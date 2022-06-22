Проблемы рынка долевого жилищного строительства в РК: тысячи казахстанцев годами не могут заселиться в свои дома

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В деле о биолабораториях на Украине оказался замешан подрядчик Пентагона, который ранее участвовал в проекте по созданию генетически измененной сибирской язвы.

Джо Байден и его сын Хантер Байден, бывший президент США Барак Обама, кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, фонды Клинтонов, Сороса, Билла Гейтса, Рокфеллеров, подрядчики Пентагона, разные некоммерческие и научные организации - это далеко не полный список фигурантов дела о биолабораториях на Украине. Пока продолжается расследование этого дела, Девять представителей зарубежной "биг фармы", пять из которых имеют активы и в России, американские военные и прочие госведомства, президент СШАи его сын, бывший президент США, кандидат в президенты США, фонды Клинтонов, Сороса, Билла Гейтса, Рокфеллеров, подрядчики Пентагона, разные некоммерческие и научные организации - это далеко не полный список фигурантов дела о биолабораториях на Украине. Пока продолжается расследование этого дела, ИА REGNUM решило проанализировать связи и проекты некоторых из этих фигурантов. Сегодня это своего рода волк в овечьей шкуре - скромная (на первый взгляд) некоммерческая компания по развитию прикладных наук и технологий Battelle, которая могла быть замешана в проекте по созданию генетически измененной сибирской язвы.

Напомним, в список фигурантов из числа "биг фармы" вошли Parexel, Pfizer, AbbVie, Moderna, Merck, Gilead, Battelle, Eli Lilly and Company, Dynport Vaccine. Пять из них имеют российские дочерние компании, которые в том числе выступали исполнителями государственных контрактов, получали разрешения на клинические исследования в России. А одна из них - компания Parexel и вовсе косвенно оказалась связана с Хантером Байденом (через созданную им фирму-лоббиста).

Напомним, скандал вокруг биолабораторий на Украине начался в 2020 году. Тогда два депутата Верховной рады обратились к Владимиру Зеленскому с вопросом о законности базирования в стране 15 биолабораторий, курируемых Пентагоном. Отреагировали на этот вопрос, как ни странно, не из аппарата украинского президента, а американское посольство в Киеве.

Оно заявило, что Министерство обороны США работает с украинским правительством над консолидацией и обеспечением безопасности патогенов и токсинов, представляющих угрозу безопасности, позволяя при этом проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины.

Вот только, как показали материалы, обнаруженные в ходе специальной военной операции на территории Украины, далеко не так просты были те работы.

В рамках одного из брифингов, посвященных делу биолабораторий, представители Минобороны России сообщили, что были обнаружены факты работы с возбудителями болезней (холера, туляремия, чума, хантавирусы), которые являются потенциальными агентами биологического оружия.





Мин обороны РФ

Следует отметить, что США имеет биолаборатории во многих странах. Как уточнялось в сообщении посольства США в Киеве в 2020 году, межправительственная организация - научно-технический центр на Украине - была создан по международному соглашению в октябре 1993 года. В настоящее время сторонами НТЦУ являются Азербайджан, Европейский союз, Грузия, Молдавия, Украина, США и Узбекистан. Еще одним документом с США связан и Казахстан. Но и это далеко не полный список.



Подрядчик Пентагона - Battelle

В списке тех, кто получал результаты исследований, проводимых на Украине, и биоматериалы, оказалась компания Battelle.

На первый взгляд, это ничем не выделяющаяся частная некоммерческая компания по развитию прикладных наук и технологий. Создана она в 1929 году. Компания имеет широкий круг интересов - от агрохимии, экологии, энергетики до фармацевтики, нацбезопасности.





facebook/Battelle



Сайт компании на сегодня недоступен, но его кеш никуда не делся.



Уточняется, что в штате фирмы более 40 тысяч человек, и она управляет девятью национальными лабораториями совместно с Министерством энергетики и Министерством национальной безопасности США.

Президентом компании на 2021 год указан Льюис фон Таер (Lou Von Thaer), который сменил на этом посту в октябре 2017 года Джеффа Уодсворта.

О фон Таере известно, что ранее он был гендиректором DynCorp - частного военного подрядчика из Маклина (штат Вирджиния). До этого он работал на руководящих постах в AT& T Bell Laboratories и ее конечном владельце - General Dynamics, а также в Leidos. Inc. (на должности президента сектора национальной безопасности). Под последним, вероятно, имеется в виду американская компания по оборонным, авиационным, информационным технологиям и биомедицинским исследованиям. Про Leidos также известно, что оно работает с Министерством обороны США, Министерством внутренней безопасности США, разведывательным сообществом США, включая АНБ, а сам фон Таер в открытых источниках числится членом научного совета по вопросам обороны и национальной ассоциации оборонной промышленности.

Примечательно: на сайте Battelle указано, что она признана комиссией по правам человека лучшим местом работы для ЛГБТК+ (аббревиатура, которая используется для определения сексуальных меньшинств).

С 2021 году у компании в активе фирма AmplifyBio, которая будет заниматься исследованиями и разработкой методов лечения нового поколения, таких как клеточная и генная терапия (КГТ).

Остановимся подробнее на тех контрактах (исследованиях), в которых участвовала компания Battelle.

В 2001 году газета The New York Times рассказала своим читателям о программе под кодовым названием Clear Vision. По данным из публикации, Центральное разведывательное управление создало и испытало модель бомбы с сибирской язвой времен СССР. Законность этих испытаний, исследований ставилась под сомнение. Издание в числе участников программы называло Battelle, уточняя, что лаборатории Мемориального института Баттелла, военного подрядчика, были выбраны для создания генетически измененной сибирской язвы. Была создана модель, и агентство провело две серии испытаний в компании Battelle. По данным газеты, проводилось это все в 1997 и 2000 годах.





Depositphotos

Участие Battelle в вопросе изучения сибирской язвы лишь этим проектом не ограничилось. Например, в 2012-2014 годах у нее был контракт с Агентством по уменьшению угроз МО (DTRA), как раз по исследованию этого заболевания.



Крепкие связи компании с военным ведомством США подтверждают и ее пресс-релизы. Так, например, в феврале 2022 года сообщалось, что ВВС США заключили пятилетний контракт с компанией Battelle на 17 млн долларов, который нацелен на исследования, направленные на улучшение охраны здоровья военнослужащих в современных и будущих операционных условиях. В декабре 2021 года государственный департамент США выбрал компанию Battelle для создания бронированных Ford Expedition, которые, вероятно, будет использовать служба дипломатической безопасности (DSS). В сентябре 2021 года исследовательская лаборатория ВВС заключила с компанией Battelle крупный контракт на проведение исследований и разработок в области человеческой работоспособности для обеспечения боеготовности бойцов и так далее.

В 2021 году также сообщалось, что Battelle разрабатывает технологию прогнозирования для проекта Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA), которая поможет выявить угрозы эпидемической безопасности. Примечательно: именно с Battelle подписан контракт на проведение тестирования на COVID-19 миллионов американцев в 16 штатах в рамках координационного центра при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения США.

В апреле 2021 года сотрудник Battelle Сидни Коркран получил премию доктора Билли Ричардсона для молодых исследователей ядерных, биологических и химических веществ (NBC).

По открытым данным, на Battelle пришлось более 900 контрактов на общую сумму почти 420 млн долларов США. Возглавляет топ заказчиков Министерство обороны США, на которое приходится почти 42% всех контрактов. К примеру, в 2016-2018 годах исполнитель проводил анализ останков свиней, зараженных химическим боевым отравляющим веществом.

После анализа деятельности одной лишь компании Battelle работа биолабораторий на Украине уже предстает в ином свете.

На 20 мая 2022 года намечено заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины. По результатам расследования число фигурантов этого дела может увеличиться.