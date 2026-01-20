19.01.2026, 14:25 7216
Синьцзянская хлопковая отрасль движется к интеллектуализации и модернизации
Фото: В уезде Ават округа Аксу Синьцзяна хлопкоуборочный комбайн работает на поле. Фото/ Бао Лянтин
Зимой обширные хлопковые поля уезда Шахьяр округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай) покрываются тонким слоем снега. Хлопковод Абабекри Маймайти в своем теплом доме изучает на экране смартфона данные о прошлогодних урожаях, сообщает газета "Жэньминь жибао".
"Теперь выращивать хлопок гораздо легче, и урожай стабильнее", - говорит хлопковод.
Согласно отчету о производстве хлопка за 2025 год, опубликованному Государственным статистическим управлением КНР, производство хлопка в Синьцзяне - главном хлопкосеющем регионе Китая - впервые превысило 6 млн тонн, достигнув примерно 6,17 млн тонн, что составляет 92,8% от общенационального объема.
От ручной уборки до механизации, от монокультуры до полноценной производственной цепочки - китайская хлопковая отрасль уверенно движется к интеллектуализации и модернизации.
Хотя сейчас не сезон полевых работ, ангар сельхозтехники Абабекри отнюдь не пустует. Вместе с братом он проводит профилактический ремонт своих "железных помощников": 12 тракторов, 3 мощных сельскохозяйственных агрегата, 1 хлопкоуборочный комбайн и 3 специализированных опрыскивателя.
Именно они сейчас - главные работники на полях", - говорит фермер.
В 2007 году семья Абабекри засеяла 100 му (около 6,67 га) хлопчатника.
Раньше самой большой проблемой во время уборки было искать сборщиков хлопка, и их зарплата росла с каждым годом. Только на оплату труда уходила треть всего дохода. В те времена поля были заполнены согнувшимися над работой сборщиками", - поделился Абабекри.
Сегодня механизация охватывает весь цикл - от посева до уборки: весной сеялки с навигацией системы "Бэйдоу" движутся по заданным маршрутам с точностью до 5 см; при обработке посевов специализированные опрыскиватели работают в 50 раз эффективнее ручного труда; даже прореживание всходов и внесение удобрений проводятся с высокой точностью; при уборке используются высокопроизводительные хлопкоуборочные комбайны.
Раньше на 100 му требовалось 12 человек на два месяца, а сейчас одна машина убирает 5 тысяч му (около 333,33 га) за 12 дней", - сообщает хлопковод.
По данным Управления сельского хозяйства и сельских дел уезда Шахьяр, в уезде эксплуатируется 54,7 тысяч единиц различной сельскохозяйственной техники, а уровень комплексной механизации при возделывании и уборке хлопка в течение пяти лет подряд держится выше 95%. Все больше хлопководов объединяются в сельскохозяйственные кооперативы, закупают современную технику и оказывают услуги механизации другим фермерам.
Абабекри возглавляет профессиональный кооператив по оказанию сельскохозяйственных услуг.
В прошлом году наш кооператив обработал более 7 тысяч му (около 466,67 га) земли", - рассказывает он.
По его словам, общий доход кооператива в прошлом году превысил 1,1 млн юаней (около 157,90 тысяч долларов США), из которых около 40 % составили доходы от механизированных услуг.
Как сообщается, в настоящее время в хлопководстве Синьцзяна широко применяются интеллектуальные технологии и оборудование с высокой степенью автоматизации и точностью работы, а именно точный посев с навигацией, капельное орошение с одновременным внесением удобрений, автоматизированная защита растений с помощью дронов. Благодаря этому совокупный производственный потенциал хлопководства неуклонно растет.
Зимний межсезонный период - ключевое время для отбора семян.
Семена - это основа. Ошибешься с выбором - год работы насмарку", - глубоко понимает Абабекри.
Ежегодно в начале года Центр развития семеноводства Шахьяра проводит презентации сортов и публикует отчеты сравнительных испытаний. Абабекри внимательно их изучает, обращая особое внимание на показатели устойчивости к болезням, жаростойкость, длину и выход волокна.
Я изучаю данные и подбираю сорт с учетом особенностей своего участка - точно и эффективно", - рассказал он.
Летом 2025 года хлопковые поля Абабекри пострадали от продолжительной жары.
Если бы я использовал старые сорта, урожай значительно сократился бы. Но выбранный мной сорт обладает хорошей устойчивостью к неблагоприятным условиям, поэтому потери были минимальными, и в итоге удалось сохранить и урожай, и доход", - отметил фермер.
Синьцзян благодаря районированию высокоурожайных сортов и активному продвижению улучшенных семян повысил долю качественных семян хлопчатника свыше 98%.
В 2025 году Институт хлопководства Академии сельскохозяйственных наук Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района собрал более 3,4 тысяч образцов генетических ресурсов из Китая и из-за рубежа, создал более 40 новых перспективных генотипов с высокой засухоустойчивостью, солеустойчивостью и жаростойкостью, а также вывел и зарегистрировал 7 новых сортов хлопчатника.
Эти прорывные селекционные достижения через разветвленную систему размножения и распространения улучшенных семян по всему Синьцзяну в конечном счете воплотились в реальное повышение урожайности и качества на полях. По имеющимся данным, средняя урожайность хлопка в уезде Шахьяр выросла с 285 кг/му в 2017 году до 442 кг/му в 2025 году, при этом доход с одного му увеличился на 1 тысячу юаней (около 143,59 доллара США).
В Шахьяре производственная цепочка хлопка продолжает расширяться.
Утром собрали хлопок, во второй половине дня отправили на хлопкоочистительный завод, через день переработка завершена, а деньги поступают в течение недели", - рассказывает Абабекри.
По его словам, раньше для переработки хлопка приходилось везти его за несколько сотен километров, и одна только доставка обходилась в несколько тысяч юаней. Сейчас после сбора урожая хлопок сразу везут на местный завод в радиусе 20 км, где его перерабатывают в хлопок-волокно и напрямую поставляют местным текстильным предприятиям.
На текстильном предприятии в промышленной зоне Шахьяра в цехах гудят станки, белоснежные рулоны хлопка проходят через многоступенчатую обработку и превращаются в тонкую хлопчатобумажную пряжу, готовую к отправке в приморские города.
Раньше мы продавали только сырой хлопок с низкой добавленной стоимостью; теперь на месте перерабатываем его в ткани и домашний текстиль, так добавленная стоимость выросла в несколько раз", - говорит заместитель начальника Управления коммерции, науки, технологий и промышленности уезда Шахьяр Чжао Цици.
