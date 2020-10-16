В Китае состоялось торжественное собрание, посвященное 40-й годовщине создания специальной экономической зоны Шэньчжэнь

Торжественное собрание, посвященное 40-й годовщине создания специальной экономической зоны Шэньчжэнь, состоялось в среду в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая, сообщает CRI Online .

На мероприятии присутствовал и выступил с важной речью председатель КНР Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) и председателем Центрального военного совета.

Собрание началось в 10.30 с исполнения Государственного гимна КНР его участниками.

Назвав развитие Шэньчжэня за последние 40 лет чудом во всемирной истории, Си Цзиньпин отметил, что создание специальных экономических зон является великим начинанием КПК и государства, направленным на продвижение осуществления политики реформ и открытости, а также социалистической модернизации.

26 августа 1980 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 5-го созыва одобрил создание специальных экономических зон в Шэньчжэне, Чжухае и Шаньтоу в провинции Гуандун, а также в Сямэне в провинции Фуцзянь.

С тех пор Шэньчжэнь превратился из маленького отсталого отдаленного поселка в мегаполис с глобальным влиянием и постоянным населением более 13 млн человек.

Благодаря быстрому росту в течение 40 лет, валовой региональный продукт (ВРП) города Шэньчжэнь увеличился с 270 млн юаней в 1980 году до 2,7 трлн юаней (около 400,1 млрд долларов США) в 2019 году, при этом среднегодовые темпы роста ВРП достигли 20,7%. Теперь по ВРП Шэньчжэнь занимает пятое место среди азиатских городов.

Си Цзиньпин призвал Шэньчжэнь стать пилотной зоной для социализма с китайской спецификой, стать примером для других городов в строительстве модернизированной социалистической державы, расширить свои возможности для реализации новой концепции развития, выстроить новую модель углубления всесторонних реформ и расширения открытости во всех областях, а также внести свой вклад в строительство региона "Большого залива" Гуандун-Сянган-Аомэнь.

Си Цзиньпин призвал город неуклонно внедрять новую концепцию развития, добиваться более качественного, более эффективного, более справедливого, более устойчивого и более безопасного развития, а также стать мировым лидером в области технологических и промышленных инноваций.

Шэньчжэнь должен углублять реформы по всем направлениям, сказал Си Цзиньпин, отметив, что ЦК КПК решил оказать городу Шэньчжэнь поддержку в реализации пилотных программ для углубления комплексных реформ.

Си Цзиньпин также поощрил Шэньчжэнь расширять внешнюю открытость по всем направлениям, призвав город форсировать содействие внешней открытости институционального типа, в том числе открытости на уровне правил и норм, а также к усилиям, направленным на формирование более гибкой системы политических установок и более научной системы управления в следующих сферах: внутренняя и внешняя торговля, инвестиции и финансирование, налоги и финансы, финансовые инновации, а также въезд и выезд из страны.

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость продвижения модернизации системы и потенциала городского управления в Шэньчжэне инновационными методами, а также указал на важность решения проблем в области городского управления с помощью менталитета и методов верховенства права.

Си Цзиньпин подчеркнул важность реализации концепции развития, ориентированной на народ, в реформах и развитии специальных экономических зон страны. Необходимо приложить усилия для решения проблем в таких областях, как занятость, образование, медицинское обслуживание, социальное обеспечение, жилье, забота о пожилых людях, безопасность и качество пищевых продуктов, окружающая среда и общественный порядок, заявил он.

Си Цзиньпин потребовал, чтобы Шэньчжэнь предпринял активные шаги для дальнейшего содействия строительству региона "Большого залива" Гуандун-Сянган-Аомэнь и ускорил стыковки экономических правил и механизмов в трех районах. Он также призвал расширять обмены между представителями молодежи в провинциях Гуандун, Сянгане и Аомэне с целью укрепления их чувства принадлежности к Родине.

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