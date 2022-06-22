Казреестр" — это единая информационная система регистрации договоров долевого участия (ДДУ) в жилищном строительстве. Система позволяет значительно сократить время оказания государственной услуги по выдаче выписки о регистрации ДДУ, а также исключить "двойные" продажи жилья на рынке долевого строительства. Покупателям следует запрашивать данную выписку у застройщиков после заключения ДДУ.
Проблемы рынка долевого жилищного строительства в РК: тысячи казахстанцев годами не могут заселиться в свои дома
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С биолабораториями на Украине сотрудничал подрядчик Пентагона, работавший в проекте по созданию возбудителей сибирской язвы
Следует отметить, что США имеет биолаборатории во многих странах. Как уточнялось в сообщении посольства США в Киеве в 2020 году, межправительственная организация - научно-технический центр на Украине - была создан по международному соглашению в октябре 1993 года. В настоящее время сторонами НТЦУ являются Азербайджан, Европейский союз, Грузия, Молдавия, Украина, США и Узбекистан. Еще одним документом с США связан и Казахстан. Но и это далеко не полный список.
Сайт компании на сегодня недоступен, но его кеш никуда не делся.
Участие Battelle в вопросе изучения сибирской язвы лишь этим проектом не ограничилось. Например, в 2012-2014 годах у нее был контракт с Агентством по уменьшению угроз МО (DTRA), как раз по исследованию этого заболевания.
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ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Депзапрос о проблемах точечной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист
Именно депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан Ирина Смирнова и Ерлан Смайлов, его помощник Султангалиев Тамерлан всегда помогали нам в решении проблем с точечной застройкой", - сказала Асель Есентугелова.
Искренне надеюсь, что все высказанные предложения будут услышаны и приняты в работу. Кроме того, призываю не ждать ответа на запрос, а уже на базе партии создать рабочие группы с участием депутатов, уполномоченных органов, общественников и жителей по мониторингу строительства", - заявила юрист-общественник.
От себя лично хочу поблагодарить депутата Ерлана Смайлова, его помощника Султангалиев Тамерлана и отдельно Ирину Смирнову", - добавила Асель Есентугелова.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Землетрясение, которое случилось в нашем городе в начале 20-го века, может повториться. Кажется, что наше правительство и акимы забыли об этом", - сказал в ходе пресс-конференции общественный и политический деятель Олжас Сулейменов.
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Алматинцы пожаловались на уничтожение очередного яблоневого сада: "Это преступление"
Яблони пилят и вывозят! Алматы скоро будет голый и еще более селеопасный! Даже в присутствии полиции и приглашенного прокурора рубка деревьев продолжается! Бакытжан Базарбек, как помочь остановить это варварство? Помогите, пожалуйста! Как понять, кто дает эти разрешения на перевод земель в горах под ИЖС? Как разобраться, насколько это законно? Люди, давайте беречь свою Родину!" - пишет алматинка.
Мы уже повырубали эти яблоневые деревья, это преступление было, все об этом молчали, я имею ввиду, чиновники, которые должны были отвечать за это (…), а то что мы и далее начинаем вырубать яблоневые деревья - это действительно преступление", - сказал представитель экоальянса "Байтақ Болашақ" Әділ-Касым Жарылқасынұлы.
Я считаю, что люди, которые вырубают, дают разрешение на вырубку этих деревьев это действительно преступники (..), конечно, я понимаю, там есть какие-то определенные стандарты, когда за вырубку одного дерева в виде компенсации сажается определенное количество деревьев, но это же совсем не то, поэтому я считаю, что вырубка именно яблоневых деревьев Алматы - это преступление", - добавил Әділ-Касым Жарылқасынұлы.
Здесь больше не сколько вопрос именно срубленных деревьев, а сколько застройка вообще всего горного массива. Сейчас очень больше количество строится на вот этих бывших яблоневых садах, но согласно закону, они должны брать все разрешения на снос, потому что там первично (…), не стояло индивидуального жилищного строения, соответственно, так как это бывший сад там, они должны брать разрешения, они тут уже нарушают закон (…), здесь вопрос незаконного сноса стоит", - сказал он.
Смог, он уже дошел чуть-ли не до Чимбулака. А это о чем говорит? О том, что именного преграды для смога уже не остается. Преградой было вот именно зеленое насаждение, которое на себе абсорбировали вот эти все тяжелые металлы, поэтому проблема большая (..), если мы говорим "Город-сад", так надо сохранять деревья, больные выкашивать, новые ставить" , - добавил председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL.
Пентагон не менее 14 лет финансировал биолаборатории на Украине - Fox News
В Луганской области обнаружены застенки нацистов "Торнадо"
Одно расследует МГБ - о применении запрещенных средств и методов ведения войны (возбуждено в 2014 году). Второе уголовное дело - о геноциде - возбудила Генпрокуратура в конце 2017 года", - пояснила Анна Сорока.
Обливали водой, били электротоком"
На протяжении всего времени моего пребывания в подвале (точное количество дней я не помню) по несколько раз в день милиционеры приходили в подвал, привязывали меня к козлу, избивали руками и ногами, а также пластиковой палкой, обливали водой, били электротоком. Кроме этого, меня ежедневно заставляли выполнять унизительные работы - мыть туалеты, собирать окурки и так далее. Чтобы я не мог убежать, мне надевали на ногу металлические наручники, цепи, соединенные с гирей в 24 кг", - эти показания одного из пострадавших передал журналистам Анатолий Матиос.
Было принято непростое с моральной точки зрения решение - в условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут искупить свою вину", - заявил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.
Именно Моджахед-Ляшук с чрезвычайным цинизмом и дерзостью, жестокостью и безжалостностью совершал наиболее жестокие пытки местного населения Луганской области, организовывал и принимал непосредственное участие в изнасиловании задержанных, которых он вместе с другими подозреваемыми похищал из корыстных побуждений", - рассказал ранее на своей странице в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Уголовные дела против участников "Торнадо" были скорее поводом, чтобы устранить эту банду. Дело в том, что эти люди влезли в схемы торговли углем, которая проходила через линию фронта между Украиной и ЛДНР. Онищенко и его подельники хотели получать какую-то свою прибыль с этих вагонов, которые проходили через территорию, которую тогда контролировал батальон. Они влезли в этот бизнес, и с ними решили расправиться, подняв объективно существующие материалы о том, что они убивали и пытали людей. Так украинская власть показала, что она якобы борется со злоупотреблениями, но в действительности все это дело было возбуждено из-за денег", - считает собеседник RT.
Когда такие маргинальные люди, участники карательных формирований, пытаются влезть в схемы, в которых завязаны спецслужбы и олигархи, их достаточно быстро приземляют в тюрьмы. Те, кто это понимают, становятся депутатами и героями Украины. Например, бывший командир нацбатальона "Айдар" Максим Марченко в этом году занял должность главы военно-гражданской администрации Одесской области. Его туда поставил своим указом Зеленский", - добавляет военный эксперт.
Мы восемь лет собирали информацию о пострадавших, общались с людьми. Многие из них знали, где именно их держали в тюрьмах, хотя им завязывали глаза. То есть мы уже заранее знаем, в каких населенных пунктах и какие здания надо проверить. По мере того как территория освобождается, мы идем по следу. Как минимум еще в четырех местах мы ожидаем найти уточнения показаний пострадавших на месте. Очень ждем, когда освободят Лисичанск", - объясняет RT замглавы МИД ЛНР Анна Сорока.
GT расследует свидетельства связи неонацистского батальона "Азов" с правительством США
Учитывая тот факт, что армия США обучает украинские вооруженные силы и войска национальной гвардии, ... Конгресс и администрация проложили путь для финансирования США, которое оказалось в руках самых вредных элементов, циркулирующих сегодня в Украине", - прокомментировал автор статьи Джеймс Карден, предположив, что американские военные также участвовали в подготовке НГУ, в которую могут входить члены батальона "Азов".
Поддержка украинских неонацистов служит собственным интересам США", - пояснил Ли Global Times: "Разжигая конфликты между Украиной и Россией, США ослабили Россию и еще больше подтолкнули Украину к НАТО, штаты также улучшили свои отношения с Европой, которая стала более стратегически зависимой от США. США действительно являются крупнейшим бенефициаром напряженности между Россией и Украиной".
Мы видели, что США поддерживают или помогают террористическим группам, таким как "Аль-Каида" (запрещена в РК, РФ) и "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РК, РФ). США разжигает конфликты в мире в угоду своим геополитическим интересам", - сказал Ли.
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Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?