Эксперты заявили, что антикитайские высказывания американских политиков не имеют фактических оснований

Старший научный сотрудник Йельского университета, бывший председатель компании "Морган Стэнли Эйша" Стивен Роуч в размещенной на сайте CNN статье отметил, что антикитайские высказывания ряда американских политиков, в том числе госсекретаря США Майка Помпео, не имеют фактического обоснования, сообщает CRI Online.

По его мнению, внешняя торговля крайне важна для экономики США. В настоящее время страна сталкивается с серьезной нехваткой внутренних сбережений. Для экономического роста США нуждаются в зарубежном инвестировании. США не прилагают усилий для решения вопроса внутренних сбережений, но ограничивают торговлю с КНР, что подобно "расстановке кресел на Титанике во время крушения".

С. Роуч добавил, что с момента вспышки эпидемии COVID-19 теории заговора всегда были картой, которую пыталась разыграть администрация президента США. М. Помпео неоднократно распускал слухи о Китае лишь для того, чтобы скрыть промахи, допущенные американской администрацией в ходе борьбы с эпидемией.





Об американо-китайских отношениях М. Помпео и другие американские политики заявляли, что КНР гораздо больше нуждается в США, чем США в КНР. С. Роуч полагает, что с экономической точки зрения это "большая ошибка". "Это взаимозависимые отношения, нарушение которых подорвет стабильность экономики США".



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