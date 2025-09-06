Понять суть выдвинутой Си Цзиньпином инициативы в области глобального управления можно через три метафоры

Фото: Синьхуа

1 сентября председатель КНР Си Цзиньпин председательствовал на заседании "ШОС+" и выступил с важной речью, впервые предложив инициативу глобального управления. Это стало еще одним важным общественным благом, предложенным Китаем миру после инициативы глобального развития, инициативы глобальной безопасности и инициативы глобальной цивилизации, сообщает информационная компания "Урумчи".





Инициатива включает такие ключевые положения, как соблюдение принципа суверенного равенства, уважение международного правопорядка, приверженность многосторонности, ориентация на человека и акцент на практических действиях. В ключевой момент, когда глобальное управление подошло к новому перекрестку, пониманию китайского подхода могут способствовать три метафоры, к которым обращался Си Цзиньпин.





Первая - метафора "Большого корабля"





Страны находятся не в более чем 190 маленьких лодках, а на одном большом корабле с общей судьбой", - отмечал Си Цзиньпин в 2024 году на встречах с руководителями ведущих международных экономических организаций и других площадках, рассуждая о взаимосвязи международного сообщества и отдельных государств.





По мере усиления дефицита глобального управления человечество как никогда ясно осознает, что значит "быть в одной лодке". В инициативе глобального управления принцип "суверенного равенства" поставлен на первое место. Он подчеркнул, что все страны - большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные - должны на равных участвовать, принимать решения и пользоваться результатами в глобальном управлении.





Проведенный на берегах Хайхэ саммит ШОС стал наглядным примером: лидеры стран с разным уровнем развития и различными социальными системами собрались вместе для обсуждения путей развития. На заседании "ШОС+" Си Цзиньпин отметил, что ШОС должна играть ведущую роль и стать примером в реализации инициативы глобального управления.





Можно предвидеть, что на большом корабле общей судьбы равное участие, равное принятие решений и равное пользование результатами будут способствовать укреплению консенсуса в области глобального управления.





Вторая - метафора "Большой реки"





Могучая река мчится к морю и всегда встречает встречные течения, но никакое течение не способно остановить ее движение на восток. Сила толчет ее вперед, сопротивление делает ее сильнее", - образно сказал Си Цзиньпин на видеоконференции Всемирного экономического форума в 2022 году.





В настоящее время встречный ветер односторонности и силового давления продолжает подрывать эффективность глобального управления. В инициативе глобального управления Си Цзиньпин предложил "соблюдать международный правопорядок" и "практиковать многосторонность". Это направлено на обеспечение равного и единообразного применения международного права и правил, отказ от "двойных стандартов" и навязывания "домашних правил" отдельных стран другим.





С исторической точки зрения, глобальное управление возникло в процессе становления и совершенствования международной системы. От подписания Вестфальского мира до попыток Лиги Наций и, наконец, до создания Организации Объединенных Наций, идея глобального управления постепенно укоренилась в сердцах людей.





В своей инициативе Си Цзиньпин особо подчеркнул необходимость твердо защищать статус и авторитет ООН, а также по-настоящемуиспользовать ее незаменимую роль в глобальном управлении. Как постоянный член Совета Безопасности ООН и первая страна, подписавшая Устав ООН, Китай всегда своими действиями отстаивал цели и принципы Устава и поддерживал центральную роль ООН в международных делах.





Третья - метафора "Торта"





Си Цзиньпин многократно использовал метафору "торта" для обозначения результатов международного сотрудничества.





Нужно стараться увеличивать "торт" взаимовыгодного сотрудничества, чтобы плоды развития в большей мере и более справедливо доставались народам всех стран", - сказал он на 23-м заседании Совета глав государств-членов ШОС в 2023 году.





В инициативе глобального управления Си Цзиньпин акцентировал внимание на "ориентации на человека" и "ориентации на действия". Первое ясно указывает на "обеспечение участия народов всех стран в глобальном управлении и совместное пользование его плодами", второе подразумевает "практическое сотрудничество во избежание отставания и фрагментации управления".





Совершенствование глобального управления должно быть направлено на то, чтобы народы реально получали выгоду. Метафора "торта" отражает стремление к тому, чтобы плоды сотрудничества доставались народам всех стран в большей мере и более справедливо.





С точки зрения ШОС, Си Цзиньпин предложил проявить "ответственность ШОС" в продвижении глобального открытого сотрудничества и объявил о создании трех крупных платформ сотрудничества Китай-ШОС: в сфере энергетики, зеленой индустрии и цифровой экономики, а также трех центров сотрудничества: по научным инновациям, высшему образованию и профессионально-техническому образованию. Сферы сотрудничества в рамках ШОС продолжают расширяться.





80 лет назад с появлением ООН глобальное управление открыло новую страницу. Сегодня, когда мир вновь стоит на историческом перепутье, Китай дает ясный и недвусмысленный ответ на вызовы глобального управления.