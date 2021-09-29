Ознаменование 50-й годовщины восстановления законных прав КНР в ООН

21 сентября председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи принял участие в общеполитических дебатах в рамках 76-й сессии ГА ООН и выступил с важной речью, в которой председатель изложил позицию Китая по таким вопросам современности, как преодоление эпидемии, восстановление экономики, укрепление единства и совершенствование глобального управления. Председатель Си Цзиньпин также выдвинул инициативу по глобальному развитию, в которую входят принципы "Ставка на развитие во главу угла", "Народ превыше всего", "Общедоступность и инклюзивность", "Инновационный подход", "Стремление к гармоничному сосуществованию человека и природы" и "Ориентированность на практические действия". Он призвал к совместным усилиям по устранению глобальных угроз и вызовов и содействию построению Сообщества единой судьбы человечества.

В своем выступлении председатель Си Цзиньпин также особо подчеркнул: "В этом году исполняется 50 лет с момента восстановления законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций. Это историческое событие, которое торжественно отмечается в нашей стране". Для того, чтобы узнать насколько важное значение имеет данное событие для Нового Китая и ООН, давайте ознакомимся с историей и достижежниями сотрудничества КНР с ООН.

Китай, являясь одним из учредителей и первой страной, подписавшей Устав ООН, имеет тесные связи с данной организацией. Однако после образования КНР в 1949 году страна была исключена из ООН на целых 22 года. По мере повышения мирового престижа Нового Китая и усиления роли развивающихся стран в ООН призывы к возвращению КНР в ООН со стороны международного сообщества начали звучать все громче. В октябре 1971 года на 26-ой Генеральной Ассамблеи ООН подавляющим большинством голосов была принята Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2758 (XXVI), в которой было решено восстановить все законные права КНР в ООН и признано, что представитель правительства КНР является единственным законным представителем Китая в ООН. Это стало историческим событием, знаменующим возвращение страны, население которой составляет четверть от жителей всего мира, в большую семью ООН, делая организацию поистине самой универсальной, представительной и авторитетной международной организацией и открывая новую страницу сотрудничества Китая с ООН.

На протяжении последних 50 лет, будучи крупнейшей развивающейся страной мира и постоянным членом Совета Безопасности, Китай всегда твердо придерживается целей и принципов Устава ООН, активно продвигает дух и концепцию мультилатерализма, прилагает неустанные усилия и вносит весомый вклад в поддержание безопасности и развития всего мира.

- Китай привержен поддержанию мира во всем мире. Китай неуклонно идет по пути мирного развития, решительно воздерживаясь от гегемонии и экспансии и выступая против вмешательства во внутренние дела суверенных государств, выступает за разрешение разногласий и споров путем диалога и переговоров, выдвигает свои предложения по мирному урегулированию международных и региональных конфликтов. Китай играет важную роль в миротворческих операциях ООН. Страна направила более 50 тыс. миротворцев для участия в 29 миротворческих операциях в рамках ООН. Китай является крупнейшей страной, направившей наибольшее количество миротворцев среди постоянных членов СБ ООН, а также второй крупной среди стран-финансовых доноров миротворческих операций ООН. В настоящее время более 2200 китайских миротворцев выполняют миссии по всему миру. В Китае также созданы резервные миротворческие силы численностью 8000 человек и постоянные миротворческие полицейские силы численностью 300 человек, готовые в любое время идти на защиту безопасности во всем мире.

- Китай привержен содействию глобальному развитию. Экономика Китая поддерживала быстрое и стабильное развитие в течение многих лет, и его вклад в глобальный экономический рост 15 лет подряд занимал первое место в мире. Страна, исторически искоренив абсолютную бедность, на 10 лет раньше намеченного срока достигла целей по сокращению масштабов бедности, установленных в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, достигнув доли сокращения бедности на более 70% от всего мира. Китай предоставил более чем 160 странам и международным организациям около 400 млрд юаней донорской помощи, реализовал 3 тыс. проектов по международной помощи и направил более 600 тыс. персонала гуманитарного характера, тем самым оказал решительную поддержку во благо достижения "Целей Развития Тысячелетия" ООН. Инициатива по совместному строительству "Одного пояса и одного пути" получила позитивный резонанс со стороны более чем 170 стран и международных организаций, создав крупнейшую в мире открытую площадку для сотрудничества. Можно сказать, что Китай внес значительный вклад в глобальное сокращение бедности и прогресс человечества.

