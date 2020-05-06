Коронавирус "вышел" из лаборатории Уханя? Мировые эксперты спешат опровергнуть слухи

В последнее время под давлением отдельных американских политиков спецслужбы США долгое время пытаются, но никак не могут найти доказательства теории происхождения коронавируса, сообщает CRI Online .

30 апреля управление директора Национальной разведки США на своем сайте опубликовало заявление, в котором говорится, что организация "согласна с широким научным консенсусом, что коронавирус COVID-19 не был создан человеком или генетически модифицирован".

Представитель ВОЗ Фадела Шаиб на днях заявила, что в настоящее время в СМИ и соцсетях распространяют ошибочные суждения и теории заговора о происхождении коронавируса. ВОЗ в этом вопросе "основывается на научных данных" и считает, что происхождение этого вируса естественное (наиболее вероятно, что носителем его были летучие мыши) и он не был искусственно создан в лаборатории.

25 апреля в одной из американских соцсетей появились сообщения о том, что лауреат Нобелевской премии по медицине, японский иммунолог Тасуку Хондзё утверждает, что коронавирус не "естественного" происхождения, а был создан Китаем и сам Тасуку Хондзё в свое время работал в уханьской лаборатории.

Позже профессор Т. Хондзё опубликовал заявление, в котором опроверг эти публикации: "Мое имя было использовано для распространения фальшивых обвинений и дезинформации. Это меня неприятно поразило. Сейчас, когда следует делать все возможное, чтобы сосредоточится на борьбе с эпидемией и лечении больных, распространение необоснованных утверждений о происхождении вируса – неуместный поступок". Что касается высказывания о том, что он работал в исследовательском институте в Ухане, Хондзё назвал эти утверждения ложью.

В настоящее время растет число стран, где регистрируются случаи заражения коронавирусом у людей, которые не ездили в Китай и не контактировали с китайцами. К примеру, в Калифорнии (США) заразились пациенты, которые не ездили в сильно пострадавшие от эпидемии районы Китая и не имели контактов с носителями этого вируса. Первые два заразившиеся коронавирусом в Иране не путешествовали в Китае; японец заболел коронавирусом, вернувшись из путешествия по Гавайским островам, и он не посещал Китай в течение ближайшего времени.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус уже давно предупредил, что не стоит политизировать ситуацию вокруг коронавируса. Это игра с огнем. "Если вы не хотите увидеть значительно большее количество умерших, тогда воздержитесь от политизации", - сказал он. В ходе борьбы с эпидемией лучше сплотиться в борьбе с коронавирусом, спасая больше жизней, чем тратить время на то, чтобы фабриковать теорию заговора о происхождении вируса.





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