В Синьцзяне в настоящее время сформирована полноценная производственная цепочка, охватывающая хлопок, химические волокна, прядение, ткачество, крашение, швейное производство, домашний текстиль и промышленные текстильные изделия. Это не только позволяет таким хлопководам, как Абабекри, быстрее и стабильнее получать доходы, но и создает новые рабочие места, способствуя росту добавленной стоимости отрасли.
Автор: Корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Хэ Юн, Ардак
Фото: Depositphotos
В 2025 году под стратегическим руководством глав двух государств китайско-казахстанские отношения сохраняли стабильное и устойчивое развитие. Сотрудничество в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах последовательно углублялось и в условиях сложной и меняющейся международной обстановки стало образцом добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между соседними государствами, создавая для народов двух стран все более ощутимые плоды в сфере повышения благосостояния.
Стратегическое руководство глав государств способствует формированию консенсуса. В июне 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Астану для участия во втором саммите "Китай - Центральная Азия"; в августе президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. В течение года главы двух государств дважды встречались, совместно наметив стратегический курс развития китайско-казахстанских отношений.
Политическое взаимодоверие между сторонами продолжает укрепляться. Китай и Казахстан оказывают твердую поддержку друг другу в вопросах, затрагивающих коренные интересы обеих сторон. Казахстанская сторона вновь подтвердила неизменную приверженность принципу "одного Китая", китайская сторона твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Казахстана, а также самостоятельно выбранный им путь развития. Обе страны последовательно поддерживают сотрудничество в международных и многосторонних делах, внося весомый вклад в обеспечение мира, стабильности и развития в регионе.
Практическое сотрудничество придает импульс развитию. Согласно данным китайской стороны, за январь-ноябрь 2025 года объем двусторонней торговли между Китаем и Казахстаном достиг 43,8 млрд долларов США, увеличившись на 9,3% в годовом исчислении и вновь достигнув исторического максимума. В течение года были установлены новые побратимские связи, в том числе между городами Шанхай и Алматы, что открыло новую страницу высококачественного развития межрегионального сотрудничества. Официально введен в эксплуатацию проект логистического терминала "Китай (Сиань) - Казахстан", запущен проект строительства второй линии железной дороги Достык - Мойынты, последовательно наращивается пропускная способность маршрутов Китай-Европа. Завершена реконструкция автодорожного проекта компании CITIC Construction, успешно начато строительство мультимодального логистического хаба компании YTO Express в Центральной Азии. Все больше китайских автомобильных брендов выходит на рынок Казахстана, модернизируются трансграничные электронные платежные системы, достигнуты весомые результаты в сельскохозяйственном сотрудничестве. Совместно разработанная Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Северо-Западным политехническим университетом КНР наноспутник "Китай - Казахстан" для оперативного дистанционного зондирования Земли был успешно выведен на орбиту. Все это наглядно свидетельствует о том, что совместное высококачественное строительство инициативы "Один пояс и один путь" уверенно продвигается вперед.
Сближение народов открывает новую страницу гуманитарных обменов. В 2025 году стороны совместно отметили 120-летие со дня рождения Сянь Синхая, стали свидетелями повторного открытия памятника Си Синхаю и прилагающей к нему площади после реставрации, а также встретили первый международный туристический поезд Китай - Центральная Азия по маршруту "Сиань - Алматы". Третья "Мастерская Лу Бань" официально начала работу на базе ALT Университета имени Мухамеджана Тынышпаева; международный институт "Цифровых технологий и робототехники" и Центр робототехники открылись в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, придав новый импульс образовательному сотрудничеству. Успешно прошли "Неделя гуманитарных и туристических обменов Сиань - Алматы", культурно-туристическая презентация "Родина Конфуция - гостеприимный Шаньдун", "Культурный тур Пекинской оперы в Алматы", масштабное мероприятие Аудиовизуальный Пекин "Связующая нить Шелкового пути - совместное сияние Пекина и Алматы", а также серия мероприятий "Синьцзян - чудесное место", придав дополнительные яркие акценты Году туризма Китая в Казахстане. Выставки "Китайское искусство идей: Шедевры из Национального художественного музея Китая" и "Великолепный Китай: искусство и красота Синьцзяна" успешно прошли в Алматы.
Авиакомпании Air China, China Eastern и China Southern открыли новые авиарейсы между Китаем и Казахстаном, формируя новые прочные мосты дружбы между народами.
2026 год ознаменует 34-ю годовщину установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. Недавно успешно состоялся четвертый пленум ЦК КПК 20-го созыва, а реализация Пятнадцатого пятилетнего плана начнется в установленные сроки, открывая новую страницу китайской модернизации. Казахстан последовательно продвигает реформы и, несомненно, добьется новых достижений на пути строительства "Справедливого Казахстана". Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым, "Китай и Казахстан находятся на ключевом этапе своего развития и возрождения, являются попутчиками на пути модернизации".
Генеральное консульство готово совместно с представителями всех кругов Казахстана активно реализовывать важные договоренности, достигнутые главами двух государств, прилагая усилия к написанию новой страницы в истории вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном и формированию еще более тесного китайско-казахстанского сообщества единой судьбы.
В начале Года Лошади искренне желаем народам двух государств успехов, а китайско-казахстанским отношениям - уверенного и динамичного развития.
Автор: исполняющий обязанности генерального консула КНР в Алматы Люй И
Фото: Иностранные туристы на экскурсии в культурно-туристической зоне Наньшань в городе Санья провинции Хайнань. Фото/Чэнь Вэньу
По данным профильных организаций, в период новогодних каникул (с 1 по 3 января) китайский рынок въездного туризма продолжил уверенно расти: количество забронированных входных билетов увеличилось на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а бронирование иностранцами развлекательных программ и мероприятий выросло более чем в 30 раз. Стремительное развитие въездного туризма отражает гармоничное сочетание традиций и современности в Китае и является яркой иллюстрацией расцвета китайской культуры, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Новые форматы и туристические продукты создают для путешественников уникальные впечатления и придают отрасли новый импульс. Благодаря глубокой интеграции туризма с культурой, спортом, сельским хозяйством и другими сферами разнообразие предложений позволяет иностранным гостям перейти от простого "отмечания" достопримечательностей Китая к их полноценному "переживанию". Автомобильные путешествия, сельский туризм, туры по старинной архитектуре и другие тематические направления становятся магнитом для международных туристов.
К примеру, после запуска особого таможенного режима на острове Хайнань (Южный Китай) большой популярностью пользуется модель "беспошлинный шопинг + пляжный отдых". Поездка на туристическом поезде "Панда-экспресс" по маршруту Большого Юго-Запада, охватывающему провинции Сычуань, Гуйчжоу и город центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая, дает возможность увидеть такие достопримечательности, как руины Саньсиндуй и комплекс деревень народности мяо с тысячей домов. В провинции Фуцзянь (Юго-Восточный Китай) туристы, путешествуя по маршрутам "Тайны объектов всемирного наследия" и "Чайный аромат Шелкового пути", могут почувствовать атмосферу Морского Шелкового пути и познакомиться с традиционной культурой южной части провинции.
Данные онлайн-платформ показывают, что в 2025 году в структуре потребления въездных туристов бронирование программ с эффектом погружения - таких как посещение мастерских нематериального культурного наследия, народных представлений, знакомство с повседневной жизнью местных жителей - выросло на 300% по сравнению с 2024 годом. Задействование богатых культурно-туристических ресурсов стимулирует более глубокий и широкий гуманитарный обмен, позволяя иностранным гостям увидеть более живой и многогранный Китай.
Реализация путешествия в Китай "по щелчку пальцев" стала возможной благодаря поддержке политики. Китай ввел целый ряд мер по упрощению въездного туризма: на сегодняшний день 76 странам мира предоставлен односторонний или взаимный безвизовый режим, политика 240-часового безвизового транзита действует для граждан 55 стран, а число пунктов въезда, где она применяется, увеличилось до 65.
Постоянное совершенствование безвизовой политики в сочетании с такими удобными мерами, как моментальный возврат НДС при выезде из страны и возможность привязки иностранных банковских карт к китайским платежным системам, создает синергетический эффект, превращая "покупки в Китае" и "гастрономию в Китае" в новый тренд.
За первые три квартала 2025 года в Китай по безвизовому режиму въехало 20,89 млн иностранцев - рост более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За год с момента введения политики 240-часового безвизового транзита через пункты пропуска страны в КНР въехало 40,60 млн иностранцев, что на 27,2% больше в годовом выражении.
Всемирный совет по туризму и путешествиям прогнозирует, что в ближайшие 10 лет китайская туристическая индустрия будет расти в среднем на 7% ежегодно, и к 2031 году Китай может стать крупнейшим туристическим рынком в мире. На сайте американского журнала Travel and Tour World отмечается, что благодаря развитой инфраструктуре, активной поддержке государства и растущей репутации одного из лучших туристических направлений мира китайская туристическая отрасль в ближайшие годы способна достичь новых высот.
Более глубокое понимание иностранными туристами реального образа Китая способствует дальнейшему росту популярности туризма в стране. Британский журнал Tourism Review подчеркивает, что опыт иностранных туристов, столкнувшихся в Китае с дружелюбием, удобством и высоким качеством сервиса, постепенно разрушает устоявшиеся в международном сообществе стереотипы о Китае. Безопасная и гармоничная обстановка, теплая и дружелюбная атмосфера, яркая и динамичная культура, высокие технологии и эффективный быт заставляют их единодушно восхищаться тем, что современный Китай стал "более современным, более удобным и более открытым".
В "Отчете о развитии туристических городов мира (2024-2025)", опубликованном Всемирной федерацией туристических городов, пять китайских городов вошли в топ-20 мирового рейтинга по безопасности туризма, а еще пять - в первую десятку по уровню "умных" технологий. Положительный туристический опыт и привлекательный образ динамично развивающегося Китая непосредственно способствуют растущей популярности страны как туристического направления.
Более открытый, более качественный и более радушный китайский рынок въездного туризма становится мостом, через который мир ощущает пульс Китая. Раскрытие потенциала "китайского туризма" неизбежно будет способствовать усилению гуманитарных обменов, позволяя людям из разных стран своими глазами увидеть подлинный, многогранный и всесторонний Китай.
Источник: Рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
Фото: CGTN
В канун 2026 года Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с новогодним обращением, которое транслировалось по каналам Медиакорпорации Китая (CMG) и на базе интернет-медиа, сообщает CGTN на русском.
Товарищи, друзья, дамы и господа! Добрый вечер! Уходит старый год, новый приносит новые надежды и начинания. В этот чудесный момент из Пекина поздравляю всех вас с новым счастьем!
Уходящий 2025-й - год завершения реализации14-ой пятилетней программы. Минувшие 5 лет запоминаются упорным трудом и смелым созиданием. Несмотря на трудности и вызовы, все поставленные задачи выполнены на отлично, наметилось уверенное продвижение страны по пути китайской модернизации. Преодолевая очередной рубеж, объем экономики, как ожидается, достигнет 140 трлн юаней. Восхищают не только рекордная экономическая, технологическая, оборонная и в целом совокупная мощь нашей страны, но и красота "изумрудных вод и зеленых гор", что несомненно дает соотечественникам чувствовать себя счастливее и безопаснее. Годы эти были совсем не простыми, а успехи дались весьма нелегко. Благодаря миллионам неутомимых рук и горячих сердец Китай продолжает развиваться стремительно. Дань уважения отдаю каждому, кто трудится ради общей нашей Родины.
Этот год запоминается и тем, как торжественно праздновали 80-летие Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и Победы в Мировой антифашистской войне, был учрежден День памяти освобождения Тайваня от японской оккупации. Увековеченные славные победы побуждают сынов и дочерей Китая помнить историю, чтить память павших героев, беречь мир и открывать будущее, объединив величественные силы в великом возрождении китайской нации.
Мы сделали инновацию драйвером высококачественного развития. Глубоко интегрированы наука и техника с промышленностью. Инновационные заделы появляются как грибы после дождя. Развернулась серьезная конкуренция среди моделей искусственного интеллекта. Прорывное развитие получила самостоятельная разработка чипа, и Китай стал одним из лидеров по темпам роста инновационного потенциала. Зонд Тяньвэнь-2 отправился в далекий космос. Запущено строительство ГЭС в низовьях реки Ярлунг Цангпо. Первый авианосец, оснащенный электромагнитной катапультой, передан на боевое дежурство. Китайский человекоподобный робот обучился приемам кунг-фу. Беспилотники нарисовали сияющие узоры в ночном небе. Инновация не только порождает производительную силу нового качества, но и обогащает нашу жизнь, делая ее ярче и интереснее.
Душа наша питается блестящей китайской культурой. Набирают обороты тренды музейного бума, растет интерес к нематериальному культурному наследию, список всемирного наследия расширяется за счет китайских объектов. Сунь Укун и Нэчжа покоряют чуть не весь мир. Элементы традиционной одежды стали лидером моды для молодежи. Культурно-туристический рынок переживает настоящий ажиотаж. Городские и деревенские суперлиги пользуются широкой популярностью. Зимние виды спорта разжигают невероятный азарт. Гармоничное сочетание традиций и современности придает новое дыхание и блеск многовековой китайской культуре.
Вместе мы делаем жизнь лучше и лучше. Приняв участие в торжествах в Сицзане и Синьцзяне, воочию убедился, насколько мирно и гармонично живут люди разных национальностей от снежного нагорья до подножия Тяньшань, насколько они сплочены как зернышки граната. Преподнося белоснежный хадак, люди в самых зажигательных песнях и плясках выражают любовь к Родине и восхваление счастья. В вопросах жизни людей не бывает мелочей, нашему сердцу важна и близка каждая деталь. Итак, в течение года права и интересы работников, занятых в новых формах занятости, получили дополнительную защиту. Модернизация старых домов создает удобства для пожилых людей. Ежемесячное пособие для семьи с ребенком дополнительно увеличено на 300 юаней. Уют простых будней, смена времен года. Когда жизнь каждой семьи будет наполнена счастьем и благополучием, Отчизну нашу ждет самое лучшее будущее.
Мы с открытой душой обнимаем весь мир. Успешно проведены Тяньцзиньский саммит ШОС и Глобальный саммит женщин. Запущен особый таможенный режим Хайнаньского свободного торгового порта. В этом году Китай объявил о новом национально определяемом вкладе по реагированию на изменение климата. Вслед за "тремя Глобальными инициативами" я выдвинул Инициативу по глобальному управлению, которая призвана формировать более справедливую и рациональную систему глобального управления. Современный мир переживает турбулентность и потрясения, в отдельных регионах все еще бушует пламя войны. Китай решительно стоит на правильной стороне истории, готов объединить усилия со всеми странами в обеспечении мира и развития на планете во имя создания сообщества единой судьбы человечества.
Недавно я присутствовал на открытии Всекитайских спортивных игр, не могу не восхищаться взаимной поддержкой и согласованным развитием Гуандуна-Сянгана-Аомэня. Следует незыблемо претворять в жизнь курс "одна страна - две системы", поддерживать усилия Сянгана и Аомэня в интеграции в грандиозный план государственного развития в интересах сохранения их долгосрочного процветания и стабильности. Соотечественники по обоим берегам Тайваньского пролива - это кровные братья, а воссоединение Китая исторически неизбежно и помешать этому никому не удастся!
Сильному государству нужна сильная компартия. Проведение кампании по углубленному внедрению духа восьми установок ЦК КПК позволяет укреплять строгое внутрипартийное управление, уверенно вести антикоррупционную борьбу и революционное самопреобразование, благодаря чему поступательно улучшается стиль работы партии и правительства. Важно оставаться верными первоначальным устремлениям и упорно трудиться в ответ на вопрос "как избавиться от исторических циклов", продолжать усердную работу, достойную доверия народа и нашего времени.
С 2026-го года стартует 15-я пятилетка. Как гласит китайская мудрость: "Кто хочет успеха, тот должен продумать каждый шаг". Нужно ориентироваться на поставленные цели, с полной уверенностью и на основе всего уже достигнутого продвигать высококачественное развитие, углублять реформы и открытость по всем направлениям, способствовать достижению всеобщего благосостояния и открыть новую главу китайского чуда.
Когда зовет мечта, любая даль близка. Сквозь дали - широким шагом. Пусть наступающий год привнесет в нашу жизнь лошадиную стремительность, энергичность и выносливость. Пусть каждый день для нас будет шагом к общей мечте, счастью и победе в великих начинаниях.
Новогоднее солнце скоро взойдет. Будем вместе желать родной нашей Родине процветания и благополучия. Пусть она купается в утренней заре! Желаю всем вам радости, успехов и исполнения всех желаний!
Фото: Depositphotos
Недавно Соединенные Штаты Америки одобрили крупнейший в истории план поставок вооружений в район Тайваня Китая, что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три китайско-американских совместных коммюнике, а также подрывает суверенитет, безопасность и территориальную целостность КНР. 26 декабря Министерство иностранных дел КНР обнародовало решение о принятии ответных мер в отношении связанных с военно-промышленным комплексом США предприятий и высших руководителей. Эти меры являются законными, обоснованными и необходимыми. Сущность тайваньского вопроса давно имеет четкое определение, и в этой связи необходимо вновь особо подчеркнуть три момента.
Какова принципиальная позиция китайской стороны? Тайваньский вопрос лежит в основе коренных интересов Китая и является первой непреодолимой "красной линией". В мире существует только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью его территории, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. В 1971 году 26-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН подавляющим большинством голосов приняла Резолюцию № 2758, в которой постановляется восстановить Китайскую Народную Республику во всех ее правах и признать представителей ее правительства единственными законными представителями Китая в ООН". В настоящее время 183 государства, включая Республику Казахстан, установили дипломатические отношения с КНР и поддерживают принципиальную позицию китайского правительства по вопросу Тайваня. Все больше стран неизменно придерживаются принципа "одного Китая", признают Тайвань неотъемлемой частью китайской территории, четко выступают против любых форм "независимости Тайваня" и неизменно поддерживают усилия правительства КНР, направленные на достижение национального воссоединения.
Кто является главным нарушителем мира и стабильности в Тайваньском регионе? США, нарушая взятые на себя официальные обязательства, продолжают отходить от положений "Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между КНР и США" 1978 года, в котором США "признают позицию Китая о том, что существует только один Китай и Тайвань является частью Китая, а также признают правительство КНР единственным законным правительством Китая", а также от положений коммюнике от 17 августа 1982 года, где подчеркивается, что "США не намерены посягать на суверенитет и территориальную целостность Китая, вмешиваться во внутренние дела Китая и не стремятся проводить долгосрочную политику по снабжению Тайваня оружием". Вступая в сговор с силами, выступающими за "независимость Тайваня", США провоцируют напряженность и повышают риски конфронтации. После прихода к власти Лай Циндэ усилил курс на "опору на внешние силы для достижения независимости" и "обретение независимости силовым путем", что в конечном итоге неизбежно приведет к саморазрушительным последствиям. Недавно Тайваньский законодательный орган проголосовал за выдвижение предложения о начале процедуры импичмента Лай Циндэ, а инициированная тайваньскими интернет-пользователями кампания за его импичмент уже собрала более 8 миллионов подписей, что наглядно отражает реальные настроения общественности.
Кто должен окончательно решить тайваньский вопрос? Более 70 лет назад США ввели военные корабли в Тайваньский пролив, силой вмешались и воспрепятствовали процессу объединения Китая, что стало причиной того, что тайваньский вопрос до сих пор не был полностью урегулирован. Коммунистическая партия Китая, правительство КНР и китайский народ на протяжении десятилетий последовательно и неустанно прилагают усилия для его решения. В этом году отмечается 80-я годовщина возвращения Тайваня в состав Китая. Всекитайское собрание народных представителей впервые учредило 25 октября Днем памяти освобождения Тайваня, тем самым ясно заявив всему миру: как решить тайваньский вопрос - это исключительно внутреннее дело китайского народа, которое не терпит внешнего вмешательства. Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива принадлежат к единой китайской нации. При условии неукоснительного соблюдения принципа одного Китая и "консенсуса 1992 года", при твердом противодействии вмешательству внешних сил, а также раскольнической деятельности сторонников "независимости Тайваня", возможно сформировать консенсус в поддержку мирного развития отношений между двумя берегами пролива. Ни одна страна, никакая сила не должна недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и могучие возможности правительства и народа Китая в отстаивании национального суверенитета и территориальной целостности.
Принцип одного Китая является общим консенсусом международного сообщества и политической основой установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. Будучи вечными всесторонними стратегическими партнерами, Китай и Казахстан неизменно оказывают друг другу твердую поддержку по вопросам, затрагивающим ключевые интересы сторон. В преддверии совместного празднования 34-й годовщины установления дипломатических отношений китайская сторона выражает готовность вместе с казахстанской стороной отстаивать международную справедливость и правосудие, решительно противодействовать силам, подрывающим региональный мир и стабильность, и вносить всё более весомый вклад в формирование сообщества единой судьбы Китая и Казахстана.
Фото: Kazakhstan Today
В 2025 году, после успешного проведения второго саммита "Китай - Центральная Азия", сотрудничество между Китаем и пятью странами Центральной Азии в различных сферах продолжает углубляться. Основываясь на совместном продвижении высококачественного развития сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь", стороны постоянно укрепляют политическое взаимодоверие, добиваются прорывного прогресса в усилении торгово-экономической взаимосвязанности и активизируют гуманитарные обмены. Взаимовыгодное сотрудничество сторон вступило в этап высококачественного развития, и они совместно создают более тесное сообщество с единой судьбой Китая и ЦА, сообщает "Синьхуа".
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДОВЕРИЕ ВЫВЕЛО СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА НОВУЮ ВЫСОТУ
В 2025 году под стабильным руководством лидеров государств политические отношения Китая и стран ЦА вошли в новую фазу развития с более совершенными механизмами, более богатым содержанием и более тесным сопряжением стратегий.
В июне текущего года в Казахстане успешно прошел второй саммит "Китай - Центральная Азия", на котором лидеры государств решили объявить 2025-2026 гг. Годами высококачественного развития сотрудничества Китая и Центральной Азии. На саммите также был утвержден "Дух Китай - Центральная Азия", характеризующийся взаимоуважением, взаимодоверием, взаимной выгодой, взаимовыручкой и продвижением совместной модернизации путем высококачественного развития. "Дух Китай - Центральная Азия" раскрыл секрет успешного развития дружественных отношений между Китаем и странами региона и задал фундаментальные ориентиры для будущего сотрудничества сторон.
За пять лет с момента создания механизма сотрудничества в формате Китай - ЦА быстро сформировалась его многомерная и плюралистическая структура, отличающаяся руководством глав государств, продвижением правительствами, участием всех слоев общества, параллельным развитием по разным направлениям и всесторонним стимулированием: эффективно функционируют 13 платформ сотрудничества на уровне министерств и постоянный секретариат механизма.
Углубляются также контакты и стратегический диалог на высоком уровне. Лидеры Китая и пяти стран ЦА поддерживают тесную стратегическую коммуникацию посредством обмена визитами и многосторонних саммитов: саммит Шанхайской организации сотрудничества, саммит "Китай - Центральная Азия" и других каналов. Стороны достигли широкого консенсуса по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, единодушно выступая за поддержку международной системы, ядром которой является ООН, практикуя подлинный мультилатерализм и противодействуя любой форме холодной войны и блокового противостояния.
Твердая поддержка друг друга по вопросам, касающимся основных интересов, является неотъемлемой частью сообщества с единой судьбой Китая и Центральной Азии. Китай готов быть твердым сторонником и защитником мира, стабильности и развития в ЦА, выступать против вмешательства во внутренние дела стран региона и никому не позволит провоцировать раскол и беспорядки", - заявил министр иностранных дел КНР Ван И 23 ноября в интервью СМИ после завершения своего визита в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
Страны ЦА, в свою очередь, твердо придерживаются принципа одного Китая и поддерживают позицию Пекина по вопросам, касающимся его коренных интересов. Это стратегическое взаимодоверие, основанное на взаимной поддержке по важнейшим принципиальным вопросам, составляет политический фундамент стабильного и долгосрочного развития двусторонних отношений.
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РАЗВИВАЕТСЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО
Политическое руководство лидеров Китая и стран ЦА предоставляет надежную гарантию для взаимодействия сторон в торгово-экономической и инвестиционной областях.
29 апреля 2025 года в Кыргызстане официально начались строительные работы на одном из ключевых участков международной железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан - стартовало бурение Ферганского тоннеля. Это ознаменовало переход знакового проекта в стадию активного строительства. По расчетам Всемирного банка, после ввода в эксплуатацию эта железная дорога сократит путь грузоперевозок из Китая в Европу на 900 км и сэкономит 7-8 дней. Ожидается, что она будет ежегодно стимулировать рост ВВП региона на 2-3 процента.
В текущем году Китай и страны ЦА достигли значительного прогресса во взаимосвязанности инфраструктуры автомобильного транспорта. 13 июня в Кыргызстане официально приступили к реконструкции 75-километрового участка автодороги Барскоон - Каракол, простирающегося вдоль южного берега озера Иссык-Куль. 25 июня в Таджикистане ввели в опытную эксплуатацию ключевой участок второй фазы проекта автодороги Китай -- Таджикистан, реализованного при безвозмездной помощи правительства КНР. В августе в Кыргызстане началось строительство 125-километровой автомагистрали Барскоон - Бедель, которая станет соединяющей ЦА и Китай транспортной артерией. Модернизация и строительство ключевых магистральных автомобильных дорог еще больше повысили уровень удобства транспортных перевозок в регионе.
В уходящем году торгово-экономическое сотрудничество Китая и Центральной Азии на фоне исторического прорыва в "инфраструктурной взаимосвязанности" продвигается вперед одновременно с развитием "институциональной взаимосвязанности" и сотрудничества в области торговли и инвестиций, выводя региональную экономическую интеграцию на ускоренную траекторию.
В этом году объем торговли между Китаем и ЦА продолжал расти, и КНР стала крупнейшим торговым партнером Центральной Азии. За первые три квартала года двусторонний товарооборот между Китаем и пятью странами региона приблизился к 80 млрд долларов США, увеличившись на 15,6 процента по сравнению в аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что годовой показатель превысит отметку в 100 млрд долларов США. Структура торговли постоянно оптимизируется, и все больше качественных продуктов из ЦА выходят на китайский рынок, в частности высококачественные, экологически чистые продукты питания из ЦА быстро получают широкое признание у китайских потребителей.
