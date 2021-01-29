"Вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии": Путин заявил об угрозе начала борьбы "всех против всех"

Ситуация в мире складывается таким образом, что возникает реальная угроза начала борьбы "всех против всех". Об этом заявил Владимир Путин во время онлайн-выступления на экономическом форуме в Давосе. Российский лидер отметил, что в мире сохраняются риски противоречия во всех сферах. Он также подчеркнул, что пандемия коронавируса стала серьёзным вызовом для всего человечества, обострив существовавшие ранее проблемы. Вместе с тем Путин призвал к возвращению к позитивной повестке дня в отношениях между Западной Европой и Россией, отметив, что речь идёт об общих интересах, сообщает издание RT .

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что ситуация в мире складывается таким образом, что возникает реальная угроза начала борьбы "всех против всех".

По словам президента, ситуация с конфликтами в мире может "развиваться непредсказуемо и неуправляемо".

Если, конечно, ничего не предпринимать для того, чтобы это не случилось. Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск "внутренних" и "внешних" врагов", — сказал Путин.

Последствия пандемии COVID-19

Российский лидер также отметил, что в мире сохраняются риски противоречия во всех сферах. Путин рассказал, что в мире происходят коренные трансформации в глобальной экономике, политике, социальной жизни и технологиях.

Пандемия коронавируса... ставшая серьёзным вызовом всему человечеству, лишь подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы", — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, пандемия обострила проблемы и дисбалансы, накопившиеся в мире.

Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий. Такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах", — добавил он.

Вместе с тем глава российского государства обратил внимание на то, что в последнее время были обнаружены новые штаммы COVID-19. Он призвал создать условия для совместной работы учёных и специалистов из разных стран для их изучения.

Эпидемия будет затягиваться, будут сохраняться её неконтролируемые очаги, она не имеет границ. Для инфекций и пандемии границ не существует, поэтому нужно извлечь уроки из текущей ситуации", — призвал Путин.

По его словам, необходима координация работы всего мирового сообщества, чтобы предложить меры по повышению эффективности системы мониторинга появления подобных заболеваний, а также начать работу по распространению вакцин в нуждающиеся страны, в частности африканские.

Напомним, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавируса в мире превысило 100 млн. По сведениям организации, во всём мире от последствий COVID-19 скончались свыше 2 млн человек. Больше всего пациентов с коронавирусной инфекцией отмечено в США (более 25,4 млн). Следом идут Индия (более 10,6 млн) и Бразилия (свыше 8,9 млн).

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш, также выступая на форуме в Давосе, заявил о худшем экономическом кризисе за столетие на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

При этом, по его словам, в 2021 году есть возможность "перейти от хрупкости к устойчивости" в случае улучшения ситуации с пандемией и объединения усилий.

Общие ценности России и Европы

В ходе своего выступления на форуме Путин также заявил, что у России и Европы есть общие фундаментальные вещи, в том числе культура.

Вы знаете, у нас есть вещи абсолютно фундаментального характера. Это общая культура", — заявил Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Западной Европой и Россией, "указывая на то, что Россия есть часть Европы — и географически, и, что самое главное, в культурном смысле".

По сути, это одна цивилизация", — добавил Путин. Он выразил мнение, что Россия и Западная Европа должны быть вместе, а сегодняшняя ситуация в их отношениях не является нормальной.

Нам нужно возвращаться к позитивной повестке дня. В этом интересы России и, уверен, европейских стран", — отметил президент.

Российский лидер продолжил, что для достижения этих целей необходимо "избавиться от фобий прошлого", а также использования во внутриполитических процессах тех проблем, которые "достались из прошлых веков".

Если мы сможем подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то нас ждёт, безусловно, позитивный этап наших отношений", — заключил президент, добавив, что российская сторона будет стремиться к такому развитию событий.

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