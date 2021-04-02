Доклад о нарушениях прав человека в США в 2020 году. III. Расовая дискриминация ухудшает жизненное положение этнических меньшинств

В США расизм проявляется всесторонне, систематически и постоянно. Бывший президент США Барак Обама беспомощно признал: "для миллионов американцев трагическое, мучительное и раздражающее "нормально" это то, что к ним относятся по-другому из-за их расы". В июне 2020 года верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сделала два последовательных заявления для СМИ, в которых она подчеркнула, что протесты, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда, не только выявили проблему полицейского произвола в отношении людей с разным цветом кожи, но и раскрыли неравенство и расовую дискриминацию в сферах здравоохранения, образования и трудоустройства в США. Жалобы этих людей должны быть услышаны и рассмотрены, если страна хочет покончить с трагической историей расизма и насилия. 17 июня на 43-й сессии Совета ООН по правам человека состоялись экстренные дебаты по расизму. Это был первый раз в истории Совета ООН по правам человека, когда было проведено экстренное заседание, посвященное проблемам прав человека в США. 9 ноября в рамках третьего цикла универсального периодического обзора в Совете ООН по правам человека США подверглись резкой критике со стороны международного сообщества за расовую дискриминацию. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации и другие учреждения указали, что расизм в США вызывает тревогу. Белые националисты, неонацисты и Ку-клукс-клан открыто используют расистские лозунги, песнопения и призывы для проповедования превосходства белой расы и разжигания расовой дискриминации и ненависти. Все более широкое использование выражений, вызывающих разногласия, и попытки маргинализации расовых, этнических и религиозных меньшинств в выступлениях политических лиц равносильны подстрекательству к действиям, способствующим насилию, нетерпимости и фанатизму.

Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Тендаи Ачиуме считает, что для афроамериканцев в США национальная правовая система совершенно не признает и не борется с расовой несправедливостью и дискриминацией, которые так глубоко укоренились в правоохранительной деятельности.

Нарушения прав американских индейцев. США осуществляли систематический геноцид и массовые убийства индейцев в истории и совершали бесчисленные преступления против человечности. Американские индейцы до сих пор живут как граждане второго сорта, и их права попираются. Коренное население, включая американских индейцев, во многих общинах с низким уровнем дохода в США, страдает от более высоких показателей рака и сердечных заболеваний из-за токсичной радиоактивной среды. Многие коренные народы живут вблизи мест захоронения опасных отходов и у их представителей аномально высокий уровень врожденных дефектов. В докладе Специального докладчика ООН по вопросу о последствиях для прав человека экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов, представленном 5 августа 2020 года, подготовленном в соответствии с резолюцией 36/15 Совета по правам человека, было осуждено положение коренных народов в США. Они подвергаются воздействию токсичных загрязняющих веществ, выбрасываемых или производимых в добывающих отраслях, сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности, а также при утилизации образующихся отходов, включая ядерные отходы. Загрязнение почвы и свинцовой пылью от отходов горнодобывающей промышленности представляет собой более серьезную угрозу для здоровья коренных народов США по сравнению с другими группами населения. В докладе Специального докладчика по вопросу о свободе религии или убеждений, подготовленном в соответствии с резолюцией 74/145 ГА ООН, отмечается, что США открыли земли коренного населения, племени сиу в резервации "Стоячая скала" (Standing Rock), для инвестиций без согласия общин или в нарушение их традиционной и коллективной собственности на землю. В докладе Специального докладчика по вопросу о достаточном жилище как компоненте права на достаточный жизненный уровень, подготовленном в соответствии с резолюцией 43/14 Совета по правам человека, говорится, что от эпидемии COVID-19 в наибольшей степени пострадали расовые и этнические меньшинства и коренные народы. В США показатели госпитализации коренных американцев в пять раз превышают показатели госпитализации белых американцев не латиноамериканского происхождения, а показатели смертности намного выше, чем у белых.

