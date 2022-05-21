Финансист Михаил Зельцер - о минимальной за последние 27 лет доле доллара в международных резервах
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ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Депзапрос о проблемах точечной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист
Именно депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан Ирина Смирнова и Ерлан Смайлов, его помощник Султангалиев Тамерлан всегда помогали нам в решении проблем с точечной застройкой", - сказала Асель Есентугелова.
Искренне надеюсь, что все высказанные предложения будут услышаны и приняты в работу. Кроме того, призываю не ждать ответа на запрос, а уже на базе партии создать рабочие группы с участием депутатов, уполномоченных органов, общественников и жителей по мониторингу строительства", - заявила юрист-общественник.
От себя лично хочу поблагодарить депутата Ерлана Смайлова, его помощника Султангалиев Тамерлана и отдельно Ирину Смирнову", - добавила Асель Есентугелова.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Землетрясение, которое случилось в нашем городе в начале 20-го века, может повториться. Кажется, что наше правительство и акимы забыли об этом", - сказал в ходе пресс-конференции общественный и политический деятель Олжас Сулейменов.
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Алматинцы пожаловались на уничтожение очередного яблоневого сада: "Это преступление"
Яблони пилят и вывозят! Алматы скоро будет голый и еще более селеопасный! Даже в присутствии полиции и приглашенного прокурора рубка деревьев продолжается! Бакытжан Базарбек, как помочь остановить это варварство? Помогите, пожалуйста! Как понять, кто дает эти разрешения на перевод земель в горах под ИЖС? Как разобраться, насколько это законно? Люди, давайте беречь свою Родину!" - пишет алматинка.
Мы уже повырубали эти яблоневые деревья, это преступление было, все об этом молчали, я имею ввиду, чиновники, которые должны были отвечать за это (…), а то что мы и далее начинаем вырубать яблоневые деревья - это действительно преступление", - сказал представитель экоальянса "Байтақ Болашақ" Әділ-Касым Жарылқасынұлы.
Я считаю, что люди, которые вырубают, дают разрешение на вырубку этих деревьев это действительно преступники (..), конечно, я понимаю, там есть какие-то определенные стандарты, когда за вырубку одного дерева в виде компенсации сажается определенное количество деревьев, но это же совсем не то, поэтому я считаю, что вырубка именно яблоневых деревьев Алматы - это преступление", - добавил Әділ-Касым Жарылқасынұлы.
Здесь больше не сколько вопрос именно срубленных деревьев, а сколько застройка вообще всего горного массива. Сейчас очень больше количество строится на вот этих бывших яблоневых садах, но согласно закону, они должны брать все разрешения на снос, потому что там первично (…), не стояло индивидуального жилищного строения, соответственно, так как это бывший сад там, они должны брать разрешения, они тут уже нарушают закон (…), здесь вопрос незаконного сноса стоит", - сказал он.
Смог, он уже дошел чуть-ли не до Чимбулака. А это о чем говорит? О том, что именного преграды для смога уже не остается. Преградой было вот именно зеленое насаждение, которое на себе абсорбировали вот эти все тяжелые металлы, поэтому проблема большая (..), если мы говорим "Город-сад", так надо сохранять деревья, больные выкашивать, новые ставить" , - добавил председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL.
Пентагон не менее 14 лет финансировал биолаборатории на Украине - Fox News
В Луганской области обнаружены застенки нацистов "Торнадо"
Одно расследует МГБ - о применении запрещенных средств и методов ведения войны (возбуждено в 2014 году). Второе уголовное дело - о геноциде - возбудила Генпрокуратура в конце 2017 года", - пояснила Анна Сорока.
Обливали водой, били электротоком"
На протяжении всего времени моего пребывания в подвале (точное количество дней я не помню) по несколько раз в день милиционеры приходили в подвал, привязывали меня к козлу, избивали руками и ногами, а также пластиковой палкой, обливали водой, били электротоком. Кроме этого, меня ежедневно заставляли выполнять унизительные работы - мыть туалеты, собирать окурки и так далее. Чтобы я не мог убежать, мне надевали на ногу металлические наручники, цепи, соединенные с гирей в 24 кг", - эти показания одного из пострадавших передал журналистам Анатолий Матиос.
Было принято непростое с моральной точки зрения решение - в условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут искупить свою вину", - заявил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.
Именно Моджахед-Ляшук с чрезвычайным цинизмом и дерзостью, жестокостью и безжалостностью совершал наиболее жестокие пытки местного населения Луганской области, организовывал и принимал непосредственное участие в изнасиловании задержанных, которых он вместе с другими подозреваемыми похищал из корыстных побуждений", - рассказал ранее на своей странице в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Уголовные дела против участников "Торнадо" были скорее поводом, чтобы устранить эту банду. Дело в том, что эти люди влезли в схемы торговли углем, которая проходила через линию фронта между Украиной и ЛДНР. Онищенко и его подельники хотели получать какую-то свою прибыль с этих вагонов, которые проходили через территорию, которую тогда контролировал батальон. Они влезли в этот бизнес, и с ними решили расправиться, подняв объективно существующие материалы о том, что они убивали и пытали людей. Так украинская власть показала, что она якобы борется со злоупотреблениями, но в действительности все это дело было возбуждено из-за денег", - считает собеседник RT.
Когда такие маргинальные люди, участники карательных формирований, пытаются влезть в схемы, в которых завязаны спецслужбы и олигархи, их достаточно быстро приземляют в тюрьмы. Те, кто это понимают, становятся депутатами и героями Украины. Например, бывший командир нацбатальона "Айдар" Максим Марченко в этом году занял должность главы военно-гражданской администрации Одесской области. Его туда поставил своим указом Зеленский", - добавляет военный эксперт.
Мы восемь лет собирали информацию о пострадавших, общались с людьми. Многие из них знали, где именно их держали в тюрьмах, хотя им завязывали глаза. То есть мы уже заранее знаем, в каких населенных пунктах и какие здания надо проверить. По мере того как территория освобождается, мы идем по следу. Как минимум еще в четырех местах мы ожидаем найти уточнения показаний пострадавших на месте. Очень ждем, когда освободят Лисичанск", - объясняет RT замглавы МИД ЛНР Анна Сорока.
GT расследует свидетельства связи неонацистского батальона "Азов" с правительством США
Учитывая тот факт, что армия США обучает украинские вооруженные силы и войска национальной гвардии, ... Конгресс и администрация проложили путь для финансирования США, которое оказалось в руках самых вредных элементов, циркулирующих сегодня в Украине", - прокомментировал автор статьи Джеймс Карден, предположив, что американские военные также участвовали в подготовке НГУ, в которую могут входить члены батальона "Азов".
Поддержка украинских неонацистов служит собственным интересам США", - пояснил Ли Global Times: "Разжигая конфликты между Украиной и Россией, США ослабили Россию и еще больше подтолкнули Украину к НАТО, штаты также улучшили свои отношения с Европой, которая стала более стратегически зависимой от США. США действительно являются крупнейшим бенефициаром напряженности между Россией и Украиной".
Мы видели, что США поддерживают или помогают террористическим группам, таким как "Аль-Каида" (запрещена в РК, РФ) и "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РК, РФ). США разжигает конфликты в мире в угоду своим геополитическим интересам", - сказал Ли.
О возможностях Украины по созданию ядерного оружия
Отдельно стоит отметить использование в качестве площадки разработки ядерного оружия зону Чернобыльской АЭС. Именно там, судя по имеющейся информации, шли работы как по изготовлению "грязной" бомбы, так и по выделению плутония. Естественный для Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон скрывал проведение таких работ.
Также "Южмашзавод" осуществляет разработку на средства Саудовской Аравии мобильного ракетного комплекса наземного базирования "Гром-2". В экспортном варианте "Гром-2", по заявлениям Киева, будет иметь дальность до 280 км. Однако, по мнению экспертов, имеется возможность его модернизации с целью наращивания дальности стрельбы свыше 500 км (по некоторым оценкам, до 1000 км). Для проведения летных испытаний ракетной техники с 2017 года в Одесской области эксплуатируется ракетный полигон "Алибей".
На SWIFT свет клином не сошелся - почему не сработает план Запада
Мы работаем с властями указанных стран, чтобы понять, каких организаций коснутся меры, и отключим их, как получим соответствующие юридические инструкции", - сказано в сообщении.
На SWIFT свет клином не сошелся, в мире существует несколько систем обмена банковской информацией – в том числе российская и китайская", - говорит он.
Наша страна не стояла на месте, и у нас имеется собственный аналог SWIFT, поэтому для обычных граждан это не такая серьезная проблема, - говорит доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. - Даже те санкции, которые сейчас действуют на ряд российских банков, обычный клиент мог особо не ощутить. При этом видится, что все банки вряд ли будут отключены от системы, поскольку это скорее принесёт худшие последствия для компании-держателя технологии SWIFT – все-таки это частная компания, и она получает доходы от банков. Что касается ресурсов, то пока мы видим, что поставки стабильны. Каких-то существенных объявлений не сделано".
Российский рынок платежей столкнулся с рядом санкций, которые до конца не ясны индустрии, - рассказал Sputnik генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. - На сегодняшний день можно точно сказать, что часть банков перестала обеспечивать возможность осуществления платежей при помощи бесконтактных Apple Pay, Google Pay. Отключение данных сервисов лишь немного нарушает конверсию в онлайн-оплатах, предлагая снова вводить реквизиты карты в платежную форму, в офлайне покупателю придется снова доставать саму пластиковую карту и проводить оплату при помощи нее".
Все банки-эквайеры (в них открыты расчетные счета продавцов) работают штатно, обеспечивая мерчант-счетам (на них поступают платежи от покупателей) своевременное возмещение денежных средств, - продолжает Георгий Никонов. - Безусловно, сложившаяся обстановка способствует развитию и популяризации российской платежной системы МИР, чья эмиссия растет от года к году. Что будет с международными расчетами и трансграничными переводами, сейчас сказать сложно, поскольку все меняется каждый день. Но мы продолжаем штатно работать, обеспечивая стабильный прием эквайринговых платежей и выплат на банковские карты для наших клиентов и партнеров".
Если Европа отключит Россию от SWIFT, то каким образом они планируют получать деньги за продажу своей продукции в РФ? Россия – 5-й по величине торговый партнер Евросоюза, они ежегодно продают в РФ продукции примерно на 80 млрд евро. И каким образом они получат эти 80 млрд, если европейские банки не смогут контактировать с российскими? Это было бы очень серьезным ударом по европейской экономике", - рассуждает Алексей Зубец.
Вчера Минфин США, объявив блокирующие санкции против ЦБ и Минфина России, добавил ЦБ в генеральную лицензию, которая позволяет завершить операции по финансированию энергетики с попавшими под санкции российскими структурами до 24 июня", - говорит она.
Пока не будет найдена приемлемая альтернатива, это может затруднять, замедлять транзакции, приводить к росту их стоимости. Внешнеторговые потоки могут перестраиваться с учетом банков, не попавших под блокирующие санкции. Проблема состоит еще и в том, что, по сообщениям в СМИ, многие контрагенты пока изучают ситуацию и избегают заключения новых сделок с российскими сырьевыми товарами, опасаясь трудностей в страховании, финансировании, возможности вторичных санкций", - заключает Ольга Беленькая.
Мы не можем заблокировать резервы Банка России в Москве или в Китае. В прошлом году Россия создала все больше мест для резервов в странах, где мы не можем их заблокировать. Россия подготовилась финансово. Россия готовилась к такой ситуации, отказываясь от доллара и размещая резервы в евро, иенах и юанях", - заявил он.
Текущая валютная структура активов ЦБ неизвестна - последние доступные данные относятся к середине прошлого года, - говорит Ольга Беленькая. - Однако защищенными можно считать монетарное золото ЦБ, находящееся в России (сейчас его оценка составляет $132 млрд), часть валютных резервов в юанях (13%), валютный кеш, вероятно, резервы в Международном валютном фонде (МВФ) и специальных правах заимствования (SDR, расчетная единица МВФ). По-видимому, речь может идти примерно о половине резервов, но, возможно, и больше – за прошедшее время ЦБ мог дополнительно подготовиться к возможным санкциям".
