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Большинство жертв COVID-19 похоронено анонимно, медперсонал срочно уволен

14.04.2020, 21:36 11233
Большинство жертв COVID-19 похоронено анонимно, медперсонал срочно уволен
По состоянию на 21 час 10 апреля по местному времени число заболевших COVID-19 в США превысило 500 тысяч человек, а число умерших – 18 тысяч человек. В то же время число подтвержденных случаев заболевания в штате Нью-Йорк превысило число заболевших в любой другой стране, сообщает CRI Online.
 
10 апреля в утренней новостной передаче Columbia Broadcasting System сообщили, что число умерших от COVID-19 превысило возможности моргов, в связи с этим правительство отдало распоряжение выкопать траншею на острове Харт, который является самым большим кладбищем в США, чтобы захоронить новых жертв эпидемии.
 
После этого внимание общественности вновь переместилось на проблемы, стоящие перед системой здравоохранения США.
 
На известном новостном сайте Vox была опубликована информация о том, что, согласно результатам опроса, обнародованного 4 апреля одним из американских некоммерческих научно-исследовательских институтов, в США около 43 тысяч медицинских работников были уволены за первый месяц после вспышки эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа.
 

Согласно историческим данным, в случае ухудшения экономической ситуации, обычно не происходит массового увольнения медицинского персонала. В ходе борьбе с эпидемией COVID-19 число безработных медицинских работников установило рекорд за последние 30 лет. Согласно анализу газеты "Нью-Йорк Таймс" и других СМИ, это частично имеет отношение к финансовым трудностям больниц.

 
В настоящее время, по мере обострения эпидемии, десятки штатов США уже потребовали от больниц прекратить делать несрочные операции, чтобы иметь дополнительную возможность предоставить пациентам с COVID-19 больше медицинских ресурсов. Для уменьшения себестоимости больницам приходится сокращать персонал для экономии расходов. Возможно, в такой ситуации могут закрыться сотни больниц.
 
На днях в Нью-Йорке начали призывать на службу медиков по всей стране. 40 тысяч медиков-добровольцев откликнулись на этот призыв. Однако одна медсестра рассказала, что она потеряет свою нынешнюю работу, если поедет в Нью-Йорк для участия в противостоянии эпидемии.
 
По данным Американской академии семейных врачей, к концу апреля в США будут перемещены около 20 тысяч семейных докторов. Однако до сих пор правительство не приняло никакое решение о предоставлении им компенсации.
 
Хотя Конгресс США выделил больницам страны 100 млрд долларов на смягчение ситуации с недостатком средств, этого далеко недостаточно.
 
Несомненно, граждане Соединенных Штатов продолжают следить за действиями правительства. По мере непрерывного увеличения числа случаев заражения COVID-19, американской системе здравоохранения предстоит преодолеть серьезный вызов.
 

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