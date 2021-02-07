Как по маслу: за счёт чего мировые цены на молочные продукты выросли до максимума с 2014 года

Мировые цены на молочные товары достигли самого высокого уровня с 2014 года. Эксперты связывают это с растущим спросом на продукцию после ослабления карантинных ограничений в большинстве государств. Помимо этого, многие производители молочки в мире повышают цены и тем самым пытаются компенсировать связанные с пандемией убытки. Между тем, как отмечают специалисты, в России предприятия, напротив, стараются сдерживать стоимость молочной продукции в интересах потребителей, сообщает издание RT .

Мировые цены на молочную продукцию достигли максимального уровня почти за семь лет. Об этом свидетельствуют данные специализированной новозеландской торговой площадки Global Dairy Trade (GDT). По итогам первых торгов февраля индекс цен на глобальном молочном аукционе вырос на 1,8% и достиг отметки 1136 пунктов. Значение стало самым высоким с мая 2014 года.

Средняя цена на молочные продукты составила $3,61 тыс. за тонну. Больше всего подорожали сухие обезжиренные сливки — на 10,7% (до $3,18 тыс. за тонну), сливочное масло — на 6,2% (до $5,03 тыс.), сухое цельное молоко — на 2,3% (до $3,46 тыс.), а также сыр чеддер — на 2,3% (до $4,18 тыс.).

Примечательно, что мировые цены непрерывно растут на протяжении последних трёх месяцев. При этом ещё в первой половине 2020 года стоимость молочной продукции в мире, напротив, демонстрировала снижение. Так, в мае индекс GDT опускался до 893 пунктов — минимального уровня с декабря 2018 года.

Как рассказал RT-управляющий партнёр агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк, основную часть 2020 года молочная продукция в мире дешевела на фоне последствий пандемии коронавируса. В первую очередь речь идёт о введении карантинных мер и закрытии границ в большинстве государств.

Когда в странах — ведущих производителях молока и молочной продукции начался локдаун, потребление также очень сильно просело. В частности, это произошло потому, что большой сегмент молочной продукции задействован в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, который в пандемию практически прекратил деятельность", — объяснил эксперт.

Впрочем, по мере ослабления ограничений мировой спрос на молочную продукцию стал постепенно восстанавливаться. В результате стоимость товаров также начала расти — с начала ноября 2020 года индекс GDT прибавил почти 20%.

В целом за последние годы в мире заметно выросло потребление молочки, в основном за счёт прироста численности и благосостояния населения в Юго-Восточной Азии. Это также влияет на внешние рынки и приводит к повышению цены", — добавил Березнюк.

Отметим, с 2006 по 2018 год объём импорта молочной продукции странами Юго-Восточной Азии увеличился на 66% и достиг $6,3 млрд. Такие данные приводит Минсельхоз США.

Помимо этого, наблюдаемый рост стоимости молочных продуктов в мире отчасти вызван сокращением глобального предложения. Такую точку зрения в беседе с RT выразил директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.

Ещё в прошлом году темпы роста производства были одними из самых низких. Это связано с тем, что опасения производителей по поводу коронавируса начали расти ещё до введения карантинных мер. Также негативное влияние на производство оказали многочисленные пожары во всему миру и другие природные катаклизмы", — объяснил эксперт.

Деловой подход

Как подчеркнул Илья Березнюк, в настоящий момент производители молочных товаров по-прежнему несут убытки в связи с продолжающейся пандемией. В этих условиях многие предприятия мировой отрасли пытаются компенсировать финансовые потери за счёт повышения стоимости своей продукции.

Любопытно, что на этом фоне российские производители, напротив, сдерживают рост цен на молочку, отмечают эксперты. Согласно оценке Росстата, по итогам 2020 года молочные товары в России в среднем подорожали на 3,6%. При этом уровень инфляции в России составил 4,9%, а цены на продукты питания выросли на 7,2%.

В 2020 году себестоимость молочного производства очень сильно выросла — примерно на 8-10%. В результате колебаний на валютном рынке подорожали переработка, оборудование и обслуживание. Между тем производители ужимали свою прибыль, поскольку заметное повышение цен на продукт, который в корзине российского потребителя занимает одно из лидирующих мест, может вызвать негативные социальные последствия", — объяснил Илья Березнюк.

Помимо этого, молочные предприятия руководствовались и экономическими соображениями, уверен Михаил Мищенко. Так, резкое подорожание продукции могло оказать дополнительное давление на спрос со стороны граждан в 2020 году.

Было бы неправильно поднимать цену товара в период кризиса, когда у людей и так упали доходы. Важнее было сохранить спрос", — отметил специалист.

Впрочем, по мере восстановления российской экономики в 2021 году национальные производители всё же могут начать постепенно повышать стоимость молочной продукции, считают специалисты. По мнению Михаила Мищенко, во многом действия предприятий будут зависеть от динамики цен на электроэнергию, топливо, кормовые добавки и ветеринарные препараты.

В то же время специалисты не ожидают серьёзного подорожания молочных товаров в России. Как полагает Илья Березнюк, в случае необходимости правительство может ввести специальные меры для сдерживания цен. В частности, у властей есть возможности ограничить рост стоимости электроэнергии и других коммунальных услуг или частично компенсировать аграриям затраты на ведение деятельности.

При благоприятном развитии событий — а это стабилизация валютного курса и грамотная политика в отношении поставщиков коммунальных услуг — в принципе, цены можно сдерживать. Возможно, стоимость молочной продукции удастся оставить на том же уровне, а на отдельные категории — снизить", — заключил эксперт.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства