20 лет Шанхайской организации сотрудничества: Сотрудничество во имя мира, развития и процветания

Недавно Шанхайская организация сотрудничества отметила свой двадцатилетний юбилей. Двадцать лет назад на пороге нового тысячелетия лидеры Китая, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана собрались в Шанхае и совместно подписали Декларацию о создании Шанхайской организации сотрудничества. С тех пор на просторах Евразийского континента родилось крупнейшее региональное объединение с широким влиянием, которое открыло новую перспективу общей безопасности, совместного развития и процветания стран нашего региона.

Со дня учреждения ШОС преодолела непростой путь развития, выдержав испытание временем. Сегодня организация из первоначальных шести государств-членов выросла до восьми государств-членов, четырех государств-наблюдателей и шести партнеров по диалогу, а также поддерживает тесные партнерские отношения с ООН и другими международными и региональными организациями. С точки зрения географического охвата и населения, 8 стран-участниц покрывают три пятых евразийского континента и почти половину населения от общемировой численности, а на долю их ВВП приходится свыше 20% от глобального объема. ШОС уже стала важной конструктивной силой для поддержания международного порядка и справедливости, а также содействия миру и развитию в мире.

В течение 20 лет ШОС всегда руководствуется "шанхайским духом", олицетворяющим взаимное доверие, взаимную выгоду, равноправие, взаимные консультации, уважение к многообразию культур, стремление к совместному развитию. Организация выходит за рамки идеологий, политических систем и культурных различий в международном сотрудничестве, твердо следуя принципам неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и направленности против третьих стран. Именно на основе этих принципов ШОС вступила на путь сотрудничества и развития, соответствующий реалиям самого региона и отвечающий потребностям всех сторон, создав новую модель регионального сотрудничества. Накопленный опыт организации стал полезной практикой построения международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества в целом.

В течение 20 лет государства-члены, строго следуя принципам консенсуса, совместно вырабатывают план развития организации и укрепляют сотрудничество в области безопасности, экономики и в культурно-гуманитарной сфере.

В области безопасности, ШОС считает своей важной миссией совместную борьбу с "тремя силами зла" (терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом), незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью. Государства-члены, исходя из интересов общей безопасности, осуществляют практическое и эффективное сотрудничество по безопасности, постоянно совершенствуют правовую базу сотрудничества в области безопасности, активизируют работу в сфере обмена информацией, совместных операций и подготовки кадров, а также выработки механизма эффективного реагирования на различные угрозы и вызовы. ШОС решительно поддерживает мирный процесс афганского урегулирования и укрепляет роль Контактной группы "ШОС-Афганистан" в содействии мирного восстановления Афганистана.

В области экономики, ШОС стремится к региональной экономической интеграции, углубляет деловое сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистичекой, финансовой, сельскохозяйственной и других областях, а также способствует высококачественному совместному строительству "Одного пояса и одного пути" во благо экономического развития стран и повышения качества жизни их народа. Статистика показывает, что в 2020 году общий объем экономик стран-участниц организации достигла 18,4 трлн долларов США, а объем взаимной торговли - $ 6,2 трлн, что соответственно в 11 и 8 раз больше, чем на момент создания организации.

В культурно-гуманитарной сфере, ШОС выступает за обмены и взаимное обучение между различными цивилизациями и культурами. В рамках ШОС создан механизм широкоохватывающего и продвинутого сотрудничества в сферах образования, культуры, туризма, спорта, СМИ, а также по линии женщин. Осуществляется серия высококачественных проектов культурного обмена, таких как Университет ШОС, фестиваль культуры и искусства, лагерь по молодежному обмену и выставки детского творчества. Все это способствовало сближению народов и укреплению общественной основы долгосрочного развития ШОС.

С момента вспышки эпидемии COVID-19 в начале 2020 года взаимовыручка и совместные усилия стран-участниц в духе солидарности придают позитивную энергию устойчивому развитию организации и международному противоэпидемическому сотрудничеству. Отрадно, что с начала текущего года государства-члены успешно провели ряд мероприятий, такие как Форум народной дипломатии, Экономический форум, Международная инвестиционная и торговая выставка в рамках ШОС, продемонстрировав твердую решимость государств-членов ШОС в совместном преодолении трудностей и содействии общему развитию, а также яркую перспективу развития организации.

ШОС была учреждена в китайском городе Шанхае, из-за чего организация получила имя этого города. Один из постоянных действующих органов организации - Секретариат ШОС - находится в Пекине, а первым генеральным секретарем организации служил представитель китайской стороны. Все это показывает, что китайская сторона рассматривает ШОС в качестве приоритетного направления внешней политики и оказывает всестороннюю поддержку организации. Особенно с 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин в ходе участия в саммитах ШОС выступал с рядом важных инициатив и совместно с лидерами других стран-участниц формировал стратегии развития организации. Выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпином новые концепции развития, безопасности, сотрудничества, цивилизации и глобального управления придали "шанхайскому духу" новый смысл и внесли неиссякаемую движущую силу в развитие организации. Эти инициативы завоевали положительные оценки со стороны семьи ШОС.

Сотрудничество в рамках строительства "Одного пояса и одного пути" также достигло плодотворных результатов. Было успешно завершено большое количество знаковых совместных проектов, такие как китайско-казахстанский логистический парк в городе Ляньюньган, автомагистраль Китай - Кыргызстан - Узбекистан и свободная зона Гвадар, которые принесли ощутимые выгоды жителям региона. Кроме того, Демонстрационная зона регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС, построенная Китаем в городе Циндао, стала важной точкой опоры для развития двустороннего и многостороннего делового сотрудничества. В рамках этой зоны уже подписано 35 ключевых проектов с общим объемом инвестиций в 144,5 млрд юаней (около 22,4 млрд долларов США), что свидетельствует о большом потенциале сотрудничества.

ШОС - это плоды коллективной мудрости и общих усилий государств-членов. Республика Казахстан, являясь одной из стран-основателей ШОС, вносит огромный вклад в становление и развитие организации. Исторический саммит ШОС, на котором организация впервые за свою историю приняла новых членов - Индию и Пакистан, состоялся именно 8-9 июня 2017 года в Астане во время председательства Казахстана в организации. Более того, Китай и Казахстан всегда поддерживают тесное многостороннее и двустороннее стратегическое взаимодействие в рамках ШОС, в том числе по согласованию единых позиций организации по основным международным и региональным вопросам, а также совместных мер по поддержанию мира и стабильности в регионе, демонстрируя высокий уровень и особенность вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном.

В этом году в Таджикистане состоится заседание Совета глав государств-членов ШОС, а в Казахстане - заседание Совета глав правительств (премьер-министров). Мы уверены, что эти два важных события, проводимые по случаю 20-летия организации, придадут новый импульс миру и развитию не только в регионе, но и во всем мире.

В настоящее время мир вступил в период большой турбулентности и перемен, а пандемия форсирует преобразование международной архитектуры, но все же мир, развитие, сотрудничество и взаимовыгода остаётся необратимой тенденцией эпохи. Стоя на новой исторической отправной точке и сталкиваясь с постоянно растущими глобальными вызовами, мы должны, руководствуясь "шанхайским духом", твердо отстаивать многосторонность и международную справедливость и вносить "силу ШОС" в дело политического урегулирования конфликтов и совершенствования глобального управления во благо ускоренного строительства более сплоченного Сообщества единой судьбы ШОС и совместного создания лучшего будущего для организации.

Генеральное консульство КНР в Алматы



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