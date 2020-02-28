Политические деятели США имеют свои отличительные особенности. Возьмем для примера двух госсекретарей США. Если Генри Киссинджер был представителем умной дипломатии, то Майк Помпео, несомненно, оставит после себя политическое наследие в виде лжи, сообщает CRI Online .

Британская газета "Гардиан" на днях опубликовала на своих страницах статью, в которой автор язвительным тоном отметил, что Майк Помпео является льстецом, в противном случае он не смог бы выступить с таким лицемерным заявлением, что якобы "смерть Североатлантического альянса является большим преувеличением, на Западе добиваются победы, а мы добиваемся коллективной победы".

В статье газеты "Гардиан" говорится, что США и Великобритания не только не одержат победу, а наоборот, кажется, что вместе, а на самом деле – врозь. Новую трещину этим отношениям придало совершено разное отношение двух союзников к компании Huawei. В статье говорится, что намеченная на начало марта встреча руководителей обеих стран в Вашингтоне уже отменена.

Великобритания разрешила Huawei участвовать в строительстве сети 5G в стране, что доказывает безопасность и надежность технологий Huawei, а также свидетельствует о готовности Великобритании продолжать укреплять сотрудничество с Китаем после Brexit. Однако Вашингтон не только использовал "все средства", чтобы препятствовать развитию высокотехнологического сектора Китая, но и попытался нарушать интересы других стран.

Коснувшись позиции США о 5G-технологиях компании Huawei и будущем торговом соглашении между США и Великобританией, автор статьи отмечает, что "тирания и притеснение со стороны Соединенных Штатов, а также их политическое давление и наглый экономический шантаж, связанный с торговым соглашением после выхода Великобритании из ЕС", оказывает на Великобританию огромное давление.

Конечно, отношения между Соединенными Штатами и Европейским континентом ничуть не лучше.

Для того чтобы "Америка была лучшей во всем", Вашингтон пытался диктовать условия своим торговым партнерам в Европе.

В политической сфере Соединенные Штаты продолжают идти вразрез с интересами ЕС.

В области безопасности Соединенные Штаты также игнорируют интересы Европы. В феврале прошлого года США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под предлогом "невыполнения Россией своих договорных обязательств".

В разработке США ряда соответствующих политик и их реализации важную роль играет именно Госсекретарь Майк Помпео, который часто мелькаем в СМИ не благодаря своим дипломатическим успехам, а демонстрируя менталитет "холодной войны". На фоне распространения коронавирусной пневмонии Помпео не только поддержал статьи с явной расовой дискриминацией, опубликованные в газете "Уолл-стрит-джорнэл", но и необоснованно раскритиковал контрмеры Китая в этом вопросе.

Как говорится в статье газеты "Гардиан", из-за существования круга заблуждающихся, но продолжающих верить в свою правоту политиков в США, они оказались в порочном круге. Таким образом, Соединенные Штаты не ведают, что творят, сбившись с истинного пути.





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