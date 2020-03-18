"Откуда пошел коронавирус", или зачем США валят вину в COVID-19 на КНР

На слушаниях в нижней палате Конгресса США по ситуации вокруг распространения коронавирусной пневмонии COVID-19 состоялся такой диалог. Депутат Харли Руда спросил: "Правда ли, что некоторые якобы скончавшиеся от гриппа американцы в реальности умерли от коронавируса?". Глава центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Рэдфилд ответил: "На сегодня, действительно, в США уже зафиксированы подобные прецеденты", сообщает CRI Online .

Информация об этом диалоге оказалась сенсационной. Признание Рэдфилда в том, что в США были поставлены неправильные диагнозы, дало основания задуматься: не являются ли первоисточником коронавируса Соединенные Штаты.

Версия о том, что источник коронавируса находился в США, набирает популярность уже с февраля, когда японские супруги привезли коронавирус с Гавайев. 21 февраля японский телеканал Асахи обратил внимание на то, что в США могли бы быть случаи, когда зараженные коронавирусом пациенты были диагностированы как больные гриппом.

Последний сезон гриппа в США начался в сентябре 2019 года, а в октябре американские спортсмены-военнослужащие побывали в Ухане для участия в 7-й всемирной военной спартакиаде, в ходе которой были зафиксированы случаи заболевания спортсменов. В декабре в Ухане был констатирован первый случай заражения коронавирусом.

На этом фоне суждения о том, что пневмония, вызванная коронавирусом нового типа, исходит из США, становятся все более логичными. Логики прибавила и появившаяся на днях информация о том, что в июле 2019 года в США закрыли подчиненный американским войскам секретный центр инфекционных заболеваний в Кэмп-Детрике.

Последние откровения поражают. Коронавирус исходит из США?", - задается вопросом обозреватель Ларри Романофф на сайте канадского мозгового центра Global Research. По его словам, под вопросом оказалась навязанная западными СМИ картина о том, что коронавирус распространился по другим странам из Китая.

На 15 марта за исключением Китая по всему миру было зафиксировано в общей сложности 72 469 случаев заражения коронавирусом нового типа. Многие страны, в том числе и США, ввели чрезвычайное положение.

Вместе с тем многие американские политики не спешат разбираться в том, откуда пошел коронавирус, продолжают игнорировать возникающие вопросы и сваливать всю вину на КНР.

Госсекретарь США Майкл Помпео называет коронавирус нового типа исключительно "уханьским", сенатор Конгресса США от республиканской партии Том Коттон распространил слух о том, что коронавирус исходит из некоей секретной лаборатории в Ухане, газета "Уолл-стрит джорнал" опубликовала статью под заголовком "Китай - настоящий азиатский чумной", ведущий американского телеканала "Фокс" потребовал от Китая извиниться. При этом никакой фактуры под эти требования и обвинения не подводится.

Вместе с тем все больше и больше ученых говорят, что рынок морепродуктов в Ухане мог и не быть источником коронавируса. В числе этих ученых - специалист по инфекционным заболеваниям Джорджтаунского университета Дэниэл Люси.

Вопрос определения источника коронавируса – вопрос науки. Для ответа на него необходимы факты и выводы специалистов, а не безосновательные нападки. Американской администрации стоит, придерживаясь принципов научного подхода, профессионализма и рациональности, сотрудничать с международным сообществом в целях выявления первоисточника коронавируса, проявить ответственность перед международным сообществом, отказаться от линии пустословных обвинений зарубежных партнеров.

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