Давайте встретимся в Пекине на зимних Олимпийских играх 2022

Тридцать вторые летние Олимпийские игры, прошедшие с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио, несомненно, стали особым событием в истории современной Олимпиады. Хотя Токийская Олимпиада была отложена на один год из-за пандемии коронавируса и проведена при пустых трибунах, все же она оставила всему миру незабываемые впечатления.

Благодаря прямым трансляциям и освещению СМИ сотни миллионов зрителей со всего мира были глубоко вдохновлены сплоченной борьбой и спортивным духом, справедливой конкуренцией и самопревосхождением, проявленными на арене спортсменами разных стран. Олимпиада, играющая уникальную роль в укреплении единства, восстановлении уверенности и объединении усилий между людьми, приобрела особо важное значение на фоне текущей пандемии.

Как сказал Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах: "Пандемия загнала человечество в темный туннель, а Олимпийские игры могут стать светом в конце этого туннеля".

Благодаря успешному проведению Олимпийских игр в Токио люди со всего мира смогли увидеть луч света и полны ожиданий на предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекине, которые состоятся вот уже через полгода.

После успешного проведения 29-х летних Олимпийских игр в 2008 году Пекин примет 24-е зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года, что сделает Пекин первой в истории "столицей летней и зимней Олимпиады".

Китайское правительство придает большое значение подготовительной работе к зимней Олимпиаде в Пекине. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай полон уверенности в успешном проведении зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине в соответствии с графиком, и готов сотрудничать с международным сообществом для создания блестящего олимпийского события. Это - торжественное обещание правительства и народа Китая перед всей олимпийской семьей.

В настоящее время Китай прилагает все необходимые усилия для выполнения подготовительной работы. Уже завершено строительство всех 12 спортивных объектов в трех основных зонах соревнований игр, успешно завершены испытания снежных и ледовых проектов, а также ускоряется работа по организации соревнований и их презентации, подготовке комплексных мероприятий и обеспечению сервисного обслуживания.

Китай, уделив особое внимание профилактике и контролю эпидемии, взял под контроль эпидемиологическую ситуацию в стране и добился быстрого восстановления экономического и социального развития, тем самым создал хорошие условия для беспрепятственного проведения Олимпиады. Китай также укрепляет сотрудничество с Международным олимпийским комитетом по вопросу вакцинации, чтобы совместно создать эффективный барьер для защиты здоровья спортсменов и их безопасного участия в соревнованиях.

В ходе подготовки к Олимпиаде Китай, приверженный своей миссии проведения "зеленых, инклюзивных, открытых и чистых" Олимпийских игр и организации "минималистичных, безопасных и ярких" соревнований, стремится к достижению взаимного содействия отечественного спорта, социально-экономического развития и международного олимпийского движения.

На зимних Олимпийских играх в Пекине будут использованы в полной мере олимпийские объекты 2008 года, а новые объекты соответствуют требованиям низкого энергопотребления и учитывают возможность их дальнейшего использования после завершения игр, все объекты также обеспечены зеленым электроснабжением, что играет демонстративную роль в создании общества, основанного на принципах ресурсосбережения и дружелюбного отношения к окружающей среде.

Например, в Яньцин (район Пекина) - одной из трех соревновательных зон зимней Олимпиады, был предпринят ряд мер по защите окружающей среды при строительстве новых объектов. В течение 6 лет миллионы деревьев были пересажены на более 2,14 млн кв.м. землях. Таким образом было выполнено обещание строительства зеленых олимпийских объектов и проведения экологичной зимней Олимпиады.

Недавно построенная высокоскоростная железная дорога Пекин-Чжанцзякоу и скоростная автомагистраль Пекин-Чунли будут использованы для проведения Олимпиады, а также будут способствовать экономическому развитию и повышению уровня жизни населения в районе Чунли.

С начала текущего года Министерство иностранных дел Китая и Пекинский олимпийский организационный комитет пригласили посетить объекты зимних Олимпийских игр в Пекине более 300 послов и дипломатов из более сотен дипкорпусов, аккредитованных в Пекине. Все они высоко оценили общую подготовительную работу, а также продемонстрированное в ней идеальное сочетание экологичных идей и научно-технических инноваций, китайской культуры и олимпийского духа.

Госпожа Сара Льюис, долгое время проработавшая генеральным секретарем Международной федерации лыжного спорта, подчеркнула: "Акцент на охране окружающей среды и устойчивом использовании спортивных объектов зимних Олимпийских игр в Пекине оставит ценное наследие для развития зимних видов спорта после завершения белой Олимпиады".

Как известно, Республика Казахстан имеет давние традиции в ледовых и снежных видах спорта. Страна сильна в хоккее, шорт-треке и других зимних видах спорта. Первая олимпийская золотая медаль Казахстана после обретения Независимости была завоевана именно на зимних Олимпийских играх. Китай и Казахстан хорошо сотрудничают в области зимних видов спорта. Мы искренне надеемся, что спортсмены нашего дружественного соседа будут активно готовиться к соревнованиям и добьются больших успехов на зимней Олимпиаде 2022 в Пекине.

Быстрее, выше, сильнее" - классический олимпийский девиз. Накануне Токийской Олимпиады МОК принял решение добавить к девизу слово "вместе". Это общий призыв всего человечества к солидарности перед лицом беспрецедентной пандемии и идеальная интерпретация олимпийского духа.

В то же время необходимо отметить, что Олимпийские игры должны оставаться в стороне от политики. Китай выступает против политизации спорта, считая, что такое действие наносит ущерб интересам спортсменов разных стран и нарушает дух Олимпийской хартии.

Китай готов, тесно сотрудничая с международным сообществом, включая Казахстан, представить миру блестящее олимпийское торжество, тем самым реализовать ценности современного олимпийского движения "Быстрее, выше, сильнее - вместе", и внести новый вклад в распространение олимпийского духа и международную Олимпиаду.

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