Масштабы инвестиций Китая в ЦА также продолжают расти, и Китай уже стал основным источником инвестиций для стран региона. На сегодняшний день совокупный объем китайских инвестиций в страны Центральной Азии превысил 50 млрд долларов США, продолжается укрепление сотрудничества в традиционных сферах, таких как сельское хозяйство, энергетика и инфраструктура, и усиление кооперации в новых областях, таких как 5G, новая энергетика и ИИ.
ГУМАНИТАРНЫЕ ОБМЕНЫ СТАЛИ БЕСПРЕЦЕДЕНТНО АКТИВНЫМИ
В 2025 году гуманитарные обмены между Китаем и странами ЦА достигли беспрецедентного уровня активности, чему способствовали как официальные инициативы, так и энтузиазм людей. Это динамичное взаимодействие заложило прочную и устойчивую основу для долгосрочного развития двусторонних отношений.
Образование является основой гуманитарных обменов. В уходящем году количество студентов из Центральной Азии, обучающихся в Китае, продолжало расти. Их выбор специальностей расширился: к языкам, литературе и истории добавились естественные и технические науки, медицина, экономика, торговля и сельское хозяйство. В то же время увеличивается и число китайских студентов, отправляющихся в страны Центральной Азии. Институты и классы Конфуция продолжают стабильно развиваться по всей Центральной Азии, расширяя свои функции от преподавания языка до создания комплексных платформ культурного обмена.
Туристические обмены быстро восстанавливаются и растут. С улучшением условий трансграничных перевозок, реализацией мер по облегчению визового режима и взаимным продвижением туризма, туристический рынок в Китае и странах ЦА в 2025 году пережил взрывной рост. Данные показывают, что за первые три квартала текущего года количество граждан пяти стран ЦА, въехавших в Китай, увеличилось на 37,7 процента в годовом исчислении, а количество жителей материкового Китая, отправившихся в ЦА, выросло на 50 процентов. Все более глубокие туристические обмены между Китаем и странами ЦА еще больше укрепляют дружбу между народами.
В настоящее время количество прямых рейсов между Китаем и странами ЦА превысило 100 в неделю, а количество городов-побратимов достигло 100 пар. Культурные центры Китая, институты Конфуция и "Мастерские Лу Баня" пользуются большой популярностью в регионе, играя важную роль в укреплении дружбы и содействии сотрудничеству. В своем программном выступлении на втором саммите "Китай - Центральная Азия" председатель КНР Си Цзиньпин отметил готовность китайской стороны учредить в ЦА больше китайских культурных центров, филиалов китайских вузов и "Мастерских Лу Баня", открыть в китайских университетах курсы по преподаванию языков ЦА, а также продолжать успешную практику в рамках Программы по повышению технической квалификации "Китай -- Центральная Азия" для обучения специалистов из стран ЦА.
Китайская сторона поддерживает углубление межрегионального сотрудничества между Китаем и странами ЦА, используя города-побратимы как мост, а гуманитарные обмены - как ключевой инструмент, совместно формируя модель "взаимосвязанности, сближающей народы" -- между центральными и местными властями, в контексте официальных и неофициальных контактов, как в приграничье, так и на более широком пространстве", -- отметил он.
Китайская мудрость гласит: "Живите в любви и согласии" "При всеобщей любви будет и взаимная выгода". Подобная мудрость есть и у народов Центральной Азии: "Согласие и единство - счастье и богатство".
Встреча древних цивилизаций всегда приводит к вспышке искр, освещающих путь к будущему. Обобщая итоги взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и странами ЦА, есть основания назвать текущий год успешным и открывающим перспективы для дальнейшего взаимодействия во имя высококачественного развития сторон.
Давайте возложим большие надежды на наступающий год!
Как отметил глава МИД КНР Ван И: "2026 год станет годом начала 15-й пятилетки Китая. Китайская сторона воспользуется этой возможностью, чтобы вместе со странами ЦА расширять области сотрудничества, обогащать его содержание, повышать качество и эффективность сотрудничества, раскрывать его потенциал, быть попутчиками на пути к модернизации, открывать новые горизонты высококачественного сотрудничества Китая и ЦА, создавая более тесное сообщество с единой судьбой Китая и Центральной Азии".
Фото: Global Times
На бескрайних степях Акмолинской области Казахстана ветряные турбины, вращаясь навстречу ветру, непрерывно поставляют стране экологически чистую электроэнергию. Для местного инженера Едиля эти установки - не просто энергетические объекты, а живое свидетельство совместной работы с китайскими коллегами по продвижению "зеленой" трансформации Казахстана. Будучи гражданином Казахстана и сотрудником компании ТОО "Kazakhstan Energy Investment", дочернего State Power Investment Corporation Limited (SPIC), он участвует в создании новой страницы практического сотрудничества двух стран в рамках инициативы "Пояс и путь".
В 2023 году Едиль присоединился к ТОО "Kazakhstan Energy Investment", совместно созданной Китаем и Казахстаном, и посвятил себя развитию зеленой энергетики на родине. За высокие показатели в работе он был удостоен звания "Лучший инженер-энергетик" Министерства энергетики Казахстана.
Я выбрал этот совместный проект, потому что увидел широкие перспективы китайско-казахстанского сотрудничества. Это не просто работа, а признание моих профессиональных возможностей и будущего развития", - Едиль свободно сказал на китайском языке.
Климат Акмолинской области отличается суровостью. Зимой температура здесь часто опускается до минус 30 градусов Цельсия, нередко бывает сильный ветер. Летом же наблюдаются интенсивное солнечное излучение и значительные перепады температур между днем и ночью. В таких условиях Едиль и его команда сталкиваются не только с природными испытаниями, но и с серьезной проверкой профессионализма и командного духа.
В декабре прошлого года из-за экстремально низких температур в ветропарке произошло аварийное отключение оборудования. При морозе до минус 30 градусов в метель мы проводили аварийно-восстановительные работы, возвращаясь в машину каждые десять минут, чтобы согреться, а затем продолжали работу. Несмотря на тяжелые условия, осознание того, что мы вносим вклад в энергетическую трансформацию Казахстана, помогало команде сохранять высокий настрой", - вспоминает он.
Помимо поставок зеленой электроэнергии, ТОО "Kazakhstan Energy Investment" уделяет большое внимание подготовке местных технических кадров.