Издевательства над американцами азиатского происхождения усилились. С момента начала пандемии повсюду были обнаружены случаи публичного унижения и даже нападения на американцев азиатского происхождения, и некоторые американские политики намеренно вводили общественность в заблуждение. "Очень одиноко быть азиатами в США во время бушующей пандемии", - говорится в докладе, опубликованном на сайте the New York Times 16 апреля 2020 года. Опрос молодых американцев азиатского происхождения показал, что в прошлом году четверть американцев азиатского происхождения стали объектами расового буллинга. На фоне ситуации, подогреваемой расистской риторикой руководителя тогдашнего американского правительства, почти половина респондентов выразили пессимизм по поводу своего положения, а четверть респондентов выразили опасения по поводу положения себя и своих семей, говорится в докладе, опубликованном на сайте корпорации National Broadcasting Company 17 сентября 2020 года.

Специальный докладчик ООН по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Тендаи Ачиуме 23 марта и 21 апреля 2020 года заявил, что политики соответствующих стран инициативно сделали открытые или внушающие ксенофобию высказывания и использовали, исходя из скрытых мотивов, альтернативные названия для коронавируса нового типа. Их заявления, в которых конкретное заболевание привязывалось к какой-то конкретной стране или национальности, были безответственными по своему характеру и вызывали тревогу. Должностные лица американского правительства в вопиюще открытой форме подстрекали, провоцировали, потворствовали расовой дискриминации, что было равносильно грубому оскорблению современных концепций прав человека.

Высокий уровень преступлений на почве ненависти свидетельствует об ухудшении межрасовых отношений. Согласно докладу, опубликованному в 2020 году ФБР, среди представленных правоохранительными органами в 2019 году 8 302 дел о преступлениях на почве ненависти, совершенных исключительно из-за предубеждений, 57,6% связаны с расовой или этнической принадлежностью. Причем 48,4 проц. из них были направлены против афроамериканцев, 15,8% - против белых, 14,1% - против латиноамериканцев и 4,3% - против выходцев из Азии. Среди 4 930 жертв преступлений на почве расовой ненависти 2 391 человек был лицом африканского происхождения. Веб-сайт газеты USA Today 20 мая 2020 года сообщил, что некоторые американцы обвинили во вспышке пандемии американцев азиатского происхождения, и в их отношении в последнее время наблюдается рост как числа преступлений на почве ненависти, так и случаев притеснений и дискриминации. Статистические данные гражданской правозащитной организации Stop AAPI Hate показали, что за первые семь месяцев 2020 года в США было совершено более 2 300 преступлений на почве ненависти к азиатам.

Применение полицейскими грубой силы при исполнении закона приводило к росту числа дел о гибели американцев африканского происхождения. 13 марта 2020 года Бреонна Тейлор, 26-летняя женщина африканского происхождения, была застрелена сотрудником полиции у себя дома. В нее выстрелили восемь раз. 25 мая 2020 года Джордж Флойд, 46-летний афроамериканец погиб после того, как белый полицейский прижал его шею к асфальту при аресте. 23 августа 2020 года 29-летний афроамериканец Джейкоб Блейк получил тяжелые ранения после того, как полицейские семь раз выстрелили ему в спину, когда Дж. Блейк садился в машину. В то время его трое детей были в машине и стали свидетелями этого ужасного инцидента. Согласно данным Mapping Police Violence, американская полиция застрелила в общей сложности 1 127 человек в 2020 году, причем в том году было всего 18 дней, когда полицейские никого не убили. Афроамериканцы составляют только 13 проц. населения США, но на их долю приходилось 28% убитых полицией, и они в три раза чаще погибают от рук полицейских, чем белые. За период с 2013 по 2020 гг. около 98 проц. полицейских, причастных к убийствам, не были обвинены в совершении преступления, а число осужденных было еще меньше.

От эпидемии больше пострадали представители цветных рас. Как указывается в докладе, представленном Рабочей группой экспертов по проблемам лиц африканского происхождения Совету ООН по правам человека 21 августа 2020 года, коэффициенты заболеваемости и смертности от COVID-19 в США показали значительную разницу в этих показателях по расовому признаку, в частности, коэффициенты инфицирования, госпитализации и смертности среди афроамериканцев были соответственно в 3 раза, в 5 раз и в 2 раза выше, чем среди представителей белой расы.





Ничто так не отражает различия в цвете кожи в США, как жизнь и смерть в результате этой эпидемии", - заявил сайт Financial Times 15 мая 2020 года. Согласно докладу, опубликованному Центрами по контролю и профилактике заболеваний США 7 августа 2020 года, расовое неравенство в условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции в США распространяется и на детей. Латиноамериканские и афроамериканские дети были госпитализированы с COVID-19 соответственно в 9 и в 6 раз чаще, чем белые дети.

Барбара Феррер, директор департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, заявила, что серьезное воздействие вируса на население африканского происхождения и латиноамериканцев коренится в воздействии расизма и дискриминации на доступ к ресурсам и возможностям, необходимым для охраны здоровья. Об этом говорится в статье газеты Los Angeles Times, опубликованной на ее сайте 10 июля 2020 года. COVID-19 убивает гораздо больше представителей цветных рас, чем белых американцев, что может быть объяснено неравенством образовательных и экономических систем США, которое непропорционально лишает цветных людей более высокооплачиваемой работы, дискриминацией в жилищной сфере, которая загоняет цветных людей в тесно заселенные районы, и экологической политикой, которая осуществляется за счет бедных и т. д., говорится в статье сайта USA Today. Согласно данным USA Today, большинство в структуре населения 7 из 10 округов США с самым высоким уровнем смертности от COVID-19 составляют цветные, 31 из 50 округов с самым высоким коэффициентом смертности в основном населен людьми с разным цветом кожи.

Представители цветных рас столкнулись с еще большей угрозой безработицы. В комментарии газеты The Guardian от 28 апреля 2020 года говорится, что феномен "нанят последним, уволен первым" был самой печальной реальностью для афроамериканцев. Отчет, опубликованный Министерством труда США 8 мая 2020 года, показал, что уровень безработицы среди афроамериканцев и латиноамериканцев взлетел до 16,7 и 18,9% соответственно в апреле, и это самые высокие показатели за всю историю. 4 июня 2020 года газета Washington Post сообщила, что после серьезного локдауна весной, лишь менее половины всего взрослого темнокожего населения страны сохранило свои рабочие места. Цифры, опубликованные Министерством труда США в сентябре, показали, что уровень безработицы среди темнокожих почти вдвое выше, чем среди белых. 20 июля 2020 года газета Christian Science Monitor сообщила, что лидеры профсоюзов призвали рабочих провести общенациональную забастовку в более чем 20 городах США в знак протеста против системного расизма и экономического неравенства, которые усугубились во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

Систематическая расовая дискриминация существует в правоохранительных органах и системе правосудия. Журнал The Courier сообщил на своем сайте 17 декабря 2020 года, что, хотя темнокожие составляют только 20% жителей со стажем вождения в городе Луисвилл, но на них приходится 57% обысков, несмотря на то, что полиция обнаружила контрабанду в 72% обысков, проведенных в отношении белых людей, по сравнению с 41% среди темнокожих. По данным полицейского управления Луисвилльского метрополитена, 43,5% арестованных за последние три года имеют африканское происхождение. Афроамериканцы составляют около 13% от общей численности населения США, но они составляют почти треть заключенных страны. Это означает, что на каждые 100 тыс. афроамериканцев приходится более 1000 заключенных американцев африканского происхождения. Согласно докладу Национальной конференции законодательных собраний штатов от 15 июля 2020 года, около трети несовершеннолетних в возрасте до 18 лет составляют лица с разным цветом кожи, но при этом на них приходится две трети всех несовершеннолетних, находящихся в местах лишения свободы. 18 декабря 2020 года на сайте Iowa Public Radio News сообщили, что в тюрьме в штате Айова доля лиц африканского происхождения в 11 раз выше, чем белых. Даже при совершении одного и того же преступления афроамериканцы чаще получают более длительные сроки наказания. Газета Los Angeles Times сообщила 15 сентября 2020 года, что расовые предрассудки также существуют при применении смертной казни в федеральной системе правосудия США, убийство афроамериканца с меньшей вероятностью грозит смертной казнью, чем убийство белого.

