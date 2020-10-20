Генеральный консул КНР в Алматы Гэн Липин ознакомила казахстанцев с особенностями внешней политики Китая и его достигнутыми результатами

Генеральный консул КНР в Алматы г-жа Гэн Липин ознакомила казахстанцев с особенностями внешней политики Китая и его достигнутыми результатами ссылаясь на выступления председателя КНР Си Цзиньпин на встречах высокого уровня, посвященных 75-летию основания Организации Объединенных Наций.

В этом году исполняется 75 лет со дня победы в Мировой антифашистской войне и 75 лет со дня основания Организации Объединенных Наций. В настоящее время на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН продолжается жаркая дискуссия, главной темой которых по-прежнему остаются мир, сотрудничество, равенство и развитие. За 75 лет человеческое общество претерпело огромные изменения и находится на пути быстрого развития. Сегодня, когда мир переживает глубокие перемены и сталкивается с колоссальными изменениями, возникшие впервые за последнее столетие, как международное сообщество будет продолжать главную тему 75-летнего мирного развития? Как же Китай со своей стороны будет содействовать?

Будучи одним из основателей Организации Объединенных Наций и первой страной, подписавшей Устав ООН, Китай, как и все страны мира, пострадавшие от агрессии и войны, хорошо осознает ценность мира, важность равенства и силу сотрудничества, а также хорошо знает, для чего нужно само развитие. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на встречах высокого уровня по случаю 75-й годовщины основания ООН подчеркнул, что Китай идет по пути мирного, открытого, совместного и общего развития, и дальше будет продолжать строить мир во всем мире, вносить вклад в глобальное развитие и защищать международный порядок. В своем выступлении председатель КНР Си Цзиньпин выразил, что первоначальное стремление Китая твердо придерживаться целей и принципов Устава ООН остается неизменным, а также останется неизменным и курс Китая в стремлении к общечеловеческим ценностям мира, развития, беспристрастности, справедливости, демократии и свободы.

Китай твердо придерживается пути мирного развития. Следование по пути мирного развития - это не временная необходимость для Китая, а государственная политика, прописанная в Конституции страны. Мирное развитие является наследием истории и культуры Китая, а также является геном, текущим в крови китайского народа. Издавна почитающаяся китайским народом культура гармонии, как находиться в согласии, имея разные взгляды, ценить мир как зеницу ока, укреплять дружбу и добрососедство, сохранять доброе отношение к другим, взрастили миролюбивый национальный характер китайской нации, а также стали почвой для создания таких концепций, приносящих пользу мирному развитию во всем мире, как "Пять принципов мирного сосуществования", инициатива "Один пояс и один путь" и концепция "Сообщество единой судьбы человечества". Китай, переживший страдания от Опиумных войн и Войны сопротивления японским захватчикам, глубоко понимает, что страна не может развиваться когда нет мира и спокойствия. Китай неуклонно придерживался концепции "Не делай другому того, чего не желаешь себе". Осуществляя свое собственное мирное развитие, страна активно привержена поддержанию мира во всем мире и содействию общему процветанию и развитию всех стран. За 71 год с момента образования КНР, хотя в совокупной мощи государства, международном статусе и влиянии Китая произошли грандиозные изменения, но фон мирного развития страны остается прежним. Китай никогда не стремился к гегемонии и экспансии, не преследовал цели усиления сферы влияния, и не имеет намерения вести какую-либо холодную войну или горячую войну с какой-либо страной, включая идеологическую, экономическую и торговую. Китай активно поддерживает дело международного мира, выступает за диалог для преодоления разногласий и переговоры для разрешения споров, а также способствует мирному урегулированию международных горячих и сложных вопросов. Будучи вторым по величине страной-спонсором ООН по поддержанию мира и страной с наибольшим числом миротворцев среди постоянных членов Совета Безопасности ООН, Китай практическими действиями выполняет свои обязательства по поддержанию мира во всем мире и содействию общему развитию.

Китай твердо придерживается пути равноправного развития. Китай выступает за демократизацию и верховенство закона в международных отношениях и настаивает на равенстве всех стран мира независимо от того, что они большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные. Китай уважает суверенитет всех стран мира и право народов самостоятельно выбирать свой социальный строй и путь развития. Китай не проводит черту исходя из идеологии или личной симпатии и решительно выступает против вмешательства во внутренние дела других стран, не стремится вершить судьбы других стран и монополизировать преимущества развития, не говоря уже о том, чтобы поступать по-своему, заниматься гегемонией, буллингом и доминированием, руководствоваться исключительностью и двойными стандартами. В течение 71 года Китай никогда не занимался притеснением, угнетением и третированием малых, бедных и слабых стран. Помогая развитию других стран, Китай никогда не ставил никаких политических условий, всегда твердо выступал против старого пути гегемонии и узурпаторства в качестве сильной страны и настаивал на развитии дружественных отношений и делового сотрудничества с другими странами на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. С 1963 года Китай направил во многие страны Африки немало медицинских бригад, состав которых превышает 20 тыс. человек, и безвозмездно строил большое количество проектов по программе помощи иностранному государству, тем самым внес ощутимый вклад в развитие Африки. Китай активно поддерживает экономическую глобализацию и содействие торговле и стремится к сбалансированному и полноценному развитию, результаты которого в равной степени приносят пользу различным странам, слоям общества и группам людей. В этом году на фоне глобальной пандемии коронавирусной инфекции Китай выполняет свои обязательства как ответственная страна, активно участвует в международном противоэпидемическом сотрудничестве, делится с другими странами опытом и технологиями борьбы с эпидемией, оказывает всесильную поддержку и помощь нуждающимся странам. Перед лицом эпидемии Китай настоятельно призывает мир проявлять заботу и помогать развивающимся странам, особенно странам Африки, и считает что, международное сообщество должно принять своевременные и решительные меры, чтобы помочь им преодолеть трудности. Китай обещает, что после завершения исследований и разработки китайской вакцины против коронавируса она, присоединившись к инициативе СОVAX, будет представлена в качестве глобального общественного продукта с приоритетом для развивающихся стран. Китай никогда не преследовал принцип "Китай на первом месте" и всегда стремится к равному обращению со всеми странами мира и совместному развитию.

Китай твердо придерживается пути развития сотрудничества. С момента возникновения Второй мировой войны и до сегодняшнего дня, народы Китая и всего мира совместно не только победили фашизм, но и эффективно справились с рядом глобальных проблем и вызовов, таких как финансовый кризис, терроризм, экологические катастрофы и серьезные инфекционные заболевания, в результате чего мир смог продолжить развитие и прогресс. Китайский народ понимает, что единство и сотрудничество - это сила, позволяющая преодолеть зло, трудности и проблемы. После проведения политики реформ и открытости в 1978 году Китай еще больше ускорил темпы открытости и сотрудничества с внешним миром. В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу "Один пояс и один путь" и концепцию глобального управления "Совместная консультация, совместное строительство и совместное использование". Китай с новой точки зрения Сообщества единой судьбы человечества и новой концепцией взаимопомощи и взаимовыгодного сотрудничества, а также своей деловой позицией открытости, толерантности и стремления к единению при сохранении различий более активно интегрируется в гдобальное развитие и сотрудничество, развивает себя и приносит пользу всему миру. Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что открытые внешнему миру двери Китая не будут закрываться, а наоборот будут открываться все шире. Развитие Китая неотделимо от мира, а процветание и стабильность мира так же неотделимо от Китая. Перед лицом сложной ситуации в современном мире Китай стремится достичь мира и развития посредством сотрудничества. Концепция построения Сообщества единой судьбы человечества, предложенная Китаем, посвящена постоянному расширению взаимовыгодного сотрудничества между различными странами для более эффективного реагирования на возрастающие глобальные вызовы. Глобальная пандемия новой коронавирусной инфекции в этом году еще раз напомнила нам о том, что человечество разделяет общую судьбу и все страны мира тесно связаны друг с другом, и только сотрудничество является наилучшим выбором для решения глобальных проблем. Недавно Китай сформулировал стратегию новой модели роста внешней и внутренней "двойной циркуляции" с акцентом на ускоренное масштабирование внутренней циркуляции, которая не только откроет новые горизонты для экономического развития Китая, но и придаст новые возможности и большой импульс как углублению взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и другими странами, так и возобновлению и росту мировой экономики.

71-летний опыт развития Нового Китая доказал, что стремление к миру может способствовать развитию, стремление к равенству может вызвать уважение и доверие, стремление к сотрудничеству может открывать возможности и эффективно реагировать на вызовы, и целью развития должно быть построение более гармоничного и прекрасного мира, разделяемого всем человечеством. Это все и является неизменным курсом Китая. В будущем Китай будет и впредь прилагать неустанные усилия в этом направлении вместе со всеми единомышленниками и дружественными странами, в том числе Казахстаном, для построения более гармоничного и прекрасного мира.

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