На мой взгляд, важнейшим результатом Акмолинского ветроэнергетического проекта стало не только производство чистой энергии, но и формирование команды казахстанских специалистов в области ветроэнергетики. Мы внедрили систему наставничества, в рамках которой опытные китайские и казахстанские сотрудники совместно обучают новичков. Ежемесячно проводятся совместные технические и производственно-безопасные тренинги, учебные материалы разрабатываются общими усилиями, а вопросы обсуждаются коллегиально. Сегодня местная команда способна заранее выявлять риски и эффективно координировать работу, а ее технический уровень значительно вырос", - отметил Едиль.
Забота о местных сотрудниках распространяется и на более широкое взаимодействие с сообществами. Ремонт школьных классов, строительство спортивных площадок для сельчан, поддержка больниц в приобретении автомобилей скорой помощи - эти меры позволили компании по-настоящему интегрироваться в жизнь местного населения.
Когда видишь, как дети бегают и играют на новых спортивных площадках, понимаешь, что все усилия были не напрасны" - поделился Едиль.
Новая энергетика - новое будущее", - фраза, которую Едиль часто повторяет.
Для него это не просто лозунг, а убеждение, сопровождающее его ежедневную работу под вращающимися турбинами. Китай и Казахстан совместно строят не только энергетические объекты, но и зеленое будущее, управляемое местными кадрами, обеспечивающее устойчивое энергоснабжение и придающее новый импульс развитию страны. По мере углубления такого сотрудничества устойчивое будущее Казахстана постепенно и уверенно раскрывается, словно степной ветер.
Фото: В Международном сухопутном порту Ганьчжоу в городе Ганьчжоу провинции Цзянси (Юго-Восточный Китай) организованно проходят погрузка и разгрузка контейнеров поездов Китай–Европа. Фото/Чжу Хайпэн
По состоянию на 28 ноября общее число отправлений грузовых поездов по маршрутам международных железнодорожных перевозок Китай-Европа превысило 120 тыс. Стоимость перевезенных грузов составила свыше 490 млрд долларов США, а номенклатура товаров расширилась до более чем 50 тыс. наименований, объединенных в 53 категории, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Какие изменения произошли в работе поездов Китай-Европа с начала этого года? Какой прогресс был достигнут в развитии сети транспортных коридоров?
Фиксированный график
Поезда Китай-Европа с фиксированным графиком - это поезда, которые курсируют по заранее установленным номерам, маршрутам и расписанию, с постоянными станциями отправления и назначения как внутри страны, так и за рубежом, установленными пограничными переходами и фиксированным временем прибытия в конечный пункт.
В ноябре этого года компания "Китайские железные дороги" опубликовала четвертый пакет фиксированных графиков для поездов Китай-Европа. На данный момент количество маршрутов с таким расписанием увеличилось до 17; еженедельно курсирует 22 состава, из которых 8 - в обратном направлении; общее количество рейсов в год выросло до более чем 1000.
Какие преимущества имеют поезда Китай-Европа с фиксированным графиком?
Более высокая скорость - статистика показывает, что по сравнению с обычными поездами Китай-Европа на аналогичных маршрутах время в пути поездов с фиксированным графиком сокращается в среднем более чем на 30%.
Более стабильная работа - фиксированные пункты отправления/назначения, маршрут, время и номер рейса предоставляют предприятиям больше удобств для планирования логистики.
Работа по принципу общественного транспорта и прозрачное ценообразование в режиме реального времени способствуют продвижению интеллектуальной продукции Китая на европейский рынок, а также упрощают выход качественных европейских товаров на рынок Китая", - отмечает Ли Баочжоу, начальник диспетчерского центра Западного вокзала города Сиань (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай).
Более высокая стоимость грузов - согласно статистике, средняя стоимость груза в одном контейнере составов с фиксированным графиком на 41% выше, чем у обычных поездов Китай-Европа.
Транспортные коридоры
По состоянию на конец октября этого года совокупное число китайских городов, откуда отправляются поезда Китай-Европа, достигло 128. Они соединяют Китай с 232 городами в 26 европейских странах и более чем 100 городами в 11 азиатских странах, охватывая практически всю Евразию.
На территории Китая поезда Китай-Европа проходят в основном по трем направлениям: западному, центральному и восточному.
Западный коридор пролегает через два пограничных перехода - Алашанькоу и Хоргос (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай); центральный коридор - через пограничный переход Эрэн-Хото (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай); восточный коридор - через три пограничных перехода: Маньчжурия (АР Внутренняя Монголия), Суйфэньхэ и Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай). При этом за первые 10 месяцев этого года через западный коридор прошло 7749 поездов Китай-Европа, что составляет более половины общенационального показателя.
За пределами Китая сформированы три основных транспортных коридора: северный, центральный и южный.
Северный коридор проходит через Эрэн-Хото, Маньчжурию, Суйфэньхэ и Тунцзян, соединяясь с широкой железнодорожной колеей Монголии, России и Беларуси и далее выходя в европейские страны. Центральный коридор проходит через Алашанькоу и Хоргос, соединяется с широкой железнодорожной колеей Казахстана и на территории России сливается с северным коридором. Южный коридор проходит через Алашанькоу, Хоргос и другие переходы, соединяется с широкой железнодорожной колеей Казахстана, далее - с паромной переправой через Каспийское море и железными дорогами Азербайджана, Грузии и других стран, после чего по железной дороге Турции или через комбинированное железнодорожно-морское сообщение по Черному морю выходит в европейские страны.
Стоимость грузов
Поезда Китай-Европа открыли новый транспортный коридор для внутриконтинентальных регионов Азии и Европы, а также создали новые возможности для торгово-экономического сотрудничества вдоль маршрутов. Данные показывают, что с 2013 по 2024 год стоимость грузов, перевозимых поездами Китай-Европа, выросла примерно в 33 раза, а их доля в общем объеме китайско-европейской торговли увеличилась с 0,4% до 8,5%.
Район Нанькан города Ганьчжоу провинции Цзянси (Юго-Восточный Китай) ежегодно потребляет около 10 млн кубометров древесины, из которых 80% приходится на импорт.
Раньше импорт древесины из Европы занимал много времени и обходился дорого. С введением поездов Китай-Европа время транспортировки сократилось до 12 дней, что экономит 25 дней по сравнению с традиционными морскими перевозками, совокупные логистические издержки также снизились на 18%", - рассказывает Е Чжаннань, менеджер коммерческого отдела Международного сухопутного порта Ганьчжоу Наньчанского железнодорожного логистического центра.
Благодаря модели взаимодействия "порт + бондовая зона + трансграничная торговля" Международного сухопутного порта Ганьчжоу мебельные предприятия Нанькана подписали контракты с зарубежными партнерами на сумму свыше 5 млрд юаней (706,58 млн долларов США), закупая древесину со всего мира и поставляя мебель в разные страны.
