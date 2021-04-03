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Доклад о нарушениях прав человека в США в 2020 году. IV. Продолжающаяся социальная нестабильность несет угрозу общественной безопасности

02.04.2021 37180
Доклад о нарушениях прав человека в США в 2020 году. IV. Продолжающаяся социальная нестабильность несет угрозу общественной безопасности
Из-за бессилия правительства в области охраны общественного порядка и без того часто случающиеся эпизоды с применением огнестрельного оружия и насильственные преступления достигли нового максимума во время пандемии COVID-19, что вызвало панику у общественности. Бесконтрольное применение полицией грубого насилия при исполнении закона привело к волнам протеста, одна за другой прокатившимся по стране. Злоупотребление полиции силой для подавления протестующих, ее масштабные атаки и аресты журналистов вызвали еще большее возмущение у народа и продолжающуюся социальную нестабильность.
 
Непрерывный рост уровня преступности на фоне пандемии. Несмотря на то, что количество мероприятий на открытом воздухе значительно уменьшалось в связи с принятием различных противоэпидемических мер, уровень преступности в крупных городах во время пандемии, напротив, увеличивался. Согласно предварительному Единому отчету о преступности, опубликованному Федеральным бюро расследований (ФБР) в сентябре 2020 года, в первом полугодии 2020 года число умышленных убийств в США увеличилось на 14,8% в годовом исчислении, при этом аналогичный показатель в городах, численность населения каждого из которых составляет 250-500 тыс. человек, повысился на 26%. В тот же период число поджогов в стране выросло на 19%, в городах-миллионниках этот показатель увеличился на 52%. Число умышленных убийств в Чикаго выросло на 37%, а поджогов - на 52,9%. Количество умышленных убийств в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе увеличилось на 23% и 14% соответственно.
 
Число насильственных преступлений по-прежнему остается на высоком уровне. Согласно отчету, опубликованному ФБР в 2020 году, в 2019 году в США произошло более 1,2 млн насильственных преступлений, в том числе 16 425 умышленных убийств, 139 815 изнасилований, 267 988 грабежей и 821 182 нападения с отягчающими обстоятельствами. Это значит, что на каждые 100 тыс. жителей приходилось 5 умышленных убийств, свыше 40 изнасилований, более 80 грабежей и свыше 250 нападений с отягчающими обстоятельствами.
 
Новый исторический рекорд в торговле огнестрельным оружием и стрельбе из него. Согласно исследованию, проведенному Калифорнийским университетом в Дэвисе, значительный рост насилия с применением огнестрельного оружия в США связан со стремительным подъемом торговли им во время пандемии. Новое гнетущее чувство страха, связанное с распространением вируса, побудило к первой покупке огнестрельного оружия даже тех, кто раньше выступал против торговли им. По сообщению, опубликованному 19 января 2021 года на сайте газеты Washington Post, в связи с такими факторами, как локдаун из-за COVID-19, протесты против расизма и связанные с выборами столкновения, объем продаж огнестрельного оружия в США по итогам 2020 года достиг рекордных 23 млн единиц, подскочив на 64% по сравнению с показателем 2019 года. По статистике Национального фонда стрелкового спорта США, в 2020 году в стране свыше 8 млн человек совершили свою первую покупку огнестрельного оружия. По сообщению, опубликованному 18 декабря 2020 года на сайте газеты USA Today, уровень убийств с применением огнестрельного оружия в США оказался примерно в 25 раз выше, чем в других развитых странах. По данным Архива о насилии с применением огнестрельного оружия (GVA), в 2020 году более 41,5 тыс. человек в США погибли в результате насилия с применением огнестрельного оружия, что эквивалентно смерти более чем 110 человек в день от действий подобного характера и является новым историческим рекордом. Вместе с тем в стране произошло 592 массовых расстрела, что равносильно более чем 1,6 такого случая в день. По 7 человек стали жертвами нападений с огнестрельным оружием, произошедших в округе Чатем штата Северная Каролина, округе Риверсайд штата Калифорния и округе Морган штата Алабама. А во время уик-энда в конце мая в Чикаго стрельбе из огнестрельного оружия подверглись 85 человек, 24 человека из которых погибли. 9 января 2021 года во второй половине дня 32-летний Джейсон Найтингейл устроил стрельбу на улицах Чикаго, в результате чего трое погибли и 4 человека получили ранения.
 
