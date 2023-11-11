Итоги встречи Путина и Токаева
Фото: Акорда
9 ноября президент Владимир Путин прилетел в Астану с официальным визитом и принял участие в XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Также лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах, а затем приняли участие в брифинге для представителей СМИ, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин, прибывший в Астану с официальным визитом, в режиме видео-конференц-связи приняли участие в пленарном заседании ХIХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что все 20 лет существования Форум межрегионального сотрудничества показывает свою востребованность и эффективность, внося большой вклад в укрепление взаимовыгодного стратегического партнерства двух стран. По его словам, взаимодействие Казахстана и России в торгово-экономической и инвестиционной сфере, промышленной кооперации год от года демонстрирует устойчивый рост:
- двусторонний товарооборот сегодня достиг 27 миллиардов долларов, что является рекордным показателем;
- объем прямых инвестиций из России превысил 20 миллиардов долларов;
- из 42 тысяч предприятий с иностранным участием, действующих в Казахстане, почти половину, то есть 19 тысяч, составляют российские компании.
Важным направлением сотрудничества в выступлении указано развитие современной аграрной науки и активное внедрение инноваций в АПК. Президент сообщил, что Казахстан начал реформу в сфере науки в рамках триединой системы "образование - наука - производство" с усилением роли исследовательских университетов. Он предложил поработать над созданием совместных центров агроинноваций, которые занимались бы коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.
Мы взаимодействуем практически во всех отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, инфраструктуре. Отдельно хочу отметить растущий уровень сотрудничества в области энергетики. Знаменательным событием стал недавний запуск транзита российского газа в Узбекистан по территории Казахстана. Данный проект играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии. Начато строительство казахстанско-российского завода по производству бутадиена мощностью до 340 тысяч тонн в год с компанией "Татнефть". Завершены переговоры по строительству предприятия, которое будет производить полиэтилен. С 2019 года успешно работает Программа совместных действий в области производственной кооперации. На данный момент по этой программе уже реализовано 30 проектов на сумму 3,2 миллиарда долларов. Еще около 60 проектов общей стоимостью свыше 27 миллиардов долларов находятся на стадии реализации или проработки. Все это убедительно подчеркивает, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками", - заявил глава нашего государства.
На пленарном заседании ХIХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России также выступили президент Российской Федерации Владимир Путин, заместитель премьер-министра Республики Казахстан Серик Жумангарин, заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.
После участия в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества лидеры Казахстана и России провели переговоры в узком формате.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Владимира Путина является знаковым событием в летописи двусторонних отношений.
Вы прибыли в Казахстан в канун 10-летия Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Он, я напомню, был подписан 11 ноября 2013 года в Екатеринбурге. Это всеобъемлющий документ, который является важной правовой основой сотрудничества Казахстана и России и определяет горизонты укрепления наших многоплановых связей. Я поздравляю Вас с этой датой. Очень хорошо, что Ваш визит совпал именно с этой датой. В целом, как я уже сегодня сказал, Ваш визит имеет очень большое политическое, можно сказать, историческое значение", - отметил президент.
В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что сегодняшняя встреча в столице Казахстана предоставляет хорошую возможность обменяться мнениями по текущей ситуации в двусторонних отношениях и посмотреть в будущее.
Стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами уверенно и успешно развиваются. Цифры об этом, конечно, ярко говорят. Мы только что приняли участие в пленарном заседании уже ХIХ Межрегионального форума. Это очень хороший формат. Люди напрямую между собой сотрудничают, работают, общаются, и это всегда приносит такой видимый, значимый результат. Уверен, что то же самое будет и на этот раз. Тем более, что выбрана очень важная тема. Продовольствие - это основа жизнедеятельности любого общества, любого государства. У нас очень хороший потенциал. У нас есть хорошие возможности обеспечить свои интересы и помочь очень многим нашим партнерам на глобальных рынках. Вопрос в том, чтобы, используя все преимущества нашего сотрудничества, нарастить эти возможности в будущем. Послезавтра исполняется 10 лет со дня заключения базового Договора между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Он стал прочной основой для развития наших многоплановых дружеских отношений", - подчеркнул Владимир Путин.
Российский лидер высоко оценил конструктивное взаимодействие двух государств на международной арене, тесную координацию в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ООН и ШОС, в которой с июля этого года Казахстан принял председательство. Он также подтвердил готовность к оказанию взаимной поддержки в рамках предстоящего в 2024 году председательства России в БРИКС и СНГ, а Казахстана - в ОДКБ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран.
Как отметил глава нашего государства, нынешний визит президента России в Казахстан имеет особое значение в плане дальнейшего определения перспектив развития межгосударственных отношений. По его словам, сегодня двустороннее сотрудничество успешно развивается по всем направлениям в духе стратегического партнерства и союзничества.
В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный и суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства", - сказал лидер Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что благодаря совместным усилиям граница между Казахстаном и Россией активно работает на благо экономик обеих стран, а конкретную пользу ощущают на себе около 25 млн человек, проживающих в приграничных регионах.
В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за традиционно теплый прием и отметил продуктивность переговоров в узком формате.
Россия и Казахстан - не просто союзники, а наиболее близкие союзники. Такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет, и я хочу поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за то, что он сохранил эту традицию укрепления наших отношений, которые, безусловно, идут на пользу нашим народам", - сказал президент России.
В ходе переговоров стороны обстоятельно обсудили ключевые аспекты двусторонней экономической повестки, определили магистральные направления сотрудничества на перспективу и достигли ряда договоренностей, направленных на углубление взаимодействия по широкому спектру направлений, включая здравоохранение, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, спорт и др.
По завершении двусторонних переговоров глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Российской Федерации Владимир Путин выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.
Россия - это стратегический партнер и союзник Казахстана. Опираясь на незыблемые ценности общей истории, прочной дружбы, взаимного уважения и доверия, мы выстроили межгосударственные отношения, которые являются ярким примером воплощения в жизнь взаимных интересов во многих областях. Пользуясь предоставленной возможностью, хочу подтвердить приверженность Казахстана стратегическому курсу на дальнейшее углубление многогранного сотрудничества с Россией", - сказал глава государства.
В ходе переговоров были предметно рассмотрены перспективы взаимовыгодной производственной кооперации. По словам лидера Казахстана, на сегодня пул совместных проектов расширен до 143 с общим объемом инвестиций свыше 33 миллиардов долларов. Правительствам поручено выстроить системную работу для их качественной реализации.
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали:
- Совместное заявление президента Республики Казахстан и президента Российской Федерации к десятилетию подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке;
- План совместных действий Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2026 годы.
Также в рамках официального визита президента России в Казахстан были подписаны следующие документы:
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск" в Республике Казахстан;
- План мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на 2024-2026 годы;
- Совместный план мероприятий по взаимодействию Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Федеральной таможенной службы Российской Федерации с участием представительств таможенных служб Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2025 годы;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Комитетом труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации;
- Соглашение об информационном партнерстве между "Телерадиокомплексом президента Республики Казахстан" управления делами президента Республики Казахстан и Федеральным государственным унитарным предприятием "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)".
Главное из совместного заявления президента Республики Казахстан и президента Российской Федерации к десятилетию подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в XXI веке:
- договор сохраняет свою актуальность в быстро меняющихся геополитических условиях;
- страны наращивают технологическую, энергетическую и продовольственную безопасность;
- планомерно укрепляется сотрудничество в сфере образования, социальной сфере и в вопросе охраны труда;
- взаимодействие в сфере обороны отражает стабильность союзнических отношений и определяет на десятилетия вперед их стратегический характер;
- Казахстан намерен наращивать потенциал ОДКБ в качестве председателя Организации в 2024 году.