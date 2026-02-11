Якэши: от автомобильной тестовой базы к индустрии зимнего туризма

Фото: 8 декабря 2025 года. На испытательной базе в Якеши проходит проверка эксплуатационных характеристик электромобилей в условиях низких температур. Фото/Ван Чжэн

Рассказать друзьям

Якэши - город уездного значения в составе города Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). С приходом новой волны холодов здесь начинается самый напряженный сезон года. В последние годы этот важнейший центр автомобильных испытаний в условиях экстремального холода переживает трансформацию: от специализированного испытательного полигона он постепенно превращается в многопрофильный комплекс ледово-снежной индустрии, становясь эталоном преобразования северных городов, сообщает газета "Жэньминь жибао".





7 декабря 2025 года в Якэши состоялась церемония открытия зимнего сезона автомобильных испытаний 2025-2026 годов. По взмаху флага электромобили, высокопроизводительные внедорожники, роскошные спорткары и другие тестируемые автомобили один за другим вырвались на испытательные трассы, чтобы продемонстрировать свои возможности.





Здешняя естественная ледяная поверхность и устойчиво низкие температуры создают идеальные условия для проверки характеристик электромобилей", - отмечает Ма Чжаньюнь, главный инженер по испытаниям компании BYD.





Его команда в зимнем испытательном центре Китайского автомобильного научно-исследовательского института (CATARC) в Хулун-Буире тестирует запас хода и систему терморегулирования батарей при низких температурах. Каждый из этих параметров критически важен для оптимизации продукции.





Якэши находится на 49-й параллели северной широты. Средняя зимняя температура составляет -24°C, а в экстремальные морозы опускается до -50°C. Период ледостава длится шесть месяцев, снежный покров сохраняется почти 200 дней, а толщина льда достигает 2-4 м. Эта природная "ледяная лаборатория" обеспечивает полный спектр испытательных сценариев: запуск в экстремальном холоде, автономность при низких температурах, а также управляемость на льду и снегу. Все это позволяет проверять надежность автомобилей в предельных условиях без необходимости искусственного моделирования.





С момента привлечения первых автопроизводителей на испытания в 2006 году Якэши эволюционировал от тестирований только бензиновых автомобилей до комплексной системы, охватывающей более десяти категорий: электромобили, интеллектуальные подключенные автомобили, роскошные суперкары и специальную технику. Сюда прибыли многочисленные известные отечественные и зарубежные компании, сформировав высокотехнологичный промышленный кластер.





На сегодня в городе протестировано свыше 28 тыс. автомобилей, обслужено более 340 тыс. клиентов от более чем 1400 автопроизводителей, а совокупный доход составил 1,14 млрд юаней (около 164,97 млн долларов США).





Будучи эталонной площадкой для автомобильных испытаний в регионе с холодным климатом Китая, Якэши установил новый рекорд по масштабу тестирований. В 2025 году ожидается участие 230 автопроизводителей со всего мира и более 2700 автомобилей, что свидетельствует об устойчивом росте по сравнению с 2024 годом.





11 декабря 2025 года в городе был официально подписан контракт на строительство первого в стране всесезонного ледово-снежного испытательного полигона для интеллектуальных и подключенных к сетям электромобилей общей стоимостью 1,04 млрд юаней (около 150,09 млн долларов США). Строительство начнется в мае 2026 года, а его завершение запланировано на 2028 год.





После ввода в эксплуатацию объект станет крупнейшим в мире, а также наиболее функциональным и технологически передовым всесезонным ледово-снежным испытательным полигоном для электромобилей. Здесь будет создан первый в Китае профессиональный испытательный комплекс с крытым снежным павильоном, а также единственная в стране площадка для испытаний летающих автомобилей в условиях экстремального холода. Испытания смогут проводиться круглый год при температурах до -40 °C.





Параллельно с ускоренным развитием испытаний автомобилей в условиях холода в Якэши постоянно появляются новые форматы для ледово-снежного туризма.





Быстрее! Еще быстрее!" - на площади живописного района Фэнхуаншань раздаются радостные возгласы у снежной горки.





Стометровая трасса, словно белая лента, змеится вниз по склону, в конце предусмотрен буферный участок - захватывающе и безопасно одновременно.





Так здорово! Хочу еще!" - восклицает 5-летняя Додо из Ханчжоу (провинция Чжэцзян, Восточный Китай).





Якэши постоянно обогащает содержание ледово-снежного туризма, переходя от простого катания на лыжах и сноуборде к иммерсивному формату.





На недавно открывшемся ледово-снежном художественном сезоне арт-инсталляция в виде столба высотой более 10 м, украшенного свыше 10 тыс. ярко-красных засахаренных боярышников на шпажках, стала популярной фотолокацией.





7 декабря 2025 года. Туристы посещают живописный район Фэнхуаншань в Якеши. Фото/Ван Чжэн





Помимо этого, ледяной дом, созданный из 2200 куб. м натурального льда, поражает хрустальной прозрачностью. 500-метровая снежная горка, катание на снегоходах, снежный лабиринт и другие аттракционы не дают посетителям заскучать.





В снежный сезон 2024-2025 годов город принял 1,32 млн туристов, а общий доход от туризма составил 1,59 млрд юаней (около 229,25 млн долларов США).





Технологический бум" испытаний и "развлекательный бум" ледово-снежного туризма в Якэши формируют взаимно усиливающую друг друга экосистему. Многочисленные инженеры и технические специалисты, приезжающие в испытательный сезон, становятся стабильным источником клиентов для туристической отрасли. В свою очередь, развивающаяся инфраструктура питания, размещения и сопутствующих услуг создает прочную основу для дальнейшего роста испытательной индустрии.





Польза интеграции отраслей достается местным жителям. "Раньше зимой хотелось просто сидеть дома, а теперь зима в Якэши такая оживленная!" - делится госпожа Ван, владелица ресторана местной кухни. По ее словам, в сезон испытаний и туристический пик ресторан ежедневно обслуживает сотни посетителей, а доход втрое превышает обычный. "Десять лет назад об этом и мечтать было нельзя", - добавляет Ван.





Одновременно развивая автомобильные испытания в условиях экстремального холода и ледово-снежный туризм, Якэши превращает "холодные ресурсы" в "горячую экономику" и демонстрирует пример прогресса.