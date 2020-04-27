Американские журналисты и политики сфабриковали "заговор о происхождении коронавируса в китайской лаборатории"

На днях на американском независимом новостном сайте "Grayzone" (Серая зона) была размещена статья под заголовком "Как появилась распространенная Трампом теория заговора о происхождении коронавируса в китайской лаборатории". В статье рассказывается о том, как журналисты-консерваторы сотрудничают с правительством США в подготовке заговора, сообщает CRI Online .

В статье отмечается, что, когда число скончавшихся от коронавируса в США превысило 40 тысяч, союзники президента Трампа с новой силой развернули их антикитайскую медиа-войну, обвинив китайскую биологическую лабораторию в искусственном создании нового вируса.

Скриншот газеты «Вашингтон Таймс»

26 января "Вашингтон Таймс" опубликовала статью, в которой была представлена версия о так называемом источнике происхождения коронавируса. Автор статьи, бывший сотрудник военной разведки Израиля Дани Шохам заявил, что смертоносный вирус, распространяющийся по всему миру, мог возникнуть в биологической лаборатории в Ухане. Причем он признал, что пока нет никаких доказательств, которые подтверждали бы указанное предположение. Впоследствии его гипотеза была единодушно опровергнута учеными многих стран.

В марте этого года 27 ученых в области общественного здравоохранения из 8 стран в медицинском журнале The Lancet совместно опубликовали открытое письмо, в котором выразили поддержку китайским ученым и работникам общественного здравоохранения и решительно осудили теорию заговора о происхождении коронавируса в китайской лаборатории.

Открытое письмо, опубликованное в медицинском журнале The Lancet

14 апреля газета "Вашингтон пост" опубликовала статью обозревателя Джоша Рогина под заголовком "Госдепартамент США предупреждает о проблемах безопасности в уханьской лаборатории, изучавшей коронавирусы летучих мышей".

На сайте "Grayzone" указывается, что упомянутая статья была написана на основе правительственного документа США, в котором американские чиновники пытались оказать давление на Китай. После публикации этой статьи американские политики начали необоснованно обвинять и очернять Китай.

Скриншот статьи, опубликованной в газете «Вашингтон пост».

15 апреля сенатор Конгресса США от республиканской партии Том Коттон выступил с длинной эмоционально насыщенной речью на телеканале Fox News, требуя от китайского правительства нести ответственность за потери в результате вспышки эпидемии.

17 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон "все еще пытается" получить от Китая разрешение на осмотр экспертами уханьской лаборатории. "И, что более важно, мы знаем, что они не разрешили иностранным ученым пройти в лабораторию с целью оценить то, что там произошло, что там происходит, пока мы тут разговариваем", - подчеркнул М. Помпео.

В тот же день Трамп заявил, что вирус был создан в лаборатории в Ухане. "Кажется, это вполне оправданно", – сказал он.

Вирусолог Колумбийского университета в своей статье в Твиттере усомнился в аутентичности статьи Джоша Рогина.

В статье, опубликованной на сайте "Grayzone", отмечается, что ученые обвинили Джоша Рогина в том, что он не брал интервью у экспертов, а только процитировал статью из журнала Nature за 2015 год под заголовком "Лабораторный эксперимент по созданию гибридной формы коронавируса летучих мышей находится под угрозой". Цель Рогина состояла в том, чтобы подтвердить версию о так называемых рисках, созданных Уханьским институтом вирусологии, отметили ученые.

Заявление журнала Nature об отказе от ответственности

23 апреля губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на своем ежедневном брифинге заявил, что в 13,9% образцах крови, взятых у 3000 жителей штата, были обнаружены антитела против нового коронавируса. В Нью-Йорке, эпицентре пандемии в США, 21,2% исследованных лиц имели антитела. Этот показатель намного больше, чем результаты, полученные в штате Калифорния или северной части штата Нью-Йорк (3–4%). Не менее 263 тысяч человек в штате Нью-Йорк, в том числе около 142 тысяч человек в Нью-Йорке, получили положительный результат теста на коронавирус. Комиссар здравоохранения Нью-Йорка Оксирис Барбо сказала, что в Нью-Йорке около миллиона человек, возможно, были подвержены воздействию коронавируса. Если учесть 21% и 14%, то речь идет о 1,78 млн в Нью-Йорке, и до 2,7 млн человек в штате Нью-Йорк, – подчеркнула комиссар.

Исследователи предположили, что в начале февраля, когда внимание всего мира было приковано к Китаю, эпидемия, скорее всего, уже распространялась в нескольких городах Соединенных Штатов, а источник инфекции возник во многих местах.

Примечание в газете «Нью-Йорк Таймс»: цифры на фото - медиана, рассчитанная по модели Северо-Восточного университета.

22 апреля представитель системы здравоохранения округа Санта-Клара проинформировал общественность о ситуации с развитием эпидемии.

В настоящее время многих американцев волнует вопрос распространения коронавируса. Некоторые пользователи социальных сетей поделились мнениями о распространении вируса в США:

Значит ли это, что вирус давно уже начал распространяться в Нью-Йорке?"

Каков реальный коэффициент летальных исходов (от коронавируса COVID-19)? Сколько случаев не было зарегистрировано или неправильно диагностировано за последние 5 месяцев из-за недостатка приборов для тестирования?"

Какой ужас! Но даже в этом случае Белый дом все еще вдохновляет людей протестовать против режима изоляции в их штатах"

У меня был грипп в декабре. Теперь я сильно сомневаюсь, что болел не гриппом, а ..."

У большинства людей легкая форма болезни. У некоторых людей болезнь протекает вообще без симптомов. Это хорошая новость".

Может, многие люди почти самостоятельно справились с коронавирусом? Был ли сформирован коллективный иммунитет? Могу ли я сделать вывод, что вирус уже распространяется в течение длительного времени?"

23 апреля губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что число умерших от болезней, вызванных коронавирусом, составило 115 человек в штате Калифорния за последние сутки. Накануне представитель системы здравоохранения в округе Санта-Клара (штат Калифорния) сообщил, что в округе были подтверждены три случая смерти от коронавируса, которые раньше не были известны. Первый из этих случаев произошел 6 февраля. Это на три недели раньше, когда 29 февраля было объявлено о первой смерти от нового вируса в штате Вашингтон.

На днях губернатор Калифорнии попросил специалистов пересмотреть случаи смерти, связанные с коронавирусной пневмонией в штате. Предполагается, что дата самого раннего случая смерти может относиться к декабрю прошлого года.

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