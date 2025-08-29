Китай и другие страны ШОС активизируют сотрудничество в борьбе с бедностью

Фото: Жэньминь жибао

2025 год объявлен в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Годом устойчивого развития. Сокращение бедности и обеспечение развития являются общей целью государств-членов ШОС, а также одним из приоритетных направлений для двустороннего и многостороннего взаимодействия в рамках организации, сообщает газета "Жэньминь жибао".





В последние годы Китай активно продвигает Инициативу по глобальному развитию, ускоряет высококачественное совместное строительство "Пояса и пути" и его согласование с региональными инициативами сотрудничества и стратегиями развития других государств-членов ШОС. Распространяя сельскохозяйственные технологии, подготавливая специалистов и создавая платформы для обмена опытом, КНР помогает странам ШОС развивать аграрный сектор и бороться с бедностью.





Текущий год ознаменовался для Кыргызстана сбором богатого урожая яблок, что стало причиной обоснованной радости местных фермеров. Высококачественные плоды разнообразных сортов не только полностью удовлетворяют внутренний спрос, но и экспортируются в больших объемах в Россию, Казахстан и другие страны. Такой щедрый урожай стал возможен благодаря плодотворному китайско-кыргызскому сотрудничеству и обмену передовыми сельскохозяйственными технологиями.





Чуйская область Кыргызстана обладает благоприятными условиями для садоводства, но суровые зимы предъявляют высокие требования к морозоустойчивости яблонь. В ответ на эту климатическую особенность китайские эксперты вывели и отобрали подходящие высокоурожайные сорта яблок.





В прошлом году в Кыргызстан было завезено 60 тыс. китайских яблоневых подвоев. Они были высажены в Китайско-киргизском демонстрационном парке селекционных технологий плодовых деревьев. Китайские специалисты в ходе регулярных визитов в Кыргызстан делятся передовыми технологиями селекции, выращивания и ухода за садами. Это способствует повышению доходов и улучшению благосостояния местных фермеров.





В последние годы Китай активно развивает сотрудничество в области сельскохозяйственных технологий со странами ШОС, помогая земледельцам бороться с бедностью.





В демонстрационном сельскохозяйственном парке Северо-Казахстанской области китайские эксперты успешно внедряют новые сорта пшеницы и технологию широкорядного посева. Результатом стало повышение урожайности с единицы площади в среднем на 20-30% по сравнению с местными сортами.





В Сырдарьинской области Узбекистана действует Демонстрационный парк современных агротехнологий Китая и Узбекистана при Демонстрационной базе ШОС. Здесь используются разработанные китайскими экспертами оросительные установки на солнечных батареях и интеллектуальная система комплексного орошения и внесения удобрений, которые уже позволили значительно повысить урожайность хлопчатника при экономии воды.





В Китайско-белорусском демонстрационном парке аграрной науки и техники успешно применяются засухоустойчивые сеялки, разработанные совместно двумя странами. Они обеспечивают высев высококачественных, урожайных и устойчивых к неблагоприятным условиям китайских сортов пшеницы.





17 июля этого года первая группа из 292 пакистанских специалистов успешно завершила трехмесячную профессиональную подготовку в области сельского хозяйства в районе Янлин провинции Шэньси в рамках программы "Тысяча специалистов". Данный проект является конкретной реализацией договоренностей лидеров Китая и Пакистана об укреплении сотрудничества в аграрной сфере. В общей сложности по этой программе Пакистан направит в Китай для обучения тысячу молодых специалистов сельскохозяйственного профиля.





В последние годы Китай последовательно развивает сотрудничество со странами ШОС в области борьбы с бедностью, организуя в различных регионах тематические семинары по вопросам сокращения бедности и приглашая профильных специалистов стран ШОС для обучения в Китае. На семинарах участники не только осваивают инновационные технологии сельского хозяйства, направленные на борьбу с бедностью, но и знакомятся с достижениями и опытом Китая в сфере современного сельского хозяйства и возрождения деревень.





К концу июня текущего года Демонстрационная база ШОС по обмену и обучению аграрным технологиям в Янлинской демонстрационной сельскохозяйственной зоне успешно завершила более 120 программ зарубежной технической помощи и специализированного сельскохозяйственного обучения. Обучение прошли свыше 2400 чиновников и технических специалистов из стран ШОС и других развивающихся стран. Отдельно стоит отметить участие более 300 должностных лиц в программах по борьбе с бедностью и 42 тыс. человек в онлайн-курсах.





В прошлом году во время проведения семинара по сокращению бедности и развитию стран ШОС в Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) состоялась встреча-презентация для налаживания контактов между аграрными предприятиями стран ШОС. Представители стран ШОС презентовали свои характерные отрасли и продемонстрировали богатые сельскохозяйственные ресурсы своих стран, достигнув консенсуса по более чем 20 направлениям сотрудничества в области импорта-экспорта сельхозпродукции, технологического обмена и других сферах.





Искоренение бедности и достижение процветающего развития - общая цель стран ШОС. С момента вступления в должность председателя объединения Китай активно укрепляет политическую координацию с партнерами, фокусируясь на теме "Года устойчивого развития ШОС". Страна делится опытом борьбы с бедностью и углубляет практическое сотрудничество, помогая государствам-членам находить пути сокращения бедности и устойчивого развития, соответствующие их национальным условиям.





В мае 2023 года в рамках межправительственной комиссии по сотрудничеству между Китаем и Узбекистаном была создана подкомиссия по сотрудничеству в области борьбы с бедностью - первая подобная структура, учрежденная Китаем с зарубежной страной на правительственном уровне. В мае этого года в Сиане провинции Шэньси прошел форум ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию 2025 года, ставший еще одним ярким примером углубления сотрудничества между Китаем и другими странами ШОС в области борьбы с бедностью и содействия общему развитию.





ШОС продолжит укреплять платформы для совместной борьбы с бедностью и содействия устойчивому развитию, создавая для наших народов устойчивое, справедливое и безопасное будущее", - заявил заместитель генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн.