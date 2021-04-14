Китай: интересные факты за последний год

Коротко, но интересно про Китай: от индекса экскаваторов до "пинг-понговой дипломатии", сообщает Китайская медиакорпорация .

"Индекс экскаваторов"

За последние годы в Китае весьма популярным стало использование термина "индекс экскаватора" как своеобразного показателя восстановления экономики в период пандемии COVID-19.

Так, квартальный темп роста ВВП Китая в 2020 году составил -6,8%, 3,2%, 4,9%, 6,5%, соответственно. В этот же промежуток времени квартальные продажи экскаваторов на китайском рынке отражали практически ту же динамику: -11.6% за первый квартал, и 24.8%, 33.2%, 62.5% в последующие кварталы.

Таким образом продажи экскаваторов стали важным показателем мониторинга экономики. Традиционно цикл продаж экскаваторов в Китае начинается примерно через неделю после Нового года по лунному календарю и достигал годового пика в течение следующих 45 дней.

В 2020 году из-за негативного влияния пандемии пик продаж экскаваторов сдвинулся на 30 - 45 дней. Пандемия не привела к сокращению рыночного спроса в годовом значении, в секторе продаж экскаваторов в Китае был зафиксирован "большой отскок" уже начиная со второго квартала 2020 года.

25 крупнейших китайских производителей экскаваторов за прошлый год реализовали 320 тыс. единиц техники, что на 39% больше, чем годом ранее. По сравнению с резким спадом продаж оборудования в других странах мира, продажи экскаваторов в Китае продемонстрировали уверенный рост.

Положительная динамика продаж экскаваторов отражала стабильное восстановление производства в Китае в прошлом году. На текущий момент продажи экскаваторов продолжают расти благодаря объемам зарубежных заказов и обновлению оборудования, а также росту инвестиций в инфраструктуру. Статистика показывает, что в январе и феврале 2021 года в Китае продано 47,9 тыс. единиц экскаваторов, что на 149% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Спрос на акульи плавники сокращается

В Поднебесной плавники акул традиционно считаются роскошью на обеденном столе. До 2012 года среди многих китайских чиновников была широко распространена практика угощать друг друга акульими плавниками. В июне того же года Госсовет КНР опубликовал постановление, в котором чиновникам запрещалось заказывать блюда из плавников акул и другие дорогостоящие морские деликатесы во время служебной деятельности.

После данного постановления китайские чиновники начали "поголовно" отказываться от плавников и других экстравагантных угощений. В результате с конца 2011-го по конец 2013-го существенно упали цены и объём их продажи плавников акул. Например, в провинции Гуанчжоу цены упали на 47%, а объём продаж - на 48%. А сегодня уже очень редко говорят о плавниках акул.

Пасти скот из дома - это не фантазия

Дистанционный" выгон скота на пастбище, можете ли вы себе представить подобное? Сегодня это вполне реальная картина в Синьцзяне.

В уезде Алтай скотоводы, сидя дома у телевизора, успевают следить за стадом коров и овец через мобильное приложение. Это было реализовано благодаря спутниковой навигационной системе "Бэйдоу" (Большая Медведица). Секрет заключается в том, что на ухе каждого животного установлен чип, который в режиме реального времени показывает их местонахождение своим хозяевам.

"Маленький теннисный шар сдвинул огромный земной шар"

Эти слова высказал Чжоу Эньлай, который занимал должность премьера Госсовета КНР с 1949-го по 1976-й годы, по случаю визита американских спортсменов по настольному теннису в Китай 10 апреля 1971 года. Данное событие стало прологом нормализации отношений между КНР и США - важного исторического события в отношениях двух стран.

10 апреля 2021 года в Шанхае был организован ряд мероприятий, посвященных 50-летию "Пинг-понговой дипломатии". В этот же день прошли товарищеские соревнования по пинг-понгу, в которых приняли участие 26 китайских и американских спортсменов, 13 с каждой стороны.

Посол КНР в США Цуй Тянькай отметил, что опыт "Пинг-понговой дипломатии" показывает, что Пекин и Вашингтон могут и должны преодолеть разногласия, найдя путь, который приведет к взаимной выгоде и сотрудничеству.

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