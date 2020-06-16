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10 моментов инспекционной поездки раскрывают содержание принципа Си Цзиньпина - "народ превыше всего"

15.06.2020, 09:51 7993
10 моментов инспекционной поездки раскрывают содержание принципа Си Цзиньпина - "народ превыше всего"
"Необходимо отстаивать принцип "народ превыше всего", действовать в упоре на народ, непрерывно трудиться во благо народа, укорениться в народе, претворять в жизнь принцип приоритета народа при принятии решений и в ходе практической работы, руководствоваться им в противоэпидемической работе и в работе, касающейся социально-экономического развития". Во время сессий Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского Комитета народного консультативного совета Китая этого года китайское интернет-сообщество активно обсуждало принцип "народ превыше всего", который не раз подчеркивал в своих выступлениях Си Цзиньпин, сообщает CRI Online
 
В этом году Си Цзиньпин совершил серию инспекционных поездок по регионам, в ходе которых дал ряд указаний по поводу реализации принципа "народ в качестве центрального звена". Представляем 10 фрагментов поездок китайского руководителя, раскрывающих содержание этого важнейшего принципа.
 

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