По сообщению сайта газеты Davis Vanguard от 4 декабря 2020 года, с 1976 года в США на долю людей цветных рас приходилось до 43%. от общего числа приведенных в исполнение смертных казней, а в настоящее время 55% подсудимых, ожидающих казни - это цветные.





Мы живем в стране, где система уголовного правосудия определяется размером вашего кошелька и цветом вашей кожи", говорится в статье, опубликованной на сайте "Miami Herald" 18 декабря 2020 года.

Расовая дискриминация на рабочем месте имеет глубокие корни. Согласно сообщению CBS News от 7 октября 2020 года, в ходе интервью более 20 опрошенных нынешних и бывших американских спецагентов африканского происхождения заявили о том, что в культуре рабочего окружения в Федеральном бюро расследований (ФБР) отсутствует толерантность в отношении представителей этнических меньшинств. Все десять высших руководящих должностей в ФБР в настоящее время занимают белые мужчины. В настоящее время среди всех 13 000 агентов ФБР по всему миру мужчины-афроамериканцы составляют лишь 4%, а афроамериканки - лишь 1%, и такая пропорция остается практически неизменной на протяжении десятилетий. В ФБР также существуют такие проблемы, как непропорциональное отсеивание заявителей африканского происхождения в процессе профессионального обучения. Это одна из форм "институционального расизма", заявил глава Комитета по диверсификации дел с афроамериканцами ФБР (FBI's Black Affairs Diversity Committee) Эрик Джексон. Согласно сообщению сайта газеты Los Angeles Times от 2 июля 2020 года, компания Facebook Inc. обвинялась в системной дискриминации при найме, вознаграждении и продвижении по службе афроамериканцев. Как показывают собственные данные компании Facebook, в 2019 году афроамериканцы составили лишь 1,5% от сотрудников, занимающих технические должности в США, а среди высшего руководства - 3,1%. При этом в течение прошедших 5 лет количество сотрудников данной компании увеличилось на 400%, однако эти два показателя остались практически неизменными.

В США широко распространена социальная дискриминация этнических меньшинств. Согласно опросу, проведенному The Wall Street Journal и NBC News 9 июля 2020 года, 56% американских избирателей считают американское общество расистским, афроамериканцы и латиноамериканцы подвергаются дискриминации. Согласно сообщению сайта Los Angeles Times от 14 июля 2020 года, после инцидента с гибелью Джорджа Флойда все больше белых американцев признали, что в США существует серьезная расовая дискриминация. Согласно опросу, проведенному в июле 2020 года, респонденты из числа белого населения полагают, что по сравнению с февралем того же года, доля вероятности чаще подвергаться дискриминации у афроамериканцев выросла на 18 п. п. (с 22 до 40%), у латиноамериканцев - на 10 п. п. (с 22 до 32%), а у азиатов - на 13 п.п. (с 7 до 20%).

Усугубилось неравенство между расами. По данным исследований, проведенных совместно Чикагским университетом и Университетом Нотр-Дам, с июня по ноябрь 2020 года уровень бедности в США вырос на 2,4 п. п., в то время как уровень бедности среди американцев африканского происхождения вырос на 3,1 п. п. Согласно статистическим данным, срединное значение богатства домохозяйств представителей белой расы оказалось в 42 раза больше, чем у семей афроамериканцев и в 23 раза больше, чем у семей латиноамериканцев (Богатство измеряется как сумма активов, принадлежащих семье за вычетом общего долга домохозяйства). Ссылаясь на данные Федеральной резервной системы США, агентство Ассошиэйтед Пресс 13 октября 2020 года сообщило, что в 2019 году только 33,5% домохозяйств афроамериканцев владели акциями, данный коэффициент среди домохозяйств белых людей составляет 61%. Согласно сообщению сайта газеты The Washington Post от 4 июня 2020 года, более чем одна пятая домохозяйств афроамериканцев сталкивается с нехваткой еды и данный показатель в три раза превышает аналогичный показатель среди домохозяйств представителей белой расы. Согласно сообщению сайта ABC News от 11 октября 2020 года, в 2019 году 15,7% латиноамериканцев жили в бедности, что более чем в два раза выше показателя среди белых.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства