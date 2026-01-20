Синьцзянская хлопковая отрасль движется к интеллектуализации и модернизации

Фото: Kazakhstan Today

В 2025 году, после успешного проведения второго саммита "Китай - Центральная Азия", сотрудничество между Китаем и пятью странами Центральной Азии в различных сферах продолжает углубляться. Основываясь на совместном продвижении высококачественного развития сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь", стороны постоянно укрепляют политическое взаимодоверие, добиваются прорывного прогресса в усилении торгово-экономической взаимосвязанности и активизируют гуманитарные обмены. Взаимовыгодное сотрудничество сторон вступило в этап высококачественного развития, и они совместно создают более тесное сообщество с единой судьбой Китая и ЦА, сообщает "Синьхуа"





ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДОВЕРИЕ ВЫВЕЛО СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА НОВУЮ ВЫСОТУ





В 2025 году под стабильным руководством лидеров государств политические отношения Китая и стран ЦА вошли в новую фазу развития с более совершенными механизмами, более богатым содержанием и более тесным сопряжением стратегий.





В июне текущего года в Казахстане успешно прошел второй саммит "Китай - Центральная Азия", на котором лидеры государств решили объявить 2025-2026 гг. Годами высококачественного развития сотрудничества Китая и Центральной Азии. На саммите также был утвержден "Дух Китай - Центральная Азия", характеризующийся взаимоуважением, взаимодоверием, взаимной выгодой, взаимовыручкой и продвижением совместной модернизации путем высококачественного развития. "Дух Китай - Центральная Азия" раскрыл секрет успешного развития дружественных отношений между Китаем и странами региона и задал фундаментальные ориентиры для будущего сотрудничества сторон.





За пять лет с момента создания механизма сотрудничества в формате Китай - ЦА быстро сформировалась его многомерная и плюралистическая структура, отличающаяся руководством глав государств, продвижением правительствами, участием всех слоев общества, параллельным развитием по разным направлениям и всесторонним стимулированием: эффективно функционируют 13 платформ сотрудничества на уровне министерств и постоянный секретариат механизма.





Углубляются также контакты и стратегический диалог на высоком уровне. Лидеры Китая и пяти стран ЦА поддерживают тесную стратегическую коммуникацию посредством обмена визитами и многосторонних саммитов: саммит Шанхайской организации сотрудничества, саммит "Китай - Центральная Азия" и других каналов. Стороны достигли широкого консенсуса по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, единодушно выступая за поддержку международной системы, ядром которой является ООН, практикуя подлинный мультилатерализм и противодействуя любой форме холодной войны и блокового противостояния.





Твердая поддержка друг друга по вопросам, касающимся основных интересов, является неотъемлемой частью сообщества с единой судьбой Китая и Центральной Азии. Китай готов быть твердым сторонником и защитником мира, стабильности и развития в ЦА, выступать против вмешательства во внутренние дела стран региона и никому не позволит провоцировать раскол и беспорядки", - заявил министр иностранных дел КНР Ван И 23 ноября в интервью СМИ после завершения своего визита в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.





Страны ЦА, в свою очередь, твердо придерживаются принципа одного Китая и поддерживают позицию Пекина по вопросам, касающимся его коренных интересов. Это стратегическое взаимодоверие, основанное на взаимной поддержке по важнейшим принципиальным вопросам, составляет политический фундамент стабильного и долгосрочного развития двусторонних отношений.





ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РАЗВИВАЕТСЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО





Политическое руководство лидеров Китая и стран ЦА предоставляет надежную гарантию для взаимодействия сторон в торгово-экономической и инвестиционной областях.





29 апреля 2025 года в Кыргызстане официально начались строительные работы на одном из ключевых участков международной железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан - стартовало бурение Ферганского тоннеля. Это ознаменовало переход знакового проекта в стадию активного строительства. По расчетам Всемирного банка, после ввода в эксплуатацию эта железная дорога сократит путь грузоперевозок из Китая в Европу на 900 км и сэкономит 7-8 дней. Ожидается, что она будет ежегодно стимулировать рост ВВП региона на 2-3 процента.





В текущем году Китай и страны ЦА достигли значительного прогресса во взаимосвязанности инфраструктуры автомобильного транспорта. 13 июня в Кыргызстане официально приступили к реконструкции 75-километрового участка автодороги Барскоон - Каракол, простирающегося вдоль южного берега озера Иссык-Куль. 25 июня в Таджикистане ввели в опытную эксплуатацию ключевой участок второй фазы проекта автодороги Китай -- Таджикистан, реализованного при безвозмездной помощи правительства КНР. В августе в Кыргызстане началось строительство 125-километровой автомагистрали Барскоон - Бедель, которая станет соединяющей ЦА и Китай транспортной артерией. Модернизация и строительство ключевых магистральных автомобильных дорог еще больше повысили уровень удобства транспортных перевозок в регионе.





В уходящем году торгово-экономическое сотрудничество Китая и Центральной Азии на фоне исторического прорыва в "инфраструктурной взаимосвязанности" продвигается вперед одновременно с развитием "институциональной взаимосвязанности" и сотрудничества в области торговли и инвестиций, выводя региональную экономическую интеграцию на ускоренную траекторию.





В этом году объем торговли между Китаем и ЦА продолжал расти, и КНР стала крупнейшим торговым партнером Центральной Азии. За первые три квартала года двусторонний товарооборот между Китаем и пятью странами региона приблизился к 80 млрд долларов США, увеличившись на 15,6 процента по сравнению в аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что годовой показатель превысит отметку в 100 млрд долларов США. Структура торговли постоянно оптимизируется, и все больше качественных продуктов из ЦА выходят на китайский рынок, в частности высококачественные, экологически чистые продукты питания из ЦА быстро получают широкое признание у китайских потребителей.





Масштабы инвестиций Китая в ЦА также продолжают расти, и Китай уже стал основным источником инвестиций для стран региона. На сегодняшний день совокупный объем китайских инвестиций в страны Центральной Азии превысил 50 млрд долларов США, продолжается укрепление сотрудничества в традиционных сферах, таких как сельское хозяйство, энергетика и инфраструктура, и усиление кооперации в новых областях, таких как 5G, новая энергетика и ИИ.





ГУМАНИТАРНЫЕ ОБМЕНЫ СТАЛИ БЕСПРЕЦЕДЕНТНО АКТИВНЫМИ





В 2025 году гуманитарные обмены между Китаем и странами ЦА достигли беспрецедентного уровня активности, чему способствовали как официальные инициативы, так и энтузиазм людей. Это динамичное взаимодействие заложило прочную и устойчивую основу для долгосрочного развития двусторонних отношений.





Образование является основой гуманитарных обменов. В уходящем году количество студентов из Центральной Азии, обучающихся в Китае, продолжало расти. Их выбор специальностей расширился: к языкам, литературе и истории добавились естественные и технические науки, медицина, экономика, торговля и сельское хозяйство. В то же время увеличивается и число китайских студентов, отправляющихся в страны Центральной Азии. Институты и классы Конфуция продолжают стабильно развиваться по всей Центральной Азии, расширяя свои функции от преподавания языка до создания комплексных платформ культурного обмена.





Туристические обмены быстро восстанавливаются и растут. С улучшением условий трансграничных перевозок, реализацией мер по облегчению визового режима и взаимным продвижением туризма, туристический рынок в Китае и странах ЦА в 2025 году пережил взрывной рост. Данные показывают, что за первые три квартала текущего года количество граждан пяти стран ЦА, въехавших в Китай, увеличилось на 37,7 процента в годовом исчислении, а количество жителей материкового Китая, отправившихся в ЦА, выросло на 50 процентов. Все более глубокие туристические обмены между Китаем и странами ЦА еще больше укрепляют дружбу между народами.





В настоящее время количество прямых рейсов между Китаем и странами ЦА превысило 100 в неделю, а количество городов-побратимов достигло 100 пар. Культурные центры Китая, институты Конфуция и "Мастерские Лу Баня" пользуются большой популярностью в регионе, играя важную роль в укреплении дружбы и содействии сотрудничеству. В своем программном выступлении на втором саммите "Китай - Центральная Азия" председатель КНР Си Цзиньпин отметил готовность китайской стороны учредить в ЦА больше китайских культурных центров, филиалов китайских вузов и "Мастерских Лу Баня", открыть в китайских университетах курсы по преподаванию языков ЦА, а также продолжать успешную практику в рамках Программы по повышению технической квалификации "Китай -- Центральная Азия" для обучения специалистов из стран ЦА.





Китайская сторона поддерживает углубление межрегионального сотрудничества между Китаем и странами ЦА, используя города-побратимы как мост, а гуманитарные обмены - как ключевой инструмент, совместно формируя модель "взаимосвязанности, сближающей народы" -- между центральными и местными властями, в контексте официальных и неофициальных контактов, как в приграничье, так и на более широком пространстве", -- отметил он.





Китайская мудрость гласит: "Живите в любви и согласии" "При всеобщей любви будет и взаимная выгода". Подобная мудрость есть и у народов Центральной Азии: "Согласие и единство - счастье и богатство".





Встреча древних цивилизаций всегда приводит к вспышке искр, освещающих путь к будущему. Обобщая итоги взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и странами ЦА, есть основания назвать текущий год успешным и открывающим перспективы для дальнейшего взаимодействия во имя высококачественного развития сторон.





Давайте возложим большие надежды на наступающий год!





Как отметил глава МИД КНР Ван И: "2026 год станет годом начала 15-й пятилетки Китая. Китайская сторона воспользуется этой возможностью, чтобы вместе со странами ЦА расширять области сотрудничества, обогащать его содержание, повышать качество и эффективность сотрудничества, раскрывать его потенциал, быть попутчиками на пути к модернизации, открывать новые горизонты высококачественного сотрудничества Китая и ЦА, создавая более тесное сообщество с единой судьбой Китая и Центральной Азии".