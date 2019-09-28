Тенденции, трансформирующие будущее рабочих процессов

Dell Technologies и "Институтом Будущего" (IFTF) составлен совместный отчет, исследующий передовые технологии, трансформирующие образ нашей работы. Отчет IFTF "Будущее работы: Прогнозирование влияния новых технологий на работу в следующей эре человеко-машинного сотрудничества" вкратце излагает воздействие, которое новые технологии будут оказывать на рабочие процессы к 2030 году, включая возможности и вызовы, с которыми предстоит столкнуться ведущим компаниям.

Отчет определяет четыре новые технологии, которые перестроят будущее рабочих процессов: совместно используемый искусственный интеллект, многорежимные интерфейсы, засекреченные распределенные реестры и расширенная реальность (XR). Согласно отчету, эти технологии будут краеугольными камнями в понимании того, каким образом машины и люди могут работать в унисон, чтобы привести людей к более осмысленной, творческой и устойчивой работе.

Как с любым периодом грандиозных изменений, будут трудности, которые необходимо преодолеть, и отчет исследует будущие дилеммы выбора, который мы должны с успехом сделать, чтобы обеспечить сотрудничество человека и машины. К этим проблемам относятся алгоритмические системные ошибки, пробел в цифровых навыках и права работников и их защита.

Алгоритмические системные ошибки: несмотря на то, что 67% ведущих компаний планируют использовать новые технологии для устранения систематических ошибок, вносимых человеком в процессе принятия решений в предстоящем десятилетии, для того чтобы собрать социально разностороннюю и сплоченную рабочую силу, работодатели должны иметь представление, как анкетные данные работников интерпретируются системами машинного обучения, используемыми работодателями. Развитие стандартов корпоративной этики, включая полную прозрачность моделей найма, учитывающих различные факторы, будут иметь огромное значение для недопущения систематических ошибок и установления доверия между организациями и работниками.

Пробел в цифровых навыках: 60% ведущих компаний полагают, что работники должны в совершенстве овладеть навыками работы с технологиями к 2030 году. Так как практики оценки постоянно меняются и появляются новые методы поиска талантов, организациям необходимо будет переквалифицировать опытных работников, при этом одновременно формируя новое поколение работников. В рамках отчета эксперты прогнозируют, что, как минимум, навыки работников будут включать набор способностей, необходимых для эффективного применения искусственного интеллекта. К счастью, сегодня почти половина (46%) ведущих компаний развивают цифровые навыки путем обучения всех работников, например, программированию – этот показатель вырос почти до 20% с 2016 года.

Права работников и их защита: для полной защиты прав работников и создания равноправных условий труда руководящим структурам необходимо вносить изменения в трудовые положения, которые бы не отставали от динамично развивающихся трудовых отношений. Это – ключевой вопрос для ведущих компаний, при этом почти половина (44%) руководящих кадров уже требуют правового регулирования искусственного интеллекта и ясности относительно того, как его использовать.

Несмотря на то, что эти изменения были признаны ведущими компаниями, 83% соглашаются, что то, как они сотрудничают и работают, будет трансформироваться к лучшему благодаря новейшим технологиям. Многие также с оптимизмом смотрят на возможности, открывающиеся от сотрудничества человека и машины, при этом 70% ведущих компаний утверждают, что люди приветствуют сотрудничество с машинами для выхода за рамки ограниченных человеческих возможностей. Почти 9 из 10 (86%) ведущих компаний планируют использовать передовые технологии для повышения производительности рабочей силы.

Это привело IFTF к идее прогнозирования трех сдвигов, которые вероятнее всего сформируют рабочую среду в следующем десятилетии: учет талантов, расширенные возможности работников и навыки работы с искусственным интеллектом.

Учет талантов: сотрудничество человека и машины создаст более равноправные условия труда путем оценки кандидатов, исходя из их возможностей, а не пола, возраста или социального статуса. Технологии подскажут, как создавать оптимальный коллектив на работе, и помогут разработать систему поощрений для повышения производительности, улучшения морального климата и недопущения текучести кадров.

