Чжунцюцзе: время для мечты

21 сентября весь Китай отметил Чжунцюцзе или Праздник середины осени. Китайцы собираются всей семьей за одним столом, общаются с близкими и любуются полной луной. Это повод не только для семейного, но и для народного единства. И стране, отмечают ее жители, есть чем гордиться. 100-летие Компартии, всестороннее построение среднезажиточного общества, старт 14-й пятилетки... Прогресс и традиции, история и будущее встретились в 2021 году, на важном этапе пути к реализации "китайской мечты". "Для осуществления великой мечты необходима великая борьба", - говорил председатель КНР Си Цзиньпин.

Гала-концерт

Почти миллиард просмотров за считанные часы. Гала-концерт Медиакорпорации Китая, приуроченный к Празднику середины осени, вновь собрал рекордную аудиторию. Его уже по традиции посвятили теме воссоединения семьи и синхронно транслировали как внутри страны, так и и за рубежом. Главную сцену разместили в горном городке Сичан юго-западной провинции Сычуань. Именно там расположен одноименный космодром, сыгравший ключевую роль в реализации лунных миссий КНР. В прямом эфире выступления артистов и музыкантов из материковой части Китая, а также Сянгана, Аомэня и с Тайваня смотрели сотни миллионов человек. В соцсетях посвященные концерту заметки просмотрели более 9 миллиардов раз.

Организаторы использовали не только богатый реквизит, но и технологию дополненной реальности. Зрители могли запустить специальное приложение на смартфоне и увидеть зрелищные визуальные эффекты. Чжунцюцзе или Праздник середины осени считается одним из самых главных традиционных китайских праздников. Он приходится на 15-й день восьмого месяца по лунному календарю. Китайцы собираются всей семьей за одним столом, общаются с близкими и любуются полной луной.

Борьба с бедностью

На праздновании 100-летия Компартии китайский лидер торжественно объявил, что стране удалось выполнить одну из главных государственных задач - построить среднезажиточное общество. С момента 18-го съезда КПК Си Цзиньпин председательствовал на семи симпозиумах по борьбе с бедностью в центральном правительстве, а также лично посетил 14 бедных деревенских районов. Вдохнув новую жизнь в отсталые районы, Китай ускорил движение по пути быстрых перемен и стремительного прогресса.

Освоение космоса

В 2021 году Китай построил собственный "космический дом" на околоземной орбите. "Создание космической станции стало важной вехой для аэрокосмической промышленности КНР", - отметил Си Цзиньпин. С момента 18-го съезда КПК он неоднократно призывал уделять повышенное внимание развитию национальной космической программы. С того времени Китай успешно запустил корабль "Шэньчжоу", усовершенствовал систему спутниковой связи "Бэйдоу", выполнил лунную миссию "Чанъэ" и марсианскую миссию "Тяньвэнь". Поколения космонавтов продолжают бороться за реализацию космической мечты Китая.

Зимняя Олимпиада

Пекин стал первым в мире "дважды олимпийским городом". "Наша цель - подарить миру запоминающиеся и выдающиеся Олимпийские игры", - подчеркивал председатель КНР. Си Цзиньпин не первый год следит на ходом подготовки к Играм и тренировками спортсменов. Он также отмечает, что зимняя Олимпиада-2022 должна продемонстрировать прогресс Китая в защите экологии и сбережении природных ресурсов. Президент МОК Томас Бах сказал, что надеется вручить председателю Си золотую медаль. "Что касается продвижения олимпийского движения, Си Цзиньпин - заслуженный чемпион", - подчеркивал Бах.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства