Индийский штамм коронавируса. Что нам о нем известно?

Штамм коронавируса, обнаруженный в Индии, назван ВОЗ "Дельта". В апреле 2021 года он был причислен к вариантам вируса, "вызывающим интерес", а уже через месяц перенесен в категорию "вызывающих озабоченность" — там же числятся британский и южноафриканский, сообщает информационное агентство ТАСС .

Это означает, что он более заразен, вызывает более серьезные осложнения, а также хуже поддается воздействию вакцин и лекарств.

Чем индийский штамм отличается от остальных?

Как отмечают во Всемирной организации здравоохранения, более заразным и более защищенным от иммунного ответа индийский вариант делают, скорее всего, мутации E484Q и L452R. Пока они не встречались, к примеру, у британского, южноафриканского и бразильского штаммов. Третья мутация в этом варианте, P681R, потенциально может привести к "усиленной передаче", допускают эксперты.

Какие симптомы у индийского варианта?

Симптомы индийского штамма коронавирусной инфекции у больных проявляются нетипично, люди ошибочно предполагают отсутствие заражения COVID-19. Так, например, нет исчезновения обоняния, а желудочно-кишечные симптомы могут быть похожи на отравление.

Как сообщает Би-би-си, в Великобритании, где штамм "Дельта" стал доминирующим и быстро распространяется, больные COVID-19 теперь чаще всего жалуются на головную боль, боль в горле, повышенную температуру, кашель и насморк.

Молодые и здоровые люди могут легко принять заражение индийским штаммом за простуду.

Ощущения могут быть как при сильной простуде, вы можете испытывать какое-то странное недомогание, но оставайтесь дома и сделайте тест на вирус", — предупреждает профессор эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор.

Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заметил, что индийский штамм коронавируса в два-три раза снижает иммунный ответ у привившихся от вируса и уже переболевших.

Почему индийский штамм так всех тревожит?

Основные причины — скорость распространения и новые симптомы.

Согласно данным ВОЗ, остановить распространение штаммов коронавируса, вызывающих озабоченность, пока не удается.

В Сингапуре считают, что индийский штамм коронавируса становится доминирующим в мире и может вызвать более серьезную пандемию, чем та, которая наблюдалась ранее.

Количество зарегистрированных случаев индийского штамма коронавируса за пять дней увеличилось в Швеции как минимум на 70%.

Также глава национального комитета по вакцинации Румынии Валериу Георгицэ отмечает высокую вероятность четвертой волны пандемии коронавируса в стране, именно по вине индийского штамма.

Власти Джакарты предупредили о новой вспышке коронавирусной инфекции из-за активного распространения индийского штамма, а также заявили о возможном новом локдауне.

Поможет ли вакцина от этого штамма?

В ВОЗ призывают дождаться результатов более детальных исследований.

Пока у нас нет ничего, что говорило бы о том, что наши средства диагностики, лекарства и вакцины не действуют", — сказала эксперт организации Мария ван Керкхове.

Еще в апреле директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что российская вакцина "Спутник V" создает достаточное количество антител для борьбы с индийским штаммом.

Вот только, по его словам, темпы вакцинации необходимо ускорять, иначе это приведет к формированию измененных штаммов коронавируса. "Если часть провакцинировать, а часть — нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами", — сказал ученый.

Индийские ученые обнаружили, что штамм способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в стране вакцинами Covaxin и Covishield. Важно отметить, что исследование еще не было рецензировано.

Как в России обстоят дела с индийским штаммом?

3 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране выявили более 1 тыс. случаев заражения новыми штаммами коронавируса, 70% из них приходятся на британский и 24% — на индийский.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, схемы терапии при заражении индийским штаммом коронавируса не отличаются от используемых при "обычном", однако могут потребовать корректировки.

При этом инфицирование штаммом "Дельта", предположительно, может вызвать более тяжелое течение заболевания, утверждает главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

В конце мая Государственный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил образец индийского штамма коронавируса нового типа и планирует провести его исследование в течение ближайших трех месяцев.

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