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Капитальные инвестиции в сфере научной и технической деятельности заметно сократились

21.11.2022, 10:20 2051
Капитальные инвестиции в сфере научной и технической деятельности заметно сократились
Фото: Depositphotos
За январь-сентябрь текущего года инвестиции в основной капитал в сфере профессиональной, научной и технической деятельности составили 35,3 млрд тенге - на 20,5% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальное сокращение физического объема капвложений - на 24,1%, сообщает finprom.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года инвестиции в секторе составили 44,4 млрд тенге, минус 43,9% за год.


В региональном разрезе наибольший объем вложений пришелся на Астану: 7,8 млрд тенге - на 13,7% меньше в деньгах, чем годом ранее. Еще 6,4 млрд тенге пришлось на Алматы, минус 4,8% за год. Замкнула тройку лидирующих регионов Кызылординская область: 4,8 млрд тенге, годовой рост - в 3 раза. На топ-3 регионов пришлось 53,8% всего объема инвестиций в сфере профессиональной, научной и технической деятельности по РК.

Наименьший объем инвестиций был зафиксирован в новообразованной Жетысуской области: всего 112,1 млн тенге. В тройке антилидеров также оказались Павлодарская и Алматинская области: 147,6 млн и 205,8 млн тенге соответственно.


Основным источником финансирования в сфере профессиональной, научной и технической деятельности являются собственные средства предприятий, обеспечившие сразу 90,4% портфеля капитальных инвестиций, или 31,9 млрд тенге - на 21,5% меньше, чем годом ранее.

Из республиканского бюджета выделили 1,4 млрд тенге, из местных бюджетов - 195,5 млн тенге. Банковские кредиты сократились в 28,1 раза, до 1,2 млрд тенге, небанковские заемные средства - на 81,3%, до 653,8 млн тенге.


Так, со временем в Казахстане создадут научный институт по исследованию Каспийского моря, передает "Хабар 24".

По мнению президента РК, чтобы понимать причины массовой гибели тюленей и рыб, нужно организовать регулярное обследование акватории и побережья. Глава государства поручил правительству решить вопрос материально-технического оснащения уполномоченных органов для работы в море.
 

новости по теме

Численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек

16.11.2022, 17:21 6166
Численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек
Фото: David Ramos / Getty Images
Почему этот рост грозит стать катастрофой для планеты?
 
15 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек.
 
Самые населенные регионы в 2022 году - Восточная и Юго-Восточная Азия, на которые приходится 2,3 миллиарда человек, то есть 29 процентов мирового населения, а также Центральная и Южная Азия - 2,1 миллиарда (26 процентов). Самые большие по численности страны - Китай и Индия, причем Индия должна в следующем году обогнать своего северного соседа. Она же внесла основной вклад в прирост в последние годы - плюс 177 миллионов человек за 11 лет. В Китае прибавилось 73 миллиона, на третьем месте - Нигерия, сообщает lenta.ru.
 
Стремительный рост населения начался в XX веке
 
В начале XIX столетия общее население Земли составляло 1 миллиард человек, а в XX темпы прироста ускорились. К 1950 году показатель достиг 2,5 миллиарда, удвоился он уже к 1987-му, а нынешние цифры уже в три раза больше, чем фиксировались в середине прошлого столетия. Один миллиард добавился с 2010 года, два - с 1998-го.
 
Средние темпы прироста по планете сейчас составляют 0,8 процента в год, при этом они неоднородны от региона к региону и страны к стране. С 1980-х годов с самой большой скоростью возрастает численность населения в странах Африки к югу от Сахары, а в Европейском и Североамериканском регионах с 1960-х темпы прироста в год составляли ниже одного процента. В 2020 и 2021 годах, в пандемию, они приблизились к нулевым.
 
Популяция достигнет пика к 2080 году
 
Максимума в 10,4 миллиарда человек население, по прогнозам Организации Объединенных Наций, достигнет в 2080-е годы, уровень сохранится вплоть до конца столетия.
 
Уже к концу этого десятилетия численность населения планеты должна составить примерно 8,5 миллиарда человек, к середине XXI века - подойти к отметке в 9,7 миллиарда. Притом в следующие три десятилетия, к 2050-му, структура прироста будет иной, чем сейчас. К 2037 году самыми густонаселенными регионами станут Центральная и Южная Азия, а вот численность жителей Восточной и Юго-Восточной Азии может начать снижаться с середины 2030-х.
 
