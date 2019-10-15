За последние 10 лет заболеваемость раком в мире выросла на 33%

Международная команда ученых Global Burden of Disease Cancer Collaboration из 195 стран оценила бремя от онкологических заболеваний. Сколько людей в мире болеют, а сколько — умирают от рака, каково число лет жизни, прожитых больными с онкологией или потерянных вследствие преждевременной смерти, какие из видов рака наиболее распространены, уносят наибольшее число жизней, и насколько подобное бремя сопоставимо с другими болезнями? Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Oncology.



Работа было проведена под руководством доктора Кристины Фицморис и профессора Кристофера Мюррея. От России в исследовании принимали участие ученые из Московского физико-технического института, а также из ВШЭ, МГТУ и Первого меда.



Результаты проведенного систематического исследования показали, что в 2017 году заболели раком 24,5 млн человек (16,8 млн без учета немеланомного рака кожи) и 9,6 млн человек скончались от онкологических заболеваний. За период с 2007 по 2017 год число случаев онкологических заболеваний возросло на 33% (при этом наименьший прирост наблюдался в экономически развитых странах).



"Рост онкологических заболеваний – закономерный результат прогресса в медицине. Мы научились лечить или предупреждать множество инфекционных заболеваний. Ожидаемая продолжительность жизни существенно возросла, как и взаимное влияние человека и окружающей среды. Но люди остаются смертными, и на ведущее место среди причин смерти выходят онкологические заболевания", — говорит участник команды исследователей Станислав Отставнов, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (Цифромед Физтеха).

Для определения социально-экономического бремени рака ученые рассчитали показатель DALY (англ. disability-adjusted life years), это сумма лет жизни, прожитых с нетрудоспособностью YLD (англ. years lost due to disability), и потерянных лет жизни, недожитых до среднего возраста смерти YLL (англ. years of life lost). DALY от онкозаболеваний в 2017 году было оценено в 233,5 млн лет, из которых примерно 225 млн лет приходится на потерянные годы жизни (YLL).

Если в 2007 году тройка лидеров по DALY выглядела следующим образом: респираторные заболевания и туберкулез, материнские и неонатальные расстройства, сердечно-сосудистые заболевания — а онкологические заболевания занимали лишь шестое ранговое место, то спустя 10 лет ситуация существенно изменилась: на первое место вышли сердечно-сосудистые заболевания, на второе — онкологические.

Ранговое место 2007 2017 1 Респираторные инфекции и туберкулез Сердечно-сосудистые заболевания 2 Материнские и неонатальные расстройства Онкологические заболевания 3 Сердечно-сосудистые заболевания Материнские и неонатальные расстройства 4 Кишечные инфекции Респираторные инфекции и туберкулез 5 Иные инфекционные заболевания Болезни костно-мышечной системы

Наиболее распространенными в мире группами онкологических заболеваний являются немеланомный рак кожи; рак трахеи, бронхов и легких; рак груди; рак толстой и прямой кишки и рак простаты. В России на первом месте по распространенности находится немеланомный рак кожи, второе и третье место делят рак толстой и прямой кишки и рак груди, далее идут рак трахеи, бронхов и легких и рак желудка.

Ранговое место В целом по миру В России 1 Немеланомный рак кожи Немеланомный рак кожи 2 Рак трахеи, бронхов и легких Рак толстой и прямой кишки 3 Рак груди Рак груди 4 Рак толстой и прямой кишки Рак трахеи, бронхов и легких 5 Рак простаты Рак желудка

Наибольшее число жизней как в мире, так и в России, уносят рак трахеи, бронхов и легких, рак толстой и прямой кишки и рак желудка. В то же время в России, как и во всей Восточной Европе, рак печени распространен меньше, чем в среднем по миру.

Станислав Отставнов добавляет: «Сейчас 51% от заболеваемости раком приходится на страны с высоким социально-демографическим индексом (интегральным показателем, включающим в себя оценку уровня доходов, уровня образования и коэффициента рождаемости). При этом там лишь 30% от случаев смерти от рака и 24% — от значения DALY».

За период с 2007 по 2017 годы стандартизированный по возрасту показатель заболеваемости раком вырос для большинства стран мира (в России, а также в США, Канаде и Финляндии он находится в пределах от 0,1 до 1%). В то же время среднегодовые стандартизированные по возрасту показатели смертности для всех видов рака в совокупности снизились в большинстве исследованных стран, в том числе и в России (в пределах 1–2%, как Канаде, Японии, Франции и Португалии).

«Рак и другие неинфекционные заболевания в настоящее время широко признаны как угроза глобальному развитию, профилактика и борьба с ними — одна из приоритетных задач, признаваемых ООН. Однако на пути к этой цели существует ряд препятствий, таких как отсутствие прозрачных механизмов расстановки приоритетов и ограниченность бюджета. Без детального понимания эпидемиологической обстановки невозможно принимать адекватные решения. Источником же информации для этого могут послужить исследования, проводимые Global Burden of Disease Collaboration», — говорит участник команды исследователей Станислав Отставнов.

Пресс-служба МФТИ

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