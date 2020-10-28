Добыча нефти в Ливии растёт быстрее прогнозов

Нефтяные котировки 23 октября оставались под давлением. Статистика по буровой активности в США от Baker Hughes продолжает указывать на рост числа активных буровых установок. Показатель растет пятую неделю подряд и по итогам минувшей недели составил 211 установок (+6 установок за неделю). В Канаде также наблюдался рост на 2 установки — до 42 активных установок. Число активных газовых установок в США и Канаде в совокупности осталось на прежнем уровне, сообщает информационное агентство REX.



Являясь индикатором будущей добычи, число активных буровых установок указывает на восстановление сектора и перспективы роста производства. В условиях слабого спроса это может оказать давление на цены.



Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) в пятницу вечером сообщила, что снимает форс-мажор с двух экспортных портов и продолжает наращивать добычу. По ее заявлению, в течение двух недель добыча вырастет до 0,8 млн баррелей в сутки, а в течение четырех недель — до 1 млн баррелей в сутки. Это гораздо более высокие темпы восстановления, чем ожидали аналитики. Рост предложения способен оказать давление на нефтяные цены, особенно в свете сохраняющейся угрозы для спроса со стороны эпидемии COVID-19.



Ежедневный прирост числа заболевших продолжает увеличиваться. Наиболее ярко вторая волна эпидемии наблюдается в США и Европе. Всё это оказывает давление на мобильность населения, снижая спрос на жидкое топливо. Перспектива возможного ужесточения точечных карантинных мер создает неопределенность прогнозов и сдерживает активность участников рынка.



В таких условиях внимание рынка сосредоточено на публичных заявлениях участников сделки ОПЕК+. Соглашение, согласно которому мировые нефтедобытчики сокращают производство нефти в совокупности на 7,7 млн баррелей в сутки до конца года и на 5,7 млн баррелей в сутки с января 2021 года является ключевым балансирующим фактором для рынка.



При этом ухудшение прогнозов по спросу ставит под сомнение целесообразность смягчения условий сделки с января. Пока участники альянса планов не меняют, но всё идет к тому, что им придется продлить действующие условия еще на несколько месяцев. Очередная встреча министерского комитета ОПЕК+ запланирована на 30 ноября.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства