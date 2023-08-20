14.08.2023, 18:25 9706
Казахстан планирует до 2025 года восстановить два недействующих причала в Актауском морском порту
Фото: Depositphotos
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Кыргызстан и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по строительству и инвестсоглашение о проектировании и эксплуатации Казарманского каскада ГЭС. Общая мощность каскада 1160 МВт, он будет включать 4 ГЭС. Стоимость 2,4-3 млрд долларов. Срок - 2030 год. Инвестором и реализатором выступает консорциум компаний Китая - PowerChina Northwest Engineering Corporation, Ltd, Green Gold Energy (GGE) и China Railway 20th Bureau Group Co, Ltd.
В Ашхабаде состоялся трехсторонний саммит с участием президентов Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Главы государств обсудили партнерство по 3 приоритетным направлениям: рациональное использование водных ресурсов реки Амударья, развитие сотрудничества в области энергетики и укрепление партнерства в сфере транспорта и логистики.
В Казахстане планируется построить 475 км ЛЭП и реконструировать 3 действующие преобразовательные станции мощностью 500 кВ в рамках проекта "Усиление электрической сети Южной зоны". Проекты нацелены на удовлетворение растущего спроса на электроэнергию и ожидаемое увеличение объема генерирующих мощностей в стране до 27,7 ГВт к 2029 году.
Казахстан планирует до 2025 года восстановить 2 недействующих причала в Актауском морском порту. B результате восстановления причалов мощность порта увеличится с 7,5 млн тонн до 12,5 млн тонн нефти в год.
В Атырауской области Казахстана планируется построить 2 крупных завода: бутадиеновый (стоимость 800 млн долларов, 2500 рабочих мест) с целью производства каучукового сырья для шин (ввод в эксплуатацию в 2026 году); газоперерабатывающий завод (стоимость 500 млн долларов, 2000 рабочих мест).
В Казахстане рассматривается возможность присоединения газопровода "Сарыарка" к российской газопроводной системе для газификации северных и восточных регионов страны.
Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана рассматривает возможность перевода всех ТЭЦ в крупных городах с угля на газ.
Источник: Евразийский банк развития
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12.08.2023, 16:32 15306
Апокалипсис сегодня? Алматинцы жалуются на работу городских властей
Фото: Depositphotos
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В социальных сетях возмущенные алматинцы публикуют посты, в которых жалуются на работу городских властей.
Зачем акимат Алматы этим летом вогнал весь город в транспортный коллапс - абсолютно беспримерный. Видимо его целью было отвлечь внимание от одной проблемы и переключить его на другую? В результате все забыли о транспортном коллапсе, равно как и о чьем-то бордюрном и асфальтовом бизнесе. Теперь нас тревожит другое: мы не можем включить кондиционер из-за нехватки электроэнергии, поэтому решено пусть он работает на холодильник, чтобы сохранить продукты свежими. К тому же, нам не дают возможности искупаться, так как нет холодной воды. Все это создает апокалиптическую атмосферу в городе Алматы?" - пишет Акыл Отарбаева.
Акимат города Алматы уже в открытую меняет хороший асфальт на новый асфальт. На этот раз на улице Тимирязева, где и так постоянные пробки из-за ноу-хау", - пишет Дабыл Кенес.
Хочу от имени водителей, да и просто двух миллионов жителей Алматы, передать большой и пламенный привет господину Акиму Алматы, ТОВАРИЩУ Досаеву, и спросить у него: в каком, это, блин, высшем учебном заведении учат тому, что долгосрочный ремонт дорог в мегаполисе надо делать на параллельных крупных магистралях одновременно?" - заявил Aliyev Vadim.
Спасибо дорогому и заботливому Алматы қаласының әкімдігі и лично нашему прекрасному акиму Е.Досаеву за то, что мы увидели пробки даже там, где их до этого никогда не было!" - написал Александр Каплан.
Утренние пробки из-за ремонта в Алматы сегодня достали до глубины души, слов и чувств для возмущения просто нет…" - отметила Гульнар Асанбаева.
Алматы становится гигантским мегаполисом, в котором пробки даже ночью", - иронизирует пользователь Ilyas Suleimenov.
Пробки в Алматы. Безжалостно воруют мое время и вместе с ним часть моей жизни. Лето. Жара. Я "задыхаюсь". После поездки по городу болит голова. Порой мне кажется, кто-то их создает намеренно напичканные повсеместно светофоры отрегулировал так, чтобы мы стояли, дышала выхлопными газами", - заявила Татьяна Узденова.
Такого коллапса на дорогах Алматы я никогда не видел! Причем, это в то время, когда для некоторой части жителей сегодня выходной, а школьники - на каникулах! Аль Фараби, Саина и др. улицы просто замерли, движения нет! Алло, аким Алматы, каким местом Вы думаете? Посмотрите, что творится на дорогах!!!" - написал Бигельды Габдуллин.
(Пунктуация и орфография авторов сохранены)
Напомним, этим летом власти города решили провести дорожные работы одновременно на двух основных проспектах города - Абая и Аль-Фараби. Результатом ремонтных работ стал небывалый транспортный коллапс.
По данным bes.media, в этом году только на средний ремонт дорог Алматы выделено свыше 16 млрд тенге.
Основной победитель ремонтных дел в Алматы - ТОО "Компания "Алматыдорстрой". Именно ей достался ремонт проспекта Аль-Фараби. Денег на этот объем выделено ни много ни мало - 2,6 млрд тенге, сообщает издание.
Еще одним крупным дорожным строителем, по информации bes.media, стало ТОО "BCS Construction". В их ведении находится средний ремонт дороги на проспекте Сейфуллина от проспекта Рыскулова до ж/д вокзала Алматы-1. На этот участок местные власти выделили 1,2 млрд тенге. Кроме этого, компания охватывает средним ремонтом улицы Алатауского, Медеуского и Турксибского районов города. На это выделено еще 2,6 млрд тенге.
Также, по данным издания, шанс провести средний ремонт дорог в Алмалинском районе и Алатауском районе (Алгабас, Шапагат и 14-й микрорайон) выпал ТОО "Asmar Stroy". За труды компания получит 2,23 млрд тенге.
Улицу Байзакова от Тимирязева до Райымбека, а также улицу Толе би от улицы Байтурсынова до проспекта Назарбаева отремонтирует ТОО "Dauren Build". В сравнении с другими гигантами дорожных работ фирма заработает сравнительно немного - всего 773 млн тенге, сообщает bes.media.
По информации издания, единственным "приезжим" поставщиком, осуществляющим средний ремонт дорог в Алматы в этом году, является ТОО "Жетысу жол құрылыс". Фирма зарегистрирована в Талдыкоргане, а объекты, которые ей достались, это микрорайоны Наурызбайского района и улица Тургута Озала от улицы Сатпаева до улицы Толе би. На этот ремонт власти выделили 626,8 млн тенге.
При этом жители мегаполиса в социальных сетях пытались привлечь внимание местных властей к реальным проблемам на дорогах.
Автомобилисты, не стесняясь в выражениях, стали жаловаться на большие пробки, ругать дорожников и городские власти. Жители выразили возмущение подходом к ремонту улиц, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно без учета трафика миллионника.
Некоторые СМИ сообщают, что алматинцы запустили петицию за отставку акима города Алматы Ерболата Досаева. На сегодняшний день петиция набрала более 60 840 голосов.
Досаев извинялся перед жителями города, назвав ситуацию "неизбежной".
Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год. Как заверяют городские власти, по завершении дорожно-ремонтных работ доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с текущих 86% до 89%.
Также жители Алматы требуют прекратить уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
Системы тепло- и энергоснабжения в Алматы, как и во всей стране, находятся не в лучшей форме. Повышение тарифов по программе "Тариф в обмен на инвестиции" ничего не даст, поскольку существенная часть населения не может оплачивать даже старые тарифы, а перспективу роста неплатежей вряд ли кто у нас анализировал", - заявил политолог Данияр Ашимбаев на своей странице в Сети.
По его словам, "водные проблемы - что в масштабах страны, что в отдельных регионах - решать некому из-за нехватки специалистов".
Постановка проблемы ничего не решит в силу отсутствия у государства традиции реализовывать собственные программы и проекты. Так что дефицит воды, света, тепла, свежего воздуха, качественного образования и здравоохранения - это то будущее, которое уже становится настоящим", - добавил Данияр Ашимбаев.
Стоит отметить, что транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц. В прошлом году жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт. Ежедневно в город въезжает более 200 тысяч машин. В часы пик они ухудшают транспортные проблемы на дорогах и негативно влияют на экологию.
Стоит отметить, что аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной II сессии маслихата VIII созыва прокомментировал предложение запретить въезд в город автотранспорта из Алматинской области. Досаев отметил, что из 250 тысяч въезжающих автомобилей почти 80% не соответствуют никаким экологическим стандартам.
Мы были на совещании правительства по итогам поездки премьер-министра нашей страны, договорились о совместной работе министерства экологии, акимата Алматы и маслихата над усилением мер для контроля за качеством горюче-смазочных материалов, проведения техосмотра машин. Вы, наверное, видели машины, которые называют "коптильни", с серией 05, грузовики. Мне предлагали разные идеи, чтобы я закрыл въезд в город. Но я сказал, что, наверное, сначала мы должны подготовиться и только потом ограничивать, как во всем мире", - сказал Ерболат Досаев.
10.08.2023, 13:18 20346
Инфляция в Казахстане снизилась до 14% в июле
Фото: Depositphotos
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В Армении в июле цены снизились на 0,1% г/г после снижения на 0,5% месяцем ранее. Этому способствовало ослабление инфляции в продовольственном сегменте (минус 3,9% г/г в июле после минус 5,1% месяцем ранее) из-за удешевления импортируемых продуктов. Снизились цены и на импортное топливо (минус 7,2% г/г), замедлился рост цен на другие непродовольственные товары и услуги. По нашим оценкам, инфляция будет держаться вблизи нуля весь III квартал. Факторами этого выступают укрепление драма, снижение внешнего ценового давления и жесткие денежно-кредитные условия. На этом фоне ЦБ РА решил снизить ставку рефинансирования на 0,25 п.п. во второй раз подряд - до 10,25%.
Fitch повысило рейтинг Армении до "BB-" с "B+", прогноз "стабильный". Решение обусловлено устойчивостью экономического роста, стабилизацией госдолга и дефицита бюджета на низких уровнях, а также улучшением внешней финансовой позиции.
В Беларуси сохранились высокие темпы кредитования: кредитный портфель банков вырос на 1,4% м/м в июне после роста на 0,7% в мае и 2% в апреле. Кредитная задолженность увеличилась у юридических (1,2% м/м в июне после 0,2% мае) и физлиц (1,8% м/м в июне после 2% в мае). Рост кредитования связан с повышением его доступности из-за снижения процентных ставок при мягкой денежно-кредитной политике. Высокие темпы кредитования при росте доходов населения повышают инфляционные риски.
Инфляция в Казахстане снизилась до 14% г/г в июле после 14,6% месяцем ранее. Замедление связано с ослаблением давления мировых рынков продовольствия. Продтовары в стране подорожали всего на 0,1% м/м за июль, в то время как с сентября 2021 г. по июнь 2022 г. среднемесячный рост составлял 1,5%. Проинфляционное давление сохранилось со стороны услуг: повышены тарифы ЖКУ, цены в сфере обслуживания подстраивались к выросшим ценам на товары и комплектующие. Мы ожидаем к концу года значительного снижения инфляции по мере выхода из расчета роста потребительских цен осени 2022 г. Прогнозируем (https://eabr.org/upload/iblock/bd6/EDB-Macroeconomic-Outlook-2023_2025_rus.pdf) на конец года замедление роста потребительских цен до 7,9%.
Нацбанк Кыргызстана 31 июля сохранил учетную ставку на уровне 13,0%. Инфляция продолжила снижаться. По оценке НБ КР, годовой рост цен снизился до 10,3% по состоянию на 21 июля с 10,5% на конец июня. Повышение административно-регулируемых тарифов и высокая потребительская активность (рост торговли составил 17,8% г/г в январе- июне 2023 г.) обусловили сохранение ставки. Осенью мы ожидаем замедления инфляции, на фоне которого Нацбанк Кыргызстана может начать раунд снижения ставки. По нашим прогнозам (https://eabr.org/upload/iblock/bd6/EDB-Macroeconomic-Outlook-2023_2025_rus.pdf), (https://eabr.org/upload/iblock/bd6/EDB-Macroeconomic-Outlook-2023_2025_rus.pdf) она может составить около 12% на конец года.
Экономическая активность в России сохранилась на высоком уровне. По оценке Минэкономразвития, ВВП вырос на 5,3% г/г в июне после роста на 5,4% в мае и 3,3% в апреле. Рост отмечен практически во всех видах экономической деятельности. Драйвером оставалась промышленность, объем выпуска которой вырос на 6,5% г/г в июне после 7,1% в мае. Основной вклад внесла обрабатывающая промышленность при снижении в добывающих отраслях. В сельском хозяйстве темп роста составил 2,6% г/г в июне (2,9% в мае). Объем работ в строительстве в июне вырос на 10% г/г (13,5% в мае). Внутренний спрос поддерживался потребительской активностью: суммарно оборот розничной торговли, общественного питания и услуг населению вырос на 8,8% г/г в июне. В целом за I полугодие ВВП вырос на 1,4% г/г. В условиях высокого спроса ожидаем дальнейшего роста экономики.
Экономика Таджикистана в I полугодии выросла на 8,3% г/г. благодаря сильному внутреннему спросу и низкой экономической активности годом ранее. По оценкам ЕАБР, рост ВВП замедлится к концу года из-за высокой базы сравнения прошлого года. На росте ВВП скажется и сокращение объема поступающих денежных переводов из-за ослабления рубля.
Нацбанк Таджикистана оставил ставку рефинансирования на уровне 10,0% годовых. Прогноз НБТ предполагает возможность повышения ставки до 11-12% в начале 2024 г., что может объясняться целью предотвращения ускорения инфляции.
Источник: Евразийский банк развития
Источник: Евразийский банк развития
09.08.2023, 13:57 23281
Прожиточный минимум в Казахстане вырос до 49,5 тысячи тенге
Фото: Depositphotos
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В июле 2023 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в РК составила 49,5 тысячи тенге - на 10,5% больше, чем годом ранее, сообщает Finprom.
В 16 из 20 регионов прожиточный минимум ниже среднего значения по стране.
В аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 44,8 тысячи тенге, годовой рост составил 16,4%.
Наибольший размер прожиточного минимума традиционно пришелся на Мангистаускую область: 62,2 тысячи тенге - на 13,5% больше, чем годом ранее. Показатель в лидирующей области на 25,8% превысил средний по стране.
На второй строчке расположилась Астана (56,4 тысячи тенге), на третьей - Восточно-Казахстанская область (52,4 тысячи тенге). В этих регионах величина прожиточного минимума превысила среднее значение по республике на 14,1% и на 6% соответственно. В топ-5 регионов также вошли Алматы и Павлодарская область: 51,2 тысячи и 49,4 тысячи тенге соответственно. Только в 4 из 20 регионов страны величина прожиточного минимума превысила среднереспубликанское значение.
Наименьшая величина прожиточного минимума наблюдалась в Кызылординской (44,3 тысячи тенге), Туркестанской (44,4 тысячи тенге) и Актюбинской (45,2 тысячи тенге) областях.
В разрезе возрастов наименьшая величина прожиточного минимума среди мужчин и мальчиков была зафиксирована для детей в возрасте 0,5-1 года (32,5 тысячи тенге), наибольшая - для подростков в возрасте 14-17 лет (62,6 тысячи тенге).
Среди женщин и девочек наименьшая величина прожиточного минимума была установлена также для детей в возрасте 0,5-1 года (30,5 тысячи тенге), наибольшая - для девочек в возрасте 14-17 лет (47,9 тысячи тенге).
Прожиточный минимум для мальчиков и мужчин во всех возрастных категориях заметно превосходит показатели для девочек и женщин. В июле текущего года разница в пользу мужчин в зависимости от возрастной категории варьировалась от 1,9% до 30,5%.
Напомним, в Казахстане с 1 июля изменился размер черты бедности. Он составляет 70% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи.
С 1 января 2025 года размер черты бедности составит 50% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи, говорится в приказе Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана РК.
04.08.2023, 21:23 31121
В каждом классе 80% детей с плохим зрением - офтальмолог
Фото: Depositphotos
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Сегодня в казахстанских классах количество школьников, которым рекомендованы очки для зрения, увеличилось до 70-80 процентов, рассказал казахстанский офтальмолог Ербол Саримсаков. Раньше среди детей на плохое зрение жаловались единицы.
Сейчас на приеме родители жалуются, что их детей не садят на первую парту в школе, так как желающих очень много. Это связано с тем, что в каждом классе 70-80% детей с плохим зрением", - цитирует доктора Sputnik.
По словам офтальмолога, у детей дошкольного и школьного возраста часто встречается близорукость и ленивость глаза.
Зачастую дети близко к глазам держат телефон, и глазные мышцы, которые должны быть в тонусе, впадают в спазмы. Кроме того, дети склонны не признаваться в дискомфорте или боли в глазах родителям, или просто не замечают их", - отмечает врач.
Ухудшение зрения у детей сопровождается такими диагнозами, как миопия (близорукость) и амблиопия (ленивый глаз).
Глазные яблоки у ребенка развиваются с момента рождения до 6-7 лет. То есть к этому возрасту у ребенка должно быть 100% зрение с очками или без. В этот период, если ребенок долгое время проводит за просмотром телефона, то процесс развития нервных окончаний и тонус глазных мышц будет разрушен. Диагноз амблиопия часто встречается у детей 10-12 лет. Притом что вылечить это можно только до 14 лет, после достижения ребенком этого возраста мышцы глаз крепнут и не подвержены никакому лечению", - подчеркнул врач.
Вылечить "ленивый глаз" можно на ранней стадий специальными каплями.
На ранней стадии мы еще можем вылечить амблиопию. Но, если пропустить этот период, то это может привести к косоглазию. Исправить его можно только операцией", - уточнил офтальмолог.
По его словам, вред мобильных устройств не в ультрафиолетовых лучах, а именно в расстоянии.
Нагрузку на зрение оказывает небольшое расстояние. В среднем человек смотрит на экран телефона с расстояния 20-40 см. В результате глазодвигательные мышцы атрофируются", - пояснил врач-офтальмолог.
По словам специалиста, первая парта рекомендуется детям маленького роста, детям с начальной миопией (близорукость), которым еще не назначены очки, детям с патологией зрения, которая не позволяет подобрать очки с полной коррекцией.
Поэтому важны регулярные осмотры офтальмолога, который своевременно выявит какое-либо нарушение зрения. По предписанию врача может быть назначена тренировка глаз либо лечение, заключил офтальмолог.
01.08.2023, 11:31 37956
Бум экспорта мяса птицы из Казахстана: рост в 3 раза, но каковы последствия для внутренних цен?
Фото: Depositphotos
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В январе-июне текущего года в РК произвели 70,7 тысячи тонн свежего или охлажденного мяса домашней птицы - на 27,1% больше, чем годом ранее. Мороженого мяса птицы произвели 63,2 тысячи тонн - на 1,8% меньше, чем годом ранее, сообщает energyprom.kz.
В региональном разрезе по производству свежего или охлажденного мяса домашней птицы лидирует Акмолинская область: 27,7 тысячи тонн (плюс 30,2% за год). В тройку лидеров также вошли Восточно-Казахстанская и Алматинская области.
По производству мороженого мяса птицы лидирует Алматинская область: 27,2 тысячи тонн. На второй и третьей строчках расположились Акмолинская и Абайская области.
В целом за 2022 год в стране произвели 121,2 тысячи тонн свежего или охлажденного мяса домашней птицы (плюс 7,8% за год) и 120,8 тысячи тонн мороженого мяса птицы (минус 4,9%).
По итогам января-мая текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на мясо птицы и пищевые субпродукты на 73,5% против 72,2% годом ранее.
Доля импорта составила 26,5%. Казахстан завез 49,1 тысячи тонн белого мяса и субпродуктов - на 5,7% больше, чем в прошлом году. В то же время на экспорт было отправлено 14,1 тысячи тонн, рост - в 2,8 раза.
На внутреннем рынке реализация мяса птицы и пищевых субпродуктов выросла на 5,9%, до 171,5 тысячи тонн.
Напомним, крупный производитель мяса птицы в стране - холдинг Aitas KZ - получил несколько миллиардов тенге государственных дотаций в прошлом году.
Кроме прямых субсидий у Aitas KZ также имелось субсидирование ставок по банковским займам. При этом государственные дотации увеличили прибыль холдинга Aitas KZ, но не предотвратили роста цен на птицу. Как говорится в сообщении, компания является доминантным игроком на рынке мяса птицы в стране, то есть имеет достаточно рыночной власти, чтобы влиять при своем объеме производства на внутренние цены.
В июне текущего года цены на птицу выросли на 10,8% в годовой динамике. В том числе куры подорожали на 13,9%, окорочка - на 6%, куриная грудка - на 18,2%, бедра и голени - на 18,6%.
В региональном разрезе наибольший рост цен на птицу был зафиксирован в Павлодарской области: на 23,6%. В тройку регионов-антилидеров также вошли Западно-Казахстанская (плюс 23,3%) и Костанайская (плюс 19,6%) области.
Наименьший годовой рост цен был зарегистрирован в Мангистауской области: всего на 0,6%. Из 20 регионов страны лишь в Актюбинской и Туркестанской областях птица немного подешевела: на незначительные 2,8% в каждом из регионов.
26.07.2023, 15:44 46756
В Минпросвещения регламентировали согласование групповых поездок детей за рубеж
Фото: Depositphotos
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Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения РК выработан алгоритм согласования групповых выездов детей в страны "со спорными территориями" во время учебного процесса, информирует пресс-служба министерства.
Соответствующие письма о необходимости согласования выездов детей в страны со спорными территориями направлены в регионы. Данная мера направлена на обеспечение безопасности и защиты прав несовершеннолетних в зарубежных поездках", - пояснили в ведомстве.
При групповых выездах детей в страны "со спорными территориями" во время учебного процесса необходимо:
- родителям или организаторам обратиться в управление образования или напрямую в Министерство просвещения РК для информирования о выезде на "спорные территории";
- родителям или организаторам предоставить документы (цель выезда, маршрут поездки, сопровождающие лица, список несовершеннолетних, информацию об организаторах).
Далее Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения РК ведется изучение материалов и дается заключение", - сообщили в пресс-службе.
Также отмечается, что на сегодня проводятся разъяснительные работы с родителями о потенциальных рисках для жизни и здоровья детей на "спорных территориях".
Координация закреплена за управлениями образования", - добавили в министерстве.
20.07.2023, 11:25 55721
Какую оплату будут получать ухаживающие за инвалидами I группы родственники Эксклюзив КТ
Фото: pixabay.com
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В рамках Социального кодекса членам семьи, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью первой группы, имеющим затруднение в передвижении, предоставляется возможность оформления в качестве индивидуальных помощников.
В Министерстве труда и социальной защиты населения РК в ответе на официальный запрос ИА "Kazakhstan Today" рассказали о правилах предоставления услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы.
По данным ведомства, согласно действующему законодательству, лицу с инвалидностью предоставлено право выбора на получение услуги индивидуального помощника или пособия по уходу за лицом с инвалидностью первой группы старше 18 лет.
В рамках реализации Социального кодекса РК с 1 июля текущего года пособие лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью первой группы, было повышено на 14,5%. В настоящее время пособие составляет 1,61 прожиточного минимума, или 65 313 тенге.
Кроме того, кодексом предусмотрено, что неработающие члены семьи, ухаживающие за лицом с инвалидностью, могут стать индивидуальными помощниками и тогда они будут получать зарплату от государства. Также за них будут выплачиваться социальные отчисления и пенсионные взносы.
Как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты, индивидуальный помощник - лицо, оказывающее услуги по сопровождению лица с инвалидностью первой группы, имеющего затруднение в передвижении, и оказанию помощи при посещении объектов.
Индивидуальный помощник осуществляет деятельность на основе договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан через портал. В договоре оговариваются условия предоставления услуг, не подлежащих возмещению стоимости при реализации их лицам с инвалидностью через портал социальных услуг", - проинформировали в Минтруда.
По данным ведомства, оплата услуг индивидуального помощника производится горуправлениями, отделами занятости за фактическое время оказания услуг, но не более восьми часов в день.
Расчет оплаты услуг индивидуального помощника в час производится исходя из расчета 12% размера МРП, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год", - сообщили в министерстве.
Напомним, в 2023 году МРП составляет 3450 тенге. Соответственно, стоимость одного часа услуги индивидуального помощника составляет 414 тенге. Таким образом, при 8-часовой ежедневной занятости в рабочие дни индивидуальный помощник за месяц получит около 70 тысяч тенге.
Как отметили в Минтруда, оплата услуг индивидуального помощника производится местными исполнительными органами в пределах гарантированной суммы ежемесячно на основании представленного поставщиком не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, акта выполненных работ (оказанных услуг) с приложением листа сопровождения индивидуальным помощником.
При этом за счет средств местных исполнительных органов сверх гарантированной суммы начисляются обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления и обязательные социальные медицинские взносы ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным", - добавили в ведомстве.
Услуги индивидуального помощника для лица с инвалидностью первой группы не предоставляются при назначении и выплате государственного пособия лицу, осуществляющему уход за ним.
Индивидуальным помощником не может быть лицо:
- состоящее на учете в специализированных организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;
- имеющее противопоказания на оказание услуги по состоянию здоровья на основании медицинского заключения;
- не достигшее восемнадцатилетнего возраста;
- не прошедшее профессиональное обучение в рамках активных мер занятости;
- достигшее пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда индивидуальным помощником для лица с инвалидностью первой группы является его близкий родственник;
- имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным.
Напомним, что размеры государственных социальных пособий по инвалидности с 1 июля были проиндексированы на 14,5%. С 1 июля 2023 года размеры пособия по инвалидности от общего заболевания составляют для I группы 89 248 тенге, II группы - 71 398 тенге, III группы - 48 681 тенге.
По состоянию на 1 июля 2023 года порядка 536,2 тысячи человек получают госпособия по инвалидности.
12.07.2023, 20:09 66756
Первый интегрированный газохимический комплекс в Казахстане: экономический и социальный вклад в развитие страны
Фото: kpi.kz
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Основной продукцией комплекса в Атырауской области Республики Казахстан является полипропилен, информирует пресс-служба ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.".
Для производства товара с высокой добавленной стоимостью в качестве исходного сырья используется газ с месторождений Тенгиза. Проектная мощность предприятия составляет 500 тысяч тонн гранулированного полипропилена в год. ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." наладила стабильные поставки продукции в Казахстан, страны СНГ и Евросоюза, Турцию и Китай.
Реализация проекта оказала позитивный социально-экономический эффект в регионе. На момент строительства комплекса было создано более 4000 новых рабочих мест, задействованы 43 казахстанских компании. В период эксплуатации на предприятии работает более 600 человек.
Также внесен существенный вклад в развитие научно-технического потенциала проектно-исследовательских институтов и организаций Казахстана, привлекаемых с участием ведущих западных инжиниринговых фирм к работе над проектом.
С выходом на проектную мощность будет полностью удовлетворен внутренний спрос Казахстана.
В пресс-службе ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." сообщили о планируемом сроке выхода на проектную мощность интегрированного газохимического комплекса.
Интегрированный газохимический комплекс ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." планируется вывести на проектную мощность после ремонта. "Приблизительно в августе... На газохимическом комплексе по производству полипропилена KPI был произведен первый плановый останов производства для профилактической диагностики и чистки оборудования. Также в преддверии проведения гарантийных испытаний, запланированных на третий квартал, планируется устранить замечания, диагностированные в рамках строительно-монтажных работ в зоне ответственности EPC подрядчика", - проинформировали в пресс-службе.
В ТОО уточнили, что окончание остановочных работ запланировано на конец июля.
Предприятие было запущено в промышленную эксплуатацию 8 ноября 2022 года, а уже через 10 дней была отправлена первая партия готовой продукции.
Цели проекта
- Строительство первого газохимического комплекса
- Создание нефтехимического кластера в Республике Казахстан
- Выпуск экспортоориентированных продуктов с высокой добавленной стоимостью
- Производство полимеров для диверсификации промышленных отраслей
История комплекса
Проект "Интегрированный газохимический комплекс" разработан в рамках "Программы развития нефтехимической промышленности Республики Казахстан на 2008-2013 годы", утвержденной постановлением правительства Республики Казахстан от 29 января 2004 года № 101.
В 2006 году была составлена проектно-сметная документация. Также прошли общественные слушания, подготовлено технико-экономическое обоснование. В 2009 году проект "Интегрированный газохимический комплекс" включен в программу "30 корпоративных лидеров Казахстана". В 2017 году в ходе общенационального телемоста "Новая индустриализация страны: прыжок казахстанского барса" с участием экс-президента страны Нурсултана Назарбаева была объявлена первая фаза - "Полипропилен".
В 2018 году был определен ЕРС-подрядчик - China National Chemical Enginnering Co (КНР), привлечено заемное финансирование ($2 млрд долларов от Банка развития Китая сроком на 20 лет под 5,8% годовых). В январе 2019 года завершена разработка 60% 3D-модели завода.
20 ноября 2019 года была осуществлена доставка первого оборудования с длительным сроком изготовления - реакторов полимеризации в количестве 3 единиц весом каждый 97 тонн. Реакторы, предназначенные для установки полимеризации полипропилена, изготовлены в Бельгии на заводе COEK ENGINEERING N.V., отгружены морским транспортом из порта Антверпен 18.10.2019 года и доставлены в сжатые сроки через Балтийское море, затем по Волго-Балтийскому каналу до Каспийского моря в порт Актау.
27 января 2020 года смонтирована самая крупногабаритная позиция промышленного оборудования - колонна-сплиттер пропана и пропилена. Вес колонны составляет более 1100 тонн, высота 105 метров, диаметр более 8 метров, объем 5132 кубических метра. Данное оборудование было изготовлено ТОО "Атыраунефтемаш". Подъем был осуществлен с помощью гидравлического портального крана грузоподъемностью 3200 тонн и вспомогательного гусеничного крана грузоподъемностью 750 тонн.
6 марта того же года из порта Ульсан отгружено морское судно NOWOWIEJSKI с критически важным крупногабаритным оборудованием производства Южной Кореи - реакторы дегидрирования Catofin 8 единиц (завод-изготовитель WOOYANG), резервуары хранения пропана 4 единицы (завод-изготовитель GS Entec), сосуды высокого давления и теплообменники 5 единиц (завод-изготовитель GS Entec). Судно направилось в порт Констанца (Румыния) для перегрузки оборудования на морские баржи.
14 апреля морское судно NOWOWIEJSKI прибыло в порт Констанца для разгрузки крупногабаритного оборудования производства Южной Кореи и погрузки их на 6 морских барж. Погрузка и выход из порта Констанца всех 6 морских барж осуществлялись в период с 16 по 26 апреля 2020 года. Все 6 барж направились через Черное море, Волго-Донский канал, Каспийское море и Урало-Каспийский канал в порт Атырау для разгрузки.
8 июня была завершена доставка в порт Атырау 17 единиц крупногабаритного оборудования, прибывшего из Южной Кореи морским транспортом. Общий вес оборудования - 5500 тонн. Транспортировка осуществлена по маршруту: порты Южной Кореи - Стамбул - Черное море (Констанца, Румыния) - Волго-Донской канал - Каспийское море - Урало-Каспийский канал - речной порт Атырау.
В период с 26 июля по 10 августа государственными органами Атырауской области был введен карантин на строительной площадке ввиду выявления COVID-19. 14 сентября завершился монтаж четырех крупногабаритных емкостей для хранения пропана.
22 сентября был завершен монтаж ключевого оборудования комплекса - восьми реакторов Catofin массой 417 тонн каждый. Вышеуказанное оборудование было изготовлено на заводах Южной Кореи и доставлено в Атырау морским транспортом.
В январе-феврале 2021 года была завершена перевозка 7 конвоев (рейсы) с негабаритным оборудованием из порта KCOI (Мангистауская область) на стройплощадку. Также доставлено критическое оборудование.
В мае-июне на стройплощадку доставлены грузы из КНР, которые были переориентированы с авто и ж/д транспорта на морской транспорт (2 морских судна) с перегрузкой в портах Европы (Антверпен) и РФ (Новороссийск). Переориентирование грузов связано с введением карантинных мер в провинции СУАР (КНР) и невозможностью перевозки грузов авто и ж/д транспортом в тот период.
В июле 2021 года на стройплощадку был доставлен компрессор газоносителя (критическое оборудование ОДСИ), вывезенный на ремонт в КНР.
В том же месяце интегрированный газохимической комплекс (ИГХК) в Атырауской области получил электроэнергию от ТОО "Karabatan Utility Solutions" на главную понижающую подстанцию напряжением 110 киловатт.
19 августа для проведения гидравлических испытаний, промывки трубопроводных коммуникаций и обкатки вспомогательного динамического оборудования был произведен прием водных ресурсов (первично обессоленная и техническая вода) по инженерным коммуникациям ТОО "Karabatan Utility Solution".
10 сентября заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" по переработке нефти и нефтехимии, председатель правления ТОО "KPI Inc." Данияр Тиесов и генеральный директор ТОО "Тенгизшевройл" Кевин Лайон подписали договор на поставку пропана с Тенгизского месторождения на завод по производству полипропилена в Карабатане.
В сентябре были завершены подготовительные работы к предварительным пусконаладочным работам системы технических газов. Состоялось проведение испытаний основного коллектора питьевого водоснабжения и прием питьевой воды на станцию питьевой воды комплекса.
В октябре был осуществлен прием технического воздуха, воздуха КИП и азота с проектными показателями по инженерным коммуникациям ТОО "Karabatan Utility Solution" от поставщика Air Liquid. Проведение продувки и очистки трубопроводных коммуникаций комплекса. Опробование, наладка и испытания водогрейных котлов на дизельном топливе на блоке теплофикационного снабжения объектов Комплекса. 27 ноября по завершении подготовки и проведения испытаний на герметичность газопровода осуществлен прием природного газа через узел учета и распределения природного газа от ТОО "GazEnergy".
1 декабря после завершения подготовительных работ объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления приема сырьевого пропана и завершения испытаний на герметичность, был осуществлен розжиг аварийного факела высокого давления.
27 декабря новый завод принял первую партию пропана с месторождения Тенгиз. В ноябре на предприятие поступил азот и сухой сжатый воздух. Летом компания приняла электроэнергию на главную понижающую подстанцию, а позже и первично обессоленную, деминерализованную и техническую воду от ТОО "Karabatan Utility Solution".
Таким образом, завод завершил прием всех энергоресурсов, необходимых для пуско-наладочных работ и последующего запуска производства", - пояснили в компании.
В декабре на стройплощадку доставлено 100% всей металлоконструкции согласно проекту.
1 апреля 2022 года на газохимическом комплексе по производству полипропилена в Атырауской области запустили газовую турбину компрессора.
27 апреля на территории строящегося интегрированного газохимического комплекса KPI в Атырауской области открылась испытательная лаборатория международной компании SGS. 10 июля на заводе началась подача пропана на технологические установки. Далее компания приступила ко второму этапу пусконаладочных работ - загрузке катализатора в реакторы дегидрирования пропана.
8 ноября в ходе рабочего визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Атыраускую область был запущен комплекс по производству полипропилена.
18 ноября завод KPI Inc. отгрузил на экспорт первый поезд объемом 1,5 тысячи тонн, состоящий из 62 контейнеров, груженных полипропиленом. К концу декабря мы отправили на экспорт более 32 709,9 тонны полипропилена.
15 января 2023 года ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries" (KPI Inc.) выплатило долг государственному Банку развития Китая (China Development Bank Corporation) в размере 75 млн долларов. Погасить долг удалось в основном за счет доходов от продажи полипропилена, отметили в компании.
В июне стало известно, ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." заключило с Евразийским банком развития (ЕАБР) договор об открытии кредитной линии в размере 150 млн долларов.
Средства планируется направить на текущие операционные цели", - информируют сайты ЕАБР и ТОО "KPI Inc".
ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. ("Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.") является оператором проекта "Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области".
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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