусом и были поставлены цели достижения пика выбросов углерода и углеродной нейтральности, наше понимание лесов уже не может ограничиваться лишь "приблизительными" контурами. Нам необходим более точный "зеленый реестр", который позволит рассчитывать углеродные запасы на уровне отдельных деревьев, оценивать способность поддерживать биоразнообразие и решать множество других задач.
Озеленение должно следовать принципу "где подходят леса - сажаем леса, где кустарники - кустарники, где травы - травы". Только точные данные дают возможность принимать научно обоснованные решения и понимать, где следует сажать деревья, какие именно виды и в каком количестве.
Подсчет деревьев был вызван нежеланием "мириться с существующим положением". Однажды журнал Nature опубликовал статью, в которой оценивалось общее количество деревьев на планете в 3,04 трлн, однако данные по Китаю в этом исследовании оказались недостаточно полными. К тому моменту мы с моей командой уже более трех лет работали в лесах и накопили немало материалов. Я считал, что китайские леса не должны оставаться "белым пятном" в международных исследованиях: если они смогли это сделать, то сможем и мы.
Китай так велик - как подсчитать каждое дерево на территории более чем 9,6 млн кв. км? Решение заключается в правильном выборе методики и эффективном использовании технологий.
20 лет назад я видел, как зарубежные ученые сами забирались на деревья, чтобы измерить их высоту, и порой даже ночевали на них. Помимо восхищения, я размышлял о том, что для научных исследований в области геодезии важны не только добросовестность и усердие, но и владение новейшими инструментами. Опираясь на новые технологии, можно продвигаться гораздо легче и освоить направления, которые раньше были недоступны.
После множества попыток я обнаружил, что лидар (лазерное сканирование) - ключ к решению задачи: лазерные импульсы, отражаясь от объектов, позволяют точно определить высоту, форму и местоположение деревьев, причем сканирование одного участка леса занимает всего около десяти минут.
На практике мы усовершенствовали систему наблюдения "небо-земля" с двумя "глазами", которая позволяет"пересчитывать" деревья, почти как компьютерная томография исследует человеческое тело. Один "глаз" находится в воздухе - это беспилотник с датчиками, способный испускать более миллиона лазерных импульсов в секунду; другой "глаз" - на земле: мы с оборудованием сканируем лес прямо на ходу. Обзор сверху, прямой взгляд, вид снизу - охвачены все углы; лазерные данные, изображения, видео дополняют друг друга в различных измерениях, и леса, которые раньше было "не разглядеть и невозможно точно подсчитать", становятся все более четкими.
Сегодня разработанные нами аппаратные и программные решения для лазерного сканирования применяются в более чем 130 странах и регионах мира.
За 10 лет мы обследовали более 76 тыс. пробных площадок и собрали более 400 терабайт данных. Что это означает? Если размер одной цифровой фотографии составляет 5 мегабайт, это эквивалентно объему более 80 млн снимков.
Реализация столь масштабного проекта - это непрерывный процесс принятия вызовов и их преодоления. Например, поверхность леса неровная - как измерить высоту деревьев, находящихся на разных уровнях? Мы разработали алгоритм полета с учетом рельефа, который позволяет дронам автоматически регулировать высоту в соответствии с уклоном.
После завершения "томографии" возникает вопрос: как анализировать огромные массивы лесных "снимков"? Мы разработали интеллектуальный алгоритм сегментации отдельных деревьев, который позволяет системе автоматически "выделять" деревья из сложного лесного полога и формировать карту плотности насаждений. Шаг за шагом мы разрабатывали беспрецедентные решения. В научных исследованиях идеальных условий с полной готовностью не бывает - результаты всегда достигаются в процессе действий, когда мы сами создаем необходимые условия.
Больше всего мне запомнилось, как мы нашли самое высокое дерево Азии в Сицзанском автономном районе (Юго-Западный Китай). Тогда, переправившись через бурную реку Игун-Цангпо, мы оказались у подножия гигантского кипариса высотой 102,3 м. Больше, чем радость и изумление, я испытывал глубокое потрясение и благоговение, возникшие сами собой. Это не просто дерево - это живая история, это глубокий урок, который преподносит нам сама природа. В лесах есть своя сила. В будущем я продолжу работать на переднем крае полевых геодезических изысканий, постоянно совершенствуя цифровой "реестр" природных экосистем Китая, стремясь внести еще больший вклад в защиту этого зеленого достояния.
30.12.2025, 09:35В течение года президент Казахстана совершил 23 зарубежных визита 30.12.2025, 10:0856551План законопроектных работ на 2026 год представили в правительстве 30.12.2025, 12:4248861В Казахстане появится альтернатива ArtSport 30.12.2025, 14:5042091Глава комитета по возврату активов освобожден от должности 30.12.2025, 15:0540336Глава государства подписал пакет законов по вопросам профилактики правонарушений 24.12.2025, 18:18325106Расширенный список СЗПТ будет действовать как минимум квартал - Минторговли 25.12.2025, 09:14299876Расширенный перечень социально значимых продовольственных товаров утвердили в Казахстане 25.12.2025, 10:42295156Запрет на вывоз моркови планирует ввести Казахстан 25.12.2025, 16:08282906Единую ставку НДС в 5% предложили ввести для сферы здравоохранения в Казахстане 25.12.2025, 16:40281661От модели контроля и наказаний к партнерству с бизнесом - Токаев о новом Налоговом кодексе 05.12.2025, 14:50833891В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки830636Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16760496Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19757456Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25754081В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
