Доклад о нарушениях прав человека в США в 2020 году. V. Растущая пропасть между богатыми и бедными усугубляет социальное неравенство

Эпидемия COVID-19 стала причиной самого серьезного экономического спада США со времен окончания Второй мировой войны. Большое количество предприятий закрылось, сотрудники потеряли работу, разрыв между богатыми и бедными увеличился, а жизнь низших слоев общества была ужасной.

Разрыв между богатыми и бедными продолжает усиливаться. 8 октября 2020 года на сайте Bloomberg сообщалось, что 50 самых богатых американцев в настоящее время владеют почти таким же богатством, как и беднейшие 165 миллионов человек в стране. Суммарное состояние 1% богатейших американцев в 16,4 раза выше суммарного состояния 50% беднейших. Эпидемия усугубила неравенство в благосостоянии между ними. 11 декабря 2020 года на сайте Forbes была опубликована запись, согласно которой за период пандемии суммарное состояние 614 американских миллиардеров увеличились на 931 млрд долларов США. Уровень бедности в США подскочил с 9,3% в июне 2020 года до 11,7% в ноябре, свидетельствуют данные исследований Чикагского университета и Университета Нотр-Дам.

Неконтролируемая эпидемия привела к крупномасштабной безработице. Согласно сообщению сайта газеты Washington Post от 9 мая 2020 года, скорость и масштабы закрытия предприятий в США и волны безработицы не поддаются сравнению. Всего за короткий промежуток времени 20,5 млн человек потеряли работу, что почти вдвое больше, чем за весь период финансового кризиса 2007-2009 годов. Уровень безработицы среди населения с образованием ниже средней школы взлетел до 21,2% в апреле 2020 года, что является самым высоким уровнем в истории США после Великой рецессии. Согласно сообщению сайта газеты USA Today от 8 августа 2020, в июне 2020 года в 33 районах мегаполисов США уровень безработицы превысил 15%. За период с февраля по май 2020 года 11,5 млн американских женщин потеряли работу.

Десятки миллионов людей столкнулись с продовольственным кризисом во время эпидемии. Аналитический отчет, опубликованный на сайте Feed America в октябре 2020 года, показывает, что более 50 млн человек могли испытывать нехватку продовольствия в 2020 году, а это каждый шестой американец, в том числе каждый четвертый ребенок. Сайт британской газеты The Guardian 25 ноября 2020 года сообщил, что спрос на продовольственную помощь в США был на 60% выше, чем до эпидемии. Миллионам американцев пришлось надеяться на благотворительность, чтобы накрыть стол в честь Дня благодарения в 2020 году.

Резко сократилось количество людей, охваченных медицинской страховкой. Из-за политической поляризации не все граждане в США смогли оформить медицинскую страховку, а количество людей, пользующихся медицинским страхованием, резко сократилось из-за эпидемии. За период с марта по май 2020 года примерно 27 млн американцев потеряли медстраховку в связи с пандемией. Число незастрахованного населения в штате Техас подскочило с 4,3 млн до почти 4,9 млн, что означает, что доля незастрахованного населения в штате увеличилась до 30%.

Цифровой разрыв усугубил неравенство в сфере образования. В аналитическом отчете, основанном на данных переписи населения, говорится, что в 2018 году около 17 млн американских детей жили в домах без доступа в интернет, а у 7 млн детей дома нет компьютера. Сайт Politico 23 сентября 2020 года сообщил, что треть школьников Балтимора, который находится всего в часе езды от Капитолия, не имеют компьютера. Каждая третья семья африканского, латиноамериканского или индейского, проживающая в США, не имеет домашнего доступа в Интернет. Во время эпидемии виртуальное обучение стало основным форматом получения знаний. По сравнению с более состоятельными сверстниками, дети из малообеспеченных семей и представители этнических меньшинств практически не обладают соответствующими технологиями и домашней средой для самостоятельного обучения из-за их семейной обстановки и, следовательно, находятся в невыгодном положении с точки зрения дистанционного обучения, что еще больше усугубляет образовательный разрыв, вызванный бедностью и расовым неравенством.

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