- Китай привержен сохранению международного порядка. Еще в 1950-х годах Китай первым выдвинул и начал активно продвигать "пять принципов мирного сосуществования", которые сыграли важную роль в создании и развитии основных правил международных отношений. Китай присоединился практически ко всем универсальным межправительственным международным организациям, подписал более 600 международных конвенций, и добросовестно выполняет свои международные обязательства и обещания. Китай всегда высоко держит знамя мультилатерализма, твердо поддерживает международную систему, ядром которой выступает ООН, и мироустройство, основанное на международном праве, а также ключевую роль ООН в международных делах.

- Китай привержен реагированию на все глобальные вызовы. Китай принимает активное участие в международном сотрудничестве по решению глобальных проблем, таких как изменение климата, терроризм, экологические проблемы и финансовые кризисы, играя эффективную роль ответственной державы. Китай стремится выйти на пик по углеродным выбросам к 2030 года и достигнуть углеродной нейтральности к 2060 года. Китай будет всемерно поддерживать развивающиеся страны в зеленом и низкоуглеродном развитии, больше не будет строить за рубежом новые проекты угольных электростанций. В глобальной борьбе с эпидемией Китай первым начал оказывать миру срочную гуманитарную помощь, которой воспользовались более 160 стран и международных организаций. Председатель Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что китайская вакцина станет общедоступным всему миру. В рамках 76-й сессии ГА ООН председатель объявил, что Китай постарается к концу года увеличить поставку китайской вакцины за границу до 2 млрд доз, и помимо выделенных Китаем для COVAX 100 млн долл. США дополнительно предоставит развивающимся странам еще 100 млн доз вакцин на безвозмездной основе. На сегодняшний день Китай предоставил почти 1,2 млрд доз вакцин и базовых растворов более чем 100 странам и международным организациям.

- Китай привержен углублению сотрудничества с ООН. Китай всегда выполняет свои обязанности постоянного члена СБ, твердо поддерживает авторитет ООН и выступает за мирное урегулирование различных споров. Китай стал вторым по величине страной-плательщиком членских взносов ООН и всегда в полном объеме, своевременно и безоговорочно выполняет свои финансовые обязательства. В 2015 году председатель Си Цзиньпин на саммите, посвященном 70-й годовщине основания ООН, объявил об учреждении Фонда мира и развития Китай-ООН. За последние пять лет Фонд оказал финансовую поддержку более 90 проектов в области обеспечния безопасности и развития, охватывающих более чем 100 стран и регионов Азии, Африки, Латинской Америки и Океании, реальными действиями поддержав работу ООН. Китай всегда следует целям, поставленным во Всеобщей декларации прав человека, и внёс выдающийся вклад в дело защиты прав человека во всем мире.

За последние 50 лет китайские лидеры неоднократно выступали на трибуне ООН. Во всех важных исторических моментах, начиная от курса поиска точек соприкосновения при сохранении различий до пяти принципов мирного сосуществования, от разделения стран мира на три категории до установления нового международного политического и экономического порядка, от построения гармоничного мира до построения Сообщества единой судьбы человечества, Китай всегда выдвигает свои предложения по содействию миру и развитию на планете. В частности, концепция построения Сообщества единой судьбы человечества, выдвинутая председателем Си Цзиньпином, имеет все большую поддержку и признание международного сообщества, и не раз включалась в резолюции ООН, что вносит важный вклад в укрепление руководящей роли ООН в осуществлении реформы системы глобального управления.

В настоящее время мир переживает самые большие перемены за последнее столетие. Традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности появляются одна за другой, непрерывно возникают локальные конфликты и беспорядки, мир остается крайне неспокойным. Китайская сторона считает, что роль ООН в содействии общему миру и глобальному развитию незаменима. Если с учетом глобальных вызовов, таких как пандемия COVID-19, экономическая депрессия и изменение климата, страны всего мира в целом возлагают большие надежды на ведущую роль ООН и ожидают от организации дальнейшего укрепления лидерства и сплоченности.

Китай будет и дальше принимать активное участие в международных делах в рамках ООН, в полной мере защищать авторитет ООН, твердо придерживаться принципов "совместные консультации, совместное строительство и совместное использование" и подлинного мультилатерализма, активно реагировать на различные вызовы, стоящих перед человечеством. Сотрудничая со всеми странами мира, включая Казахстан, Китай готов прилагать неустанные усилия во благо обеспечения мира во всём мире, продвижения глобального развития и построения более гармоничной и красивой планеты.





Генконсул госпожа Цзян Вэй Генконсульства КНР в Алматы

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