Туристка из Германии по имени Анна во время путешествия по Китаю присмотрела китайскую скатерть. Продавец посоветовал ей оформить заказ онлайн - и через три дня скатерть уже будет доставлена к ее дому в Германию.
Такая быстрая трансграничная доставка стала возможной благодаря новой глобальной логистической сети, созданной на базе поездов Китай-Европа и зарубежных складов.
С помощью масштабных перевозок поездов Китай-Европа мы заранее размещаем крупные партии китайских товаров на зарубежных складах, а затем осуществляем локальную доставку, что значительно сокращает сроки доставки", - объясняет Сун Пэнхуэй, менеджер по продажам логистической компании "Оухан" в провинции Хэнань (Центральный Китай). По его словам, в настоящее время зарубежные склады компании размещены в 25 странах Евросоюза.
Не имеющие выхода к морю страны - Казахстан, Узбекистан, Монголия - за счет поездов Китай-Европа получили доступ к морским портам. Опираясь на поезда Китай-Европа, такие китайские города, как Чунцин, Сиань, Чжэнчжоу и Ухань, достигли значительного роста в экспортно-ориентированной экономике.
Представитель компании "Китайские железные дороги" заявил, что на следующем этапе Китай готов совместно с другими странами вдоль маршрутов, наряду с качественным обслуживанием и поддержанием существующих транспортных коридоров, совместно осваивать новые транспортные линии и ускорить формирование диверсифицированной структуры транспортных коридоров.
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ли Синьпин
Фото: Сотрудник Циндаоского морского суда общается с иностранными участниками дела. Фото представлено Циндаоским морским судом
Иностранное судно было переименовано в M/V RESPECT ("Уважение") в знак признания китайского правосудия. Это не литературный вымысел, а реальный случай, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Недавно в докладе Верховного народного суда КНР о работе морских судов был упомянут следующий пример: Циндаоский морской суд (город Циндао, провинция Шаньдун, Восточный Китай) успешно разрешил дело об аресте судна M/V NERISSA, плавающего под флагом Маршалловых островов. Грамотные действия суда помогли участникам процесса из разных стран и заинтересованным лицам избежать огромных финансовых потерь, а также устранили угрозу цепочки судебных разбирательств. В знак благодарности греческий судовладелец специально переименовал судно.
Это яркое подтверждение того, как китайское правосудие способствует открытости высокого уровня и завоевывает уважение в мире.
Возьмем, к примеру, морское судопроизводство: число дел выросло с 18 в 1984 году до 34,4 тыс. в 2024 году; всего было рассмотрено 88 тыс. дел с участием иностранных сторон из 146 стран и регионов. Все больше иностранных участников добровольно выбирают китайские суды для разрешения споров, даже если спор не имеет непосредственного отношения к Китаю.
Что касается влияния на международные нормы, то более 50 китайских судебных прецедентов, включая дела по морскому праву, были включены в базы данных таких международных организаций, как Комиссия ООН по праву международной торговли, что обогатило международную правовую практику и систему норм.
Чем объясняется такая привлекательность и влиятельность китайского правосудия?
Один из ответов - "равная защита". Рыночная экономика - это экономика, основанная на праве, и правосудие призвано обеспечивать равную защиту законных прав и интересов всех участников рынка. Создание стабильной и предсказуемой рыночной среды на основе верховенства права позволяет всем категориям собственников и хозяйствующих субъектов чувствовать себя спокойно и уверенно при инвестировании и ведении бизнеса.
Например, на законодательном уровне были приняты Закон об иностранных инвестициях КНР и положение о его применении, что усилило равную защиту прав китайских и иностранных предприятий. На уровне судебной практики особое внимание уделяется равной защите законных прав и интересов как китайских, так и иностранных сторон.
Формирование благоприятной деловой среды и реальное обеспечение равной защиты не только демонстрируют достижения Китая в сфере правового строительства и имидж ответственной мировой державы, но и способствуют повышению влияния китайского правосудия.
Другой ответ - "китайская скорость". Справедливость должна не только свершаться, но и свершаться своевременно и эффективно. В марте этого года в урумчийском участке Синьцзянской пилотной зоны свободной торговли (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай) был создан суд, специализирующийся на рассмотрении дел с участием иностранных субъектов.
После создания суд всего за 45 дней успешно рассмотрел и разрешил спор по международному договору купли-продажи товаров между узбекским и китайским предпринимателями. Использование онлайн-видеоаутентификации позволило сократить судебные издержки, а привлечение сотрудников, владеющих узбекским языком, устранило языковые барьеры. Получив возможность взыскать задолженность, не покидая страну, узбекская сторона высоко оценила справедливость, эффективность и доступность китайского правосудия.
Таких примеров множество. В Шанхае (Восточный Китай) последовательно совершенствуется онлайн-платформа для разрешения международных коммерческих споров по принципу "единого окна", объединяющая медиацию, арбитраж и судебное разбирательство. Стороны могут в любое время суток подать иск онлайн, участвовать в медиации, дистанционно присутствовать на судебных заседаниях и получать процессуальные документы в электронном виде.
От "разрешения спора за 45 дней" до "услуг по принципу "единого окна"" - китайский подход, ориентированный на справедливое, эффективное, удобное и недорогое урегулирование международных коммерческих споров, привлекает все большее внимание китайских и зарубежных участников и способствует ускоренному развитию экономики открытого типа.
Еше один ответ - "восточный опыт". Медиация признана международным сообществом как "восточный опыт", воплощающий мудрость восточных юридических традиций. При разрешении трансграничных споров умелое использование "восточного опыта" прокладывает путь к примирению между китайской и иностранной сторонами.
В одном из дел о столкновении судов стороны имели существенные разногласия относительно размера ущерба. Нинбоский морской суд (город Нинбо, провинция Чжэцзян, Юго-Восточный Китай) привлек к медиации иностранный клуб взаимного страхования судовладельцев, апробируя модель разрешения международных морских споров при участии народного суда и отраслевых организаций судоходной отрасли. Это помогло сторонам определить путь урегулирования спора и найти оптимальный баланс интересов.
Умелое использование "восточного опыта" помогает не только успешно разрешать конкретные дела, но и предлагает международному сообществу больше "китайской мудрости" для урегулирования споров.
Продолжая продвигать открытость высокого уровня на основе верховенства права и одновременно в ходе расширения открытости укрепляя правовую систему в сфере внешних и трансграничных отношений, Китай закладывает правовую основу для такой открытости и непременно предоставит миру новые возможности за счет собственного развития. Это откроет новые главы взаимовыгодного сотрудничества.
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Вэй Чжэчжэ
