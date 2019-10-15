За последние 10 лет заболеваемость раком в мире выросла на 33%

Работа было проведена под руководством доктора Кристины Фицморис и профессора Кристофера Мюррея. От России в исследовании принимали участие ученые из Московского физико-технического института, а также из ВШЭ, МГТУ и Первого меда.
Результаты проведенного систематического исследования показали, что в 2017 году заболели раком 24,5 млн человек (16,8 млн без учета немеланомного рака кожи) и 9,6 млн человек скончались от онкологических заболеваний. За период с 2007 по 2017 год число случаев онкологических заболеваний возросло на 33% (при этом наименьший прирост наблюдался в экономически развитых странах).
"Рост онкологических заболеваний – закономерный результат прогресса в медицине. Мы научились лечить или предупреждать множество инфекционных заболеваний. Ожидаемая продолжительность жизни существенно возросла, как и взаимное влияние человека и окружающей среды. Но люди остаются смертными, и на ведущее место среди причин смерти выходят онкологические заболевания", — говорит участник команды исследователей Станислав Отставнов, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (Цифромед Физтеха).
Для определения социально-экономического бремени рака ученые рассчитали показатель DALY (англ. disability-adjusted life years), это сумма лет жизни, прожитых с нетрудоспособностью YLD (англ. years lost due to disability), и потерянных лет жизни, недожитых до среднего возраста смерти YLL (англ. years of life lost). DALY от онкозаболеваний в 2017 году было оценено в 233,5 млн лет, из которых примерно 225 млн лет приходится на потерянные годы жизни (YLL).
Если в 2007 году тройка лидеров по DALY выглядела следующим образом: респираторные заболевания и туберкулез, материнские и неонатальные расстройства, сердечно-сосудистые заболевания — а онкологические заболевания занимали лишь шестое ранговое место, то спустя 10 лет ситуация существенно изменилась: на первое место вышли сердечно-сосудистые заболевания, на второе — онкологические.
Ранговое место
2007
2017
1
Респираторные инфекции и туберкулез
Сердечно-сосудистые заболевания
2
Материнские и неонатальные расстройства
Онкологические заболевания
3
Сердечно-сосудистые заболевания
Материнские и неонатальные расстройства
4
Кишечные инфекции
Респираторные инфекции и туберкулез
5
Иные инфекционные заболевания
Болезни костно-мышечной системы
Наиболее распространенными в мире группами онкологических заболеваний являются немеланомный рак кожи; рак трахеи, бронхов и легких; рак груди; рак толстой и прямой кишки и рак простаты. В России на первом месте по распространенности находится немеланомный рак кожи, второе и третье место делят рак толстой и прямой кишки и рак груди, далее идут рак трахеи, бронхов и легких и рак желудка.
Ранговое место
В целом по миру
В России
1
Немеланомный рак кожи
Немеланомный рак кожи
2
Рак трахеи, бронхов и легких
Рак толстой и прямой кишки
3
Рак груди
Рак груди
4
Рак толстой и прямой кишки
Рак трахеи, бронхов и легких
5
Рак простаты
Рак желудка
Наибольшее число жизней как в мире, так и в России, уносят рак трахеи, бронхов и легких, рак толстой и прямой кишки и рак желудка. В то же время в России, как и во всей Восточной Европе, рак печени распространен меньше, чем в среднем по миру.
Станислав Отставнов добавляет: «Сейчас 51% от заболеваемости раком приходится на страны с высоким социально-демографическим индексом (интегральным показателем, включающим в себя оценку уровня доходов, уровня образования и коэффициента рождаемости). При этом там лишь 30% от случаев смерти от рака и 24% — от значения DALY».
За период с 2007 по 2017 годы стандартизированный по возрасту показатель заболеваемости раком вырос для большинства стран мира (в России, а также в США, Канаде и Финляндии он находится в пределах от 0,1 до 1%). В то же время среднегодовые стандартизированные по возрасту показатели смертности для всех видов рака в совокупности снизились в большинстве исследованных стран, в том числе и в России (в пределах 1–2%, как Канаде, Японии, Франции и Португалии).
«Рак и другие неинфекционные заболевания в настоящее время широко признаны как угроза глобальному развитию, профилактика и борьба с ними — одна из приоритетных задач, признаваемых ООН. Однако на пути к этой цели существует ряд препятствий, таких как отсутствие прозрачных механизмов расстановки приоритетов и ограниченность бюджета. Без детального понимания эпидемиологической обстановки невозможно принимать адекватные решения. Источником же информации для этого могут послужить исследования, проводимые Global Burden of Disease Collaboration», — говорит участник команды исследователей Станислав Отставнов.
Пресс-служба МФТИ
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