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CNN: Трамп несет ответственность за неэффективность мер по сдерживанию COVID-19 в США

29.03.2020, 14:40 11395
CNN: Трамп несет ответственность за неэффективность мер по сдерживанию COVID-19 в США
Неэффективная реакция администрации Трампа на эпидемию COVID-19 привела к дефициту медицинских материалов, а также к вспышке эпидемии в США, сообщает CRI Online.
 
Телеканал CNN открыто раскритиковали Дональда Трампа за то, что тот пренебрег необходимыми мерами по предупреждению эпидемии коронавируса. Ранее федеральные чиновники сообщали о нехватке аппаратов для ИВЛ и других медицинских материалов в больницах, но администрация Трампа не уделила этому должного внимания.
 
Кроме того, с 2018 года США урезали расходы на здравоохранение на 15 млрд долларов, а также отменили кризисный фонд в 30 млн. долларов. Все это привело к тому, что США сейчас уже вышли на первое место в мире по количеству инфицированных COVID-19. 
 
Согласно последнему исследованию Вашингтонского университета, даже если США предпримут активные меры по сдерживанию эпидемии, к июлю этого года в стране все еще может произойти значительное число смертей от нового коронавируса.
 

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