Комментарий: "Белая справедливость"- язва США

Фото: Поминки по Джорджу Флойду 4 июня в Миннеаполисе

5 июня участок 16-й улицы перед Белым домом переименовали в район "Жизни черных тоже в счет". Одновременно с этим, мэр города Вашингтон в округе Колумбия – столицы США - отдал приказ о написании этой фразы на дорожном покрытии, выражая поддержку акции афроамериканцев за права человека, сообщает CRI Online .

После того как 25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд был убит местными полицейскими, люди чтят его память и задаются вопросом: неужели жизнь представителей разных рас ценится по-разному?

В США продолжаются массовые акции протеста против расовой дискриминации и актов насилия со стороны полицейских. Более четким становится вопрос несправедливости, насилия полиции против афроамериканцев по расовому признаку. Всплывает все больше данных и доказательств в этом аспекте.

По сообщению газеты "Нью-Йорк таймс", доля "черных" в населении Миннеаполиса составляет меньше 20%, а доля случаев полицейского насилия в отношении них превышает 60% от общей статистики. Полиция Миннеаполиса уличена в общей сложности в 11,5 тыс. актах насилия. В их числе 6650 актов насилия были совершены в отношении афроамериканцев. В отношении представителей белой расы этот показатель составил лишь 2750.

Скриншот: По сообщению газеты "Нью-Йорк таймс", соотношение использования полицией Миннеаполиса насилия против афроамериканцев и белых - 7:1

Отмечается, что в минувшие пять лет соотношение использования полицией Миннеаполиса насилия против афроамериканцев и белых составляет 7:1. Статистика также свидетельствует, что начиная с 2015 года, число случаев открытия огня на поражение полицией Миннеаполиса в районах, где сосредоточено проживают афроамериканцы, заметно больше, чем в других районах города.

Скриншот: По сообщению газеты "Нью-Йорк таймс", доля афроамериканцев среди объектов насилия полиции Миннеаполиса- около 60%.

По сообщению американского сайта Vox, на протяжении десяток лет не удалось облегчить напряженность в Миннеаполисе между полицией и районами, где проживают афроамериканцы. Кроме этого, в Миннеаполисе афроамериканцев гораздо легче засудить, чем белых. В отчете, опубликованном Американским союзом защиты гражданских свобод, указывается: в Миннеаполисе за употребление алкогольных напитков в общественных местах и чересчур большую громкость воспроизведения музыки в автомобиле, возможность ареста афроамериканца в 8,7 раза больше, чем белого. За относительно серьезные действия, например, отсутствие свидетельства о страховке автотранспортного средства, возможность ареста афроамериканца в 5 раз выше, чем белого.

Скриншот: Vox: к смерти Флойда привела напряженность между полицией и общинами афроамериканцев в Миннеаполисе, продолжающаяся на протяжении десяток лет

По сообщению газеты "Нью-Йорк таймс", среди 171 актов, в ходе которых полицейские использовали оружие для устрашения в Миннеаполисе, 68% были направлены против афроамериканцев; 66% афроамериканцев стали объектами 1748 актов, в ходе которых был использован химический раздражитель для подавления.

Превосходство насилия над черными очевидно и в другой статистике. К примеру, крайне опасное "надавление задержанному коленом на шею" в прошлые пять лет полиция Миннеаполиса использовала в общей сложности 44 раза. Из них 27 раз этот прием был осуществлен в отношении афроамериканцев.

Профессор из американского Университета Хэмлина ДэвидШульц, эксперт по военному искусству, используемому полицией, отметил, что при изыскивании примеров, связанных с неверным использованием полицией силы, Миннеаполис рассматривается наилучшим местом обучения.

Министерство юстиции США в 2015 году опубликовало исследовательский отчет, в котором отмечается, что 3,5% афроамериканцев при контакте с полицией подверглись угрозе применения несмертельного оружия, а данный показатель для белых - 1,4%. Это очень показательное сравнение.

Скриншот: По сообщению газеты "Нью-Йорк таймс", среди разнообразных форм насилия полиции Миннеаполиса на афроамериканцев, "надавление задержанному коленом на шею" составляет 66%.

Один из представителей Общины штата Миннесота по совместному противодействию насильственным действиям полиции привел статистику, согласно которой начиная с 2012 года число гражданских жалоб, поданных против полиции Миннеаполиса, превысило 2600. Однако лишь 15 полицейских подверглись дисплинарным взыскиваниям, самое строгое среди которых - 40-часовое отстранение от должности с отсутствием зарплаты.

Это просто "отпуск без содержания" для полицейских. В этом городе вовсе нет строгого дисциплинарного взыскивания против тех сотрудников правоохранительных органов, которые превышают полномочия в ходе правоприменения. Именно такая система привела к трагедии Флойда", - отмечают наблюдатели.

Профессор Миннесотского университета Кэйт Майс отметил: "Когда пострадавший от насилия со стороны полиции является белым, то ожидаемым результатом является арест за преступление, а когда пострадал афроамериканец, то ожидаемый результат – арест с не очень строгими мерами пресечения и расплывчатыми обвинениями".

Скриншот: Справедливость не должна быть лишь "белой" - "Вашингтон пост"

Кэйт Майс считает, что в американском обществе справедливость не является общей привилегией. "Если такая "белая справедливость" продолжит существовать, система юстиции США лишится своей легитимности", - уверен эксперт.





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