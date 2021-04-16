COVIDная аномалия: у детей возможен инсульт после коронавируса

Зарубежные ученые выявили у переболевших коронавирусом детей редкие неврологические патологии: воспаление спинного мозга, паралич и даже инсульт. Причем зачастую синдромы атипичные и распознать их возможно только на МРТ. Также у ряда пациентов младшего возраста бывают судороги, разные степени угнетения сознания, могут развиваться цереброваскулит, энцефалит и другие патологии, сообщили "Известиям" российские специалисты. Все эти нарушения появляются тогда, когда иммунная система начинает атаковать нервные клетки собственного организма, и зачастую обнаружить эти процессы можно только с помощью аппаратной диагностики. Поэтому при первых признаках постковидных осложнений ребенка необходимо показать врачу, рекомендовали специалисты, сообщает издание " Известия ".

Атипичное течение

Хотя дети переносят COVID-19 легче взрослых, в редких случаях у них развиваются опасные неврологические синдромы. Как показал международный экспертный обзор, опубликованный в The Lancet, у пациентов младшего возраста, переболевших СOVID-19, возможны поражения головного мозга (вплоть до инсульта), нервной ткани и позвоночника. Исследование 38 детей с такой симптоматикой стало крупнейшим на сегодня описанием влияния вируса на детскую центральную нервную систему. Распознать эти проявления ученые смогли только с помощью МРТ.

Нейровизуализационные проявления инфекции COVID-19 у детей могут варьироваться от легких до тяжелых, — сообщила прессе соавтор исследования доктор медицины, руководитель отдела нейрорадиологии Детской больницы имени Энн и Роберта Лурье в Чикаго Сьюзан Паласис. — Внимание к неврологическим эффектам COVID-19 и распознавание проявлений нейровизуализации, с которыми можно столкнуться у детей, могут способствовать правильной и своевременной диагностике, смягчить распространение болезни и предотвратить значительную заболеваемость и смертность".

Во многих случаях ученые наблюдали аномальное напряжение корешков спинномозговых нервов, которое было различимо только на МРТ, сказано в исследовании. Также у детей развивался миелит (воспаление спинного мозга), который в редких случаях приводил к параличу. Из 38 обследованных юных пациентов четверо в итоге умерли от патологий ЦНС, вызванных СOVID-19. У четырех детей развилась тромбоишемическая болезнь, а у одного ребенка — инсульт с множественными кровоизлияниями в мозг. Причем неврологические нарушения оказались атипичными и протекали без видимых признаков: распознать их можно было только на МРТ.

Поражает мозг

У ряда пациентов младшего возраста возможны нарушения работы нервной системы в виде судорог, разной степени угнетения сознания, развития цереброваскулита, энцефалита, рассказала "Известиям" врач-невролог детской клиники "Медси" Оксана Загилова. Также может возникнуть острый рассеянный энцефаломиелит, приводящий к дегенеративному разрушению центральной нервной системы, которое поражает миелиновую оболочку нервных клеток головного и спинного мозга, добавила она.

Все эти нарушения появляются тогда, когда иммунная система начинает атаковать нервные клетки собственного организма. Это обусловлено гипоксемией (недостаточное содержание кислорода в крови. — "Известия"), нарушениями гомеостаза (кроветворения. — "Известия"), нейротропностью (способностью поражать нейроны. — "Известия") SARS-CoV-2, что приводит к мышечной слабости, а в тяжелых случаях — к параличу. Повышается активность свертывающей системы крови. Именно поэтому повышается вероятность тромбообразования, которое, в свою очередь, может привести к инсульту или инфаркту, — пояснила специалист.

Поражения ЦНС также могут быть последствием мультивоспалительного синдрома, при котором поражаются сразу несколько систем детского организма. Пациентам с этим осложнением и неврологической симптоматикой требуется консультация невролога и проведение МРТ головного и спинного мозга, отметила врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН (вуза — участника проекта повышения конкурентоспособности образования "5-100") Елена Белова.

При МРТ-исследовании могут выявляться признаки цереброваскулита, ишемические и геморрагические инсульты, очерченные очаги демиелинизации, — уточнила она.

При тяжелом течении COVID-19 могут развиться такие поражения центральной и периферической нервной системы, как судороги, снижение уровня сознания вплоть до комы, паралич черепно-мозговых нервов, психомоторное возбуждение и другие патологии, добавила специалист.

Редкий случай

Неврологическая симптоматика проявляется у переболевших детей крайне редко, отметили специалисты. У 50% медики не отмечали ярко выраженных симптомов. Температура была на уровне 37–38 °C или же не повышалась вообще, кашель оставался несильным, одышки не наблюдалось, пневмония не развивалась. У 39% детей симптоматика была умеренно тяжелой. Им диагностировали воспаление легких, но серьезных проблем с дыханием не было. У 4% детей симптомов не было вообще.

Однако у 6% детей болезнь имела тяжелый характер. Некоторые из них находились в критическом состоянии, развивалась тяжелейшая пневмония, отказывали органы, в том числе и поражалась центральная нервная система, — рассказала Оксана Загилова.

При этом неврологические симптомы могут проявлять себя в редких случаях почти при любом вирусе, поэтому относить их к специфическим последствиям COVID-19 нельзя, сказал "Известиям" профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус.

Если человек болеет гриппом, теоретически у него могут возникнуть осложнения в виде энцефалита, как и при других заболеваниях, — пояснил специалист.

Российские медики пока не отмечают множества случаев осложнений у детей после COVID-19. В течение года было зарегистрировано около трех десятков случаев мультивоспалительного постковидного синдрома у детей, сообщил "Известиям" заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Это осложнение амбулаторно лечить нельзя, требуется стационарное лечение", — добавил он.

В 70–80% случаев пациентов направляют в отделения интенсивной терапии и реанимации, уточнил специалист.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства