Газета "Уолл-стрит джорнал" точно знает, что она делает?

20 февраля 53 сотрудника американской газеты "Уолл-стрит джорнал" написали совместное электронное письмо руководству редакции, в котором потребовали изменить заголовок статьи "Китай – настоящий азиатский больной", которая на днях была опубликована изданием, и принести свои извинения. В послании говорится, что дело отнюдь не в независимости и не в разнице между информационными сообщениями и комментариями, а в том, что это ошибочный заголовок, который обижает многих, в том числе и китайцев, сообщает 20 февраля 53 сотрудника американской газеты "Уолл-стрит джорнал" написали совместное электронное письмо руководству редакции, в котором потребовали изменить заголовок статьи "Китай – настоящий азиатский больной", которая на днях была опубликована изданием, и принести свои извинения. В послании говорится, что дело отнюдь не в независимости и не в разнице между информационными сообщениями и комментариями, а в том, что это ошибочный заголовок, который обижает многих, в том числе и китайцев, сообщает CRI Online

Как всем известно, США – это страна, где проживают представители самых разных национальностей. Расовая дискриминация там не только некорректна с точки зрения политики, она нарушает b общепризнанные в мире нормы поведения. С целью поместить на своих страницах репортаж-сенсацию газета "Уолл-стрит джорнал" сумела откровенно использовать заголовок с оттенком расовой дискриминации, что не только нарушает основные принципы профессиональной этики, подрывает принципы объективности, справедливости и точности, о которых много говорят в редакции, но и демонстрирует потерю малейшего сострадания и отсутствие интуиции.

На днях в ответ того, что американское издание публикует сообщения дискриминационного характера и не готово извиниться за свое поведение, МИД КНР объявил о решении аннулировать удостоверения журналистов трех сотрудникам данного издания, аккредитованных в Пекине. Таким образом, китайская сторона на основе закона выстраивает отношения с иностранными журналистами. Последствия за свои действиядолжна нести сама газета "Уолл-стрит джорнал". Интересно то, что госсекретарь США Майк Помпео стал осуждать китайскую сторону под предлогом нарушения свободы слова. Неужели заголовок статьи с явным оттенком расовой дискриминации в газете "Уолл-стрит джорнал" высказал все то, о чем в душе думал Помпео?

Совместное послание 53 сотрудников издания свидетельствует о том, что произошедшее событие не имеет отношения к "свободе слова", как заявлял Майк Помпео, и это не просто вопрос журналистики, а совершенно открытая расовая дискриминация.

В ключевой момент борьбы с эпидемией действия газеты "Уолл-стрит джорнал" фактически передали опасный сигнал – в США и некоторых западных странах возвращается предвзятое отношение к Китаю и китайским эмигрантам. Это не только сводит на нет усилия, прилагаемые для борьбы с эпидемией в глобальном масштабе, но и несет скрытую угрозу миру и развитию всего мира.

Стоит отметить, что в электронном письме 53 сотрудника газеты "Уолл-стрит джорнал" также проанализировали негативное влияние данного события. В нем отмечается, что если редакция издания не примет соответствующие действия, то будет испорчена репутация газеты и это отразится на способности предоставлять информацию.





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