Смерть Джорджа Флойда в результате жестокоcти полиции погрузила США в хаос. 25 мая 2020 года 46-летний афроамериканец из Миннесоты Джордж Флойд скончался после того, как белый полицейский прижал ему шею коленом к асфальту на восемь минут во время ареста по обвинению в использовании поддельной банкноты. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей сказал, что, увиденное им "было неправильно по всем статьям", отметив, что "черный цвет кожи в Америке не должен быть смертельным приговором". Адвокат по гражданским правам Бен Крамп в своем заявлении отметил, что "жестокое, чрезмерное и бесчеловечное применение силы стоило жизни человеку, который был задержан полицией для допроса по обвинению в действиях ненасильственного характера". 

Глубина отчаяния чернокожих людей в этой стране сейчас огромна. Вы заваливаете страну неконтролируемым насилием со стороны полиции, и это создает идеальный шторм", - заявила президент и исполнительный директор Национального комитета юристов по гражданским правам в соответствии с законом Кристен Кларк. 


Жестокость полиции вызвала внутреннее возмущение в американском обществе, что привело к протестам в поддержку движения Black Lives Matter (Жизни чернокожих имеют значение) в Соединенных Штатах Америки, а также в нескольких других странах. Беспорядки обострились по всей стране, протестующие блокировали улицы и строили баррикады, чтобы противостоять полиции. Было разграблено большое количество полицейских участков, государственных учреждений и торговых центров. Как сообщила британская газета The Guardian на своем сайте 8 июня 2020 года, протесты и демонстрации, ставшие ответом на гибель Джорджа Флойда от рук полиции, охватили 140 городов во всех 50 штатах США.
 
Разгон протестующих был проведен силовыми методами. Столкнувшись с грубым общественным недовольством, тогдашний глава администрации США подлил масла в огонь, разместив большое количество военнослужащих Национальной гвардии по всей стране и приказав им открывать огонь. Столкнувшись с применением резиновых пуль и слезоточивого газа, население пришло в ужас, и все общество погрузилось в хаос. Федеральные агенты США задерживали протестующих, казалось бы, без причины. Было арестовано более 10 тыс. человек, в том числе много ни в чем не повинных людей. Раскрытие информации об убийстве афроамериканки Бреонны Тейлор, погибшей во время обыска в ее доме от пуль полицейских, вызвало новую волну протестов Black Lives Matter в 2020 году. В одном только городе Луисвилл во время демонстраций было арестовано 435 человек. 29 октября 2020 года британская газета The Guardian на своем сайте сообщила, что за период с мая 2020 года во время антирасистских протестов было зафиксировано не менее 950 случаев жестокого обращения полиции с гражданскими лицами и журналистами. Полиция применяла резиновые пули, слезоточивый газ и "незаконную смертоносную силу" против протестующих.
 
Журналисты подвергались беспрецедентным нападениям со стороны правоохранительных органов. В США за 2020 год при освещении антирасистских протестов было арестовано или задержано не менее 117 журналистов, что в 13 раз больше, чем в 2019 году. The Guardian сообщила на своем сайте 5 июня 2020 года, что число избитых, опрысканных перцовым баллончиками и арестованных репортеров в США беспрецедентно возросло. В течение недели после инцидента с Джорджем Флойдом в стране было совершено 148 арестов или нападений на журналистов, что оказалось больше, чем было зарегистрировано за три предыдущие года вместе взятые. В заявлении Комитета защиты журналистов (КЗЖ) от 14 декабря 2020 года говорится, что в 2020 году американские журналисты столкнулись с беспрецедентными нападениями, среди которых большинство было совершено правоохранительными органами.
 

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