Почти в два раза к 2050-му вырастет население Африки к югу от Сахары, к концу 2040-х там будет жить больше 2 миллиардов человек. Европа и Северная Америка достигнут пика уже к концу следующего десятилетия, а далее население будет снижаться - из-за низкой рождаемости. В некоторых случаях к сокращению численности приводят и существенные темпы эмиграции.
 
Основной рост в период с 2022 по 2050 год придется всего на восемь государств мира - Демократическую Республику Конго, Египет, Эфиопию, Индию, Нигерию, Пакистан, Филиппины и Танзанию.
 
Последствия роста численности населения могут быть опасны для человечества
 
По мере ускорения темпов роста общего населения Земли с середины прошлого столетия чаще стали обсуждать вопрос угрозы такого тренда. Большему количеству человек необходимо гораздо больше ресурсов - пищи, сырья, материалов, более серьезной параллельно становится и проблема отходов, как бытовых, так и промышленных. Например, лишь в России площадь покрытой мусором территории уже сопоставима с площадью Греции. Мир в целом уже ежегодно производит более двух миллиардов тонн бытового мусора, грозящих превратить планету в большую помойку.
 
Человечество все активнее вырубает леса, уничтожает естественную среду обитания диких животных, истощает водные ресурсы и ведет по своим растущим потребностям более масштабную экономическую деятельность. Антропогенный фактор является основной причиной глобального потепления, провоцируемого выбросами парниковых газов.
 
Серьезная нагрузка ложится на сельское хозяйство и продовольственный сектор - потребность в пище к 2050 году возрастет на 70 процентов. Человек тратит примерно 117,4 тысячи литров воды ежегодно и съедает 33,4 тысячи килограммов еды за свою жизнь. К середине столетия, если прогнозы по росту численности населения оправдаются, человечеству потребуется по 500 миллиардов тонн мяса в год. При этом животноводство для планеты крайне вредно: объем выбросов от него превышает объемы выбросов от всего транспорта на земле. К тому же для выпаса скота уже приходится использовать около четверти суши на планете.
 
Параллельно само изменение климата, вызываемое хозяйственной деятельностью человека, тоже приводит к демографическим последствиям. Так, природные бедствия, изменение температур, таяние ледников и изменение уровня моря вынуждают миллионы людей уезжать из привычных мест. В 2020 году из-за проблем окружающей среды место жительства сменили более 30 миллионов человек.
 
Страх перед будущим планеты заставляет часть людей отказываться от рождения детей
 
Ответом на эти трудности становится, в частности, философия антинатализма, отказа от рождения детей. Согласно таким идеям, влияние людей на окружающую среду губительно, а сами будущие потомки в результате столкнутся с еще более катастрофическими, усугубляющимися последствиями. По некоторым подсчетам, спасать планету выгоднее путем сокращения деторождения, а не изменения образа жизни. Отдельные исследователи полагают, что продолжающийся рост населения и увеличение глобального потребления являются одной из ключевых проблем климатического кризиса.
 
Впрочем, подобные идеи встречают критику и вызывают в том числе и скептические оценки. Некоторые демографы полагают, что угроза перенаселения и вовсе высосана из пальца и существует даже угроза вымирания или сокращения численности. Для отдельных государств она может быть более острой, в особенности в обозримой перспективе - сокращение экономически активного населения создает угрозы развитию. Россия, к примеру, ставит своей целью достижение устойчивого роста населения к 2030 году, а Китай, где долго действовал принцип "одна семья - один ребенок", в 2021 году даже стал стимулировать рождаемость, опасаясь в том числе экономических рисков.
 
Из оценок ООН следует, что за последнее столетие быстрее всего темпы роста населения были в 1962-1965 годах (в среднем по 2,1 процента в год). С тех пор они замедлились - из-за меньших показателей рождаемости. В 2020 году скорость роста снизилась впервые с середины ХХ столетия, упав ниже 1 процента в год. По прогнозам, показатель будет падать и дальше в ближайшие десятилетия, вплоть до конца века.
 

Казахстан идет в зиму с дефицитом электроэнергии

15.11.2022, 11:16 8451
Казахстан идет в зиму с дефицитом электроэнергии
Какие проекты реализуются в РК и какие мощности вводятся в эксплуатацию?

В сентябре текущего года, по данным АО "KEGOC", электростанции РК произвели 8,52 млрд кВт-ч электроэнергии (минус 3% за год). В то же время потребление составило 8,54 млрд кВт-ч, то есть объемы генерируемой электроэнергии не дотянули до объемов потребления на 0,2%. Такая ситуация с дефицитом электроэнергии в стране наблюдается ежемесячно с мая текущего года, а в 2021 году дефицит фиксировался в ноябре, августе, июле и июне, сообщает ranking.kz.
 
В целом за девять месяцев текущего года производство электроэнергии составило 82,2 млрд кВт-ч, на 2% меньше, чем годом ранее, потребление - практически столько же, на 1,1% меньше, чем год назад. Потребление в этом периоде превысило генерацию пока лишь на 0,03%. Однако это может быть лишь началом негативного тренда.
 
Среди всех регионов Казахстана энергопрофицитными по итогам трех кварталов текущего года стали всего два - Павлодарская и Атырауская области. Все остальные регионы страны - энергодефицитные. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года профицит электроэнергии демонстрировали три региона. Непосредственно в сентябре профицитными оказались три региона, а годом ранее - пять регионов.
 
 
Об ухудшении ситуации говорят давно как и о грозящем энергодефиците. Так, еще в прошлом году глава государства в своем послании отметил: "С постепенным закатом угольной эпохи, помимо возобновляемых, нам придется задуматься и об источниках надежной базовой генерации энергии. Уже к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии. Мировой опыт подсказывает наиболее оптимальный выход - это мирный атом. Вопрос непростой, поэтому к его решению нужно подойти максимально рационально, без домыслов и эмоций. В течение года правительство и "Самрук-Қазына" должны изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики. Перспективным направлением является также производство "зеленого" водорода, водородная энергетика в целом".
 
В текущем году и президент вновь говорил о дефиците, и в АО "KEGOC", согласно данным El.kz, сообщили, что в предстоящем отопительном сезоне дефицит может достичь 1,5 млрд кВт-ч, а чтобы зимой казахстанцы не остались без электричества, не исключен импорт электроэнергии из приграничных государств.
 
На электроэнергетическую безопасность республики, помимо всего прочего, негативно влияли майнеры - как "белые", так и в основном "серые". Именно нагрузка майнинга на сеть приводила к веерным отключениям в РК, о чем неоднократно говорили госорганы и писали многие СМИ.
 
 
В свою очередь министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК заявил, что продолжающийся дефицит электрической энергии, возникший в 2021 году, является следствием участившихся случаев аварийного выбытия оборудования отечественных энергоисточников, претерпевающих устаревание. Опережающее устаревание и низкие темпы модернизации основных фондов - системная проблема, которая привела к текущему энергетическому кризису: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество аварийных остановок увеличилось на 22%, а их продолжительность - на 16%. Износ генерирующих мощностей на сегодня составляет порядка 60%.
 
Тем временем премьер-министр Алихан Смаилов на октябрьском заседании правительства отметил, что необходимо решать вопросы развития энергетической инфраструктуры, так как текущий уровень износа региональных электросетей составляет около 65%. Схожие показатели износа и у оборудования теплоэлектроцентралей, причем в некоторых городах эта цифра составляет 80%. Необходима модернизация оборудования электростанций и котельных, реконструкция сетей. Кроме того, для обеспечения стабильного роста экономики потребуется более 10 ГВт новых энергомощностей к 2035 году.
 
Председатель правления АО "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев отметил, что, согласно энергетическому балансу, потребность в электрической мощности к 2035 году ожидается на уровне порядка 27 ГВт.
 
Сегодня "Самрук-Қазына" реализует шесть приоритетных проектов в электроэнергетической отрасли до 2023 года на общую сумму порядка 1,2 трлн тенге. В целом в рамках приоритетных планируется реализовать 14 проектов на общую сумму более 9 трлн тенге. Учитывая длительные сроки строительства АЭС, уже в ближайшее время потребуется строительство новых объектов угольной генерации. Рассматривается вопрос строительства в Экибастузском энергоузле новой ГРЭС мощностью порядка 1,2 тысячи МВ.

 

Компания HONOR представила новый флагман в Казахстане

10.11.2022, 18:07 46641
Компания HONOR представила новый флагман в Казахстане
Фото: HONOR
Компания HONOR сообщает о начале продаж смартфона HONOR 70 с 3 ноября 2022 в торговой сети электроники Mechta.kz.
 

Новый флагман оснащен профессиональной камерой 54 Мп и новыми возможностями съемки видео, сверхчетким OLED-экраном 6,67 дюйма, частотой обновления до 120 Гц и технологией быстрой зарядки 66 Вт. HONOR 70 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G на базе Android 12 и с Google-сервисами", - рассказали в компании.

 
По словам разработчиков, объектив основной камеры 54 Мп с сенсором IMX800 захватывает больше света и придает снимкам четкость и яркость. Сверхширокоугольный объектив 50 Мп позволяет снимать объекты широким и крупным планами, фронтальная камера 32 Мп снимает селфи с точной экспозицией, высокой детализацией и фокусировкой.

 
Режим смарт-видеофокус позволяет одновременно выводить на экран видео с общим планом и с выбранным объектом съемки.

Премиальный дизайн делает HONOR 70 модным дополнением к любому образу. Смартфон представлен в трех цветах: мерцающий кристалл, изумрудно-зеленый и полночный черный. Вес смартфона составляет всего 178 г при толщине 7,91 мм", - сказали в компании.

 
Экран HONOR 70 поддерживает 1,07 млрд отображаемых цветов и работает с ШИМ с частотой 1920 Гц, что обеспечивает детализацию картинки и настройки яркости экрана.
 
HONOR 70 оснащен аккумулятором емкостью 4800 мА*ч и поставляется быстрой зарядкой SuperCharge 66 Вт, с которой пользователи смогут всего за 20 минут зарядить смартфон c 3% до 60%.

 
Смартфон поступает в продажу с 3 ноября 2022 в торговой сети электроники Mechta.kz с 10% кэшбека в период с 3 по 21 ноября. До 31 декабря 2022 года при покупке устройств доступен подарок HONOR CHOICE Earbuds X3. Также для покупателей HONOR 70 доступна рассрочка 0:0:24 от Kaspi Bank в период с 4 по 6 ноября.
 
Рекомендуемая розничная цена HONOR 70 составляет 279 990 тенге за версию 8+128 Гб и 299 990 тенге за максимальную версию 8+256 Гб.
 

В рейтинге стран по качеству системы здравоохранения Казахстан занял 58-е место из 96

08.11.2022, 12:16 14851
В рейтинге стран по качеству системы здравоохранения Казахстан занял 58-е место из 96
В рейтинге стран по качеству системы здравоохранения в первом полугодии текущего года Казахстан занял 58-е место из 96. Индекс страны составил 59,89. Чем ближе индекс к 100, тем лучше считается система здравоохранения. В рейтинге оценивались уровень специалистов здравоохранения, оборудования, персонала, врачей и стоимость услуг, сообщает ranking.kz.
 
Среди стран СНГ хуже, чем у Казахстана, показатели у России, Армении, Украины*, Азербайджана и Беларуси. Возглавили рейтинг Тайвань, Южная Корея и Япония. На последней строчке оказалась Мальта.
 
* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.
 
 
По итогам сентября текущего года цены на амбулаторные услуги в РК выросли на 15,1% за год. В региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен жители Туркестанской (плюс 27,5%), Карагандинской (плюс 24,8%) и Улытауской (плюс 22,7%) областей.
 
Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Западно-Казахстанской (плюс 2,4%), Актюбинской (плюс 3,4%) и Атырауской (плюс 8,1%) областях.
 
Услуги врачей-специалистов в амбулаториях подорожали на 18,2%, первичный прием у врача - на 16,8%, стоматологические услуги - на 15,1%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 10,2%.
 

 
Во втором квартале 2022 года объем услуг в области здравоохранения составил 733,4 млрд тенге - на 2,7% меньше в денежном выражении, чем в аналогичном периоде прошлого года.
 
Наибольший объем услуг в региональном разрезе пришелся на Алматы: 140,3 млрд тенге - на 19,1% больше, чем годом ранее. В тройку лидирующих регионов также вошли столица (106,7 млрд тенге) и Карагандинская область (49 млрд тенге).
 
Наименьший объем услуг был отмечен в Улытауской области: 4,7 млрд тенге. В тройке аутсайдеров также оказались Абайская и Северо-Казахстанская области: 16,3 млрд и 18,2 млрд тенге соответственно.
 

 

Количество коррупционных преступлений выросло, однако численность преданных суду сократилась

02.11.2022, 11:25 29951
Количество коррупционных преступлений выросло, однако численность преданных суду сократилась
Фото: Depositphotos
За январь-сентябрь 2022 года в стране зарегистрировали 1,6 тысячи уголовных коррупционных преступлений - на 11,1% больше, чем годом ранее, сообщает ranking.kz.
 
В региональном разрезе больше всего коррупционных правонарушений зарегистрировали в Карагандинской области: 207 случаев, годовой рост - в 3 раза. В тройку антилидеров также попали столица (144 случая, плюс 2,9%) и Шымкент (129 случаев, плюс 25,2%). Меньше всего правонарушений в секторе было зарегистрировано в новообразованных областях - Улытауской (2 случая), Абайской (9 случаев) и Жетысуской (15 случаев), что объясняется особенностями статистики для новых регионов.
 
Большая часть преступлений относилась к тяжкой степени - 1,1 тысячи случаев. К средней степени тяжести относились 342 случая, к небольшой тяжести - 69 случаев, к особо тяжким - 25 случаев.

 
28,7% всех уголовных коррупционных преступлений пришлось на дачу взятки: 449 случаев - на 8% меньше, чем годом ранее.
 
Среди частых преступлений также оказались получение взятки (424 случая, плюс 10,7% за год) и мошенничество (280 случаев, годовой рост - в 2 раза). Далее идут злоупотребление должностными полномочиями (112 случаев, минус 6,7% за год), а также присвоение или растрата вверенного чужого имущества (98 случаев, минус 30,5%).

 
Примечательно, что численность лиц, преданных суду за коррупционные преступления, с начала года составила 639 человек - на 13,5% меньше, чем годом ранее.
 
Среди служащих государственных органов коррупционные преступления чаще всего совершали служащие акиматов и их структурных подразделений: 118 человек, минус 9,2% за год. Далее идут сотрудники органов внутренних дел (112 человек) и служащие Министерства финансов (39 человек). Также на коррупции с начала года попались 5 акимов, 1 судья, 7 сотрудников Агентства по противодействию коррупции, 2 сотрудника органов прокуратуры.
 
Изъятые у коррупционеров деньги начнут направлять на строительство школ с ноября текущего года, сообщает официальный ресурс премьер-министра РК. Сегодня по стране речь идет о порядка 100 млрд тенге.

 

Дипломатическим отношениям Казахстана и России - 30 лет

24.10.2022, 04:35 36966
Дипломатическим отношениям Казахстана и России - 30 лет
2022 год ознаменован 30-летием дипломатических отношений Российской Федерации и Республики Казахстан.
 
Как отметил глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в поздравительной телеграмме президенту Российской Федерации Владимиру Путину, Россия - надежный торгово-экономический партнер Казахстана, один из ведущих инвесторов в экономику нашей страны. Успешная реализация крупных совместных проектов в различных областях способствует расширению межрегионального диалога и углублению всесторонней кооперации.
 
Казахстан и Россия тесно взаимодействуют на многосторонних площадках, а также в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, что отвечает долгосрочным интересам государств.
 
По случаю празднования юбилея все крупные, значимые проекты, в том числе и проекты Россотрудничества, в различных сферах проходят в рамках большого проекта "#БольшеЧем30".
 
Приграничное сотрудничество регионов является наиболее действенным путем развития и улучшения отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Программы и договоренности, разрабатываемые в этом направлении, могут стать одной из главных движущих сил социально-экономического прогресса на отдаленных от столиц территориях, послужить толчком к поиску инновационных вариантов переформатирования постсоветского пространства.
 
С целью развития приграничного сотрудничества и дальнейших отношений двух стран правительство Оренбургской области совместно с представителями Россотрудничества в Казахстане на высоком уровне организовало пресс-тур для казахстанских представителей СМИ.
 
Ведущие предприятия приграничной с Казахстаном Оренбургской области с почетом приняли делегацию казахстанских журналистов. В ходе знакомств сторон первостепенной задачей было найти возможности взаимодействия, изучить рынок соседнего региона.
 
Знаменитый металлургический комбинат "Уральская сталь" в Новотроицке, градообразующее предприятие Ясненского городского округа "Оренбургские минералы" с карьером глубиной 270 метров, размеры которого захватывают дух, заводы тяжелой промышленности, цеха знаменитых пуховых платков - главного достояния Оренбуржья, экскурсии по культурным объектам и историческим местам стали составляющими программы пресс-тура.

 
Кроме того, делегация посетила мукомольный завод "Вента-Ойл". Продукция предприятия - мука, которую можно найти на полках российских магазинов в упаковке "Мука творчества для кое-чего особенного!" всех сортов, и комбикорма.

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В Оренбурге казахстанским журналистам представили несколько туристических компаний, готовых показать достоинства природы Оренбургского края и исторические памятники, которых очень много на этой земле.
 
В частности, казахстанским гостям был предоставлен недавно открывшийся отель, расположенный в самом центре Оренбурга.

 
К примеру, первое, что рассказывают экскурсоводы про Оренбург - это ворота из Европы в Азию. Традиционно каждый турист желает посетить величественный мост через реку Урал, который и служит символическим "мостом в Европу". Его можно увидеть на любой открытке как олицетворение Оренбурга.
 
Сооружение было построено в 1992 году под руководством В.В. Шаталова, выдающегося специалиста и инженера России.

 
Самый первый мост был построен на этом месте в 1835 году по проекту, который создавался с известным русским писателем Владимиром Далем - он жил в Оренбурге. Даль - писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, военный врач. Наибольшую славу ему принес непревзойденный по объему "Толковый словарь живого великорусского языка". Во времена пребывания на Южном Урале он много ездил по уездам, занимался естественными науками, собирал фольклорные материалы, которые потом стали составляющими его произведений.
 
С прошлого года обязательным пунктом в туристических маршрутах обозначился музей первого председателя правительства Российской Федерации Виктора Черномырдина. Подлинные документы, предметы личного пользования и реалистично созданные сцены знаменательных моментов жизни известного политического деятеля на космическом фоне зала с легкостью перемещают посетителей в прошлое.

 
Уникальным местом в музее стала личная библиотека Черномырдина, где хранится порядка полутора тысяч принадлежавших политику книг. Любой желающий может воспользоваться читательским залом и литературой, некоторые книги даже можно взять для домашнего чтения.
 
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В музее собрана вся коллекция автомобилей Виктора Черномырдина. В зале расположено 19 моделей авто - от ретроэкспоната "Роллс-ройса" до бронированного посольского "Мерседеса".
 
Черномырдин коллекционировал и оружие. Большинство из экспонатов - ценные подарки.
 
В Оренбурге часто рассказывают про лошадей Пржевальского. Именно здесь поддержали первый в России проект возвращения лошадей Пржевальского в места их естественного обитания.

 

8 лет назад президент решил поддержать инициативу и попытаться восстановить популяцию лошадей Пржевальского. Это дикие лошади. Кстати, мало кто знает, что они такие же умные, как дельфины. На их мордах выражается больше 30 эмоций. В 2016 году в специализированных центрах выпускали 6 таких особей. Этих центров порядка пяти на разных континентах, они между собой активно меняются, чтобы потомство продолжалось. Сейчас насчитывается больше 90 особей", - рассказал журналистам вице-губернатор по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области Игнат Петухов.

 
Журналист информационного агентства KAZAKHSTAN TODAY Олеся Кольцова
 

Какие преступления чаще всего совершают казахстанские бизнесмены?

18.10.2022, 13:45 42086
Какие преступления чаще всего совершают казахстанские бизнесмены?
Фото: Depositphotos
За январь-сентябрь текущего года уголовные правонарушения совершили 596 частных предпринимателей. Это на 6,7% меньше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz.
 
Большинство бизнесменов-правонарушителей находились в Алматы и Костанайской области - по 55 человек в каждом из регионов, минус 3,5% и плюс 19,6% за год соответственно. Далее идут Жамбылская область (50 человек, годовой рост в 3,1 раза) и столица (46 человек, минус 17,9%).
 
Наименьшая численность правонарушителей в секторе зафиксирована в Мангистауской и Кызылординской областях - по 12 человек.

 
Чаще всего предприниматели РК совершали уголовные правонарушения против собственности: именно на этом попалось 194 человека, на 21,1% меньше, чем годом ранее. Здесь самыми "популярными" стали мошенничество, присвоение или растрата вверенного чужого имущества и кража.
 
Далее идут коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления: на таких преступлениях попалось 99 человек, сразу на 65% больше, чем в прошлом году. Здесь большинство правонарушителей "прокололись" на получении взятки (54 лица) или даче взятки (40 лиц).
 
Следующие по "популярности" - уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности: 98 правонарушителей, минус 27,4% за год. Здесь чаще всего выписывались "липовые" счета-фактуры, а также происходило уклонение от уплаты налогов или же создание финансовых пирамид.

 
Правозащитники предлагают смягчить наказание для предпринимателей, а именно - заменить уголовные наказания штрафами, сообщает "Хабар24". По статистике, 97% приговоров связано с лишением свободы по уголовным статьям. Вместо этого уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов предложил заставить бизнесменов платить 2-3 раза больше, чем те планировали получить в качестве наживы.
 

Совместное заявление президентов Казахстана и Туркменистана

15.10.2022, 15:57 45176
Совместное заявление президентов Казахстана и Туркменистана
Фото: Акорда
15 октября 2022 года
 
По приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 15 октября 2022 года состоялся государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Республику Казахстан.
 
В ходе переговоров, прошедших в атмосфере дружбы, взаимного уважения и доверия, главы государств обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.
 
Отмечая высокий уровень сотрудничества, достигнутый за 30-летний период после установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Туркменистаном, основанных на многовековых узах дружбы и добрососедства, глубоких культурно-духовных связях братских народов, президенты подтвердили неизменность курса на всемерное укрепление казахстанско-туркменских отношений и выведение двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень взаимодействия, что отвечает коренным интересам двух братских государств и служит важным фактором в обеспечении мира и стабильности в регионе Центральной Азии.
 
Подтверждая твердую приверженность общепризнанным нормам международного права, целям и принципам Устава Организации объединенных наций, в том числе принципам взаимного уважения государственного суверенитета и независимости, территориальной целостности, нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды, с удовлетворением отмечая поступательное развитие казахстанско-туркменского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, руководствуясь принципами, заложенными в Договоре о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Туркменистаном от 18 апреля 2017 года, заявили о нижеследующем:
 
Президенты выступают за дальнейшее развитие и укрепление доверительного и взаимоуважительного политического диалога как основополагающего фактора устойчивого и динамичного развития отношений между двумя государствами.
 
Отмечают важность совместной реализации достигнутых договоренностей, в том числе по итогам государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, совершенного в Ашхабаде 25 октября 2021 года, и государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Астану, совершенного 15 октября 2022 года.
 
Президенты Казахстана и Туркменистана с удовлетворением отметили тесное взаимодействие в рамках региональных и международных организаций, а также подтвердили намерение активизировать взаимодействие на мировой арене.
 
Главы государств высоко оценили достигнутый прогресс в развитии и углублении региональной кооперации в рамках формата консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Выражена готовность совместными усилиями далее оказывать содействие в деле укрепления стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии. Президенты выступили за полноценную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся консультативных встреч глав государств Центральной Азии.
 
Президенты подтвердили неизменность курса и совместных усилий по поддержанию региональной безопасности и стабильности в Прикаспийском регионе. В целях развития конструктивного диалога и раскрытия потенциала всестороннего сотрудничества отмечена важность регулярного проведения саммитов глав прикаспийских государств. В этой связи главы государств подчеркнули значимость состоявшегося в Туркменистане Шестого Каспийского саммита и дальнейшего проведения Каспийских экономических форумов.
 
На фоне сложной международной обстановки, растущих рисков межгосударственных конфликтов и усиливающегося военно-политического и экономического противостояния, стороны выразили единое мнение о необходимости повышения роли Организации объединенных наций и ее институтов в решении глобальных вопросов, обеспечении устойчивого развития, укрепления безопасности и стабильности в мире, а также объединения усилий международного сообщества против актов агрессии, представляющих угрозу международному миру.
 
Главы государств подчеркнули значимость решения всех спорных вопросов мирным политико-дипломатическим путем.
 
В этой связи президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев высоко оценил усилия президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в развитии диалога на региональном и глобальном уровнях, в том числе инициативы по принятию резолюций Генеральной ассамблеи ООН "Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и устойчивого развития", "Международный год мира и доверия, 2021 год", "Укрепление регионального и международного сотрудничества для обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в регионе Центральной Азии", "Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии".
 
В свою очередь президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил значимость проведения в Республике Казахстан Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также саммитов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, "Центральная Азия и Россия", "Центральная Азия и Европейский союз", которые направлены на укрепление всеобъемлющего диалога.
 
Президенты подтвердили глобальный характер современных вызовов в контексте пандемии COVID-19, которые требуют обеспечения безопасности всего человечества путем эффективного сочетания усилий государств на национальном, региональном и международном уровнях.
 
В этой связи президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул актуальность инициатив президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, выдвинутых на семьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по созданию Международного агентства по биологической безопасности, которое в своей деятельности будет базироваться на Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а также по созданию сети региональных центров по контролю над заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН.
 
Главы государств подчеркнули заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия и взаимной поддержке в рамках Организации объединенных наций, Содружества независимых государств, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств и других международных и региональных организаций и форумов.
 
Стороны выступили за дальнейшее развитие сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами международной безопасности как на двустороннем уровне, так и в рамках международных структур, включая Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Алматы (ЦАРИКЦ), пост директора которого с 2022 года занимает представитель Туркменистана.
 
Руководители двух государств отметили необходимость консолидации усилий в деле ядерного разоружения и нераспространения, выразили готовность и далее развивать сотрудничество в рамках реализации Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии и Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, принятой резолюцией 70/57 Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Казахстана 5 декабря 2015 года.
 
Президенты признают важность практической реализации совместных проектов в сферах торговли, энергетики, сельского хозяйства, логистики и транспорта.
 
Главы государств подчеркивают важность повышения эффективности деятельности Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству как координирующего органа в деле углубления и расширения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.
 
Президенты отмечают необходимость эффективного и комплексного задействования имеющегося потенциала для дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.
 
Стороны подтверждают значимость дальнейшего увеличения товарооборота путем расширения номенклатуры взаимной торговли, создания благоприятных условий и вовлечения продукции с высокой добавленной стоимостью. Главы государств поручили ускорить согласование и подписание Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о взаимном учреждении торговых представительств.
 
Главы государств подчеркивают необходимость расширения деловых связей, направленных на увеличение количества совместных предприятий в сфере малого и среднего бизнеса, и выражают готовность активизировать усилия по проведению бизнес-форумов и национальных выставок промышленной продукции на регулярной основе. В этой связи подчеркнута необходимость активизировать деятельность казахстанско-туркменского Делового совета в части налаживания тесных контактов и практического взаимодействия между предпринимателями двух стран.
 
Президенты отмечают важность дальнейшего развития инвестиционного взаимодействия, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и их защиты на государственном уровне. В целях совершенствования механизмов всесторонней поддержки взаимных инвестиций Главы государств поручили ускорить согласование и подписание Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о поощрении и взаимной защите инвестиций.
 
С удовлетворением отмечая высокий потенциал межрегионального и приграничного сотрудничества двух государств, президенты выступают за расширение многоплановых отношений между регионами Республики Казахстан и Туркменистана.
 
В целях задействования имеющегося потенциала стороны выражают готовность активизировать сотрудничество в транспортно-коммуникационной сфере, обеспечивающее кратчайший и эффективный выход на внешние рынки.
 
Стороны продолжат развивать транспортный коридор "Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран" путем повышения его привлекательности, а также прорабатывать новые маршруты в целях диверсификации транспортных коммуникаций. Отмечена необходимость дальнейшего развития сотрудничества в осуществлении железнодорожных перевозок по магистрали "Узень (Казахстан) - Гызылгая - Берекет - Этрек (Туркменистан) - Горган (Иран)", считая этот маршрут приоритетным при осуществлении совместных проектов, обеспечивающих транзит грузов по территории Республики Казахстан и Туркменистана.
 
Президенты отмечают значимость расширения сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, которая выступает фундаментом межгосударственных отношений. Достигнута договоренность об активизации взаимодействия в сфере образования, науки, туризма и здравоохранения. Стороны приветствовали установление связей между высшими учебными заведениями.
 
Главы государств поручили организовать на взаимной основе Дни культуры Республики Казахстан и Туркменистана в 2023 - 2024 годах. Стороны выражают готовность оказывать содействие проведению совместных телевизионных проектов, выставок, фестивалей и иных культурных мероприятий, консолидировать усилия в целях сохранения и продвижения общего исторического и культурного наследия.
 
Президенты согласились с необходимостью принятия согласованных мер, направленных на решение экологических проблем, в том числе уменьшение загрязнения вод, атмосферного воздуха, эрозии почвы, а также снижение рисков стихийных бедствий.
 
Подтверждают необходимость консолидации усилий для комплексного решения проблем, связанных с оздоровлением социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского и Каспийского морей, особенно в зонах, подверженных экологическому кризису. Выражена готовность содействовать совместным усилиям по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала с учетом интересов и участием всех государств Центральной Азии. Выражена обеспокоенность продолжающимся обмелением Каспийского моря, обусловленным глобальными климатическими изменениями и сокращением стока рек, питающих море.
 
Главы государств заявляют, что водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим благом народов региона и, что от справедливого и разумного использования этих ресурсов зависят судьбы десятков миллионов людей, ныне проживающих, и будущих поколений, стабильность и благополучие всего региона. В этой связи выступают за укрепление взаимопонимания и развитие конструктивного сотрудничества, а также поиск взаимоприемлемых и справедливых решений.
 
Главы государств выразили уверенность в том, что состоявшиеся переговоры и подписанные в рамках визита документы придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах и будут служить интересам братских народов Республики Казахстан и Туркменистана.
 
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил сердечную благодарность президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву и всему казахстанскому народу за оказанное гостеприимство, теплый прием, радушие и пригласил президента Казахстана посетить Туркменистан с ответным визитом в удобное для него время.
 
Президент Республики Казахстан с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.
 

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