Расширенные возможности работников: работники будут сотрудничать в абсолютно ином, скорее виртуальном ключе с помощью таких технологий, как XR (расширенная реальность), раздвигая возможности работников до невиданных ранее пределов. Практика сотрудничества в режиме реального времени, уже введенная среди геймеров, программистов и в распределенных средах, будет способствовать быстрому обмену опытом – с возможностью просматривать, контактировать и взаимодействовать в работе в унисон.

Навыки работы с искусственным интеллектом: искусственный интеллект скорее будет дополнять и повышать человеческие возможности, а не заменять их, и работники, владеющие навыками работы с искусственным интеллектом, будут использовать их для управления рабочими процессами, выполнения заданий и понимания значения всех собираемых данных. Глубокое понимание систем искусственного интеллекта и человеко-машинных систем раскроет человеческий потенциал и позволит работникам выгодно отличаться.

За последние годы одна из тем, которая постоянно муссируется в умах ведущих коммерческих и ИТ-компаний в регионе ЕБВА во время наших дискуссий, – это данные. И это неудивительно. Данные стали единственной величайшей силой, которая помогла сформулировать, переформулировать и вывести опыт как компаний, так и индивидуумов на новый уровень", - считает Аонгус Хегарти, президент региона Европы, Ближнего Востока и Африки компании Dell Technologies.

По его словам, "в будущем, когда все организации станут цифровыми и обретут мощь посредством данных, предприятиям необходимо быть готовыми к капитализации передовых технологий, таких как искусственный интеллект и расширенная реальность. В противном случае они могут отстать, завязнув в устаревших системах, задыхаясь от наплыва данных и будучи обремененными рабочей силой, которая сопротивляется любым изменениям".

К 2030 году, мы ожидаем, что новые передовые технологии трансформируют рабочее место, создав новый вид сотрудничества между человеком и машиной, обеспечивающего осмысленную, творческую и устойчивую работу для людей во всем мире. Шаги, которые организации предпринимают сегодня, включая модернизацию инфраструктуры, стимулирования работников и разработку и запуск программных обеспечений, заложат фундамент для цифрового будущего, что поможет воспользоваться плодами следующей волны человеческого прогресса, движимого технологией", - отметил глава представительства Dell EMC в Казахстане и Центральной Азии, Нурлан Садыков.

Об исследовании

Компания Dell Technologies в партнерстве с "Институтом Будущего", независимой группой для изучения будущего (IFTF), планируют изучать, как передовые технологии могут изменить рабочую среду на протяжении следующего десятилетия. Исследование базируется на результатах сотрудничества с компаниями в 2017 году, когда институт IFTF отобрал мнения 20 экспертов со всего мира по прогнозу "следующей эры человеко-машинного сотрудничества." Два года спустя IFTF прогнозирует, как новая динамика между людьми и машинами может сформировать будущее рабочих процессов. Для осуществления данной задачи IFTF опирался на результаты своего исследования будущего рабочих процессов и технологий, проведенного за десять лет, а также симпозиума экспертов, прошедшего в Пало-Альто (Калифорния) в ноябре 2018 года с участниками с разных концов света.

Об Институте будущего

Институт Будущего" (IFTF) - ведущая в мире организация, занимающаяся вопросами будущего. На протяжении более 50 лет компании, правительства и организации, занимающиеся социальным воздействием, для ориентации в сложных изменениях и разработки готовых общемировых стратегий прибегали к глобальным прогнозам, индивидуальным исследованиям и техникам обучения предвидения IFTF. Методологии IFTF дают необычайно наглядные представления о возможностях трансформации во всех секторах, которые совместно нацелены на поддержание более устойчивого будущего. "Институт Будущего" является зарегистрированной согласно пункту 501 (c) (3) некоммерческой организацией, базирующейся в Пало-Альто, штат Калифорния.

О Dell Technologies

Группа Dell Technologies, объединяющая семь технологических лидеров, стремится трансформировать бизнес, определяя будущее инноваций и создавая технологии, которые ускоряют прогресс человечества.

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