Что-то, наверное, ЦБ РФ успел спасти за последние дни, перетащить резервы из этих стран куда-то еще, - говорит Алексей Зубец. – Основная часть валютных запасов, которые сегодня есть у России, это золото и юани".
Помимо этого на днях Китай заявил, что выкупит всю свободную нефть у России – сколько ему будет предложено купить. То есть если вдруг завтра кто-то откажется от российской нефти, то Китай скупит все. Помимо этого Пекин снял все ограничения на ввоз российской пшеницы. В общем, у России за спиной есть неограниченный рынок. В Китае понимают, что если Западу удастся "прогнуть" Россию сегодня, то завтра придут за ними. Поэтому они поддержат РФ, в том числе за счет закупок российского сырья, а значит, продавить Россию по валютному рынку Западу будет довольно сложно", - рассказал Алексей Зубец.
Также между Россией и странами бывшего СССР расчеты очень часто ведутся не в долларах и евро, а в национальных валютах – рублях, тенге и так далее. И доля расчетов в нацвалютах ежегодно растет", - продолжает эксперт.
Российский рубль довольно активно используется во взаимной торговле со странами ЕАЭС и СНГ, - подтверждает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Воронкова Елена. - Так, в расчетах с Беларусью доля рубля достигает почти 80%, а с Казахстаном – 50-60%. Рубль торгуется в биржевых системах этих государств, используется при проведении банковских операций".
Россия и Китай выразили беспокойство военно-биологической деятельностью США
Стороны подчёркивают, что внутренняя и зарубежная военно-биологическая деятельность США и их союзников вызывает у международного сообщества серьёзные опасения и вопросы относительно соблюдения ими КБТО (Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия. - RT)", - говорится в документе.
Стороны призывают США и их союзников действовать открыто, прозрачно и ответственно, надлежащим образом информируя о своей военно-биологической деятельности, осуществляемой за рубежом и на их национальной территории, а также поддержав возобновление переговоров по юридически обязывающему протоколу к КБТО с эффективным механизмом проверки", - отмечается в заявлении.
Напомним, КБТО вступила в силу в 1975 году без учреждения института контроля за её соблюдением. Переговоры о создании такого института начались в 1995 году, но не увенчались успехом. Камнем преткновения стала позиция Соединённых Штатов, которые, по словам Москвы, препятствуют принятию юридически обязывающего протокола к конвенции, в котором оговаривается функционирование механизма проверки её соблюдения.
Россия и Китай настаивают на том, чтобы США, как единственное государство - участник конвенции, не завершившее процесс уничтожения химического оружия, ускорили ликвидацию своих запасов химоружия", - подчёркивается в заявлении.
Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов", - сказал Патрушев.
Я заметил, что Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и на Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности", - сказал Лицзянь.
"Биолаборатории Пентагона - элемент политики Вашингтона, направленной на противодействие странам, которые считаются врагами. Территории у границ России и Китая были выбраны американцами неслучайно - так проще забрасывать на территорию вероятного противника новые болезни", - заявил эксперт.
РФ и КНР в рамках ШОС или БРИКС могут создать международное агентство по предотвращению биологических угроз, обмениваться информацией, проводить совместные исследования и собирать данные для подачи исков в международные суды. Помимо этого, у обеих стран есть большой научный задел и богатый практический опыт, если всё-таки придётся бороться с неожиданными вспышками нетипичных инфекций", - говорит Никулин.
Сейчас мы наблюдаем объединение усилий России и Китая на дипломатическом фронте. Наши государства проводят масштабную кампанию, демонстрирующую миру лицемерие Соединённых Штатов, которые постоянно говорят о демократии и открытости, но при этом отказываются раскрывать информацию о биолабораториях, создающих реальную угрозу безопасности", - резюмировал Судаков.
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